Ukrán háború: eddig úgy néz ki, brutális erőfölényben vannak az oroszok

Nagyon úgy néz ki, hogy az ukrán lojalistákra nézve legrosszabb forgatókönyv kezd el megvalósulni az orosz invázió kapcsán. Az orosz ballisztikus- és cirkálórakéta-támadások ellen gyakorlatilag védtelen az ország, az ukrán légierő lényegében megsemmisült, és úgy tűnik, a szárazföldi invázióval szemben is minimális eddig az ellenállás. Ha minden így folytatódik, gyors orosz győzelemmel fog zárulni a ma hajnalban elindult invázió.

Ma hajnalban átfogó támadást indított az orosz haderő Ukrajna ellen: a kezdetben meghirdetett célokkal ellentétben nem csupán a Donbaszt, hanem egész Ukrajnát megtámadták.

A támadást ballisztikus- és cirkálórakétákkal indította az orosz haderő: eddig a jelentések elsősorban Topol, Iszkander és Kalibr-rakéták alkalmazásáról szólnak. A támadások ukrán repterek, katonai bázisok ellen zajlottak, de legalább egy rakéta becsapódott Kijev civilek lakta városrészében is.

A cruise missile fired by the Russian army fell on Kiev #Ukraine — breaking (news) February 24, 2022

Első körben Kijevet, Mariupolt, Harkovot, Odesszát és Dnyiprót támadták meg. Mostanra már gyakorlatilag minden repteret lebombáztak az oroszok Ukrajnán belül, az orosz védelmi minisztérium azt is bejelentette, hogy az ukrán légierőt és légvédelmet gyakorlatilag leszerelték. Az ukrán védelmi minisztérium ezt még nem erősítette meg.

Reportedly a Kalibr cruise missile striking a target at the Ivano-Frankivsk airport. https://t.co/bR2Q5tPDJg — Rob (Lee) February 24, 2022

Az ukrán haditengerészet nagy részét elszállásoló odesszai katonai kikötőt is súlyos támadás érte. A napvilágot látott felvételek szerint az ukrán haditengerészet nagy része megsemmisült.

️ A naval base of the Ukrainian Navy is burning near Odessa. #Ukraine — Rob (Lee) February 24, 2022

Az orosz haderő a szárazföldön is nyomul előre: az orosz katonák állítólag jelentősebb ellenállás nélkül eljutottak már Harkovig, a második legnagyobb ukrán városig. Azt nem tudni, hogy sikerült-e már bevenni a fontos ukrajnai iparközpontot.

Russian forces are already reportedly near Ukraine’s Kharkiv, one of the most important cities pic.twitter.com/d9QmYwhw0p — Rob (Lee) February 24, 2022

allegedly Russian armour in Kharkiv pic.twitter.com/fo607bjvvx — Rob (Lee) February 24, 2022

A donyeci térségben tapasztalhatók talán a leghevesebb ütközetek: az ukrán haderő az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint egy nagyon komoly szakadár támadást vert vissza Sasztia körül.

Az ukrán politikai és katonai vezetés végsőkig tartó harcot ígér.

Az igazság az, hogy az ukrán haderőnek elsősorban megfelelő eszközök híján csak a szárazföldön van bármi esélye felvenni a harcot az orosz haderővel szemben, de nem túl rózsásak a kilátásaik, mivel

az ukrán légteret gyakorlatilag már az orosz légierő ellenőrzi vagy fogja ellenőrizni rövid időn belül,

az ukrán haderő teljesen tehetetlen az orosz (rakéta-)tüzérséggel szemben,

igencsak vegyes hírek érkeznek az ukrán haderő moráljával kapcsolatosan. Míg a szakadár területek körül heves harcok dúlnak, Harkovig állítólag egy puskalövés nélkül eljutott az orosz haderő és a határőrség sem tanúsított ellenállást az oroszokkal szemben.

Így tehát alighanem gyorsan el fogják foglalni az oroszok a fontosabb katonai és adminisztrációs központokat, de hogy ezután mennyire lesz majd heves az ukrán lakosság ellenállása irreguláris műveletek végrehajtásával, még nem látszik.

A címlapkép illusztráció. Fotó: Gavriil Grigorov\TASS via Getty Images