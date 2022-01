Churchillt miniszterelnökké tette, Boris Johnsont a mélybe taszíthatja egy legendás mondat

Túl hosszú ideje ül itt ahhoz, hogy bármi jót tegyen. Távozzon, ajánlom, többé ne is lássuk. Isten nevében, távozzon!

– e hangzatos sorok már többször is elhangzottak a brit parlament épületében a történelem során.

Először az I. Károly angol királyt kivégeztető, Angliát köztársasággá alakító diktátor, Oliver Cromwell zengte ezen szavakat, amikor 1653. április 20-án feloszlatta az úgynevezett hosszú parlamentet.

287 évvel később, 1940. május 7-én Leopold Amery, a Konzervatív Párt képviselője idézte az Angol Köztársaságot vezető Cromwell szavait, mikor Norvégia náci Németország általi megszállása után lemondásra szólította fel a müncheni egyezményt aláíró Neville Chamberlain konzervatív miniszterelnököt. Amery parlamenti felszólalásának jelentős szerepe volt abban, hogy Chamberlain lemondott, helyébe pedig szövetségese, Winston Churchill került.

2022. január 19-én David Davis korábbi miniszter, a Konzervatív Párt egykori pártigazgatója használta fel újra a történelmi idézet egyes mondatait. Davis így szólította fel lemondásra Boris Johnson miniszterelnököt:

Elvárom, hogy a vezetőim vállalják a felelősséget tetteikért. Tegnap ennek az ellenkezőjét tette. Szóval emlékeztetem őt egy idézetre, amely ismerős lehet a füleinek, Leopold Amery Neville Chamberlainhez: Túl hosszú ideje ül itt ahhoz, hogy bármi jót tegyen. Isten nevében, távozzon!

– szúrta oda Davis a konzervatívok vezetőjének a szerdai miniszterelnöki kérdések (PMQs) alatt.

Johnson azt mutatta, hogy nem ismeri az idézetet, ami érdekes, hiszen nagy rajongója a sorokhoz erősen köthető Winston Churchillnek. Johnson korábban még könyvet is írt a világháborús brit miniszterelnökről “A Churchill tényező” címmel.

Nem csak David Davis okozott kellemetlen pillanatokat Boris Johnsonnak a brit parlament alsóházának szerdai ülésnapján. A Bury South körzetet képviselő Christopher Wakeford hangos éljenzés közepette ült át a Konzervatív Párt soraiból a Munkáspárt padsorába.

Wakefordkörzete korábban az északi-angliai úgynevezett vörös fal része volt, tehát hagyományosan a Munkáspárt jelöltje szokta megnyerni és képviselő a területet. Az 1997-es, földcsuszamlásszerű munkáspárti győzelemtől kezdve egészen 2019-ig minden választáson a Munkáspárt jelöltje győzött. Az akkor még tory képviselőjelölt Wakeford mindössze 402 szavazattal, de megelőzte baloldali ellenfelét.

Wakeford levélben fejtette ki átállását, amelyben kijelentette, hogy a Munkáspárt olyan kormányalternatívát jelent, amelyre ez az ország büszke lehet, és amely nem jön zavarba. Azt mondta, hogy a körzetében élő választópolgárok számára szükséges változásokat csak egy munkáspárti kormány tudja megvalósítani, Keir Starmerrel.

A parlament szerdai ülésnapján a Munkáspárt vezetője, Keir Starmer üdvözölte Wakeford átállását, és kijelentette:

A Munkáspárt megváltozott, és a Konzervatív Párt is. Őt és bárki mást, aki a tisztességre, a biztonságra, a jólétre és a tiszteletre épülő új Britanniát akarja építeni, szívesen látunk a Munkáspártban.

Boris Johnson határozottan reagált:

És ami Bury South-t illeti. Hadd mondjam el a tisztelt úriembernek, hogy a Konzervatív Párt generációk óta először nyert Bury South-ban ez alatt a miniszterelnök alatt... és Bury South-ban a következő választáson is győzni fogunk

– utalt magára Boris Johnson.

A hét elején Boris Johnson egykori főtanácsadója, Dominic Cummings további információkat osztott meg a miniszterelnöki rezidencián tartott partikkal kapcsolatban. Blogján a politikai tanácsadó arról írt, hogy a miniszterelnök hazudott, amikor azt állította, hogy gyanútlanul tévedt a partiba. Cummings állítása szerint ő is figyelmeztette a miniszterelnököt arra, hogy az általa meglátogatott összejövetel szabályellenes. Boris Johnson tagadta az állítást, elmondása szerint őt senki sem figyelmeztette erre.

A BBC értesülései szerint a partikkal kapcsolatos vizsgálatot vezető Sue Gray csapata felkereste Cummingst a vizsgálat során, és a tanácsadó azt mondta, hajlandó válaszolni minden kérdésükre. A vizsgálat jelentése várhatóan jövő héten kerül publikálásra.

Amennyiben a vizsgálat jelentése bizonyítja, hogy Boris Johnson miniszterelnök félrevezette a parlamentet, így megszegte a miniszterek etikai kódexét, az súlyos politikai csapást fog jelenteni a Konzervatív Párt vezetője számára.

Mióta Boris Johnson miniszterelnök lett, most először fordult elő, hogy a konzervatív szavazók többsége úgy gondolja, le kéne mondania. A Konzervatív Párttal szimpatizáló választópolgárok 45%-a szerint a miniszterelnöknek le kéne mondani, míg 41%-uk tartaná hivatalban Johnsont. Emellett 50%-uk úgy gondolja, hogy a konzervatív vezető rossz munkát végez.

Conservative voters are turning against Boris Johnson. A higher percentage now think he's doing badly as prime minister than think he is doing well: Doing well: 46%Doing badly: 50% https://t.co/yDp5ULEgfJ