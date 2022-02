Diktatúrákat erősítettünk meg, amiért kegyetlen árat fizetünk

Az autoriter vezetőknek nincs sok választásuk, amikor elkezd gyengülni a hatalmuk. Sikertelenségeiket az emberek elhallgattatásával, a hírek teljes meghamisításával ellensúlyozzák, és megtévesztik a nemzetközi közösséget. Oroszország példáján keresztül ideje lenne megtanulni, hogy az autoriter rezsimek nemzetközi kereskedelembe való integrálása, a Nyugat által támogatott felemelése egyrészt nem hozza el a demokratizálódást, másrészt nem csak olcsó energiát, ruhát és okostelefont eredményez. A rezsimek ilyen közvetett támogatásért a demokratikus világ előbb-utóbb súlyos árat fizet.

Nem mennek túl jól a dolgok mostanában Oroszországban. Habár a gazdaság erősödött ahhoz képest, mint amilyen katasztrofális állapotban volt néhány évtizede, az emberek életszínvonala nem javul túlságosan gyorsan. A nyersanyagban gazdag ország autoriter berendezkedéssel párosítva tipikus példája annak, hogyan kell belezuhanni a közepes jövedelem csapdájába, ahonnan nem igazán van kiút. Egy ideig persze el lehet titkolni az emberek elől, hogy mennyire elmaradott az ország a nyugati világhoz képest. Amikor azonban egyre többeknek nyílik ki a szemük, akkor jönnek az Alekszej Navalnij-féle problémák. Sokszor el lehet hallgattatni ezeket az embereket és támogatóikat, de amikor csődöt mondanak a legdrasztikusabb eszközök is, akkor elkezdenek kiesni a csontvázak – és a luxuspaloták – a szekrényből.

Vlagyimir Putyin az elmúlt években éppen azért szorított még egyet az ellenzéken, a sajtón és a független intézményeken, hogy igyekezzen megszilárdítani a hatalmát. Az Economist Intelligence Unit legfrissebb jelentése szerint Oroszország tovább korlátozta a politikai pluralizmust, a tüntetéseket, a média függetlenségét. Alekszej Navalnij ellenzéki vezető tavalyi letartóztatása tiltakozási hullámhoz vezetett, amelyre kemény rendőri fellépés volt a válasz. A kormány bővítette a „külföldi ügynökök” listáját, ami súlyosan korlátozta a média és az emberi jogi szervezetek működését. A „külföldi ügynökökről” szóló törvénynek megfelelően decemberben egy bírósági döntés egy neves polgárjogi szervezet, az International Memorial bezárásához vezetett. Az ítélet ellen tiltakozókat természetesen rendőrök vitték el. Az elmúlt években a koronavírus-járvány kezelésének totális kudarca közepette tehát újabb lépéseket tettek az országban az ellenvélemények elhallgattatására. Putyinnak azonban ez nem volt elég, az egyik utolsó lapját játszotta ki: háborúba indult Ukrajna ellen.

Egészen szürreális belegondolni, hogy Oroszország és Kína folyamatosan erősödik – előbbi lassan, utóbbi gyorsan –, amit annak is köszönhetnek, hogy a nyugati országok egyre többet kereskednek velük és néhány kivételtől eltekintve egyre több vámkorlátot bontottak le az elmúlt évtizedekben. Mindkét országot felvették a WTO-ba, ami lehet, hogy egykor még jó ötletnek tűnt, azonban hosszú évek óta látszik, mekkora hiba volt valójában. Súlyos tévedés volt azt várni, hogy a gazdaság felemelkedése elvezet a demokrácia útjára. Hszi Csin-ping hatalomra kerülésével Kínában teljesen elveszett a nyugati útra való áttérés reménye, ehelyett megszilárdította a rezsimet, miközben Putyin tovább korlátozta a független intézményeket.

A történelemnek tehát nincs vége. Sőt, a fentiek eredményeként ma már a G20 országok között előkelő helyen szerepel Kína és Oroszország. Ukrajna lerohanása után érdemes belegondolni, hogy olyan országok vannak a G20-ak listáján, amelyek készek bármikor destabilizálni a világot, megbonthatják a békét, ha érdekük úgy kívánja. De van egyáltalán ebben bármi meglepő? Ott, ahol a valósággal párhuzamos világokat hoz létre a propaganda, csak a kritikus események időpontja lesz a kérdés, nem az, hogy meglépik-e. Ahogy Kína titkolja a koronavírus eredetét (és ellehetetleníti annak kivizsgálását), amely emberek millióival végzett, éppúgy igyekszik megtéveszteni állampolgárait és az egész nemzetközi közösséget Oroszország az ukrán helyzet kapcsán, miközben hadereje Ukrajnában civileket is gyilkol és Csernobillal egy újabb atomkatasztrófa esélyét is felvillantja.

Forrás: EIU 2022. A világ legnagyobb demokrácia kutatásában a magas DI pontszám (score) demokratikus berendezkedést, az alacsony autoriter rezsimet jelöl. 8 és 10 pont között "teljes demokrácia", 6 és 8 között "sérült demokrácia", 4 és 6 között "hibrid rezsim", 4 pont alatt "autoriter rezsim" a besorolás.

Így vagy úgy, de megfizeti a világ az árát annak, hogy tényezővé tette ezeket az országokat. A Nyugat nem volt hajlandó áldozatot hozni az elmúlt évtizedekben, hogy függetlenítse magát az orosz gáztól (a Nabucco-terv a kukában landolt), nem volt hajlandó kifizetni a termékek és szolgáltatások magasabb árát, inkább az extrém olcsó munkaerő miatt Kínába szervezte ki a gyártást, hogy aztán olcsón jusson hozzá mindenhez.

A Nyugatnak most már csak azon kell elgondolkodnia, hogy miért képezhetik részét a nemzetközi kereskedelemnek, vámmentes övezeteknek olyan országok, ahol az elnyomás, a megfélemlítés, a félrevezetés az úr. Ahol ezekből az előnyökből a hazugsággyár és propagandagépezet erősítését finanszírozzák. A koronavírus kirobbanásakor látott titkolózás, a vírus eredetével összefüggő pekingi hozzáállás, a WHO és a nemzetközi közösség megtévesztése egyértelmű bizonyítékkal szolgált arra, hogy Kína rendkívül veszélyes az egész világ számára. Oroszország Ukrajna elleni támadásával pedig mindenki előtt világossá vált az, ami legalább egy évtizede, de legkésőbb a Krím megszállása óta egyértelmű: a Nyugat nem függhet ezektől az autoriter rezsimektől, ha valóban meg szeretné őrizni a „szabad világ” jelzőt.

A Krím bekebelezése utáni erőtlen szankciók és a Ryanair-gép fehérorosz földre kényszerítésére való mérsékelt nyugati reakció meghozta az eredményét: Putyin azt gondolja, bármit megtehet. Az eddigi erőtlen EU-szankciók sem érnek célt, csak arra jók, hogy a nyugati vezetők elmondják: megbüntettük Oroszországot. Jó válasz természetesen már nincs az orosz-ukrán háború megoldására. Már csak a rossz és a legrosszabb kimenetel lehetséges, utóbbit nyilván mindenki el akarja kerülni. Bárhogy is alakul a háború, a Nyugat csak akkor lehet szabad, ha véget vet az autoriter rezsimektől való függésének (olcsó termelés, energiafüggés stb.), és nem asszisztál tovább azok felemelkedéséhez. Miután nincs túl sok olcsón termelő demokratikus ország, ezért a gyártást részben haza kellene vinni. Ez természetesen lassabb gazdasági növekedéshez és magasabb árakhoz vezetne a fejlett világban, amit egyáltalán nem szeretnének vállalni a politikusok. Ezért könnyen lehet, hogy a világ a következő években, sajnos rosszabb hely lesz.

Hogy gazdasági szempontból mit eredményez a háború, arról még csak sejtések vannak. Ilyenkor a biztos bástyák is megremegnek, nemhogy a felzárkózó térség, főképp, ha ilyen közel van a harcokhoz. Nem mindegy azonban, hogy egy országnak „csak” a gazdasági következményektől kell-e tartania, vagy esetleg a területére gázoló tankoktól is. Habár rendkívül sok a bizonytalanság, egyetlen tanulság – amit sokan eddig is tudtak – ma már mindenki számára a napnál is világosabban kell, hogy látszódjon Ukrajna lerohanása után: Magyarország rendszerváltás utáni történelmének legjobb döntése volt a NATO-csatlakozás.

Címlapkép: Kijev, 2022. február 25-e. Erin Trieb/Bloomberg via Getty Images