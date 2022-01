Harc utolsó vérig – Nem akar lemondani Boris Johnson

Egyre nagyobb bajban Boris Johnson, miután a kabinetszobában megtartott születésnapi összejövetelről szóló hírek láttak napvilágot. Bombaként robbant a hír, hogy partik kapcsán már a Scotland Yard is vizsgálódik. A Downing Street 10-ben megtartott partikat vizsgáló jelentés csak a jövő héten kerül nyilvánosságra, de továbbra is a botránytól volt hangos a brit parlament alsóháza. A szerdai miniszterelnöki kérdések (PMQs) során Keir Starmer ismét hevesen támadta Johnsont, a Munkáspárt pedig egyre nagyobb erőt mutat a zuhanó Konzervatív Párttal szemben. A miniszterelnök azonban nem hátrál meg, kitartóan védi székét.

Rajtaütés

Hétfőn újabb megdöbbentő hír látott napvilágot: az összejöveteleket korábban tagadó Boris Johnson születésnapját 30 fő ünnepelte a Downing Street 10. kabinetszobájában. Az ITV News értesülései szerint a miniszterelnök felesége, Carrie Johnson segített megszervezni számára egy meglepetés-összejövetelt június 19-én délután, 14 óra után. Állítólag 30 ember vett részt a kabinetszobában megtartott eseményen, miután Boris Johnson visszatért egy hertfordshire-i iskolában tett hivatalos látogatásából.

Többen azzal védik Boris Johnsont, hogy felesége a tudtán kívül szervezte az összejövetelt, ezért a bulvársajtóban olyan cikkek jelentek meg, amelyben a miniszterelnök feleségét Carrie Antoinette-nek nevezik, a hírhedt Marie Antoinette-re utalva. “Let Us Eat Cake”, vagyis “Hadd együnk tortát!” – állt egy híroldal címlapján. Humoros reakciókat váltott ki emellett az egyik konzervatív képviselő, Conor Burns reakciója, aki így védte Boris Johnson születésnapi partiját:

Rajtaütöttek egy tortával.

Henry Tribe, a BBC egykori politikai kommentátora egy korábbi esetre emlékezett vissza Burns megszólalása kapcsán. A felvételen a BBC munkatársai egy tortát készítettek a Konzervatív Párt és a Liberális Demokraták kormánykoalíciójának első évfordulójára. Ekkor jött az igazi meglepetés: egy ellenzéki politikus, az egykori munkáspárti miniszterelnök-helyettes, John Prescott nem kímélte a kormánykoalíciót ünneplő tortát.

What being ambushed with a cake really looks like @adamfleming — Henry (Tribe) January 25, 2022

Kedden újabb politikai bomba robbant: a rendőrség bejelentette, hogy vizsgálatot folytat a Downing Street 10-ben és Whitehallban megtartott partik kapcsán.

Először is a kabinetiroda vizsgálócsoportja által szolgáltatott információk, másodsorban a saját tisztjeim értékelése eredményeképpen megerősíthetem, hogy a Met jelenleg számos olyan eseményt vizsgál a Covid-19 szabályozások esetleges megsértésével kapcsolatban, amelyek a Downing Streeten és a Whitehallban történtek az elmúlt két évben.

– jelentette ki Cressida Dick rendőrkapitány.

Ez azt jelenti Boris Johnson lehet az első hatalmon lévő miniszterelnök, akit a Scotland Yard kihallgat, azonban a miniszterelnök szóvivője szerint erre még nem került sor.

A rendőrségi vizsgálattal kapcsolatban megszólalt az egykori miniszter, David Davis, aki a múlt heti PMQs során egy legendás idézettel követelte Johnson lemondását:

Ez a rémálom még rosszabb lesz. Képesnek kell lennünk arra, hogy visszatérjünk a valódi fenyegetések kezelésére, amilyen gyorsan csak lehetséges.

Megtiszteltetés számomra, hogy az ő vezetése alatt állhatok

– válaszolta a rendőrségi vizsgálattal kapcsolatos kérdésekre Jacob Rees-Mogg, a konzervatívok frakcióvezetője, miután a Johnson-kormányzat eredményeiről beszélt.

Rees-Mogg szerint Boris Johnsonnak akkor sem kéne lemondania, ha rendőrségi kihallgatásra kerülne sor.

A házelnök, Sir Lindsay Hoyle kifejezte, hogy szerinte a miniszterelnöknek mindenképpen az alsóházban, a képviselők előtt, nem pedig a Parlament épületén kívül kellene megnyilvánulnia a Sue Gray-jelentés kapcsán. Hoyle heves vitába keveredett Jacob Rees-Moggal, miután a házelnök ragaszkodik ahhoz, hogy a parlamenti képviselők kellő idővel a miniszterelnök állásfoglalása előtt kapják meg a jelentést, hogy felkészülhessenek kérdéseikkel.

Az információk szerint Mark Spencer, a kormánypárt vezető whipje azt mondta a képviselőknek, hogy valószínűleg hétfőn teszik közzé a jelentést.

Ha a vizsgálat jelentése bizonyítja, hogy Boris Johnson miniszterelnök félrevezette a parlamentet, így megszegte a miniszterek etikai kódexét, az súlyos politikai csapást fog jelenteni a Konzervatív Párt vezetője számára.

Amennyiben a tory képviselők nem bíznak vezetőjükben, akkor egy levelet, voltaképpen egy bizalmatlansági indítványt nyújthatnak be az 1922-es bizottság elnökének, Sir Graham Bradynek. Ahhoz, hogy szavazásra kerüljön sor, a konzervatív képviselők 15%-ának, vagyis a parlamentben ülő 360 toryból 54 képviselőnek kell levelet írnia Bradynek. A leveleket bizalmasan kezelik, azok számát csak Brady tudja. Brady elmesélte, hogy amikor 2018-ban bizalmatlansági szavazást kezdeményeztek Theresa May akkori konzervatív miniszterelnök ellen, még a felesége sem tudta, hány levél érkezett be.

Nincs meghátrálás

A szerdai miniszterelnöki kérdések során egyértelműen látszott: Boris Johnson nem akar lemondani. Bár az ellenzék vezetője, Keir Starmer kérdésére elmondta, hogy amennyiben a vizsgálat bizonyítja, hogy félrevezette a parlamentet, lemond. Boris Johnson azonban jelenleg egyáltalán nem erre készül.

A Konzervatív Párt vezetője harcosan lépett fel a támadásokkal szemben, kormánya érdemeit sorolta a világjárvány kezelése, illetve a gazdaság terén.

Megérződik a botrány

A YouGov legfrissebb közvélemény-kutatása szerint Munkáspárt 38%-kos támogatottsággal rendelkezik, míg a Konzervatív Párt jelenleg 32%-on áll. A Liberális Demokraták jelentős erősödést mutatnak önmagukhoz képest, 3 százalékponttal erősödtek az egy héttel korábbi felméréshez képest.

A felmérések alapján a britek relatív többsége a Munkáspárt vezetőjét, Keir Starmert tartja alkalmasabbnak. Az emberek 35%-a a Munkáspárt vezetőjét gondolná jobb miniszterelnöknek, míg Boris Johnson 10 százalékponttal lemaradva, 25%-os mutatóval bír.

Which of the following do you think would make the best Prime Minister? (20-21 Jan)Keir Starmer: 35% (n/c on 12-13 Jan)Boris Johnson: 25% (+3)Not sure: 36% (-4) https://t.co/cf42VmEXmZ — Henry (Tribe) January 26, 2022

Johnsonék arra hivatkoznak, hogy nehéz időkben stabil kormányra van szükség, azonban felmerül a kérdés, hogy nem egy lemondás vezetett-e egy stabil kormányhoz, amikor Johnson példaképe, Winston Churchill kormányra került.

Címlapkép forrása: Getty Images