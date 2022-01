A KGB ölethette meg A pestis Nobel-díjas íróját, Albert Camus-t?

A Nobel-díjas író, Albert Camus nevét a koronavírus-járvány kitörése után sokszor hallhattunk, hiszen neki köszönhetjük az egyik legismertebb járványregényt, az eredetileg 1947-ben megjelent A pestist, amely egy az algériai Orán városát megtámadó pestisjárványról szól. A pandémia leírásán túl a könyv szimbolikusan az ordas eszmék terjedéséről is beszél, a fasizmus-nácizmus, illetve a kommunizmus elburjánzásáról. Camus a II. világháború után elkötelezett kritikusa lett a sztálini Szovjetuniónak és általában a kommunizmusnak, később pedig több beszédben és újságcikkben is kiállt a levert 1956-os magyar forradalom mellett. Az író 1960-ban autószerencsétlenségben vesztette életét, egy magyarul nemrég megjelent könyv viszont azt állítja, hogy nem egyszerű közúti baleset történt, hanem megtervezett gyilkosságról, méghozzá a szovjet KGB akciójáról van szó, amely meg akart szabadulni a Szovjetunió számára kellemetlen írótól. De vajon mennyire állja meg a helyét az elmélet?

Egy tragikus autóút

2011-ben a Corriere della Sera nevű olasz lapban megjelent cikkében meglepő állítással állt elő Giovanni Catelli olasz író és újságíró: szerinte a Nobel-díjas francia író, Albert Camus 1960. január 4-én nem egyszerű autószerencsétlenség áldozata lett, ahogy mindaddig hittük, hanem a balesetet valójában a szovjet titkosszolgálat, a KGB tervezte el és hajtotta végre úgy, hogy a Camus-t szállító kocsinak a kerekébe olyan szerkezetet rejtettek, amely nagy sebességnél kivágta a gumit, irányíthatatlanná téve az autót.

Albert Camus, akit munkásságáért 1957-ben tüntettek ki irodalmi Nobel-díjjal, az 1959-es év végét és a következő év elejét a Lourmarinben található házában tölti családjával. Január elején terveznek visszaindulni Párizsba, már a vonatjegyet is megvették, mikor meglátogatja őket Camus kiadója, Michel Gallimard, illetve annak felesége és kislánya. Gallimard ragaszkodik ahhoz, hogy Camus az ő új Facel Vega FV3b sportkocsijával térjen vissza a francia fővárosba. Camus elfogadja kiadója ajánlatát, családját vonatja rakja, majd beül a sofőr mellett ülésre, Gallimard felesége és lánya hátra ül, és útnak indulnak.

Egy teljesen egyenes, lényegében kihalt útszakaszon haladnak 140 kilométer per órás sebességgel, amikor a kocsi egyik kereke kidurran, az autó megpördül, nekicsapódik egy fának, majd egy másiknak is. Az autó eleje teljesen elválik a törzstől, többi része a fának gyűrődik. Az ütközés következtében Camus nyaka eltörik, rögtön szörnyethal, Gallimard kizuhan a kocsiból, súlyos állapotban viszik kórházba, ahol két nappal később meghal. Felesége és lánya kisebb sérülésekkel megússzák a balesetet.

Később szakértők megállapították, hogy a kocsi kerekei kopottak voltak, és a nyomás sem volt megfelelő bennük. A rendőrségi nyomozás is arra a következtetésre jutott, hogy baleset történt: a durrdefekt miatt a túl nagy sebességgel haladó jármű fölött Gallimard elveszítette az irányítást. Az 1956 és 1958 között gyártott Facel Vega FV3b sportkocsinak rossz híre volt autós körökben, guruló koporsónak tartották. A francia újhullám neves rendezője, Francois Truffaut is ilyen kocsit vásárolt magának, és ő is balesetet szenvedett vele: igaz, ő túlélte.

Egy naplójegyzet, amelyből egy egész összeesküvés-elmélet bontakozik ki

Camus, aki a Sziszüphosz mítosza című esszéjében megfogalmazta az abszurd filozófiájának alapjait, egyszer azt mondta, nincs abszurdabb dolog, mint autóbalesetben meghalni. Camus szerint azonban bele kell törődni az abszurdba, hiszen az emberi élet maga is abszurd, végső soron értelem nélkül való. Giovanni Catelli szerint azonban Camus halála nem véletlenek értelmetlen összjátéka volt, hanem előre eltervezett gyilkosság, méghozzá a KGB tervezte el és hajtotta végre azért, mert Camus felszólalt az 1956-os magyar forradalom szovjet leverése ellen, és kritikus szavakkal illette a forradalom idején hivatalban lévő orosz külügyminisztert, Dmitrij Sepilovot. Catelli 2011-es cikke után további kutatásokba kezdett, és 2013-ban olasz nyelven kiadta könyvét „Camus-nek meg kell halnia” (Camus deve morire) címen, amely 2021-ben magyarul Camus halála címmel jelent meg.

Catelli egy cseh író és költő, Jan Zábrana naplóját olvasva figyelt föl a következő részletre:

Van egy férfi, aki nagyon sok dolgot tud, mert vannak forrásai, ahonnan ezeket összeszedegetheti. Nagyon furcsa dolgot hallottam tőle. Azt állítja, hogy azt az 1960-as közúti balesetet, amelyben Camus meghalt, a szovjet titkosszolgálat szervezte meg. Az autó egyik kerekébe elhelyeztek egy olyan eszközt, ami nagy sebességnél kivágta a gumit. A likvidálási parancsot maga Sepilov külügyminiszter adta ki, aki ezzel „fizetett vissza” azért a cikkért, amit Camus 1957 márciusában publikált a Franc-Tireurben a magyarországi eseményekkel kapcsolatban.

Zábrana még hozzáteszi, a KGB-nek három évre volt szüksége, hogy teljesítse a feladatot, ami olyan jól sikerült, hogy a világ a mai napig úgy hiszi, a Nobel-díjas író hétköznapi autóbalesetben halt meg.

Egy 1957-es Facel Vega FV 2B kabrió. Hasonló kocsiban vesztette életét Albert Camus. Forrás: Wikimedia Commons

Camus valóban tett egy megjegyzést Sepilovra 1957. március 15-én, amikor a párizsi Salle Wagramban rendeztek nagygyűlést az 1848-as és az 1956-os magyar forradalom tiszteletére. Camus-nek ez a beszéde jelent meg három nappal később a Franc-Tireurben. Ezt írja Camus:

Ha Sepilov miniszter úr Párizsból hazatérve azt merészeli írni: „a nyugati művészet arra hivatott, hogy felnégyelje az emberi lelket, és gyilkosokká formálja az embereket”, azt válaszoljuk neki, hogy a mi íróink és művészeink, legalább ők, sosem mészároltak le senkit, s még ahhoz is elég nagyvonalúak, hogy nem a szocialista realizmus elméletét vádolják azokért a mészárlásokért, amelyeket Sepilov úr és a hozzá hasonlók fedeztek vagy rendeltek el.

Vagyis Zábrana és Catelli tétele szerint Camus-nak végső soron azért kellett meghalnia, mert kritikus megjegyzést tett a szovjet külügyminiszterre. Eltekintve attól, hogy hány vezető nyugat-európai értelmiségi bírálta nyíltan a Szovjetuniót és a szovjet vezetőket, és ebből semmi bajuk nem lett, az elképzelés már csak azért sem tűnik hihetőnek, mert Dmitrij Sepilov 1957 júniusában kikerült a pikszisből, mikor Nyikita Hruscsov pártfőtitkár egy ellene szervezett puccskísérletben való részvétellel vádolta meg.

Sepilov 1956. június 1-je és 1957. február 15-e között volt a Szovjetunió külügyminisztere, tehát az 1956-os magyar forradalom ideje alatt is. Leváltása után a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának (SZKP KB) titkára lett, a puccskísérletben való állítólagos részvétele miatt azonban Hruscsov innen kirakta, majd a kirgiz tudományos akadémia közgazdasági intézetének igazgatójává tette, de nem sokkal később igazgatóhelyettessé fokozták le.

Vagyis Catelli feltételezése szerint az egykor a hatalom legbelső köreiben lévő Sepilov éppen kirgizisztáni száműzetésben volt egy akadémiai intézet igazgatóhelyetteseként, mikor állítólag a KGB végrehajtotta a parancsát.

1960-ban aztán Sepilovot visszahívták Moszkvába, de csak azért, hogy a szovjet állami levéltárba helyezzék egyszerű alkalmazottként, 1962-ben ráadásul a pártból is kitették. Sepilov egyébként külügyminisztersége és KB-tagsága idején sem tudott volna parancsokat osztogatni a KGB-nek, hiszen a szovjet titkosszolgálat miniszteri rangú vezetője egyedül Hruscsovnak felelt.

Ezen az 1956-os képen az ülő sorban balról a harmadik Dmitrij Sepilov akkori szovjet külügyminiszter. Forrás: Wikimedia Commons

Ha nem Sepilov miatt, akkor miért?

Ha az az állítás nem is felel meg a valóságnak, hogy személyes megtámadtatása ürügyén Sepilov adott utasítást a KGB-nek Camus megölésére, a szovjet vezetésnek attól még szúrhatta a szemét Camus tevékenysége, aki akkor már évek óta következetesen felszólalt a szovjet terror és a kommunizmus ellen. Camus a kommunizmusból kiábrándult értelmiségiek táborát gyarapította (például George Orwell, André Gide vagy éppen Arthusr Koestler mellett), egy rövid ideig maga is a kommunista párt tagja volt, utána azonban folyamatosan szembefordult a kommunista ideológiával. 1951-es, A lázadó ember című művében keményen bírálta a szovjet terrort – a náci terrorral vonva párhuzamot (előbbit racionális, utóbbit irracionális terrornak nevezte) –, és általában erős kritikát fogalmazott meg a kommunizmussal szemben.

Az ötvenes években azonban a francia értelmiség nagy része kommunista-szimpatizáns volt, köztük talán a kor legnagyobb hatású értelmiségije, az író és filozófus Jean-Paul Sartre is. Sartre és Camus között korábban baráti viszony állt fent, A lázadó emberről azonban előbbi lapjában elmarasztaló kritika jelent meg, mire Camus megtámadta Sartre-t, és innentől barátságuk politikai ellenségeskedésbe fordult. Camus egyre határozottabban kiállt a kommunizmus és a francia értelmiség szovjetbarátsága ellen, amely az 1956-os magyar forradalom leverése után komoly törést szenvedett: ezután több, korábban elkötelezett kommunista-szimpatizáns értelmiségi is belátta, hogy a kommunizmus nem megreformálható.

Camus erőteljesen aktivizálta magát a magyar forradalom leverése után. Több beszédet tartott és újságcikket jelentetett meg, tiltakozott az 1956-os tevékenységük miatt elítélt magyar írók bebörtönzése miatt. Camus hatalmas jelentőséget tulajdonított a magyar forradalomnak, korábban már említett 1957 márciusi cikkében például ez olvasható:

Ez a legyőzött és láncra vert Magyarország (…) többet tett a szabadságért és az igazságosságért, mint húsz év óta bármely nép.

Kérdés azonban, hogy mindez valóban elegendő volt-e ahhoz, hogy a szovjet titkosszolgálat eltegye láb alól. És miért éppen Camus-t kellett halállal büntetni, mikor a levert forradalom után a világ számos értelmiségije felszólalt a magyar forradalom mellett és a Szovjetunió ellen. Catelli külön fejezetben mutatja be, hogy Camus élete során a KGB milyen külföldi likvidálási akciókat hajtott végre, de ezek szinte kivétel nélkül a Szovjetunióból vagy a csatlós államokból dezertált emberek voltak, akik egyrészt túl sokat tudtak, tehát közvetlen érdeke volt a moszkvai vezetésnek meggyilkolásuk, másrészt a gyilkosságok figyelemfelhívások is voltak mindenki más számára, aki emigránsként ki akarta nyitni a száját. (A szovjet titkosszolgálat gyakorlatát a jelenlegi orosz titkosszolgálat is folytatja, elegendő csak Litvinyenko, Szkripal vagy éppen Navalnij nevét említenünk.)

Camus és feltételezett meggyilkolása azonban a Catelli által felvázolt vonulatba egyáltalán nem illik bele: Camus nem volt szovjet emigráns, legfeljebb kiábrándult egykori kommunista, meggyilkolása pedig nem volt példastatuálás, ha csak fél évszázaddal később merül fel egyáltalán nyilvánosan a KGB érintettsége. Camus-nak valószínűleg nem lehettek titkos információi, amiért meg kellett volna ölni, a szovjet vezetés maximum egy kellemetlenkedő nyugat-európai írót láthatott benne.

Albert Camus 1957-ben. Forrás: Wikimedia Commons

Akkor mégiscsak egyszerű baleset volt?

Catelli egyetlen egyértelmű bizonyítékkal sem áll elő könyvében. Egy már halott cseh író naplójára hivatkozik, amelyben csak néhány mondat szerepel Camus haláláról egy meg nem nevezett informátorra utalva. Illetve hivatkozik még egy titokzatos beszélgetőpartnerére, aki azonban csak annyit mond, nem valószínű, hogy az igazság valaha is felszínre fog kerülni, ráadásul azt a gyanút is elhinti, hogy a francia titkosszolgálat is benne volt a dologban. „Többeknek jött volna jól, ha egy efféle kényelmetlen alak eltűnik a süllyesztőben” – mondja a titokzatos férfi. Bizonyíték megint nincs, csak ködös gyanúsítgatás, a minden összeesküvés-elméletben előkerülő homályos általánosság, hogy ki mindenkinek lehetett érdeke egy ember halála, de semmi konkrétum arról, hogy valóban gyilkosság végzett-e vele.

Oliver Todd, Camus egyik életrajzírója, akinek kétkötetes Camus-biográfiája magyarul is megjelent, a Guardiennek még 2011-ben azt nyilatkozta, a szovjet archívumokban történt kutatásai során semmilyen utalást nem talált arra, hogy Camus-t meg akarták volna ölni. Todd szerint egyébként is nehezen elképzelhető ez a szcenárió. A 2019-ben ugyancsak a Guardiennek nyilatkozó szakértők szerint sincs kellőképpen alátámasztva Catelli elmélete. Kiállt viszont mellette a neves amerikai író, Paul Auster, aki előszót is írt a könyv angol nyelvű kiadásához.

Ha megvizsgáljuk a baleset körülményeit, az is valószínűtlenné válik, hogy ha a KGB meg akarta volna ölni Camus-t, valóban így végzett volna vele. Eltekintve attól, hogy a gyilkosságnak nem lett volna demonstratív ereje, az is ellene szól, hogy nem sokkal az autóút előtt döntött úgy Camus, hogy mégsem vonattal megy – még a vonatjegye is nála volt. A KGB-nek tehát nagyon kevés ideje maradt volna arra, hogy kivitelezze az akciót, ráadásul abban sem lehettek biztosak, hogy Gallimard valóban olyan gyorsan fog hajtani, hogy az beindítsa az állítólagos, autógumiba rejtett szerkezetet. És ha még be is indítja, nem biztos, hogy Camus életét veszti. Ha a szovjet titkosszolgálat valóban három évig tervezte a gyilkosságot, legalábbis furcsa, hogy éppen egy ilyen bizonytalan kimenetelű helyzetben tett volna próbát.

A bizonyítás terhe azonban nem az elfogadott teóriát osztókon van, hanem azokon, akik alternatív elmélettel állnak elő. Catelli ilyen elmélettel állt elő, de ehhez nem csatolt megfelelő és hihető bizonyítékokat. Így Albert Camus halálát továbbra is balesetnek kell tartanunk, ha csak valaki elő nem áll egy megdönthetetlen ellenbizonyítékkal. Az idő múlásával azonban erre egyre kevesebb az esély.

