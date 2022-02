3 ok, amiért Putyin egész Ukrajna lerohanását fontolgatja

Tegnap elismerte Vlagyimir Putyin a kelet-ukrajnai szakadár területek szuverenitását és „békefenntartókat” küldött a régióba. Előtte viszont egy kifejezetten háborús hangvételű beszédet tartott, melyben több utalást is tett arra, hogy nem biztos, hogy megáll az orosz haderő a szakadár területek határán, hanem Ukrajna teljes bekebelezését tervezi. Nézzünk meg hármat Putyin legsúlyosabb kijelentései közül.

1. Ukrajna eredete és a „valódi dekommunizáció”

A tegnapi beszédében Vlagyimir Putyin többször is kijelentette, hogy Ukrajna lényegében Vlagyimir Iljics Lenin és a bolsevikok mesterséges kreálmánya.

Ma akár Vlagyimir Iljics Lenin Ukrajnájának is lehetne hívni. Ő a kitaláló és a főépítész

– mondta Vlagyimir Putyin, majd hozzátette: Ukrajna hálátlan leszármazottai lerombolták a Lenin-emlékműveket a dekommunizáció jegyében.

Amit ezután mondott, nehéz nem fenyegetésként értelmezni:

Dekommunizációt szeretnétek? Rendben, nekünk ez tökéletes. De akkor ne álljunk meg félúton. Készen állunk arra, hogy megmutassuk, mit jelent Ukrajnának a valódi dekommunizáció

– mondta Vlagyimir Putyin.

Mivel Ukrajna területe a cári Oroszország része volt és Vlagyimir Putyin arra húzta fel beszédét, hogy Ukrajna a bolsevikok találmánya volt, kijelentésével gyakorlatilag arra utalt, hogy a „teljes dekommunizáció” Ukrajna eltörlését és Oroszországba való beolvasztását jelentené.

2. Atomfegyverek és NATO-bázisok

Vlagyimir Putyin kijelentette: Ukrajna NATO-tagsága Oroszország számára közvetlen biztonsági fenyegetés és hiába mondják most azt a nyugati tisztségviselők, hogy a közeljövőben nem lesz Ukrajna NATO-tag, nincs semmi garancia arra, hogy ez a távoli jövőben is így lesz.

Ezen kívül beszélt arról is, hogy Ukrajna katonai bázisait már most is NATO-országok használják, illetve Ukrajna atomfegyverek fejlesztését fontolgatja.

Putyin szerint Ukrajna jelen körülmények közt még könnyebben atomfegyverhez tud jutni, mint Irán vagy Észak-Korea, hiszen a térségben nukleáris fegyvereket fejlesztettek a szovjet időkben, ez az infrastruktúra pedig szerinte a mai napig működik.

Putyin arról is beszélt, hogy Ukrajna rendelkezik Tocska-U indítójárművekkel, melyekkel Oroszország területén tudna Ukrajna nukleáris csapást mérni.

Ezeket a fenyegetéseket Oroszország úgy nem tudja leszerelni, ha csupán a Krímet, illetve a Donyec-medencét szállják meg; annak érdekében, hogy Ukrajna letegyen a NATO-hoz való közeledésről és nukleáris ambícióiról, rezsimváltás szükséges Ukrajnában.

Nem mellesleg azt is fontos megjegyezni, hogy amíg az orosz haderő Kelet-Ukrajnában tartózkodik, a NATO és más nyugati hatalmak támogatása csak a korábbinál intenzívebb, Ukrajna nyugatra való közeledése pedig csak még asszertívabb lesz.

3. Népirtás és a bűnösök felkutatása

Vlagyimir Putyin azzal is megvádolta az ukrán kormányt, haderőt, hogy népirtást követnek el azokkal szemben, akik „nem támogatják a 2014-ben hatalomra került puccsistákat,” illetve erőszakosan asszimilálják többek közt az oroszajkú kisebbségeket. Azzal is megvádolta az ukrán kormányt, hogy fel akarják számolni az ortodox egyház jelenlétét.

Ami ezzel kapcsolatosan a legsúlyosabb az, hogy

Vlagyimir Putyin elnök ígéretet tett: Oroszország felkutatja és megbünteti azokat az embereket, akik ezeket az állítólagos atrocitásokat elkövették a(z orosz) kisebbség ellen.

Mivel ezek az emberek többnyire Ukrajna területén tartózkodnak (értelemszerűen a szakadár régiókon kívül), felkutatásuk csak úgy lehetséges, ha Oroszország katonai intervenciót hajt végre az ukrán kormány által ellenőrzött területeken.

Könnyen elképzelhető egyébként, hogy ezeknek a személyeknek a neveit tartalmazza az a „halállista,” melynek létezéséről néhány napja információkat szivárogtatott több nyugati hírszerzési szervezet:

Összegzés

Putyin tüzes hangvételű, kifejezetten háborús jellegű beszéde valószínűleg azért ilyen stílusban hangzott el, mert indulatokat akart vele generálni az orosz lakosságban Ukrajna ellen. Még mindig nem biztos, hogy ez ahhoz vezet, hogy nyílt, Kijevet is bekebelező orosz invázió lesz, mindenesetre az orosz katonák már behatoltak Ukrajna területére, jelenleg a „szakadár népköztársaságok” területén tartózkodnak.

Vlagyimir Putyin nem mellesleg arra is utalt beszédében, hogy teljesen mindegy, mit csinál, a Nyugat célja Oroszország megbénítása, úgyhogy ígyis-úgyis szankciókat kapnak a nyakukba. Az orosz elnök tehát igencsak arra utalt, hogy már nincs vesztenivalójuk, akár meg is indulhat az Ukrajna nagy részét vagy akár egészét bekebelezni hivatott invázió.

Valószínűleg a következő esetekben indulhat olyan orosz támadás, amely már Kijevet hivatott bekebelezni:

Oroszország bénító nyugati szankciókat kap a mostani „békemisszió” miatt.

Az ukrán haderő rálő az orosz „békefenntartókra”.

Oroszország a Donyeci és Luhanszki Népköztársaság határait olyan régiókra vonatkozva jelöli ki, ahol ukrán katonák tartózkodnak, majd offenzívát indít.

A tegnapi „rosztovi behatoláshoz” hasonló háborús ürügyet fabrikál magának Oroszország.

Persze az is lehet, hogy Vlagyimir Putyin az agresszív akcióval csupán a tárgyalóasztalhoz akarja kényszeríteni Ukrajnát és a Nyugatot, de erre a fenti beszéd fényében elég kevés az esély.

