Fiának adja át a hatalmat a meghökkentő szerepléseiről ismert közép-ázsiai diktátor

Egy újabb volt szovjet tagköztársaságban – Azerbajdzsán után Türkmenisztánban – valósul meg, hogy apáról fiúra száll át hatalom. A közép-ázsiai országban ugyanis az eddigi államfő, Gurbanguly Berdimuhamedov egy hete bejelentette, hogy átadja a hatalmat a „fiatalabb generációnak”. A március 12-re kiírt előrehozott elnökválasztáson pedig a kormányzó párt az államfő fiát, Serdar Berdimuhamedovot indítja jelöltként. A választás természetesen csak formalitás lesz a diktatórikus módszerekkel működtetett országban, amely a világ negyedik legnagyobb földgázkészletével rendelkezik.

Hétfőn a türkmenisztáni iskolákban az első tanóra azzal telt el, hogy a tanárok Gurbanguly Berdimuhamedov államfő fiáról, vagyis a leendő elnökről tartottak kiselőadást. A központi utasítás szerint Serdar Berdimuhamedov „jóságát, szorgalmát, az általa elért eredményeket” kellett megfelelően bemutatni a diákoknak. A nebulók kiokosítására azután került sor, hogy múlt hétvégén az országát erőteljes személyi kultusz mellett diktátorként vezető államfő a szenátusban közölte: távozik posztjáról, hogy átadja a hatalmat a „fiatalabb generációnak”. A jelenleg a miniszterelnök-helyettesi posztot betöltő fiát név szerint nem nevezte meg beszédében, de mindenki számára egyértelmű volt, hogy mire célzott, hiszen Serdar Berdimuhamedovot évek óta készítik fel arra, hogy átvegye apja szerepét.

Az államfő beszéde után nem sokkal a választási bizottság közölte, hogy az elnök utasításának megfelelően március 12-én előrehozott elnökválasztást tartanak. A választási kampány első napján, február 14-én pedig a kormányzó Demokrata Párt be is jelentette, hogy Serdar Berdimuhamedov lesz a párt elnökjelöltje. Komoly választási küzdelemre persze nem kell számítani, hiszen az első többpárti parlamenti választást 2013-ban tartó országban nem működhetnek valódi ellenzéki pártok, így az ifjú Berdimuhamedov apja korábbi választási győzelmeihez hasonlóan várhatóan 90 százalék körüli, vagy afeletti szavazattöbbséggel fogja megnyerni a választást.

Épphogy betöltötte az elnökséghez szükséges korhatárt

Türkmenisztán alkotmánya szerint az ország államfőjének legalább 40 évesnek kell lennie. Serdar szeptemberben töltötte be a negyvenet, vagyis csak mintegy fél évet vártak azzal, hogy az ifjabb Berdimuhamedovot a hatalom csúcsára emeljék. Az idősebb Berdimuhamedov 2017-ben kezdte meg jelenlegi, hétéves elnöki ciklusát, vagyis a következő elnökválasztást elvileg csak 2024-ben kellett volna megrendezni.

Bár az nyilvánvaló volt, hogy az idősebb Berdimuhamedov arra készült, hogy idővel fiának adja majd át a hatalmat – aki az elmúlt években fokozatosan kapott egyre fajsúlyosabb állami beosztásokat –, a mostani bejelentés időzítése mégis meglepő volt. Sokan a távozó államfő egészségügyi állapotával, cukorbetegségével magyarázzák a döntést. Bár az állami média mindig erőtől kicsattanóként mutatja be a 64 éves elnököt, pletykák szerint azért nem jelent meg a nyilvánosság előtt 2019 nyarán több mint egy hónapon át, mert diabetikus kómába esett.

Kazahsztán is intő példa lehet

Egészségügyi állapota mellett a januári kazahsztáni események is magyarázhatják az állami médiában egyszerűen csak Arkadagnak, vagyis Védelmezőnek nevezett Gurbanguly Berdimuhamedov döntését, aki az államfői posztról való lemondása ellenére a szenátus elnöki tisztét továbbra is megtartja, aminek azért van jelentősége, mert az államfő bárminemű akadályoztatása esetén a szenátus elnöke lép az az államfő helyére. A szomszédos Kazahsztánban januárban lezajlott felkelés azt jelezhette a türkmén államfő számára, hogy balul sülhet el, ha nem emeli időben fiát az elnöki posztra. Elemzők szerint ugyanis, ha a 2019-ben posztjáról lemondó kazah elnök, Nurszultan Nazarbajev egyik lányának vagy vejének adta volna át az elnökséget, akkor biztosan nem került volna a mostani helyzetbe, miszerint a januári felkelés következtében eltávolították a Biztonsági Tanács éléről (amely posztot megtartott az államfői tisztségről való lemondása után is), illetve több, hozzá közel álló személynek kellett távoznia fontos posztokról.

Eltékozolt földgázvagyon

Egy harmadik magyarázat szerint az idősebb Berdimuhamedov azért lép eggyel hátrébb, mert nem akarja a nyakába venni az országot sújtó súlyos gazdasági problémákat. Bár a Szovjetunió felbomlásakor, 1991-ben függetlenné váló közép-ázsiai ország a világ negyedik legnagyobb földgázkészletével rendelkezik, ebből nem sok hasznot húz a hatmilliós ország lakossága, mivel a gázexportból befolyó bevételeket többek között grandiózus, értelmetlen projektekre tékozolta el az ország vezetése. Berdimuhamedov például azt találta ki, hogy a fővárosban, Asgabatban minél több épületet fehér márvány burkoljon.

Az utóbbi időben jelentősen megugrott az infláció, valamint a munkanélküliség, illetve az alapvető élelmiszerekből is hiány van a boltokban, miközben a feketepiacon a nemzeti valuta árfolyama hétszer rosszabb a hivatalos kurzushoz képest. Bár a kormányzat szerint 2020-ban 5,9 százalékkal nőtt a gazdaság, a diktatúra által közölt számokat nem lehet komolyan venni: az IMF szerint 2020-ban csak 0,8 százalékkal bővült a GDP, míg az Economist Intelligence Unit szerint valójában 1,1 százalékos visszaesés történt.

Türkmenisztán a kitermelt földgáz több mint felét exportálja (miközben az ország teljes exportjának mintegy 90 százalékát teszi ki a földgáz-kivitel), amelynek elsődleges felvevőjének Oroszországot megelőzve Kína számít. Tavaly 34 millió tonnát tett ki a Kínába irányuló földgázexport mennyisége. Az ebből befolyó bevételeket azonban jórészt elviszi a kínai hitel visszafizetése, amit a Peking által finanszírozott infrastrukturális projektekre vett fel az ország.

Évek óta készülnek a dinasztikus hatalomátadásra

Az ifjabb Berdimuhamedovot – akit az állami média gyakran a „nemzet gyerekeként” szokott emlegetni – sok éve készítik fel az ország vezetésére. Azután, hogy hazájában elvégezte az agráregyetemet, Moszkvában dolgozott a türkmén nagykövetségen, illetve az orosz külügyminisztérium diplomáciai akadémiáján szerzett diplomát. Oroszországi tanulmányait 2011-ben befejezve Genfbe ment, ahol két évig tanult a Centre for Security Policy nevű intézményben. Továbbá ez idő alatt Türkmenisztán genfi ENSZ-misszióján is dolgozott. Hazatérve aztán 2016-ban parlamenti képviselő lett, mindmáig rendelkezik is mandátummal. Emellett volt ipari miniszter, külügyminiszter-helyettes, illetve az ország egyik tartományának vezetője is.

Tavaly februárban nevezték ki miniszterelnök-helyettesnek, ami valójában a második legfontosabb posztnak felel meg az államfő után, mivel az elnöki köztársaságként működő Türkmenisztánban a miniszterelnöki pozíciót nem töltik be, az államfő vezeti a kormányt.

Kormányfő-helyettesi kinevezésével párhuzamosan tagja lett az állambiztonsági tanácsnak is, illetve a kormányzati kiadásokat felügyelő szerv, az úgynevezett Legfelsőbb Ellenőrző Kamara elnökének is kinevezték.

Azok után, hogy miniszterelnök-helyettes lett, Serdar még egy, apja számára igen fontos pozícióba is bekerült. 2021 áprilisában ugyanis apja átadta neki az ország nemzeti büszkeségének számító akhal-teke lófajta tenyésztőit tömörítő nemzetközi szövetség elnöki posztját, amelyet a szervezet 2010-es megalapítása óta töltött be Gurbanguly Berdimuhamedov. A szintén nemzeti büszkeségként kezelt alabai – közép-ázsiai juhász –kutyafajta tenyésztőinek szövetségét is Serdar vezeti. Az alabai kutya tiszteletére amúgy 2020-ban az államfő gigantikus méretű aranyozott kutyaszobrot emeltetett a fővárosban.

A volt szovjet tagköztársaságok közül eddig egyetlen országban, Azerbajdzsánban valósult meg a dinasztikus hatalomátadás. A kőolaj- és földgázkészletekben gazdag Azerbajdzsánban Ilham Alijev vette át 2003-ban apjától az államfői posztot, aki ekkor már súlyos beteg volt, és két hónappal később meg is halt.

Nem apjára ütött a „nemzet gyereke”

A leendő türkmén államfő habitusa igencsak eltér apjáétól: míg az idősebb Berdimuhamedov állandóan különleges attrakciókkal lepte meg a közvéleményt (például rali- illetve lóversenyen is elindult már, valamint olyan videók jelentek meg róla, amelyen bicikliről célba lő, vagy minisztereinek tapsvihara kíséretében egy arany súlyemelő-rudat emel a magasba, illetve unokájával rap-számot ad elő), addig az utód esetében semmiféle ilyen hóbortról nem tudni. Továbbá az állami propaganda által jókedélyűnek bemutatott apjával szemben mogorvának tűnő Serdar alig szólal meg a nyilvánosság előtt. Pletykák szerint beosztottjait gyakran a „kitekerem a nyakad” szófordulattal sarkallja minél jobb teljesítményre. Türkmén emigráns körökben emellett az a szóbeszéd is járja, hogy a lovakért rajongó, számos esetben lovaglás közben mutatott apjával szemben Serdar fél a lovaktól, és valójában nem is tud lovagolni.

Bár az idősebb Berdimuhamedov személyiségén fellelhetők nárcisztikus jegyek, azonban a személyi kultusz kiépítése terén jóval messzebb ment el elődje, az ország első államfője, Szaparmurat Nyijazov, akit nemes egyszerűséggel Türkménbasinak, vagyis minden türkmén atyjának neveztek. Az országot 1985-től először a türkmén kommunista párt vezetőjeként, majd a függetlenség kikiáltása óta az ország első államfőjeként vezető Nyijazov kormányzását jól jellemzi, hogy átnevezte a hónapokat, a januárt egyenesen magáról (Türkmenbasi), míg az áprilist édesanyjáról. Továbbá saját magáról egy 75 méteres, mindig a Nap felé forduló aranyozott szobrot állíttatott. Berdimuhamedov 2008-ban aztán visszaállította a hónapok eredeti elnevezését, illetve eltávolíttatta elődje aranyozott szobrát, igaz, 2015-ben ő is egy aranyozott lovas szobrot állíttatott önmagáról.

Nyijazov szívelégtelenség miatt váratlanul – utódjának kijelölésé nélkül – hunyt el 2006 végén. Az alkotmány szerint elvileg a szenátus elnökének kellett volna átvennie átmenetileg az államfői posztot, de helyette a fogorvos végzettségű, addigi egészségügyi miniszter Berdimuhamedovot nevezte ki elnöknek az ország Állambiztonsági Tanácsa, aki 2007 elején közel 90 százalékos támogatottság mellett meg is nyerte az elnökválasztást.

Észak-Koreához hasonlítják az országot

Ruszlan Myatiev, a független Turkmen News szerkesztője szerint igen valószínűtlen, hogy a januári kazahsztáni eseményekhez hasonló játszódjon le Türkmenisztánban. Teljesen más a politikai helyzet és a civil társadalom állapota a két országban. Türkmenisztánban azonnal felszámolnak bármilyen tüntetést. A biztonsági apparátus mindenhol jelen van; az internet, a közösségi média szoros állami ellenőrzés alatt áll – mondta a Nikkei Asia-nak Myatiev.

A Riporterek Határok Nélkül nevű szervezet 2019-ben Türkmenisztánt nevezte meg a legveszélyesebb országnak a világon az újságírók számára. Az Economist Intelligence Unit tavalyi évre vonatkozó demokráciaindexében pedig a felmérésbe bevont 167 ország közül a 161. helyet érte el az ország. Emellett a Freedom House felmérései rendszeresen a világ legzártabb országai között említik Türkmenisztánt Észak-Korea mellett. A koronavírus-járvány miatt ez a helyzet súlyosbodott, mivel a kormányzat tovább nehezítette a külföldiek Türkmenisztánba való belépését. Hivatalos közlések szerint amúgy mindeddig egyetlen egy koronavírus-fertőzöttet sem találtak az országban. A Szabad Európa Rádió türkmén szolgálata szerint azonban januárban lezárásokat kellett bevezetni a járvány megfékezése érdekében.

