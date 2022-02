Nagyon felgyorsultak az események: ez vezetett Vlagyimir Putyin világrengető döntéséhez

Péntektől a már hónapok óta zajló orosz–ukrán feszültség gyors eszkalációjának lehetünk tanúi, hétfő este pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatalosan is bejelentette: Moszkva elismeri a szakadár Donyecki és Luhanszki Köztársaság függetlenségét. A Donbaszon egy ideje befagyott konfliktus pár napja újra fellángolt, amivel Kijev, illetve az oroszajkú donyecki és luhanszki szakadárok egymás vádolták. A nyugati vezetőktől egyre vészterhesebb nyilatkozatokat hallhattunk, miszerint már szinte biztos, hogy Oroszország Ukrajna megtámadását tervezi. Fehéroroszországban folytatódott az orosz és fehérorosz csapatok hadgyakorlata, sőt bejelentették, hogy a kelet-ukrajnai eszkaláció miatt a mintegy 30 ezer orosz katona egyelőre nem távozik az országból. A két szakadár terület függetlenségének elismerése után orosz csapatok vonultak be a szeparatisták kezén lévő régiókba. Hogy tovább eszkalálódik-e a helyzet, és ha igen, meddig, egyelőre nem megjósolható. Bemutatjuk az elmúlt napok legfontosabb történéseit.

2021. október 30-án írt először arról a Washington Post, hogy árulkodó műholdfelvételek kerültek elő, miszerint Oroszország csapatokat von össze az ukrán határ közelében. Azóta a feszültség egyre fokozódik, Oroszország és az Egyesült Államok, a NATO, illetve NATO-tagállamok vezetői számos alkalommal tárgyaltak már személyesen vagy videókapcsolaton keresztül Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Szergej Lavrov külügyminiszterrel, Szergej Sojgu védelmi miniszterrel, illetve a moszkvai vezetés más képviselőivel.

A tárgyalások azonban nem értek célt, sőt, utólag visszatekintve inkább időhúzásként értékelhetők az orosz fél részéről. Hétfőn ugyanis Putyin bejelentette, elismeri a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság függetlenségét, majd aláírta az erről szóló dokumentumokat. Nem sokkal később arra utasította az orosz fegyveres erőket, hogy békefenntartóként vonuljanak be a két szakadár területre. Az orosz katonák hamarosan át is lépték Ukrajna hivatalos határát.

Péntek (február 18.)

A feszültség növekedésében fordulópontnak tekinthető február 18-a, péntek, amikor hírek szerint

a függetlenségét egyoldalúan kikiáltó Donyecki, illetve Luhanszki Népköztársaságban kiújultak a harcok a szeparatisták és az ukrán kormányerők között.

A korábban súlyos polgárháború sújtotta térségben egy ideje már fegyvernyugvás volt, a frontvonalak beálltak, a népköztársaságok fegyveres csapatai pedig ellenőrzést gyakorolnak a hivatalosan Ukrajnához tartozó területeken. Oroszország következetesen tagadta, hogy bármilyen módon is támogatná a szakadárokat, de számos jel utal ennek ellenkezőjére. A múlt héten az Állami Duma arról is szavazott, hogy felkérik az orosz elnököt, ismerje el hivatalosan a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság függetlenségét.

Február 18-án reggel Ukrajna jelentette, hogy azt megelőző 24 órában a szakadárok mintegy 60-szor sértették meg a hivatalos tűzszünetet, aknavetőkkel, nehéztüzérséggel és tankkal támadva. Az ukrán politikai és katonai vezetés Oroszországot és az általa támogatott szeparatista erőket vádolta provokációval, míg Lavrov azt mondta, az ukrán fegyveres erők felelősek a Donyec-medencei fegyvernyugvás megsértéséért.

Eközben Michael Carpenter, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez (EBESZ) az Egyesült Államok által delegált nagykövet szerint akár 190 ezresre is nőhetett az Ukrajna körül összevont orosz katonák száma, miközben január végén még „csak” 100 ezer volt ez a szám.

Ez a legjelentősebb katonai mozgósítás Európában a második világháború óta

– mondta a nagykövet.

Péntek délután aztán a Donyecki Népköztársaság vezetője, Gyenyisz Pusilin bejelentette, hogy a Kelet-Ukrajnában zajló ágyúzások miatt evakuálják a lakosságot, méghozzá az Oroszországhoz tartozó Rosztov városának környékére. A vezető azt mondta, a nők, a gyerekek és az idősek élveznek prioritást. Nem sokkal később a Luhanszki Népköztársaság vezetése is evakuációról döntött, azzal az indoklással, hogy átfogó támadás készül a szakadár területek ellen Ukrajna részéről. Magyar idő szerint péntek késő délután Vlagyimir Putyin elrendelte, hogy minden, Rosztov megyébe érkező menekültnek fizessenek ki 10 ezer rubel (mintegy 40 ezer forint) segélyt.

A népköztársaságok mintegy 700 ezer kelet-ukrajnai lakos evakuálásáról beszéltek, akiknek a nagy többsége orosz állampolgársággal is rendelkezik. (Oroszország az utóbbi években nagyvonalúan osztogatott állampolgárságot a kelet-ukrajnai szakadár területeken élő, orosz nemzetiségű polgároknak.) Péntek este a szakadárok jelentése szerint egy a donyecki kormányépület előtt álló terepjárót felrobbantottak, de senki nem ült az autóban.

Szombat (február 19.)

Szombat reggel a szakadár népköztársaságok vezetői teljes mozgósítást rendeltek el, felszólítva a tartalékosokat is, hogy álljanak készenlétbe. Szombaton vádolta meg Oroszország először az ukrán erőket, hogy orosz területet ért támadás: hírek szerint legalább három ukrán lövedék robbant fel az oroszországi Rosztov régióban. Ukrajna tagadta az incidenst. Eközben a kelet-ukrajnai frontvonalakra látogató Denisz Monasztirszkij ukrán belügyminisztert, illetve a CNN egy forgatócsoportját is aknavetőtűz érte, de senki sem sérült meg.

Miközben az ágyúzások folytatódtak a kelet-ukrajnai szakadár területeken, Oroszország nukleáris hadgyakorlatba kezdett, amelyet személyesen Putyin irányított, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök társaságában.

Megszólalt az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is, aki a Müncheni Biztonsági Konferencián elmondta, menthetetlenül törékennyé vált a nemzetközi biztonsági rendszer, ezért Ukrajnának új garanciákra van szüksége a világ vezető hatalmaitól biztonsága megőrzéséhez. Zelenszkij elmondta, találkozna Putyinnal, hogy megismerje céljait, illetve hangsúlyozta, Ukrajna katonai konfliktus helyett diplomáciai megoldást és biztonsági garanciákat kíván.

Az ukrán hadsereg szombat este azt közölte, két ukrán katona meghalt, négy pedig megsebesült az oroszbarát szakadárok tüzérségi támadásában Ukrajna keleti részén szombaton. Emellett a szakadárok 70-szer sértették meg a tűzszünetet a szombati nap folyamán. A szakadárok több mint harminc település ellen indítottak támadást nehéztüzérségi fegyverekkel a frontvonal közelében, megszegve ezzel az ukrajnai konfliktus rendezését célzó megállapodásokat – tette hozzá a hadsereg.

Pénteken és szombaton Joe Biden amerikai elnök és Boris Johnson brit miniszterelnök is szinte már kész tényként beszélt arról, hogy Oroszország inváziót indíthat Ukrajna ellen. Biden szerint Putyin már meg is hozta az erről szóló döntést, Johnson pedig úgy nyilatkozott, a támadás már bizonyos értelemben el is kezdődött.

Ukrajna, illetve a szakadárok által ellenőrzött kelet-ukrajnai területek térképe. Forrás: MTI

Vasárnap (február 20.)

Vasárnap orosz részről tovább folytatódtak az Ukrajnát vádoló nyilatkozatok. Oroszország ENSZ-nagykövetének helyettese, Dmitrij Poljanszkij azt mondta, az ukrán hadsereg a békés lakosságot lövi a Donbaszban. A Kreml továbbra is a Nyugatot és Ukrajnát vádolta a feszültség szításával. Alekszandr Basztrikin, az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) vezetője vasárnap elrendelte, hogy indítsanak büntetőeljárást annak a két polgári személynek a halála ügyében, akik állítólag az ukrán hadseregnek a Luhanszki Népköztársaság területén lévő Pionyerszkij település közelében végrehajtott támadása következtében csütörtökön vesztették életüket.

Eközben a fehérorosz védelmi miniszter bejelentette,

az ukrajnai feszültség fokozódása miatt folytatják az eredetileg vasárnapig tervezett fehérorosz-orosz hadgyakorlatot.

A hadgyakorlat eredetileg február 20-ig, vagyis vasárnapig tartott volna, és a korábbi ígéretek szerint a Fehéroroszországban tartózkodó 30 ezer orosz katona a gyakorlat után kivonult volna az országból. Antony Blinken amerikai külügyminiszter erre reagálva azt mondta, ez a fejlemény is azt mutatja, hogy a világ közvetlenül egy Ukrajna elleni orosz invázió előtt áll.

Vasárnap este folyamán Putyin Emmanuel Macronnal, az EU soros elnökségét betöltő Franciaország elnökével beszélt telefonon. Az orosz elnök kijelentette, az ukrán biztonsági erők provokációi állnak a Donyec-medencei helyzet eszkalálódásának hátterében.

Hétfő (február 21.)

Hétfő reggel kezdetben biztató hírek érkeztek: Blinken és Lavrov megállapodott arról, hogy csütörtökön személyesen találkoznak, és megtárgyalják egy a közeljövőben esedékes, Biden–Putyin-csúcstalálkozó részleteit. Ugyanakkor rémisztő hírek is napvilágot láttak: az Egyesült Államok arról értesítette az ENSZ-t, hogy megbízható információi vannak arról, Moszkva listát állít össze azokról az ukrajnai személyekről, akiket „egy katonai megszállást követően meg kell ölni vagy táborba kell küldeni”. Amerikai információk szerint a célpontok között lehetnek Ukrajnában menedéket lelt orosz és fehérorosz disszidensek, újságírók, korrupcióellenes aktivisták, valamint sérülékeny csoportok, például vallási és etnikai kisebbségek, illetve LMBTQ-személyek.

A későbbi események a pesszimista jóslatokat igazolták. Nyugatról és Ukrajnából már hetek óta sejtetik, hogy Oroszország hamis zászlós hadművelettel vagy hamis videóval akar ürügyet fabrikálni arra, hogy megtámadja Ukrajnát. Hétfőn előbb az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSzB) jelentette, hogy egy ukrán tüzérségi eszközből kilőtt lövedék eltalált és megsemmisített egy orosz–ukrán határon található határőrállomást. Ukrajna tagadta, hogy incidens történt volna.

Nem sokkal ezután a Donyecki Népköztársaság szakadárjai jelentették, hogy egy ukrán „szabotőrcsapat” tart az orosz határ felé. Később orosz katonai tisztviselők már arról beszéltek, hogy felfegyverzett ukrán katonai járműveket semmisítettek meg a nyugat-oroszországi Rosztov régióban. Az orosz haderő tagjai állítólag az ukrán „szabotőrcsapat” öt tagját is lelőtték. A Twitteren egy videó is felkerült az állítólagos ukrán támadásról. Ahogy írtuk, erősen úgy tűnik, hogy a videó megrendezett eseményt ábrázol. A felvétel az ukrán konfliktusra nem jellemzően jó minőségű, össze van vágva, a videón pedig a távoli lövések hangján kívül semmilyen nyoma sincs annak, hogy valóban tüzet kapnának az állítólagos ukrán kommandósok a túloldalról. Ukrajna tagadta az orosz vádakat.

Az állítólagos ukrán támadásnak végül nem lett közvetlen következménye hétfőn, viszont összeült az orosz Nemzetbiztonsági Tanács, amely előtt Putyin bejelentette: fontolóra kell venni a Donyecki és Luhanszki Népköztársaság függetlenségének elismerését. A tanács alelnöke, Dmitrij Medvegyev volt elnök és miniszterelnök kijelentette, ha nem változik a kelet-ukrajnai helyzet, el kell ismerniük a szakadár területek függetlenségét. Márpedig szerinte nem a javulás jeleit látjuk.

Az ülésen elhangzottak fényében már nem tűnt kérdésesnek, hogy Putyin Donyeck és Luhanszk függetlenségéről hoz döntést. Így is történt. Hétfő késő este egy szokatlanul durva, háborús hangvételű beszédében, amelyben Ukrajnát többek között nukleáris fegyverek létrehozásának előkészületeivel vádolta, kimondta, hogy

elismeri a két szakadár régió függetlenségét.

A beszéd után a Kremlben a Donyecki, illetve a Luhanszki Népköztársaság vezetőinek jelentlétében aláírta az erről szóló dokumentumot, majd kölcsönös barátsági szerződést is kötött a szeparatistákkal, melynek értelmében orosz katonai bázisok létesíthetők Kelet-Ukrajnában. Putyin ezután elrendelte az orosz fegyveres erőknek, hogy vonuljanak be a szakadár területekre. Az orosz csapatok nem sokkal később át is lépték a hivatalos ukrán határt, és egyelőre az ukránok és a szakadárok közötti frontvonalig hatoltak. Az orosz katonák hivatalosan békefenntartóként érkeztek Kelet-Ukrajnába, de lehet, hogy mindez egy 1945 óta Európában nem látott háború előjátéka lesz.

Címlapkép: Lenin szobra a szakadár Donyeck városában. Forrás: Getty Images