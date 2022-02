Sorra törnek ki a konfliktusok: ez az, amit a háta közepére sem kíván most Putyin

Miközben a Szovjetunió hivatalosan a tagköztársaságok szövetségeként működött, az államalakulaton belüli határoknak valójában csak szimbolikus jelentőségük volt. A Szovjetunió 1991-es felbomlása után azonban több ponton is határkonfliktusok törtek ki, így Örményország és Azerbajdzsán között Hegyi-Karabah kérdésében, de végső soron ilyen konfliktuszónának tekinthető az Oroszország által 2014-ben megszállt Krím félsziget is, amelyet még Hruscsov adott át az orosz tagköztársaságtól az ukránnak, nem sejtve, hogy ez évtizedekkel később milyen konfliktust generál majd. Kisebb jelentőségű az újra és újra fellángoló határkonfliktus két belső-ázsiai ország, Kirgizisztán és Tádzsikisztán között, amely néhány napja újabb, két halálos áldozatot követelő fegyveres összetűzést eredményezett. A konfliktus geopolitikai érdekességét az adja, hogy mindkét ország az Oroszország vezette katonai szövetség, a KBSZSZ része, és a szövetség keretében kirgiz és tádzsik katonák nemrég közösen mentek Kazahsztánba a tüntetések leverését segítendő. Eközben Kazahsztánban megszilárdította a hatalmát az elnök, Kaszim-Zsomart Tokajev, és végleg véget ért a Nazarbajev-korszak.

Folyton kiújuló feszültség Kirgizisztán és Tádzsikisztán között

Csütörtökön tűzpárbaj tört ki kirgiz és tádzsik határőrök között a két ország közös határának egyik szakaszán. A kirgiz fél állítása szerint a konfliktus azzal kezdődött, hogy tádzsik állampolgárok eltorlaszoltak egy utat két település között, amit aztán kirgiz határőrök újra megnyitottak. A kirgiz hatóságok szerint az esti órákban elmérgesedett a helyzet, mikor tádzsik oldalról tüzet nyitottak a kirgiz határőrökre a dél-kirgizisztáni Batken tartomány Csir-Dobo településének térségében. A kirgiz fél viszonozta a tüzet. Kirgizisztán állítása szerint a tádzsik biztonsági erők akna- és gránátvetőket használtak.

A tádzsik álláspont szerint viszont a konfliktus onnan indult, hogy egy kirgiz falu mintegy ötven lakosa eltorlaszolta egy építőanyagot szállító tádzsik jármű útját, később pedig kirgiz határőrök nyitottak tüzet tádzsik állampolgárokra. Szerintük a kazah határőrök voltak azok, akik aknavetőkkel támadtak rájuk.

Akárhogy is történt az eset, a tűzharcban végül két tádzsik állampolgár vesztette életét. A tádzsik oldalon emellett 10, a kirgiz oldalon 11 sérültről tudni. A kirgiz rendkívüli helyzetek minisztériuma közölte, hogy mintegy 1500 embert evakuáltak a konfliktusövezetben lévő falvakból.

Az út, ahol a tűzharc kitört, a Voruh nevű tádzsik enklávét köti össze Tádzsikisztán nagyobbik részével. A voruhi enklávét teljesen körülveszi Kirgizisztán, így oda Tádzsikisztánból csak Kirgizisztánon keresztül lehet eljutni.

A határfeszültségek állandóak a két volt szovjet tagköztársaság között, ugyanis a szovjet időkben nem határozták meg pontosan a két tagköztársaság határát.

Tádzsikisztán és Kirgizisztán közös határa 980 kilométer hosszú, ebből 580 kilométernyi szakaszról sikerült eddig a két félnek megállapodásra jutnia. Bár a két ország között folyamatosak a tárgyalások a határszakasz pontos kijelöléséről, alapvető problémát jelent, hogy mindkét ország a maga számára kedvező térképet néz: Tádzsikisztán egy 1924 és 1939 között érvényes, Kirgizisztán pedig egy 1958–59-ből származó szovjet térképet.

Tádzsikisztán térképe. Forrás: CIA Factbook / Wikimedia Commons

Jelentősebb határvillongások 1–3 évente törnek ki a két ország között. Az egyik legsúlyosabb tavaly április végén robbant ki a Golovnoj vízgyűjtő közelében, amelyet mindkét fél sajátjának tekint. A két ország katonái közötti fegyveres összecsapásban különböző jelentések szerint mintegy 40–60 ember vesztette életét. Ahogy a mostani incidens is, úgy a tavalyi is végül gyors tűzszünettel ért véget.

Kísért a szovjet múlt

A feszültség továbbra is fennáll, amelynek azonban a határkérdés megoldatlansága csak formális része. A konfliktust valójában a vízhez és a legelőkhöz való hozzáférés tüzeli, a népességnövekedés és az állatállomány növekedése pedig súlyosbítja.

A szovjet időkben a belső határoknak csak szimbolikus szerepük volt; a kirgiz és tádzsik közösségek közös tulajdonjoggal rendelkeztek a természeti erőforrásokhoz való hozzáférésre és azok használatára. Még a szovjet idők előtt a kirgizek többnyire nomád állattenyésztők voltak, állataikkal együtt legelőről legelőre vándoroltak. A tádzsikok ellenben letelepedett életmódot folytattak, csak háztáji állattartással. A szovjet kényszerállamosítások következtében azonban mindkét közösség állatállománya a szovjet termelőszövetkezetek és állami gazdaságok – kolhozok és szovhozok – tulajdona lett. A tádzsikisztáni állattenyésztés – mivel az ország területén kevesebb volt a legelőterület – a kirgizisztáni legelőktől függött, de a legelőhasználatban szovjet állami ellenőrzéssel a kirgiz és tádzsik kolhozok állapodtak meg.

Szadir Dzsaparov kirgiz és Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlben 2021. február 24-én. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Csakhogy a Szovjetunió felbomlása után a függetlenné váló Kirgizisztán olyan törvényt hozott, amely megtiltotta nem kirgiz állampolgároknak a kirgiz legelők használatát, illetve a bérbeadását is, ha csak nincs kormányközi megállapodás erről. A kirgiz legelőket használó tádzsik állattenyésztők számára így illegálissá vált a kirgiz legelők használata. Mindezt bonyolítja az, hogy nincsenek pontosan meghúzva a határok, ezért a két ország közötti konfliktusok esetén általában a helyi lakosok között tör ki a feszültség, mikor az egyik fél szerint a másik behatol az ő területére – általában tádzsik állattartók kirgiz területekre. A tádzsikok eközben azt gondolják, a kirgiz legelőket ők ugyanúgy használhatják, hiszen a felmenőik is használták ezeket a szovjet időkben. Ráadásul időnként a kirgiz határőrök lefoglalják a kirgiz területekre tévedt tádzsik állatállományt, és csak pénz ellenében adják vissza.

Mindeközben a népességnövekedés jelentős mindkét országban, ezzel együtt az állatállomány is nő, amelynek még több legelőre és vízre van szüksége. Öntözési időszakban – április és június között – különösen akut a vízhiány, ami még tovább tüzeli a konfliktust. A kirgiz és a tádzsik közösségek is arról panaszkodnak, hogy az egyes folyók felső folyása mentén élők túl sok vizet használnak el, így az alsó folyás mentén lakóknak már nem jut elegendő. Ráadásul a biztos határok hiányában a vízinfrastruktúra is alig kiépített a határterületeken, így a vizek egy jelentős részét képtelenek mezőgazdasági célokra felhasználni.

Kirgizisztáni nomádok. James Strachan / Getty Images

Ellentét Putyin ellen-NATO-jában

A Kirgizisztán és Tádzsikisztán közötti feszültség geopolitikai érdekességét az adja, hogy mindkét állam része a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) nevű katonai szövetségnek, amelynek mint szövetségnek az első éles akciója a januári kazah tüntetések ellen zajlott, amikor is kirgiz és tádzsik katonák is bevetésre kerültek Kazahsztánban.

Az egyfajta poszt-Varsói Szerződésként létrejött KBSZSZ-t egyértelműen Oroszország dominálja, sokan Vlagyimir Putyin saját bejáratú ellen-NATO-jának tekintik.



Az Oroszország, Fehéroroszország, Örményország, Kazahsztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán alkotta katonai szövetségben a két legszegényebb tagország, az utóbbi kettő adja a legkisebb anyagi hozzájárulást, az orosz hadi költésekhez képest az általuk kiadott összegek elhanyagolhatónak tekinthetők.

Annak ellenére azonban, hogy két szoros szövetségesét érinti az újra és újra feléledő határkonfliktus,

Oroszország eddig érdemben nem avatkozott be.

Sztanyiszlav Zasz, KBSZSZ főtitkára az incidens napján telefonon egyeztetett a tádzsik és a kirgiz nemzetbiztonsági tanács főtitkárával. Zasz komoly aggodalmának adott hangot az újabb határincidens miatt, és azonnali tűzszünetre szólította fel a feleket. Leszögezte: a konfliktust kizárólag békés eszközökkel, tárgyalásos úton lehet megoldani, amelyhez felajánlotta a KBSZSZ segítségét. Erre azonban ezúttal sem volt szükség. Mindenesetre a határkérdés Damoklész kardjaként lebeg a két belső-ázsiai ország és így a putyini katonai szövetség fölött, és megjósolhatatlan, hogy kirobban-e valamikor az eddigieknél sokkal komolyabb mértékben.

Emomali Rahmon tádzsik és Vlagyimir Putyin orosz elnök 2017-ben. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Vége a Nazarbajev-korszaknak, Tokajev megszilárdította hatalmát Kazahsztánban

A január azonban nem Kirgizisztánról és Tádzsikisztánról, hanem a KBSZSZ harmadik közép-ázsiai tagjáról, Kazahsztánról szólt. Mint ismeretes, január elején tüntetések törtek ki az országban a megemelkedett üzemanyagárak miatt. A kezdetben békés demonstrációk hirtelen fordultak át erőszakos megmozdulásokba, mire a kazah elnök, Kaszim-Zsomart Tokajev tűzparancsot adott a biztonsági erőknek, illetve segítségül hívta a KBSZSZ katonáit. Az erőszakhullám hivatalos közlések szerint 225 halálos áldozatot követelt.

Tokajev elnök a tüntetésekért, amelyeket puccskísérletnek nevezett, külföldről fizetett bandákat és terroristákat tett felelőssé, ugyanakkor bizonyítékot külföldi beavatkozásra vagy terrorszervezetek részvételére nem szolgáltatott. Ugyanezt az értelmezést hangsúlyozta Putyin is, aki azt mondta, a kazahsztáni események

nem az első, és korántsem az utolsó kísérletet jelentik arra, hogy kívülről avatkozzanak be országaink belügyeibe.

Ezen nyilatkozatokkal szemben számos jel utal azonban arra, hogy inkább belső hatalmi harc indult el a tüntetések ürügyén az országot 2019 óta vezető Tokajev, illetve elődje, Nurszultan Nazarbajev között.

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah és Vlagyimir Putyin orosz elnök 2019-ben. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

A tüntetések kezdetén a demonstrálók haragja elsősorban az „Öreg”, vagyis Nazarbajev ellen irányult, aki bár formálisan átadta a hatalmat Tokajevnek, a Biztonsági Tanács elnökeként, illetve a „nemzet vezetője” cím birtokosaként informális hatalma megmaradt.

Tokajev a tüntetéseket arra használta ki, hogy teljesen megfossza hatalmától elődjét, és bebiztosítsa sajátját.

Átvette a Biztonsági Tanács elnöki posztját elődjétől, a KGB-utódszervezet, a Nemzetbiztonsági Tanács Nazarbajev-hű elnökét eltávolította, majd hazaárulás vádjával őrizetbe vették, illetve elbocsájtotta a titkosszolgálat második legfontosabb posztjáról Nazarbajev unokaöccsét. A volt elnök családja a gazdaság jelentős részét is uralta, a tüntetések leverése óta azonban Nazarbajev mindhárom veje lemondásra kényszerült üzleti vezetői pozíciójáról. A tüntetések idején rejtőzködő Nazarbajev aztán január 18-án videófelvételen jelentette be, hogy Tokajevnek teljhatalma van, és tagadta, hogy ellentétek lettek volna közöttük.

A regnáló elnököt nemrég a kormányzó Nur-Otan párt vezetőjévé is megválasztották, ezzel formálisan is minden fontos pozíciót magához vont. Elbocsájtotta a védelmi minisztert, mert az szerinte nem tudott vezetői képességeket mutatni a tüntetések alatt. A hatalomátvétel azóta is folytatódik, február 1-jén például Tokajev kabinetfőnökét választották meg a parlament alsóházának elnökévé. Bár nyíltan Tokajev nem tagadta meg elődjét, egyik parlamenti beszédében azt mondta, Nazarbajevnek köszönhetően nemzetközi szinten is jövedelmezőnek számító vállalatok, illetve nagyon gazdag emberek egy csoportja emelkedett ki az országban. Szerinte itt az ideje, hogy ezek az emberek megfizessék a kazah népnek a tartozásukat, és rendszeresen segítsék őket.

Eközben a Reuters által megkérdezett tüntetők azt állítják, az üzemanyagár-emelkedés miatti tüntetéseket titokzatos, jól szervezett és felfegyverzett álarcos férfiak eltérítették, és így fordultak át vérfürdőbe a kezdetben békés demonstrációk. Az egyik tüntető beszámolója szerint

Úgy tűntek, mintha jól képzett állambiztonsági vagy katonai ügynökök lennének. Kis csoportokban mozogtak a téren, és állandóan telefonon tartottak kapcsolatot valakivel.

A legnépesebb város, Almati nemzetközi repülőterét is ilyen álarcosok foglalhatták el, egy másik városban pedig állítólag a rendőrség bátorította a tüntetőket, hogy vegyék be a helyi kormányzati épületet.

A kazah vezetés szerint több mint tízezer embert tartóztattak le a tüntetésekkel kapcsolatban, emberi jogi aktivisták jelenleg 970 emberről tudták igazolni, hogy letartóztatásban van. Amint az a New York Times hétfői riportjából kiderül, számos letartóztatott panaszkodott verésekről és kínzásokról, amelyeket a biztonsági erők követtek el ellenük.

A teljes igazság lehet, hogy soha nem fog kiderülni arról, pontosan mi is történt a januári kazahsztáni tüntetéseken. Egyet azonban biztonsággal ki lehet jelenteni: a Nazarbajev-korszak végleg véget ért, a tüntetéseknek köszönhetően Kaszim-Zsomart Tokajev elnök abszolút hatalmat szerzett Kazahsztánban.

Címlapkép: Tádzsik katonák a kazahsztáni Almatiban 2022. január 11-én. Forrás: Getty Images