Ukrán szuperkatonák, gyengélkedő oroszok, győzhet Ukrajna? – Nézzük a tényeket

Ha csak felületesen foglalkozunk az orosz-ukrán háborúval, könnyen az a kép alakulhat ki bennünk, hogy az orosz haderő alulteljesít, szinte nem haladt semmit a háború ötödik napjára és az ukrán katonák pedig folyamatosan verik vissza az orosz támadásokat, már-már emberfeletti ellenállást tanúsítva.

Az oroszok eddig Ukrajna kevesebb, mint 10%-át foglalták el, pedig már öt napja megy a háború. Sok nyugati elemző meg van lepve azon, hogy nem tarolták le az egész országot egy nap alatt a számok és technológia tekintetében igencsak Ukrajna felett álló oroszok.

A térképen is jól kivehető, hogy az orosz haderő nem törekszik egész Ukrajna elfoglalására. Jól kivehetően a stratégiájuk arra megy ki, hogy

Ami tény, az, hogy Harkov-Szumi-Csernihiv térségében valóban lassabban halad az orosz offenzíva és a veszteségeik is látszólag súlyosak. Délen viszont viszonylag jól halad az orosz előretörés, vasárnapra már elfoglalták Melitopolt és támadás alá vették Bergyanszkot, amihez körülbelül 200-250 kilométert kellett megtenniük a krími határátkelőtől.

Herszon térségében (délnyugat felé) is halad az offenzíva, de itt látszólag súlyosabb az ellenállás.

Összességében tehát jól látszik, hogy az oroszok azzal kalkulálnak, hogy ha Kijev, Harkov és a déli nagyvárosok elesnek, gyakorlatilag megnyerik a háborút, Lviv felé talán még nyitva is akarnak hagyni egy menekülési korridort az ukránoknak.

Nincs szüksége tehát az orosz haderőnek arra, hogy elfoglalják egész Ukrajnát, úgy számolnak, elég, ha az orosz, belarusz határhoz közeli stratégiai fontosságú városokat ellenőrzésük alá vonják. a területi nyereség alapján tehát nem lehet megítélni az offenzíva sikerességét stratégiai értelemben.

Vitathatatlan, hogy keleten és nyugaton is sokan arra számítottak, mind katonai döntéshozói, mind biztonságpolitikai elemzői körökben, hogy az ukrán haderő rövid időn belül összeomlik, nem tanúsít érdemi ellenállást.

Az világos, hogy ez az ukránok számára legrosszabb forgatókönyv nem valósult meg. Az ukrán haderő felvette a harcot az oroszokkal, a civilek részéről is számottevőnek tűnik az ellenállási hajlandóság.

Az is biztos, hogy az oroszoknak komoly veszteségeik vannak Kijev külterületein, agglomerációiban (pl. Hosztomel, Bucsa), Harkov térségében, Szumi, Csernihiv és Herszon körül.

Az ukrán haderő több ezer halott oroszról, több száz kilőtt harcjárműről beszél. A ma reggel közölt 4500-as orosz veszteségszám szinte biztosan nem igaz, de ha egy jóval reálisabb 1000-1500-as veszteségszámmal is számolunk, akkor is sokkal súlyosabbak az orosz veszteségek, mint az afganisztáni, csecsen, szíriai vagy grúz háború nyitónapjai során, amikor jellemzően a legintenzívebbek a harcok.

Az is tény, hogy rengeteg videó van szétégett orosz járművekről, halott katonákról, hadifoglyokról a neten, míg az ukrán veszteségekről jóval kevesebb felvételt látni. Ezek alapján arra is lehetne következtetni, hogy az ukrán katonák sokkal „jobbak” az oroszoknál, hiszen alig vannak veszteségeik, miközben tetemes áldozatokat szenvednek az orosz oldalon.

