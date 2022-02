Durvul az orosz-ukrán háború – Itt vannak a hétvége legfontosabb eseményei

Hétvégén jelentősen bedurvult az orosz-ukrán háború. Hatalmas veszteségek jelentkeztek mindkét oldalon. A Nyugat nagyon durva oroszellenes szankciókat vezetett be. Putyin stratégiai készültségbe helyezte a nukleáris fegyvereket. Itt vannak a hétvége legfontosabb eseményei.

Így áll most a frontvonal

A hétvégén nagyon durva összecsapások voltak az orosz inváziós sereg és az ukrán védők közt. Hatalmas veszteségek jelentkeztek mindkét oldalon, melynek pontos mértékéről még csak találgatni is nehéz jelen körülmények közt. Az viszont biztos, hogy rengeteg a felvétel az interneten teljesen megsemmisült járműoszlopokról, halott katonákról, (véletlenül?) eltalált lakóházakról.

Kép: Wikimedia Commons

Ha konkrét hadmozdulatokat akarunk nézni:

az orosz haderő továbbra is Kijevre koncentrálja támadóerejét. A hétvégén deszantosok, szpecnazosok támadták a fővárost, ma megindulhat a gépesített gyalogság támadása is. Az ukrán védők tartják a frontot, de most több ezer harcjármű tart Kijev felé.

koncentrálja támadóerejét. A hétvégén deszantosok, szpecnazosok támadták a fővárost, ma megindulhat a gépesített gyalogság támadása is. Az ukrán védők tartják a frontot, de most több ezer harcjármű tart Kijev felé. Harkovban heves harcok voltak. Több napos tüzérségi támadás után megindult a gyalogság, könnyű járművek támogatásával. A támadást az ukrán védők visszaverték.

heves harcok voltak. Több napos tüzérségi támadás után megindult a gyalogság, könnyű járművek támogatásával. A támadást az ukrán védők visszaverték. Északon Szuminál és Csernihivnél még mindig dúlnak a harcok, de az oroszok egyik települést sem tudták még bevenni.

és még mindig dúlnak a harcok, de az oroszok egyik települést sem tudták még bevenni. Délen kifejezetten erős az orosz offenzíva. Délnyugati irányba Herszont és Mikolaivot támadják. Még egyik települést sem sikerült bevenni, hatalmasak a veszteségek.

és támadják. Még egyik települést sem sikerült bevenni, hatalmasak a veszteségek. Az offenzíva talán délkeleti irányba halad a legjobban. Melitopol elesett a hétvégén, az oroszok Bergyanszkot és Mariupolt támadják. Ebbe az irányba annyira nem tűnnek súlyosnak az orosz veszteségek sem, de most kerül még csak sor az összecsapásokra a Mariupolt védő Azov zászlóaljjal.

Nyugati reakciók

Az orosz-ukrán háború miatt a vártnál sokkal keményebb szankciókat vezetett be a nyugat Oroszországgal szemben. A teljesség igénye nélkül a hétvégén:

kitiltották az orosz légitársaságokat az EU-ból,

az EU-ból, leválasztották az orosz nagybankokat a SWIFT-ről,

a SWIFT-ről, kitiltották a legnagyobb orosz állami hírcsatornákat az EU-ból,

az EU-ból, kitiltották Vlagyimir Putyin elnököt és Szergej Lavrov külügyminisztert számos országból és a vagyonukat is befagyasztották,

Vlagyimir Putyin elnököt és Szergej Lavrov külügyminisztert számos országból és a vagyonukat is befagyasztották, számos, korábban semlegességet hangsúlyozó ország kezdett el fegyvereket szállítani Ukrajnának, többek közt Svédország, illetve Németország, illetve az EU is közös fegyvercsomag juttatásáról állapodott meg.

A rubel összeomlott, Oroszországban bankroham van, az orosz jegybank 20%-ra emelte az alapkamatot.

Még szó van az orosz energiavállalatok szankcionálásáról, az Északi-Áramlat 1 lezárásáról és az oroszok kriptodevizákról való leválasztásáról is, de egyelőre ezek még nem történtek meg.

Nukleáris eszkaláció?

Aggasztó hír volt a hétvégén, hogy a „barátságtalan nyugati szankciókra” válaszul Vlagyimir Putyin elnök stratégiai készültségbe helyezte az orosz nukleáris erőket.

Ez egyes elemzői vélemények szerint az amerikai DEFCON-3-nak felel meg, vagyis megemelt készültségben vannak a stratégiai csapásmérő erők, de még nem olyan szintű az eszkaláció, hogy csak a „piros gombot” kelljen megnyomni.

A hétvégén egyébként volt egy felvétel Cserkaszi környékéről egy hatalmas robbanásról – ez nem nukleáris fegyver volt, hanem valószínűleg egy lőszerraktár robbant fel.

Something nuked in Черкасах pic.twitter.com/wPaTwJo9JR — ZOKA (@200_zoka) February 27, 2022

Még mindig kímélik a lakosságot

Bár rengeteg felvétel van arról, hogy civil objektumokat ér tüzérségi tüzérségi támadás, rakéta, netán magukról civil áldozatokról is vannak képek, úgy tűnik, az orosz haderő még mindig azon a parancson van, hogy ha lehet, kíméljék a civileket. Nyilván ettől függetlenül történnek egyéni atrocitások, eltévedt találatok.

Ukrainian civilians block a Russian tank column pic.twitter.com/12ShEUGKqg — ZOKA (@200_zoka) February 27, 2022

Az orosz haderőnek egyébként lenne képessége arra, hogy nehézbombázókkal, ballisztikus rakétákkal, termobárikus bombákkal, rakétatüzérséggel percek alatt porig rombolják az ukrán városokat; annak ellenére, hogy a térségben több ilyen fegyvert is felhalmoztak, egyelőre tömegével még nem alkalmazták őket polgári célpontok ellen. Egyes vélemények szerint ezért is magasabbak az orosz veszteségek a vártnál és lassabban halad az offenzíva is, hiszen például a gyalogsági támadásokat nem támogatják meg tüzérséggel, páncélosokkal.

Félő, hogyha elhúzódik a háború, illetve aktivizálják magukat széles körben a "területvédelmi erőknek" nevezett civil milíciák, az oroszok az eddigieknél sokkal durvább atrocitásokkal fognak válaszolni és elszabadul a kontrollálatlan vérengzés.

Ma béketárgyalások lesznek

Ma előfeltétel nélkül tárgyalóasztalhoz ülnek az oroszok és az ukránok a Pripjaty folyó mellett a konfliktus rendezéséről, de Volodimir Zelenszkij elnök nem sok jót remél az egyeztetésről.

Az oroszok teljes ukrán lefegyverzést, semlegességet, a Krímet és várhatóan a donyeci területeket fogják kérni az ukránoktól, ebbe Zelenszkij nem valószínű, hogy belemegy.

Címlapkép: Brendan Hoffman/Getty Images