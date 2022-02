Nagyon durva légicsata dúl Kijev körül

Egészen komoly légiharc bontakozott ki az ukrán főváros, Kijev körül, a térséget ellepték az orosz helikopterek, a város fölött pedig vadászgépek lövik egymást.

Miután szétbombázták hajnalban az oroszok a Kijev körüli reptereket, most átfogó támadást indítottak az agglomerációban található hosztomeli reptér megszerzéséért, illetve a légtér ellenőrzéséért.

Az orosz és ukrán harci repülőgépek közti csata olyan alacsonyan zajlik, hogy a helyiek még mobiltelefonnal is videót tudtak készíteni egy orosz és egy ukrán vadászgép küzdelméről.

An air battle near Kiev. According to eyewitnesses, MiG-29 and Su-25 were seen in the sky #Ukraine

A videón állítólag egy orosz Szu-35-ös és egy ukrán MiG-29-es csatázik, de a gépek típusa és felségjelei nem vehetők ki egyértelműen.

Ezen pedig egy ukrán MiG-29-es suhan át Kijev felett, ezek szerint az oroszoknak mégsem sikerült megsemmisíteniük a teljes ukrán légierőt, ahogy ezt reggel állították:

Curiously seems that at least one Ukrainian Air Force MiG-29, which seems? to have a full A2A loadout, is still up and flying over Kyiv. I have to admit, I am surprised.

Ezen a videón orosz Szu-25-ös csatarepülőgépeket láthatunk, amint Kijev térségét támadják:

Russian Su-25 attack aircraft in Hostomel.

Közben rengeteg helikopter támadja Kijev térségét, helyi értesülések szerint elsősorban a Hosztomeli Nemzetközi Repülőtér ellenőrzéséért megy a harc. Ezek a Ka-52-es és Mi-8-as helikopterek a Kijev északi agglomerációjához tartozó Visgorod mellett repültek el. Úgy tűnik, Oroszország ennek a reptérnek az elfoglalására több helikopter vonultat fel, mint amellyel egyes európai országok összesen rendelkeznek.

Ka-52 and Mi-8AMTSh helicopters flying through Vyshgorod north of Kyiv.

Az ukránok heves ellenállást tanúsítanak: itt vállról indítható légvédelmi rakétákkal (MANPADS) tüzelnek a megszálló erők helikoptereire:

Footage from Gostomel Airport in Kyiv shows Russian helicopters coming under attack from what sounds like MANPADS.

Minimum egy Ka-52-es harci helikoptert sikerült is lelőnie a védőknek, de az ukrán haderő szerint valójában már három ellenséges forgószárnyast semmisítettek meg.

Downed Russian Ka-52 helicopter in Ukraine #Ukraine

A címlapkép illusztráció. Fotó: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images