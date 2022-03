Újra kialakulnak a hidegháborús frontvonalak, de Vlagyimir Putyin egyedül maradt

Az egyre feszültebb orosz–ukrán háborúban egyre inkább újjáéledni látszik a hidegháborús szembenállás, miután a Nyugat súlyos szankciókkal sújtotta Moszkvát, Ukrajnát pedig most már az Európai Unió egésze is nyíltan fegyverekkel támogatja. Az észak-amerikai és nyugat-európai országokhoz csatlakozott a semlegességére eddig kényes Svájc, Japán, Dél-Korea, Szingapúr és Ausztrália is. Kína egyelőre vonakodó álláspontot foglal el: sem el nem ítéli, sem látványosan nem támogatja Oroszországot. Peking lépéseit mindenki árgus szemekkel figyeli, mert sokan aggódnak, hogy a kommunista ország a zavaros helyzetet akár Tajvan elfoglalására is kihasználhatja. Vlagyimir Putyin Oroszországa közben látványosan elszigetelődött a nemzetközi térben: az ukrajnai háborúban jobbára csak az általa megmentett fehérorosz diktátor, Aljakszandr Lukasenka támogatja.

Egyre forróbb a hidegháborús légkör, váratlanul kemény ellentámadásba lendült a Nyugat

Amikor az Ukrajna elleni orosz invázió első napjának estéjén bejelentette első komolyabb szankcióit az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió, úgy tűnt, a nyugati hatalmak a vártnál viszonylag gyengébb szankciókat alkalmaznak Oroszországgal szemben. Persze már akkor is nyitva hagyták a lehetőséget, hogy még jelentősebb szankciók jöhetnek, ha folytatódik az orosz agresszió Ukrajna ellen. Az első napon nem vetették be Oroszországnak a SWIFT nemzetközi pénzfizetési rendszerből való kizárását sem, sőt Joe Biden amerikai elnök még azt mondta, a nagybankok szankcionálása többet árt Oroszországnak, mint a SWIFT-ből való kizárás.

A szankciók azonban láthatóan nem hatottak Putyinra, így egyre többen követeltek erőteljesebb szankciókat, különösen az Oroszországtól legjobban tartó Lengyelország és a balti államok, vagy éppen Nagy-Britannia. Végül szombat este jelentette be az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada és az Európai Unió, hogy

több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől, egyúttal az orosz jegybank devizatartalékkal kapcsolatos tranzakcióit is korlátozzák.

Vasárnap estére újabb szankciókról döntött az Európai Unió, továbbá bejelentették, fegyvereket fognak szállítani Ukrajnának. Mintegy 450 millió eurónyi halált okozó hadászati eszközt adnak az uniós tagállamok Ukrajnának, és további 50 millió eurónyit, ami például orvosi felszereléseket, egyéb eszközöket takar. A szankciók között szerepel az európai légtér használata Oroszország számára, illetve az orosz állami propagandamédia (RT, Sputnik) EU-ból történő kizárása. Az Oroszországot érintő szankciókat pedig a kollaboráns Fehéroroszországra is alkalmazzák.

A nyugati szankciókhoz és/vagy támogatásokhoz több, a nyugat-európai és észak-amerikai szövetséges államok közeli partnerének számító ország csatlakozott, így Japán, Dél-Korea, Szingapúr, Ausztrália és Svájc is. Ausztrália miniszterelnöke, Scott Morrison bejelentette, országa emberi élet kioltására is alkalmas fegyverekkel látja el Ukrajnát, majd hétfőn a 147 milliárd dolláros ausztrál állami vagyonalap is úgy döntött, hogy kitáraz az orosz tőzsdére bevezetett cégekből.

Svájc magatartása is jelentős fordulatot vett: az évszázadok óta semlegességére büszke alpesi ország bejelentette, csatlakoznak az uniós szankciókhoz, és zárolják az országban az orosz hátterű pénzügyi vagyonokat.

Németország a damaszkuszi úton

Minden ország közül a legnagyobb fordulatot talán Németország hajtotta végre az Oroszországhoz való viszonyban, szabályosan Saulusból Paulussá lett. A Német Szövetségi Köztársaság a Willy Brandt kancellár által az 1960-as évek végén meghirdetett Ostpolitik óta igyekszik viszonylag jó viszonyt fenntartani Moszkvával. Németország jelentős mértékben függ az orosz gáztól: az Északi Áramlat-1 gázvezetéken keresztül közvetlenül kap orosz földgázt, és ezt a kitettséget növelték volna a már a lényegében csak az engedélyre váró Északi Áramlat-2 vezetékkel.

Bár az Egyesült Államok sokáig próbálta elérni Berlinnél a gázvezeték leállítását, Joe Biden amerikai elnök végül beadta a derekát. A még Angela Merkel kancellársága idején elkezdődött beruházás Olaf Scholz hatalomra kerülése után is folytatódott, annak ellenére, hogy a koalíció második legnagyobb ereje, a Zöldek a vezeték építésének leállítását ígérték kampányukban. Az Ukrajna elleni támadás azonban azonnali fordulatot hozott az ügyben: Scholz bejelentette, Németország leállítja az Északi Áramlat-2 engedélyeztetési eljárását. A lengyel kormányfő, Mateusz Morawiecki szombati tárgyalásán kérte a német kancellártól az Északi Áramlat-1 leállítását is, erre azonban egyelőre még nem került sor, a vezetékpár tulajdonosi konzorciumának egyik tagja, a német E.ON pedig hétfőn bejelentette: nem támogatja a lengyel felvetést.

A szivárgó információk alapján úgy tűnt, Berlin szerint az Északi Áramlat-2 leállításával teljesítették „kötelességüket” Ukrajna irányába, főleg, hogy a támadás első napján, csütörtökön az Egyesült Államok és az EU is még csak viszonylag enyhe szankciókról döntött. Közben azonban már folytak a tárgyalások Oroszországnak a SWIFT-ből való kizárásáról, amit egyre több uniós tagállam támogatott. Németország állítólag utolsóként egyezett bele a döntésbe, amelyet végül szombat este hirdetett ki Amerika, Kanada, Nagy-Britannia és az Európai Unió.

Szintén óriási fordulatnak számít Németország részéről, hogy szombaton bejelentette, fegyvereket is fog szállítani Ukrajnának. Berlin eddig következetesen elzárkózott ettől, hivatkozva világháborús múltjára, és mindössze katonai sisakok küldéséről határozott. Sőt, még a balti államoknak sem engedélyezte német fegyverek Ukrajnába szállítását. Szombaton viszont előbb kiszivárgott, hogy Németországban már folyamatban van annak jóváhagyása, hogy egy harmadik ország közbeiktatásával 400 darab rakétagránátvetőt juttassanak el Ukrajnának. Szombat este már Olaf Scholz már Twitter-üzenetében azt írta:

Az orosz invázió fordulópontot jelent. Kötelességünk, hogy a legjobb tudásunk szerint támogassuk Ukrajnát a Putyin megszálló hadserege elleni védekezésben. Ezért szállítunk 1000 páncéltörő fegyvert és 500 Stinger rakétát az ukrajnai barátainknak.

Vasárnap újabb fontos védelmi politikai bejelentés következett:

a német kormány 100 milliárd eurót biztosít katonai beruházásokra a 2022-es költségvetésből.

Németország korábban nem teljesítette a NATO elvárását arról, hogy a GDP-arányos védelmi kiadásokat 2 százalékra emeljék. A NATO statisztikái szerint Németország 2021-ben a GDP 1,53%-át költötte védelmi kiadásokra. Scholz elmondta, hogy a kormány úgy döntött, hogy a 2022-es költségvetésből 100 milliárd eurót biztosít katonai beruházásokra. Németország teljes védelmi költségvetése ehhez képest 2021-ben 47 milliárd euró volt.

A német kormány ezután az oroszoktól való energetikai függőség csökkentéséről is döntött: Scholz a Bundestag speciális ülésén azt jelentette be, hogy két új LNG-terminált épít az ország Brunsbüttelben és Wilhelmshavenben, további 2 milliárd köbméternyi gáztárolót épít, illetve további földgázt is vásárolnak a világpiacon az EU-val összehangolt módon. Robert Habeck zöldpárti gazdasági miniszter, alkancellár kimondta, hogy az orosz–ukrán helyzet és az oroszoktól való túlzott energiafüggőség miatt most nincsenek tabuk, így akár az is elképzelhető, hogy meghosszabbítják annak a három reaktornak az üzemidejét, amelyeket utolsóként idén év végén akartak volna leállítani, emellett a szénalapú erőművekre való nagyobb támaszkodás sem tabu már, miközben eddig az volt a terv, hogy 2030-ra teljesen kivezetik az ilyen erőműveket. A német lakosság vasárnap Berlinben 100 ezres tüntetéssel adott hangot az Ukrajna melletti szolidaritásnak.

Oroszország vonakodó partnere, Kína

Kína egyelőre kétkulacsos politikát folytat az ukrajnai háború kapcsán, amit jól jelez, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja közül egyedüliként tartózkodott Oroszország elítélésétől az ukrajnai invázió miatt. Az állandó tagok közül Oroszország nemmel, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország igennel szavazott. A nem állandó tagok közül csak India és az Egyesült Arab Emírségek tartózkodott, a többi ország igennel szavazott.

A kínai tartózkodás egyszerre két dolgot jelent: nem állt be egyértelműen Oroszország mellé, amitől sokan féltek, ugyanakkor a nyugati álláspontot sem tette magáévá. Úgy tűnik, Kína egyelőre kivár, hiszen a partnerségi kapcsolatokat éppen a pekingi téli olimpia megnyitója előtt erősítette meg a kínai fővárosba látogató Vlagyimir Putyin és a pekingi vezető, Hszi Csin-ping.

Kína már hónapok óta a diplomáciai megoldást javasolja a feleknek, és ebből a pozíciójukból az invázió óta sem mozdultak el. Az orosz támadás előestéjén, múlt szerdán Peking még úgy nyilatkozott, az Egyesült Államok a felelős a konfliktus elmérgesedéséért, amiért fegyvereket küld Ukrajnának. Oroszország behatolását Ukrajnába nem nevezte inváziónak, azonban hangsúlyozta, kiáll minden állam szuverenitása és területi egysége mellett. Egy kínai tisztviselő szombaton ezt Ukrajna direkt említésével is világossá tette.

Kínának azonban több aggodalma van/lehet azzal kapcsolatban, hogy nyíltan Oroszország mellé álljon:

Kína a Vietnammal való 1979-es konfliktusa óta nem viselt háborút, és befolyását továbbra sem katonai, hanem gazdasági és politikai úton szeretné növelni. Azóta nem is támogat nyíltan háborúkat. Kína a saját renegát tartományának tartott Tajvan miatt soha nem hajlandó szakadár államok függetlenségét elismerni: sem Koszovóét nem ismerte el, sem az Oroszország által függetlennek elismert szakadár államokét, vagyis a grúziai Dél-Oszétiáét és Abháziáét, illetve a kelet-ukrajnai Donyecki és Luhanszki Népköztársaságokét. Az orosz invázió jogosságának elismerése ugyanis indirekt módon a kelet-ukrajnai szakadár népköztársaságok elismerését is jelentené, hiszen Oroszország részben ezzel legitimálta a háborút. Kínában több kisebbség is él, mindenekelőtt az ujgurok és a tibetiek, amelyek függetlenségi törekvéseire Peking masszív represszióval válaszol. A kisebbségek nemzeti önrendelkezésére való hivatkozás, amellyel Oroszország részben alátámasztotta eddigi ukrajnai akcióit, tehát szintén elfogadhatatlan Kína számára.

Kínát és Oroszországot nyilvánvalóan egy oldalra állítja a „liberális világrend”, azaz az Egyesült Államok hatalma elleni fellépés, azonban a két ország nyílt katonai agresszióhoz való hozzáállása nagyon különbözik.

Ami a nyugati világban most a legnagyobb félelmet okozza Kína kapcsán, az Tajvan kérdése. Nyílt titok, hogy a Kínai Népköztársaság hosszabb távon szeretné megszerezni az önálló kormányzattal rendelkező sziget fölötti uralmat, ami viszont a Tajvan és az Egyesült Államok között évtizedekkel ezelőtt kötött szerződés értelmében elvileg Amerika katonai ellenállásába ütközne. (Kérdés persze, Washington valóban megvédené-e Tajvant egy kínai támadás esetén.) Kína a mostani zűrös helyzetet, amikor mindenki Ukrajnára figyel, könnyen kihasználhatná arra, hogy támadást indítson Tajvan ellen. Aggodalmat keltett, hogy Kína éppen az orosz invázió első napján sértette meg újra Tajvan légvédelmi zónáját. Az ilyen akciók azonban mostanában gyakoriak Kína részéről, és csütörtök óta további provokációk nem követték ezt. Nem biztos, hogy Kínának most érdeke lenne egy Tajvan elleni támadás, már csak azért sem, mert ez biztosan megakasztaná a délkelet-ázsiai országok – amelyek közül többnek is területi vitái vannak Kínával a Dél-kínai-tengeren – közeledését Peking felé, amelyből utóbbi gazdaságilag jelentősen profitál.

Kína szempontjából az is fontos tényező, hogy viszonylag jó kapcsolatokat ápol Ukrajnával is, sőt, Ukrajna első számú kereskedelmi partnere Kína volt. Peking számára szintén fontos jel, hogy az ENSZ BT jelenlegi három afrikai tagja, Gabon, Ghána és Kenya is csatlakozott Oroszország elítéléséhez, márpedig Kína az utóbbi időben egyre jelentősebb gazdasági terjeszkedést mutat Afrikában.

Kelet-Ázsia: Japán, Dél-Korea és Szingapúr támogatja a nyugati szankciókat, Észak-Korea folytatja rakétakísérleteit

A japán miniszterelnök, Kisida Fumio vasárnap bejelentette, Tokió csatlakozik a nyugati országokhoz Oroszországnak a SWIFT-rendszerből való kizárásában. Japán szankciókat helyez Putyinra is, valamint 100 millió dolláros humanitárius segélyt nyújt Ukrajnának. A japán miniszterelnök azonban hangsúlyozta: szó sem lehet arról, hogy az Egyesült Államok nukleáris fegyvereket tároljon területén Oroszország elrettentésére.

Dél-Korea hétfőn szintén bejelentette, hogy csatlakozik orosz bankok SWIFT-ből való kizárásához, emellett betiltja stratégiai anyagok Oroszországba történő exportját, és felvetette, hogy a félvezetők és az elektronika exportját is betilthatja. Szöul egyben vállalta, hogy további stratégiai kőolajkészleteket szabadít fel a nemzetközi energiapiac stabilizálása érdekében, valamint növeli Ukrajna humanitárius támogatását.

A kelet-ázsiai térségből Délkelet-Ázsia pénzügyi központja, az Egyesült Államok szoros térségbeli partnerének számító Szingapúr is csatlakozott a nyugati szankciókhoz. A szingapúri külügyminiszter, Vivian Balakrisnan hétfőn bejelentette, Szingapúr megfelelő szankciókkal és korlátozásokkal fog válaszolni Oroszország Ukrajna elleni inváziójára, amelyet a nemzetközi normák világos és durva megsértésének nevezett. Hozzátette, Szingapúr más országokkal összhangban fog dönteni. A szankciók kiterjednek fegyverekhez használható alkatrészek exportjának tilalmára, de blokkolni fognak bizonyos bankokat és Oroszországhoz kapcsolható pénzügyi tranzakciókat is.

Észak-Korea az ukrajnai orosz invázió idején is folytatja rakétakísérleteit, amelyek idén januártól vettek új lendületet. Az orosz támadás kezdete óta már két rakétakísérletet hajtott végre Phenjan, de ezek egyelőre csak az eddigi durvuló politika folytatásának tűnnek, semmint direkt válasznak arra, hogy a nemzetközi közösség most nem a kommunista diktatúrára, hanem Oroszországra és Ukrajnára figyel.

Újjáéled a klasszikus hidegháborús szembenállás

A jelenlegi világpolitikai helyzetben lényegében újra megrajzolódik a már három évtizede meghaladottnak tűnt hidegháborús geopolitikai felállás. A NATO országai mellett tehát felsorakozott a hagyományosan az Egyesült Államokhoz közel álló Ausztrália, Japán, Dél-Korea és Szingapúr is, Oroszország viszont Fehéroroszországot leszámítva lényegében egyedül maradt. Még a vele egy katonai szövetségben, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetében tag Kazahsztán is látványosan nem támogatja Moszkvát, pedig Kaszim-Zsomart Tokajev elnök januárban még orosz segítséggel szilárdította meg hatalmát a kitört véres tüntetésekkel szemben. Egy kazahsztáni tévé- és internetszolgáltató pedig bejelentette, minden orosz televízió ukrajnai invázióról szóló adását blokkolják.

A háború és a propaganda ellen vagyunk

– írta közleményében a Remstroyservice nevű, Közép-Kazahsztánban tevékenykedő vállalat.

Ahogy a hidegháború idején, úgy a mostani konfliktusban is kialakult az el nem kötelezett országok egyfajta csoportja, de egyelőre különösebb szervezettségről nem beszélhetünk. (A hidegháborúban létrejött el nem kötelezett országok mozgalma egyébként hivatalosan a mai napig működik 120 állandó taggal és 18 megfigyelő országgal.) A mostani konfliktusban a legfontosabb el nem kötelezett ország Kína, de az Oroszország elítélésekor az ENSZ BT-ben tartózkodó India – amely a hidegháború idején az el nem kötelezettek egyik vezetője volt – is egyelőre igyekszik kimaradni a konfliktusból, annak ellenére, hogy Kínával szemben az Egyesült Államok egyik fontos partnerének számít: Amerikával, Ausztráliával és Japánnal együtt tagja a négyhatalmi QUAD-partnerségnek.

A Nyugat által durva szankciókkal sújtott, a nukleáris tárgyalásokat jelenleg is folytató Irán egyelőre gyengén Oroszország mellett foglalt állást: a perzsa ország külügyminisztere az invázió első napján azt írta, az ukrajnai válság a NATO provokációján alapul. Kérdés, vajon Irán később látványosabban beáll-e majd Oroszország mellé, vagy a helyzetet inkább arra használja fel, hogy javítsa pozícióit a nemzetközi atomtárgyalásokon.

Az ukrajnai konfliktusban az el nem kötelezetteket illetően a legnagyobb tétje annak van, hogy Kína mit lép végül. A legvalószínűbb, hogy ellentmondó érdekei miatt inkább megmarad a vonakodó pozícióban: nem ítéli el látványosan Oroszországot, de nem is nyújt támogatást neki. A rosszabb kimenetel, hogy nyíltan Oroszország mellé áll, a legrosszabb pedig az, hogy még Tajvant is megtámadja, ami azonban már közel világháborús helyzetet eredményezne. Sokkal valószínűbb, hogy a szankciók és a drága háború miatt gazdaságilag szükségképpen megviselt és kényszerpályára kényszerülő Oroszországgal olyan üzleteket köt, amelyeket az majd nehezen tud visszautasítani.

Címlapkép: Ukrajna melletti demonstráció Bostonban 2022. február 27-én. Forrás: Getty Images