Félelmetes felvételek szivárognak a gyülekező orosz páncélosokról

Rengeteg felvételt látni az elmúlt napokban az Ukrajna térségében gyülekező orosz páncélosokról különféle közösségi oldalakon; néhány formáció alig pár kilométerre tartózkodik az ukrán határtól. Érdekesség, hogy számos harcjármű furcsa jelzésekkel is el van látva, melynek pontos jelentéséről csak találgatni lehet. Közben felvételek kerültek ki a napokban lezajlott tüzérségi párbajokról is a szakadárok és az ukrán haderő közt.

Gyülekeznek az orosz páncélosok

Az elmúlt napokban igencsak vegyes híreket lehetett azzal kapcsolatosan olvasni, hogy megkezdődött-e az orosz „békemisszió” az Ukrajnában található szakadár népköztársaságok területén, az elemzői konszenzus nagyjából az most, hogy limitált behatolást történt hétfőn, az átfogó támadás viszont még várat magára.

Az látszik viszont az orosz-ukrán, fehérorosz-ukrán határ térségéből kiszivárgott felvételeken, hogy tényleg minden készen áll a totális invázió megkezdésére. Az orosz harckocsik, önjáró lövegek, gyalogsági harcjárművek elhagyták az alakulótereiket, (ideiglenes) katonai bázisaikat és felvonultak a határ közvetlen közelébe.

Ez a felvétel például az ukrán határtól alig 10 kilométerre található Novooszkolszki körzetben készült, nagy mennyiségű modernizált T-72-es harckocsi és 2Sz19-es önjáró löveg látható rajta.

Ezeket a T-72-esek pedig a határtól alig 8 kilométerre található Szudzsa mellett filmezték le:

Szintén Szudzsa mellett tartózkodik ez a T-72-esekből és BMP-3-as gyalogsági harcjárművekből álló formáció:

Ezek a harckocsik pedig a Valuszki körzetben manővereznek, közvetlenül az ukrán határ mellett:

Érdemes arról is szót ejteni, hogy az ilyen harcjárműveket általában vasúti szerelvényeken, esetleg teherautókon szállítják nagyobb, belföldi távolságokon; az, hogy a közutakon vagy azok mellett, lánctalpakon manővereznek, várakoznak, valószínűleg azt jelenti, hogy harckészültségben vannak.

A páncélosok mellett természetesen más fegyvernemek is készülődnek. Ez a felvétel például a Kijevtől alig 75 kilométerre található fehérorosz Gomel-régióban készült. Ka-52-es és Mi-24-es harci helikopterek láthatók rajta, ahogy látszólag egy szántóföldön gyülekeznek.

Russia continues build-up in BelarusRussian helicopters in Homiel region near Polisie/Chornobyl reserve via https://t.co/IFeTxa63n6 — IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 23, 2022

Furcsa szimbólumok

Több elemzőnek is feltűnt, hogy az ukrán határ térségében összevont harcjárműveken furcsa szimbólumok találhatók. Az alábbi videón például Uragan rakéta-sorozatvetőkön és Mszta önjáró lövegeken láthatunk egy négyzetbe rajzolt „Z” betűt.

Russian military convoy of 2S19 Msta self-propelled howitzers and BM-27 Uragan rocket launchers in Kursk Oblast close to the border with Ukraine earlier today. pic.twitter.com/O2bCetwIvP — WorldOnAlert (@worldonalert) February 21, 2022

Itt pedig egy állítólagos gárdista rabszállító járműn láthatjuk a Z-betűt:

This is a giant red flag. These are Rosgvardia troops and Avtozaks (prisoner transport trucks) with the https://t.co/Vpzf511A2P — WorldOnAlert (@worldonalert) February 22, 2022

De ezen a balesetet szenvedett BMP-2-es gyalogsági harcjárművön például egy kör látható:

Ezekre a T-72-esekre pedig egy háromszöget festettek:

Egyelőre nem tudni pontosan, mit jelentenek a szimbólumok, de a legvalószínűbb magyarázat az, hogy egyszerű azonosító-jelekről van szó, melyek a különféle műveleti térségekben működő harcjárműveket hivatottak megkülönböztetni egymástól.

Egyrészt ugye Ukrajna szovjet eredetű harcjárműveket használ, akárcsak Oroszország, az eltérő modernizációs irányok ellenére távolról, rossz látási viszonyok között ezek a járművek igencsak hasonlók. Az azonosító jelek arra szolgálnak, hogy az orosz harcjárművek csökkentsék a baráti tűz kockázatát.

Másrészt pedig valószínűsíthető, hogy az oroszok különféle műveleti körzetekre osztották fel azokat a területeket Ukrajnán belül, ahova esetlegesen bevonulhatnak, ez a célazonosítás mellett a tájékozódást is segítheti a harcjárművek kezelőinek egy idegen országban, harci körülmények közt.

Napok óta megy a lövöldözés a konfliktuszónában

A hétvége óta gyakorlatilag folyamatos a tüzérségi tűzpárbaj a kelet-ukrajnai térségben: a szakadárok és az ukrán haderő megállás nélkül lövi egymást. Erről is kerülnek ki felvételek.

Ezen a videón az látható, hogy a luhanszki szakadárok egy BM-21 Grad rakéta-sorozatvetővel támadják Pervomaiszk térségét.

According to the statements of Ukrainian correspondents, right now the LPR MLRS is carrying out massive strikes on the positions of the Ukrainian military in the area of Pervomaisk.The correspondent also reports that the rebel forces allegedly received an order to attack tomorrow pic.twitter.com/6HV5NNie8N — WorldOnAlert (@worldonalert) February 22, 2022

Itt pedig egy Grad-támadás becsapódásáról látható felvétel a kelet-ukrajnai Sasztja területén, amely szintén kormánykézen van.

CCTV footage from a building in Schastia shows an apparent MLRS rocket impact near houses. Timestamp on the video matches the time the DNR claimed they were fired upon by MLRS today. pic.twitter.com/D2JGknZAZE — WorldOnAlert (@worldonalert) February 22, 2022

A térségben működő erőművet is támadás érte.

Fire is still burning at Schastia power plant, firefighters can not extinguish the fire at the moment via https://t.co/vhIiNVvKhB — WorldOnAlert (@worldonalert) February 22, 2022

A tűzszünet betartatásáért felelős EBESZ naponta több ezer tűzszünet-sértést jegyez fel, ami olyan nagy mennyiség, hogy szinte követni is értelmetlen. Már csak azért is, mert Vlagyimir Putyin elnök tegnap kijelentette: a tűzszünet feltételeit szabályozó minszki egyezmények érvénytelenné váltak.

