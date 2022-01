Borotvaélen táncol a brit politika fenegyereke – Vége a partinak?

Forró hangulat várta szerda délben Boris Johnson brit miniszterelnököt a parlamentnek otthont adó Westminster-palotában. A miniszterelnöki kérdések órája (PMQs) során az ellenzék vezetője, Keir Starmer lemondásra szólította fel a Konzervatív Párt vezetőjét, akiről kiderült, hogy részt vett a miniszterelnöki rezidencia, vagyis a Downing Street 10-ben megtartott partin, miközben a brit állampolgárok a járványügyi intézkedések miatt családtagjaiktól elvágva élték napjaikat. A konzervatívok között már megindult a helyezkedés, nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan új miniszterelnöke lesz Nagy-Britanniának.

Kemény kérdések órája

Nos, megkaptuk: több hónapnyi félrevezetés és megtévesztés után, egy kilátástalan ember szánalmas látványa

– írta le kíméletlenül a miniszterelnök helyzetét a Munkáspárt vezetője, Keir Starmer.

Az ellenzék vezetője Boris Johnson bocsánatkérése után, a miniszterelnöki kérdések órájában zúdította sorait a konzervatívok vezetőjére:

A miniszterelnök védekezése, miszerint nem vette észre, hogy egy partin volt, annyira nevetséges, hogy az valójában sértő a brit közvélemény számára. Végre kénytelen volt beismerni, amit mindenki tudott – hogy mikor az egész országot lezárták, ő piálós partiknak adott otthont a Downing Streeten.

A hetek óta mélyülő kormányválság korábbi botrányai során a Munkáspárt és a többi ellenzéki párt más vezetőivel szemben Keir Starmer nem ment el addig, hogy lemondásra szólítsa fel Boris Johnson miniszterelnököt – egészen mostanáig.

Vajon most meghozza a tisztességes döntést és lemond?

– tette fel támadó kérdését Starmer.

Boris Johnson egymás után ismételt bocsánatkéréssel próbált meg a kritikák elébe menni, illetve próbálta meg élét venni azoknak.

Keir Starmer nem érezte elegendőnek a konzervatív miniszterelnök válaszát. Felhozta, hogy Strangford képviselője, az északír Demokratikus Unionisták Pártjához tartozó Jim Shannon sírva szólalt fel, elmondva, hogy anyósa magányosan halt meg a lezárások során, mialatt partikat tartottak a Downing Streeten.

Amikor a miniszterelnök egykori egészségügyi minisztere megszegte a szabályokat, lemondott és a miniszterelnök azt mondta, hogy helyesen tette. Amikor a miniszterelnök szóvivője nevetett a szabályok megszegésén, lemondott, a miniszterelnök pedig elfogadta a lemondását. Miért gondolja még mindig azt a miniszterelnök, hogy rá nem vonatkoznak a szabályok?

– vezette le a lemondás követelését Starmer.

Boris Johnson azt javasolta Starmernek, hogy várja meg vizsgálat eredményét, mielőtt elhamarkodott következtetéseket von le, kiemelve, hogy szerinte az – egykor ügyszéként dolgozó – ellenzéki politikusnak ügyvédként tiszteletben kell tartania a vizsgálatot.

Starmer szerint a miniszterelnök egyértelműen megsértette a miniszteri kódexet, amely így szól: “Elvárt a lemondás az olyan miniszterektől, akik tudatosan félrevezették a Parlamentet”.

Vége a partinak, miniszterelnök úr. A kérdés csak az: a brit társadalom rúgja ki, a pártja rúgja ki, vagy meghozza a tisztességes döntést és lemond?

– vetette fel a miniszterelnök jövőjének alternatíváit a Munkáspárt vezetője.

A Skót Nemzeti Párt parlamenti frakciójának vezetője Ian Blackford már a botrány korábbi szakaszában lemondásra szólította fel a miniszterelnököt, ahogyan Skócia első minisztere, Nicola Sturgeon is. A szerdai PMQs során Blackford egy egykori katona drámai levelét olvasta fel az alsóházban:

Őfelsége fegyveres erőinek egykori tagja, Paul írt nekem ma reggel. Az apja családjának szeretete és támogatása nélkül halt meg, mert betartották az előírásokat, miniszterelnök úr. Paul azt mondta: „Volt katonaként tudom, hogyan kell betartani a szabályokat, de a miniszterelnök soha semmilyen szabályt nem követett. Azt csinál, amit akar és minden alkalommal megússza”. A miniszterelnök nem tud újra „megúszni”. Meghozza-e végre a miniszterelnök a tisztességes döntést és lemond, vagy a tory képviselők kényszerülnek arra, hogy ajtót mutassanak neki?

Mélyülő botrány, induló vizsgálat

Decemberben robbant ki a Downing Street 10-ben tartott partikról szóló botrány, amely az elmúlt hetekben fokozatosan tovább mélyült. Egyre több, lezárások idején megtartott partiról jelentek meg hírek, és egyre több szereplő került kényelmetlen helyzetbe.

Ahogyan az a szerdai PMQs folyamán is előjött, korábban lemondásra kényszerült Boris Johnson sajtótitkára, Allegra Stratton, aki könnyek között kért bocsánatot, a sajtó kameráinak kereszttüzében. Az ITV szivárogtatta ki a felvételt, amelyen Stratton egy eljátszott sajtótájékoztatón beszélt nevetve a partiról.

A botrány tovább nőt, miután előkerült egy fotó, szintén a Downing Street 10. munkatársainak 2020. május 15-i kerti összejöveteléről. A The Guardian által közölt fotón Boris Johnson miniszterelnök is jól látható volt, amely tovább növelte a bizalmatlanságot a karácsonyi partik tagadása után. Bár a miniszterelnök korábbi főtanácsadója, Dominic Cummings szerint a sajtó tévesen nevezte partinak a május 15-i kerti összejövetelt, blogbejegyzésében ő is nyíltan írt arról, hogy a vizsgálatnak érdemes volna foglalkoznia egy május 20-i e-maillel, amelynek tárgya ‘Socially Distanced Drinks’, vagyis távolságtartó iszogatás volt.

A legnagyobb felháborodást végül a hétfőn kiszivárgott e-mail keltette, amelyet szintén az ITV tett közzé. Az e-mailt a miniszterelnök főtitkára, Martin Reynolds küldte el a Downing Street 10. több mint száz alkalmazottjának, köztük a miniszterelnök tanácsadóinak és beszédíróinak.

Alig egy órával az italozás előtt Oliver Dowden akkori kulturális miniszter napi sajtótájékoztatóján emlékeztette Anglia lakosságát, hogy csak párban, csak a szabadban és kétméteres távolságtartással szabad találkozniuk a különböző háztartásban élőknek.

Mindenkit egy kérdés foglalkoztatott ezután: a miniszterelnök is részt vett a partin? A szerdai PMQs alatt Boris Johnson elismerte, hogy jelen volt az eseményen, azonban azzal védekezett, hogy azt hitte, munkamegbeszélés folyik, és utólag bánja, ahogyan a helyzetet kezelte. A konzervatív politikus bocsánatkérése nem javított a helyzeten, és egyre több kényes információ derül ki a különféle partikról.

A BBC beszámolója szerint Boris Johnson pénteken bocsánatot kért a királynőtől is a Downing Streeten megtartott partik miatt, amelyek között olyan is volt, ami egybeesett a Fülöp herceg halála miatt elrendelt nemzeti gyásszal. Míg II. Erzsébet egyedül ült a temetés során a templom padsorában, a miniszterelnök munkatársai még a temetést megelőző estén is partikat tartottak.

A konzervatívok cserbenhagyták Nagy-Britanniát. A bocsánatkérés nem az egyetlen dolog, amit a miniszterelnöknek ma fel kellene ajánlania a palotának

– reagált Boris Johnson áhított lemondására utalva Keir Starmer.

Az eddigi információk alapján a Sue Gray által vezetett vizsgálat egytucatnyi, 2020. május 20. és 2021. április 17. között tartott partira terjed ki. A vizsgálatot korábban Simon Case vezette, ám kiderült, hogy maga is részt vett egy állítólagos informális összejövetelen.

Sokak szerint a vizsgálat eredménye a miniszterelnök pozíciójáról is dönthet, míg mások úgy vélik, csakis a Konzervatív Párton belüli történések meghatározóak.

Jöhet az új miniszterelnök?

A Politico beszámolója szerint Douglas Ross, a skót Konzervatív Párt vezetője nyilvánosan felszólította Johnsont, hogy mondjon le, később pedig William Wragg tory képviselő jelentette ki a BBC Radio 4-nek, hogy a miniszterelnök álláspontja „tarthatatlan”.

Roger Gale, befolyásos tory képviselő szintén bizalmatlansági indítványt nyújtott be Johnson ellen, és azt mondta a Sky Newsnak, hogy a miniszterelnök „lehetetlen helyzetbe” került. Gale velős megjegyzéssel írta le Boris Johnsont:

Halál fia.

Bár a kabinet egyelőre támogatja Boris Johnsont, már megindultak a találgatások a lehetséges utódról. Egyelőre két politikus neve merült fel a Konzervatív Párton belül: Rishi Sunak pénzügyminiszteré, illetve Liz Truss külügyminiszteré.

Címlapkép forrása: Rob Pinney/Getty Images