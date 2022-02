Orosz-ukrán háború: így áll a frontvonal vasárnap reggel

Éjszaka is folytatódtak a harcok az ukrán főváros, Kijev körül. A védők a jelentések szerint elsősorban különleges műveleti egységekkel és „szabotőrökkel” ütköztek meg. Nincs arról információ, hogy jelentős, gépesített gyalogsággal, harckocsikkal végrehajtott támadás történt volna a város ellen, sem arról, hogy az oroszok jelentős területet foglaltak volna a fővároson belül.

Ez a felvétel még tegnapi, de jól mutatja a helyzetet a város egyes részein. Arról továbbra sincs információ, hogy Oroszország szándékosan civileket, civil infrastruktúrát bombázna, de ettől függetlenül sajnos polgári áldozatok is vannak.

A tegnapi nap folyamán a leghevesebb harcok talán Harkov körül dúltak. Oroszország komoly veszteségeket szenvedett a város ostroma során, tömegével álltak a kiégett és elhagyott járművek a térségben. Valószínű, hogy az ukrán fél is jelentős veszteségeket szenvedett, de az ezt igazoló felvételek ritkábban kerülnek fel a netre.

Ma reggelre már úgy tűnik, az oroszok bejutottak a városba. Az alábbi, egyelőre nem megerősített videó Harkovban készült, arról, hogy pontosan melyik kerületben, nem tudni. Arról is érdemes szót ejteni, hogy a háttérben mindössze sporadikus összecsapások hallhatók, ami azt is jelentheti, hogy tényleg gyengül a város védelme.

Update: egyes vélemények szerint ez a konvoj eltévedt és nem lett volna szabad bejutnia a városba, mások szerint zabrálni mentek, mert ellátmányozási problémákkal küzdenek a támadók. Egyik véleményre sincs bizonyíték.

Délen tegnap jelentős területet foglaltak el az oroszok, Melitopol elesett. Az éjjel állítólag nem történt érdemi előrenyomás, Herszon és Mariupol még mindig ukrán kézen van.

Mariupolnál nagyon heves harcok várhatók. A térségben van az ellentmondásos hírű ukrán Azov-hadosztály legnagyobb jelenléte, a várost viszont keletről a szeparatisták, nyugatról az oroszok fogják körbevenni hamarosan. Az szinte biztos, hogy az azovosok utolsó vérig fognak harcolni, mivel bármennyire humánusan is bántak az ukrán foglyokkal eddig az oroszok, a jelentő mértékben radikális szélsőjobbosokból álló gárdista-csoportosulás tagjai nem sok jóra számíthatnak a támadó seregtől. Az oroszok az Azovot vádolják a legsúlyosabb atrocitásokkal a donyeci polgárháború idejéből.

