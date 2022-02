Már csak a parancsra várnak Putyin katonái? - Oroszország a csapatok közel 100%-át invázióra kész pozícióba helyezte

Egy magas rangú amerikai védelmi tisztviselő szerint Oroszország csapatainak közel 100%-át invázióhoz szükséges pozícióba helyezte. A tisztviselő nem tudta megerősíteni, hogy további csapatok vonultak-e a donbaszi területre.

Just in: Russia has moved nearly 100 percent of forces into place needed for an invasion, per senior U.S. defense official. The U.S. cannot confirm that more Russian troops have moved into the Donbass areas, the official said.