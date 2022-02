Iszkanderek, Mi-28-asok, Molotov-koktélok akcióban – Friss videók az orosz-ukrán háborúról

Nem sok videót lehetett eddig látni az orosz-ukrán háborúból, amely az orosz inváziós sereg szemszögéből mutatja be az eseményeket. Most a RIA Novosztyi közzétett egy orosz védelmi minisztérium által összevágott videót, melyen orosz helikopterek – Mi-28-asok, Mi-24-esek és Mi-8/17-esek támadnak ukrán célpontokat.

Video from Russian MoD. Combat work of helicopters of the Russian Armed Forces during a special operation on Ukraine. Including ATGM strikes pic.twitter.com/eaDQOm5s31