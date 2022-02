Ostrom alatt Kijev, durva harcok voltak éjszaka az ukrán fővárosban

Egész éjjel ostrom alatt tartotta az orosz haderő az ukrán fővárost, úgy tűnik viszont, hogy még mindig csupán a külvárosban mennek a harcok. A település élő kameráin folyamatosan hallani a fegyverropogást.

Volodimir Zelenszkij elnök állítólag egész éjjel járta a várost, hogy morálbeli támogatást adjon az ukrán katonáknak. Friss hírek szerint az Egyesült Államok felajánlotta neki, hogy kihozzák Kijevből, de a politikus elutasította az ajánlatot.

A légvédelem egész éjjel dolgozott.

Ukrajna állítólag lelőtt két darab Il-76-os szállítógépet is az éjjel, tele deszantosokkal. A veszteségeket az orosz oldal nem erősítette meg és még nem kerültek fel az eseményről képek az internetre. Várhatóan ez a hír nap közben ellenőrizve lesz, mivel egy 50 méteres fesztávú, 92 tonnás szállítógépről van szó, melynek roncsait nem lesz nehéz felkutatni.

KYIV, Ukraine (AP) A second Russian Ilyushin Il-76 military transport plane was shot down near Bila Tserkva, 50 miles (85 kilometers) south of Kyiv, according to two American officials with direct knowledge of conditions on the ground in Ukraine.