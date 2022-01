Készül a mesterterv: minden korábbinál brutálisabb támadást terveznek Putyin ellen

A héten tárgyal az Egyesült Államok szenátusa egy olyan szankciós csomagról, mellyel Oroszországot minden korábbinál szigorúbb büntetésekkel sújtanák. Az Ukrajna megtámadásának megtorlására tervezett intézkedések sorozata annyira durva lesz, hogy egyelőre csak „minden szankció anyja” névvel hivatkoznak rá. Arról is tárgyalnak az amerikai szenátorok, hogy „elrettentő jelleggel” szankcionálják Oroszországot, annak ellenére, hogy a Kreml továbbra is ragaszkodik abbéli állásfoglalásához, hogy nem tervezik megtámadni Ukrajnát.

Készül „minden szankciók anyja”

Robert "Bob" Menendez szenátor. Fotó: Bob Menendez via Commons

A héten tárgyal az amerikai törvényhozás felsőháza, a szenátus egy olyan szankciós csomagról, amely minden korábbinál durvább büntetéseket szabhat ki Oroszországra, amennyiben az nyíltan megtámadja Ukrajnát.

Bob Menendez, a szenátus külkapcsolati testületének demokrata elnöke úgy fogalmazott a CNN-nek, hogy

a szankciók célja, hogy a bankokon keresztül megbénítsák az orosz gazdaságot.

Azt nem konkretizálta viszont, hogy az előzetes híreszteléseknek megfelelően leválaszthatják-e az orosz bankrendszert a SWIFT nemzetközi üzenetküldő rendszerről, melynek az orosz külkereskedelemre nézve drámai hatása lenne. Jó eséllyel ez a döntés is a kétpárti tárgyalások eredményeképpen fog megszületni véglegesen.

James Risch republikánus szenátor, a testület szenior republikánus tagja arról is beszélt, hogy az intézkedések hatása a gáz- és olajárak nemzetközi szinten való elszállása lenne, mert

Oroszország egy benzinkút, amely országnak álcázza magát.

Valószínű tehát, hogy szó van arról is, hogy az orosz gáz értékesítését korlátozzák, bénítsák meg, vagy legalább számítanak arra, hogy a bankokat érintő szankciók ilyen hatást, válaszreakciót váltanak majd ki az orosz oldalon.

Korábban többször is írtunk róla, hogy az orosz gázellátás korlátozása (mely eredménye lehet a bankrendszer szankcionálásának is), drámai hatással lehet az Amerika-szövetséges EU-tagállamokra is, hiszen az egységes piac energiaellátásának 15-30%-a a mai napig Oroszországból érkezik.

Mind a demokrata, mind a republikánus szenátor támogatásáról biztosította Ukrajnát és reményét fejezte ki abban, hogy a héten kétpárti támogatással elfogadják a „minden szankció anyjaként” emlegetett törvénytervezetet.

Preventív szankciók is jöhetnek

Az orosz-ukrán konfliktus frontvonalai 2015 óta be vannak fagyva, de kisebb-nagyobb összecsapások a mai napig történnek az orosz ajkú lázadók és az ukrán haderő közt. Fotó: Jevgen Szlkin / Ukrán védelmi minisztérium via Commons

A szankciós tárgyalások sajátossága, hogy

elképzelhető, hogy az Egyesült Államok szankciókat foganatosít Oroszországgal szemben akkor is, ha nem támadják meg Ukrajnát.

A szenátorok szerint ennek az intézkedésnek az a racionáléja, hogy

Oroszországot azelőtt kell elrettenti, mielőtt támadást indít,

mert ha már egyszer bemasíroztak az orosz katonák Ukrajnába, késő lesz.

Azt a szenátorok nem konkretizálták, hogy a „minden szankció anyjaként” emlegetett intézkedés-csomag, amely valószínűleg Damoklész kardjaként lebeg jövő héttől Oroszország feje fölött, miért nem képvisel kellő elrettentő erőt. Azt viszont hozzátették, nemcsak elrettenteni kell Oroszországot, hanem meg is kell büntetni olyan cselekmények miatt, melyeket a múltban követtek el, mint például „az Ukrajna elleni kibertámadások, a hamis zászlós támadások és az ukrán kormány destabilizációjára irányuló kísérletek."

Mint ismert, mind az orosz kibertámadásokért, mind a 2014 óta tartó, Ukrajna destabilizációját célzó tevékenységért már több tucatszor szankcionálta az Egyesült Államok Oroszországot, csak Ukrajnához köthetően 735 személyt és az orosz pénzügyi, védelmi és energiaszektor szereplőinek százait szankcionálták.

Azt, hogy miért van szükség újabb szankciókra, Linda Thomas-Greenfield, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete magyarázta meg a New York Postnak:

Nem vonultatsz fel 100 ezer katonát egy helyre, ha nem akarod őket valamire használni

– mondta arra reflektálva, hogy a Kreml nem mellesleg konzisztensen tagadja, hogy meg akarná támadni Ukrajnát.

A CNN-nek nyilatkozó szenátorok azt hangsúlyozták, hogy a „preventív szankciókról” még nincs konszenzus. Elképzelhető, hogy erre a lépésre nem kerül sor, hiszen valamennyire

kontraproduktív lenne "preventíven" szankcionálni Oroszországot egy olyan nexusban, amikor hivatalosan az Egyesült Államok is dialógusra, konszenzusra és békés rendezésre próbál törekedni a Putyin-rezsimmel szemben.

Oroszország preventív szankcionálása egyébként Ukrajna igényeivel is összhangban van.

Mindegy, mi lesz, mennek a fegyverek

Amerikai gyártmányú Humveek ukrán szolgálatban. Fotó: ukrán nemzeti gárda via Commons

A CNN-nek nyilatkozó szenátorok arról is beszéltek, hogy

mindegy, mit csinál Oroszország, újabb, a korábbinál nagyobb fegyverszállítmányok mindenképpen érkeznek majd Ukrajnába.

Az elmúlt hónapokban az Egyesült Államok több fegyver- és hadianyag-szállítmányt is küldött már Ukrajnába, többek közt

Humvee 4x4-es páncélozott járműveket,

gyorsnaszádokat,

Javelin páncéltörő fegyvereket,

radarrendszereket,

kézifegyver-lőszereket, gránátokat,

katonai személyi felszereléseket, pl. lőszertáskákat, Molle-rendszerű felszerelésekhez kiegészítőket,

két Island-osztályú őrnaszádot.

Ukrajna bár hálásan köszöni a segítséget, ennél lényegesen nagyobb és sokoldalúbb szállítmányokat szeretne az Egyesült Államoktól, korábban többször is hangsúlyozták például, hogy

Patriot rakétavédelmi-rendszerekre van szükség.

Az Egyesült Államok eddig azért nem küldött ilyen, érzékenyebb haditechnikai felszereléseket Ukrajnába, mert tartottak tőle, hogy akár egy szakadár támadás, akár egy orosz invázió esetén ezek rossz kezekbe kerülhetnek, az nem világos, hogy ez az álláspont változik-e a mostani szenátusi tárgyalások fejében. Korábban több szenátor is javasolta ha nem is Patriot-rendszerek, az izraeli Vaskupola-ütegek Ukrajnába való telepítését.

Abban az ukránoknak igaza van, hogy biztos jól jön még 100 Humvee, még 1000 tárra való kézifegyver-lőszer és még pár láda páncéltörő rakétarendszer a rosszul felszerelt ukrán haderőnek, de hiperszonikus rakéták, ötödik generációs vadászgépek, Iszkander-rakéták, Ohotnyik-lopakodódrónok és Smercs-rakéta sorozatvetők ellen ezekkel az eszközökkel nem sokra mennek.

Ettől függetlenül, bármennyire is elkötelezett egyik vagy másik ország biztonsága iránt az Egyesült Államok, azért nem jellemző, hogy az érzékenyebb katonai technológiáikat ingyen, felügyelet nélkül odaadják külföldi kormányoknak. Az orosz fenyegetés azért nem tűnik most még annyira nagynak, hogy ez a hozzáállás a héten változzon, főleg annak tükrében, hogy még a nyílt kínai inváziótól reálisan rettegő Tajvannak is kemény dollár milliárdokat kellett kicsengetnie Abrams-tankokért, HIMARS-sorozatvetőkért, Patriot-rakétavédelmi rendszerekért.

ÍGY TEHÁT MINIMUM KÉTSÉGES, HOGY A NAGY ÍGÉRETEK ELLENÉRE SIKERÜL-E VÉGRE OLYAN TECHNIKÁT UKRAJNÁBA JUTTATNI, AMI ÉRDEMI ELRETTENTŐ ERŐT JELENT EGY OROSZ TÁMADÁSSAL SZEMBEN.

