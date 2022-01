Már 1000 magyar jelentkezett zsoldosnak - Hamarosan akcióba lendülhet a fegyveres magánhadsereg

Több mint 1000 ember jelentkezett már Magyarországon Bagjos Richárd katonai magánvállalatához (PMC), aki először tavaly júliusban jelentette be, hogy veszélyes területekre szeretne kivinni egy dubai központú cég megbízásából zsoldosokat. A bejelentést vegyes reakciók követték, a Portfolio a napokban leült beszélgetni a biztonsági szakemberrel, hogy többek közt ezekről, illetve a PMC-vel kapcsolatos konkrét terveiről kérdezzen. Most úgy tűnik, hogy az év vége felé hivatalosan is megkezdi működését a Falcon Forces névre hallgató zsoldoscsapat, a nyáron indulnak az összeszokáshoz szükséges tréningek, illetve fegyvereik, felszerelésük is gyakorlatilag megvan. Bár lényegesen előrehaladottabb állapotban van a PMC-startup szervezése, mint tavaly nyáron, még most sem teljesen biztos, hogy elindul a vállalkozás, hiszen a befektetők megbízókat szeretnének látni, mielőtt leteszik a pénzt az asztalra, az ügyfelekkel folytatott tárgyalások viszont rögös úton haladnak.

Alakul a „magyar PMC”

Tavaly látszólag a semmiből jött a Növekedés.hu cikke, melyben egy biztonsági szakember, Bagjos Richárd, arról beszélt, hogy egy fegyveres katonai magánvállalkozáshoz (PMC) volt rendőröket, katonákat toboroz Magyarországon. Az írást vegyesen fogadta a katonai témák iránt érdeklődő olvasóközönség; voltak, akik valamilyen összeesküvést gyanítottak a háttérben, mások szerint az egész projekt kacsa volt. Anno mi is foglalkoztunk a témával, megjegyezve, hogy a folyamatosan romló geopolitikai stabilitási kilátások miatt üzleti potenciál biztos van egy ilyen vállalkozásban.

Most, bő fél évvel az ominózus cikk megjelenése után úgy tűnik, továbbra is alakulóban van a vállalkozás: épül a személyi állomány, szinte megvan a felszerelésük és nevük is van – ezt állítja legalábbis Bagjos Richárd, aki a korábbinál sokkal több konkrét részletet árult el a Portfolio-nak üzleti terveivel kapcsolatosan.

A biztonsági szakember először is tisztázta: valóban egy katonai magánvállalkozáshoz (PMC) toboroz, toborzott embereket Magyarországon, maga a cég viszont semmilyen szempontból nem magyar lesz, mindössze az állomány tagjait alkotják hazai szakemberek.

Bagjos Richárd ismertette:

eddig 1017 ember jelentkezett az alakuló PMC-be,

ezek mind olyan emberek, akikkel személyesen is találkoztak és egyeztettek a várható megbízások részleteiről, konkrét feladatokról, szerepkörökről. Bagjos Richárd azt mondta: 600 ember közülük gyakorlatilag rövid időn belül le tudna velük szerződni és útnak indulni, ha ezt a körülmények megkívánják. A toborzásban egy volt terrorelhárító, egy volt rendőr és egy volt katonai elhárító is segít neki.

Sokat nyomott a latba, hogy minimum 3000-5000 dolláros havi fizetéssel csábította el leendő kollégáit,



de olyan szerepkör is akadt, amelynek betöltéséért 10 ezer dolláros fizetést ajánlott.

A biztonsági szakember hangsúlyozta, hogy nem csupán lövészeket keresett a vállalkozáshoz, hanem tolmácsokat, rádiósokat, tűzoltókat, járművezetőket, egészségügyi szakembereket, IT-sokat és még két online kapcsolattartót is. Az állomány szelekciója folyamatban van, nyáron kezdődnek az összeszokást elősegítő tréningek. A jelentkezők 88%-a fegyveres szerepkört célzott meg.

Azért is volt fontos volt katonákat, rendőröket toborozni, mert nem kell nulláról felépíteni a szakmai tudásukat (vagyis pl. nem kell nekik megtanítani a fegyverek kezelését, alapvető taktikai gyakorlatokat), hanem csak a csapatkohéziót kell fejleszteni. Bagjos Richárd arról is beszélt, hogy 1-2 szerepkör még betöltetlen, például nem találtak még helikopterpilótát és rádiósokat.

A Blackwater (ma Academi) PMC zsoldosai lőgyakorlaton, 2007-ben. Ez a zsoldoscég talán a modern PMC-k közül a legismertebb. A kép illusztráció. Fotó: Jose More/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images

Azért éppen magyar szakemberekre esett a megbízó cég választása, mert rengeteg itt az aránylag jól képzett exkatona, exrendőr, miközben hazánk viszonylag kevés megosztó geopolitikai projektben vett, vesz részt, így a magyar „zsoldosok” külföldön is széles körben bevethetők. Bagjos Richárd beszélt arról is, hogy az állomány törzse magyar lesz, így a műveleti vezetők is, később azonban igény szerint külföldről is lehet, hogy toboroznak majd.

A Portfolio meghívást kapott a nyár folyamán kezdődő csapattréningekre, várhatóan erről is tudósítunk majd, ha sor kerül rájuk.

Az év végén indul a cég

Bagjos Richárd kérdésünkre elmondta: az alakuló katonai magánvállalat jogi, cégbejegyzési, finanszírozási ügyeit nem ő intézi, csupán a műveleti állomány összeállításával bízták meg.

A vállalat várhatóan az év végén megkezdi működését, ekkor ismert lesz a pontos tulajdonosi struktúra is.

Annyit elárult most a vállalatról, hogy a többségi tulajdonos egy emírségekbeli központtal működő magánbiztonsági cég lesz – egy korábbi munkaadója -, ezért jó esélyben Dubaiban vagy valamely offshore térségben (pl. Panama) jegyzik be a PMC-t is, melynek állományába most tagokat toborozott. A vállalatban lesz több magánvállalkozó is, mint tulajdonos / finanszírozó, köztük legalább egy magyar befektető is, akinek a nevét nem mondta el, de azt ígérte, hogy ez kiderül, amint az év végi cégbejegyzés megtörténik.

Azt viszont ismertette: a beruházók öt éven belül nyereséget szeretnének látni a látszólag igencsak tőkeigényes befektetésüktől, a vállalat egyébként tíz éves működési tervet határozott meg magának. A vállalat a bevételeit a megbízói díjakból szerzi majd.

Maga Bagjos Richárd várhatóan nem rendelkezik majd tulajdonosi jogokkal a létrejövő vállalatban, reményei szerint viszont valamilyen műveleti vezetői tisztségben részesül majd.

A PMC Falcon Forces névre fog hallgatni.

Fegyverek

Korábban vegyes híreket lehetett hallani arról, hogy ez a „magyar PMC” fegyveres szervezet lesz-e vagy csupán civil tanácsadók, akik konfliktuszónában fognak biztonsági feladatokat ellátni. Bagjos Richárd megerősítette a Portfolio-nak: fegyveres szervezet lesznek és már gyakorlatilag be is szerezték fegyvereiket, járműveiket, személyi felszerelésüket.

Kézifegyvereket, crossmotorokat, 4x4-es járműveket, személyvédelmi felszereléseket (pl. repeszálló mellények) és két helikoptert is szereznek, jelenleg ezeket egy lerakatban őrzik Grúziában (Georgia).

Georgia (Grúzia) hadereje sokat fejlődött a 2008-as, Oroszországgal való háború óta, itt például szinte teljes amerikai felszerelésben láthatók a kaukázusi ország katonái. Nem lenne a valóságtól elrugaszkodott ötlet kiárulni a rendszerből kivont szovjet technikát, ahogy számos más ország is teszi ezt. Fotó: USMC via Commons

Bagjos Richárd elmondta: az eszközöket megtekintették és lényegében lezárultak a beszerzésükkel kapcsolatos tárgyalások is, már csak papírozni, fizetni kell – ez gyaníthatóan összeköthető lesz a cégbejegyzéssel, akárcsak a legénységi állomány szerződései.

A mellények részben az STC Delta termékei lesznek, kézifegyverek tekintetében AK-variánsokat használnak majd. Georgia, lévén volt szovjet tagköztársaság, jelentős mennyiségű AK-47-es és 74-es variánssal rendelkezik, illetve a PKM-géppuskák, RPG-rakétagránátvetők is érdeklik a zsoldoscég beszerzőit. A mellényekről kaptunk pár promóvideót is, íme az egyik:

Az alakulat egyenruhájáról, műveleti térségben való viseletéről a megbízó dönt majd – mondta Bagjos Richárd. A PMC-k egyébként általában katonai kiegészítőkkel vegyített civil egyenruhát hordanak, vagy könnyen beszerezhető, univerzális rejtőszíneket, mint a Multicam, a DCU vagy az M81 Woodland.

Bár a Növekedés.hu lehozott egy Punisher-koponyás magyar zászlóról készült képet, hogy várhatóan ez lesz a felvarrójuk, Bagjos Richárd szerencsére nekünk azt mondta, hogy valószínűleg nem ez lesz a jelképük, hanem valami sokkal egyedibb.

Az AK-74-es gépkarabély-család (az AK-47 modernizált, 5,45x39 mm-es lőszerre kalibrált változata) alighanem a legnagyobb számban elérhető kézifegyver Georgiában. Itt a fegyver egy civil piacra készült, félautomata variánsa látható. A kép illusztráció. Fotó: Wikimedia Commons

Irak, Szomália, Dél-Szudán

Bagjos Richárd arról is beszélt, hogy azért rakta össze előbb az állományt, mint hogy kész volt a cégbejegyzés, mert nagyobb eséllyel kapnak megbízást konkrét műveleti feladatokra egyes országok kormányaitól, ha már kész személyzeti struktúrával mennek tárgyalni. Ezek az országok többnyire kifejezetten magas kockázatú, instabil országok, mint Irak, Szomália vagy Dél-Szudán.

A biztonsági szakember utalt rá, hogy nagyban függ a PMC indulása attól, hogy sikerül-e bármely kormánnyal megállapodni konkrét műveleti megbízásról; szavaiból az volt kivehető, hogy Irak esetén számítanak áttörésre, de a velük való egyeztetés igencsak komplex feladat. Mint ismertette, a viharvert ország kormányával közvetítőkön keresztül tárgyalnak, a megállapodási folyamat pedig nehézkes. A másik két ország – Szomália és Dél-Szudán – esetében nyáron jöhet valamilyen előrelépés. Megemlítette, hogy Tajvan képviseletének is tettek ajánlatot, illetve Nigériával is fel akarják venni a kapcsolatot.

A bő tíz éve létező Dél-Szudán a világ egyik legszegényebb országa. A kép illusztráció. Fotó: Adrienne Surprenant/Bloomberg via Getty Images

Korábban szó volt róla, hogy Afganisztánban és annak vonzáskörzetében is vállalnak feladatokat, például a kabuli reptér irányítótorony-személyzetének kísérésében, ezt azonban a tálib hatalomátvétel valamennyire felülírta. Egy időben felmerült, hogy emberek kimenekítésében segédkeznek az országból, ez a projekt is mára többé-kevésbé redundánssá vált.

Hogy mit csinálnának pontosan ezekben az instabil országokban? Bagjos Richárd négyféle szerepkört ismertetett:

kulcsfontosságú objektumok védelme,

rendészeti feladatok, például bűnügyi helyszínelés, terrorcselekmények utáni területbiztosítás, crowd control,

katonai feladatok, mint a határrendészet, járőrözés, fegyveres bűnözés visszaszorítása,

gyors reagálású műveletek.

A biztonsági szakember arról is beszélt, hogy a bérezés a feladatok komplexitásától is függ: objektumvédelemért 3000 dollár a havi belépő, katonai feladatok ellátásáért 5000 dollár. A fent említett feladatkörökről azt mondta, hogy az első három teljesítésére rövid időn belül készen tudnak állni, a QRF-képesség létrehozása azonban egy összetettebb feladat lesz.

Érdemes arról is szót ejteni, hogy ezek a piacok valamennyire lefedettek biztonsági szempontból a globálisan domináns nagyvállalatok által, Bagjos Richárd azt reméli, hogy az ő vállalkozása árazásban a piac alá tud vágni és ennek köszönhetően jutnak majd megbízáshoz.

Szó sincs arról, hogy árnyékhadsereg lenne

Bagjos Richárddal hosszasan beszélgettünk a PMC-vállalkozását érő kritikákról, szkepticizmusról, összeesküvés-elméletekről is. Sok dolog volt, amit nem árult el titoktartásra hivatkozva, viszont megígérte, hogy az év vége felé nagyobb nyilvánosságot kap az üzleti projektje és annak még mindig homályba burkolózó részletei, eredményei.

Mindenesetre, arról részletesen beszélt, hogy

teljesen alaptalanok azok az összeesküvés-elméletek, melyekben azt pedzegették, hogy a Falcon Forces egy „magyar Wagner-csoport” lenne

– egy olyan PMC, melyet a magyar kormány a honvédség helyett akar használni, hogy titokban külföldön érvényesítse „hatalmi ambícióit.”

Bagjos Richárd többször is hangsúlyozta: semmi közük a hazai politikai szereplőkhöz, sem a Magyar Honvédséghez, nem Magyarországon fognak működni, hanem olyan műveleti területeken, ahol nem találkoznak magyar katonákkal. Semmilyen támogatást nem kapnak a magyar államtól, semmiben nem egyeztetnek sem politikusokkal, sem a honvédséggel.

Arra is kitért, hogy a "magyar PMC" ötlete sem teljesen példátlan, hiszen nem is olyan rég 26 magyar állampolgárt evakuáltak Kabulból a hatóságok, akik a holland nagykövetség védelmét segítették fegyveres őrként. Hozzátette: ők inkább egy PSC (magánbiztonsági vállalat) tagjai voltak, de a kettő közt amúgy rengeteg az átfedés.

Arról is beszélgettünk, hogy komolyan elhatározta, hogy kísérők nélkül az északi-sarkra megy, ez viszont a Covid és a toborzási projekt miatt egyelőre „jegelve lett.” A biztonsági szakember jelenleg minden energiáját a PMC-vállalkozás megépítésére összpontosítja.

Összegzés

Érthető, ha a „magyar PMC-vel” kapcsolatos kezdeti híreket valaki egészséges szkepszissel fogadta, hiszen tavaly júliusban még nem tűnt annyira kiforrottnak az ötlet, mint amilyen ambíciók társultak mellé.

Az mára egyértelművé vált, hogy Bagjos Richárd komolyan gondolja a zsoldosállomány összeállítását és sokat dolgozott az ügyön. Ez viszont önmagában még nem jelenti azt, hogy egy éven belül biztosan magyar Kongó-Müllerek vagy Rafal Gan-Ganowitzok tetteiről lesz hangos a nemzetközi sajtó.

Akárhogy is nézzük, ez a vállalkozás gyakorlatilag egy startup-ötlet szintjén van – bizonyos dolgok jól haladnak a megvalósítás felé, másokkal még rengeteg munka lesz. Akár egy hagyományosabb startupnál, itt is rengeteg mindenen elcsúszhat még a vállalkozás, legyen szó logisztikai, finanszírozási kérdésekről vagy csak egyszerűen arról, hogy nem sikerül ügyfelet találni.

Az utóbbi lesz talán a legnehezebb, nem véletlen, hogy a cég indulását a befektetők is a megbízó ügyfelekkel való szerződéshez kötik.

Nyomon fogjuk követni a Falcon Forces történetét, annak pedig külön örülünk, hogy nem egy Punisher-koponyás magyar zászló lesz a jelképük, mert valljuk be, ez elég elcsépelt lenne.

A címlapkép illusztráció. Fotó: Getty Images