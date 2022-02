Kínos helyzetbe került Kim Dzsongun, drasztikus tettekkel készül ráijeszteni a világra

Huszák Dániel 2022. február 02. 06:15

Az egész világ arra figyel, hogy Putyin megtámadja-e Ukrajnát, Hszi Csin-ping Tajvant, netán lesz-e valamilyen konfliktus Irán körül. Azoknak pedig, akik kevésbé érdeklődnek a biztonságpolitikai fejlemények iránt, ott van a koronavírus, mint legfőbb aggály. Kim Dzsongun, Észak-Korea teljhatalmú diktátora tisztában van azzal, hogy ilyen problémák tükrében keveseket érdekel most a világon az, hogy országának lakossága egyre súlyosabb élelmezési problémákkal küzd, ahogy a gazdaságuk a külkereskedelem de facto leállása és a nemzetközi szankciók miatt összeomlott, ezért nagyobb és veszélyesebb rakétákkal lövöldözik, hogy ismét tárgyalóasztalhoz kényszerítse geopolitikai riválisait. Miközben Trump elnöknél bevált ez a taktika, a jelenleg regnáló Joe Biden elnök egyelőre látszólag nem kezeli fontos kérdésként a denuklearizációs tárgyalások folytatását. A napokban Észak-Korea már egy olyan rakétát lőtt fel, amellyel már Guamot is el tudták volna találni, a következő hetekben, hónapokban ennél durvább akciók is jöhetnek.