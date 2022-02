Benkő Tibor: hosszú távon senkinek sem kedvez ez a hidegháborút idéző feszültség

Huszák Dániel 2022. február 01. 05:55

Rendkívül feszült a helyzet Ukrajna körül, de nem szabad, hogy kialakuljon olyan eszkalációs folyamat, melyben magyar katonák bevetésére is szükség lenne – mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Portfolio-nak. Összességében a szakember úgy véli, a mostani hidegháborús retorika senkinek sem kedvez, és bízik benne, hogy nem kerül sor nyílt háborúra Oroszország és Ukrajna közt. A miniszter elmondta továbbá: a tervek szerint háromévente sor kerül majd a fegyveres testületeknek járó fegyverpénz kifizetésére, és hamarosan megérkeznek a honvédség új, Panzerhaubitze 2000-es önjáró lövegei Magyarországra. Jól halad a toborzás is: a pandémia miatt speciális katonai szolgálati formákat választó állampolgárok körülbelül 40%-a folytatta a katonai szolgálatát szerződéses vagy tartalékos szolgálati formában; az évtized második felére kitűzött kadétlétszám-célokat gyakorlatilag már most teljesítették. Benkő Tiborral beszélgettünk a mali, balti és koszovói missziókról is.