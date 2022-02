Elon Musk segít Ukrajnának

Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója elmondta, hogy a vállalat Starlink-műholdas szélessávú szolgáltatása elérhető Ukrajnában, ahol az orosz invázió miatt megszakadt az internetkapcsolat.

Musk kijelentette, hogy a SpaceX további terminálokat küld az országba.

A Starlink szolgáltatás már aktív Ukrajnában. További terminálok úton

- tweetelte válaszul Musk egy ukrán kormánytisztviselő, Mihajlo Fedorov ukrán digitális fejlesztési miniszter tweetjére, aki arra kérte, hogy a megszállt országot lássa el Starlink-állomásokkal.

