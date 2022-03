Az ukránok állítólag elfoglaltak egy orosz termobárikus rakétavetőt

Úgy tűnik, az orosz haderő egyre demotiváltabb Ukrajnában, már igencsak komoly fegyverrendszereket hagynak el a kezelőik teljesen működőképes állapotban. A nap folyamán állítólag az ukrán haderő kezére került egy TOSz-1-es nehéz lángszóró, illetve elhagytak az oroszok egy TOR-M2-es légvédelmi rakétarendszert és egy BTR-menetoszlopot is.

Úgy néz ki, tényleg egyre demotiváltabbak az Ukrajnát támadó orosz erők, már nemcsak BTR-eket, BMP-ket, T-72-eseket hagynak el, hanem kifejezetten drága és szofisztikált katonai eszközöket is, melyeket az ukrán haderő folyamatosan vesz birtokba.

Az orosz-ukrán háborús veszteségeket dokumentáló Oryx projekt tagjai szúrták ki, hogy ukrán katonai körökben terjed egy felvétel, melyen egy orosz TOSz-1-es nehéz lángszóró látható. Az eszközt állítólag elhagyták kezelői, ukrán kezekbe került. Láthatólag a TOSz-1-es rakétaindítója még be van töltve.

Ez azért is kifejezetten súlyos, mert a TOSz-1-es a hivatalos „nehéz lángszóró” elnevezés ellenére egy termobárikus töltet kilövésére is alkalmas rakéta-sorozatvető. A „vákuumbomba” néven is ismert fegyver lényege, hogy a levegőből felhasznált oxigén segítségével nagy hatóerejű, nagy rombolásra képes robbanást generál. Ezek a legnagyobb robbanást generáló nem-nukleáris fegyverek a világon.

Szintén az Oryx szúrta ki, hogy az oroszok hátrahagytak egy Tor-M2-es légvédelmi rendszert is egy ukrán település mellett. Ez egy kifejezetten szofisztikált, elsősorban drónvédelemre való eszköz, becslések szerint körülbelül 25 millió dollárt ér egy ilyen fegyverrendszer.

Ma sikerült levideóznia egy ukrán lakosnak egy komplett járműparkot is, melyet az oroszok hátrahagytak Szumi térségében. Úgy tűnik, néhány teherautót kannibalizáltak alkatrészekért, de a BTR-ek – összesen úgy látszik, 4 darab – működőképesnek tűnnek, az egyiken még a géppuska is fenn maradt.

Talán Szumi körül halad a legrosszabbul az orosz támadás, nem meglepő, hogy a térségben rengeteg elhagyott harcjárműről jönnek képek, videók.

В Сумской области вс рф побросали у села всю свою технику и сбежали. pic.twitter.com/iBBa1Wh2TN — IgorGirkin (@GirkinGirkin) March 1, 2022

Arról is vannak felvételek, hogy ukrán civilek elhagyott 9K33 Osza légvédelmi rendszereket vontatnak egy traktorral, illetve egy daruval egy civil platós járműre emelik ezt, hogy egy ukrán katonai bázisra vigyék. A leírások szerint ezt a járművet is az oroszok hagyták hátra, de ez vithatható, mivel nincsenek rajta orosz jelölések és a színséma sem megfelelő. Valószínűsíthető, hogy ezt az Oszát az ukránok hagyták hátra, erről árulkodik a sárga festék is az oldalán – bár lehet, hogy ezt a vontatás kezdete után rakták rá.

In Sribny, Chernihiv Oblast, civilians reportedly delivered a captured 9K33 Osa to the Ukrainian army to use against Russian forces. pic.twitter.com/bt1NPuLfUs — IgorGirkin (@GirkinGirkin) March 1, 2022

Ezeket a veszteségeket az oroszok nem erősítették meg és az is sok problémát okoz, hogy mindkét ország katonái hasonló technikát használnak. Sok elfogott / kilőtt járműről, melyről azt állítják, hogy orosz, kiderül, hogy ukrán és vice versa. Érdemes az ilyen híreket fenntartásokkal kezelni. Mindenesetre az Oryx stábja alapvetően megbízható, bizonyítékokkal alátámasztható veszteségekről szokott információkat közzétenni, az afganisztáni harcokat is hitelesen dokumentálták.

A címlapképen egy orosz kézen lévő TOSz-1-es látható. A kép illusztráció.