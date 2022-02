Komoly harcok bontakoztak ki az ukrán nagyvárosok körül, szivárognak a videók az összecsapásokról

Folyamatosan jönnek a hírek az orosz-ukrán háborúról. Úgy tűnik, az eleinte töretlen orosz offenzíva valamennyire lelassult, heves harcok bontakoztak ki az ukrán főváros, Kijev és a második legnagyobb város, Harkov körül. Összecsapások zajlanak még Szumi és Herszon térségében is. A kiszivárgott felvételek alapján mindkét oldal komoly veszteségeket szenvedett.

A kezdeti, gyors orosz sikerek ellenére úgy tűnik, az ukránok felvették a kesztyűt. Kijev körül nagyon heves harcok bontakoztak ki, több orosz helikoptert is lelőttek Stinger-rakétákkal és az ukrán légierő megmaradt gépei akcióba lendültek:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 24. Nagyon durva légicsata dúl Kijev körül

Most viszont úgy néz ki, az oroszok elfoglalták a Hoszomel Repteret, melyért kora délután súlyos harcok dúltak.

Breaking: with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. @mchancecnn — Natasha (Bertrand) February 24, 2022

Súlyos harcok alakultak ki a második legnagyobb város, Harkov körül is. Az orosz katonák most próbálják körülzárni a várost, a csapatmozgásokról folyamatosan szivárognak a videók.

MAP: We updated the map for Kharkiv area. Russian forces captured Volchansk #Russia — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) February 24, 2022

Itt egy elkeseredett helyi lakos ordibál a benyomuló orosz harcjárművekre. Az indulatok érthetők, de aki ült már orosz gyártmányú harckocsiban, valószínűleg tudja, hogy nem sokat hallottak a kiabálásból a megszálló katonák:

Locals in the region meet the army #Kharkov — Natasha (Bertrand) February 24, 2022

Ez az orosz tüzérségi eszközökből álló konvoj pedig a támadó műveletek támogatására vonult fel:

Russian military column in Volchansk, Kharkiv with Msta-B howitzers, MT-LB, BMP-2, TOS-1A thermobaric MLRS, T-72B3, Tigr-M vehicles, etc. https://t.co/DFCJRQuy4F — Natasha (Bertrand) February 24, 2022

A Harkov körüli ukrán ellenállás kifejezetten keménynek tűnik, több felvétel is felkerült az internetre az oroszok veszteségeiről. Az egyébként minimális fegyverzettel felszerelt MT-LB páncélosokból többet is kilőttek az ukrán védők:

The battle aftermatch near Kharkiv. Abandoned Russian MT-LB on the right and Ukrainian Kozak-2 on the left #Kharkiv — Natasha (Bertrand) February 24, 2022

Korábbi felvételek szerint legalább egy T-80-as is elveszett Harkovnál.

Itt pedig egy BMP-2-es gyalogsági harcjárművet lőttek ki az ukránok, a legénységet elfogták:

Természetesen az ukránoknak is vannak veszteségeik, de erről jóval kevesebb videó kerül fel a közösségi médiába, értelemszerűen az ukrán lakosság nem akarja demoralizálni ilyen felvételekkel saját fegyveres erőit. Ettől függetlenül azért elő-előfordulnak ilyen felvételek is, itt például a régióba erősítésként érkező ukrán harcjárművek roncsai láthatók:

Destroyed equipment near Kharkiv pic.twitter.com/9BCtpmpHk8 — Natasha (Bertrand) February 24, 2022

Az ország más részein is komoly harcok dúlnak. Ezeket a többnyire megsemmisült ukrán tankokat Herszonnál videózták. A Krímtől 100 kilométerre található térségben egyébként az orosz fegyveres erők több települést is elfoglaltak, ebben a térségben úgy tűnik, ők kerekednek felül.

Column of destroyed and abandoned tanks, in Kherson region, Ukraine pic.twitter.com/iTgWV96wiW — Natasha (Bertrand) February 24, 2022

Ez pedig egy újabb, sérült orosz Tigr 4x4-es, a kezelői látszólag fegyverrel, felszereléssel együtt ott hagyták a puszta közepén, miután találatot kapott:

A damaged/captured Tigr armored vehicle pic.twitter.com/4Lp5E6tyea — Natasha (Bertrand) February 24, 2022

Az ország északkeleti részében található Szuminál pedig szintén heves harcok vannak kibontakozóban: az oroszok előretörtek a település környékére, viszont az ukránok ellentámadást indítottak. Egyelőre nem tudni pontosan, ki ellenőrzi Szumit. Ezen a képen állítólag egy ukrán BMP lángol.

Russian armored personnel carrier and destroyed BMP-1 of the Ukrainian military, Glukhov, Sumy region pic.twitter.com/RKpks9C75D — Natasha (Bertrand) February 24, 2022

Látható tehát, hogy az orosz offenzíva azért közel sem megy veszteségek nélkül, a légi veszteségeik már olyan súlyosnak tűnnek, hogy a modern hadviselés történelmében talán már példátlannak számítanak. Harci helikopterek terén szinte biztosan: már arról szólnak hírek, hogy egy nap alatt 4 forgószárnyast elvesztettek.

Downed Russian Ka-52 helicopter in Ukraine #Ukraine — Natasha (Bertrand) February 24, 2022

Címlapkép: Getty Images