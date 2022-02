Elképesztő mennyiségű működőképes páncélost hagynak hátra az oroszok

Szinte felfoghatatlan mennyiségű, használható állapotban lévő páncélost, katonai járművet hagynak hátra az Ukrajna elleni offenzívában résztvevő oroszok. Úgy néz ki, az inváziós sereg valóban a vártnál komolyabb motivációs, logisztikai és technikai problémával küzd.

Rengeteg videó került fel az elmúlt 1-2 napban tökéletes állapotú orosz haditechnikai eszközökről, ahogy ukrán civilek vizsgálják őket, miután kezelőik egyszerűen hátrahagyták őket ukrán utakon, mezőkön, erdőkben.

Itt például állítólag a 200-as számú gépesített gyalogsági zászlóaljhoz tartozó járművek látható, köztük egy betöltött BM-21 Grad rakéta-sorozatvető. Az egyik teherautó árokba borult, a többinek látszólag semmi baja, mégis hátrahagyták őket kezelőik.

Ezeken a képeken egy állítólagos orosz T-80U harckocsi látható, ahogy felszereléssel, lőszerrel együtt egyszerűen félreálltak vele és hátrahagyták kezelői. Érdekes, hogy nincs rajta „Z” vagy „V” jelzés, de a festése megegyezik azokkal a harckocsikkal, amelyeket az invázió előtt Belauszban láthattunk gyakorlatozni.

Ezen a T-90-es harckocsin és 2Sz3 Akacja önjáró lövegen szintén nincs Z vagy V, de egészen biztosan oroszok, mert az ukrán haderő nem használ T-90-eseket.

A járművek valószínűleg beleragadtak a sárba vagy kifogytak az üzemanyagból. A sár már a „különleges műveletek” előkészítésére szolgáló hadgyakorlat alatt is gondot okozott az orosz járműveknek.

Abandoned Russian T-90A tank and 2S3 Akatsiya 152mm howitzer near Sumy. https://t.co/bdmogfU4M5 — IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 27, 2022

Ezt a BMP-2-as gyalogsági harcjárművet is hátrahagyták a kezelői. Látszólag semmi baja, talán kifogyott az üzemanyagból. A kezelője a repeszálló mellényét is hátrahagyta.

Abandoned Russian BMP-2. The exact location is unknown. pic.twitter.com/NiHmCWAecs — IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 26, 2022

Ennek a BMP-3-asnak első ránézésre szintén nincs komoly baja. Találat szinte biztosan nem érte, talán a lánctalpa sérült meg, de esélyesebb, hogy ez a jármű is kifogyott az üzemanyagból.

Russian BMP-3 abandoned near Mykolaiv in southern Ukraine #Russia — IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 27, 2022

Ezeket a BMP-3-asokat az Azovosok videózták, Mariupol térségében. A radikális nézeteikről ismert nemzeti gárdisták azt állítják, ők lőtték ki a gyalogsági harcjárműveket, de nem tűnnek sérültnek. Valószínűleg beleragadtak a sárba, dzsindzsába. Az is lehet, hogy a kezelőiknek nem volt kedvük harcolni.

Valószínűleg ezzel a T-72-essel is baleset történt, de nem tűnik komolyan sérültnek. A kezelőik megfelelő műszaki támogatójárművek híján nem tudták kihúzni a gépet a szorult helyzetből, ezért hátrahagyták úgy, hogy még a DSK-géppuska is a tornyon maradt.

Another Russian T-72B3 tank abandoned in Chernihiv Oblast. https://t.co/Bv3REwidqZ — IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 27, 2022

Valószínűleg a következő indokok miatt hagyják hátra ezeket az eszközöket:

Nagyon úgy fest, hogy az oroszoknak tényleg komoly gondjaik vannak az üzemanyag-ellátással. Az eszközök műszaki hibásak lettek. Ezeknek a harcjárműveknek egy része nagyon régi, a T-72-esek és a BMP-2-es akár 30, de inkább 40 éves lehet. Valószínű, hogy nincs mindegyik hibátlanul karbantartva. Közbeszólnak a terepviszonyok. Néhány orosz katonának egyszerűen nincs kedve az ukránokkal háborúzni. Sokan úgy lettek a térségbe vezényelve, hogy azt se tudták, hova mennek – erről tanúskodnak legalábbis a hadifoglyokkal készített „beszélgetések.”

Összességében úgy tűnik, rengeteg a gazdátlan, jó állapotban lévő orosz harcjármű most Ukrajnában. Ezeket az ukránok, ha akarják és van rá technikai képességük, simán ki tudják menteni és szolgálatukba tudják állítani. Ukrán oldalakon egyes felhasználók azzal trollkodnak, hogy meg is köszönik az oroszoknak az „ajándékot.” Hasonlóan tesznek egyébként azok az orosz katonák is, akik amerikai, brit, egyéb nyugati eszközöket zsákmányolnak az ukránoktól.

Végül érdemes megjegyezni, hogy nyilván ukrán oldalon is történnek hasonló jellegű veszteségek, de ezekről sokkal kevesebb a felvétel. Hogy miért, arról itt írtunk.

A címlapkép illusztráció. Egy BMP-3-as látható rajta egy hadgyakorlaton. Fotó: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images