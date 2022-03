Igazi tankszörnyet zsákmányoltak az ukránok

Egyre inkább úgy néz ki, hogy a demoralizált orosz haderő már nagyon komoly technikát hagy el Ukrajnában. Tegnap egy TOSz-1-es nehéz lángszórót és egy TOR-M2-es légvédelmi rendszert szereztek az ukránok, ma újabb, szinte sértetlen állapotban lévő harckocsik kerültek a kezükre. A megszerzett járművek közt szerepel egy igazi „tankszörny” is: egy nagyon durván feltupírozott T-72B3M.

Az orosz-ukrán háború veszteségeit (reálisan) összesítő Oryx projekt tagjai tették közzé, hogy ma az ukrán haderő elfoglalt egy T-72B3M harcjárművet, vagyis ezt a tankot:

(A leírásban T-90B3M szerepel, ez elírás, később a Twitter-oldal korrigálta magát).

A harcjármű látszólag igencsak impozáns, akkor is, ha nincs jelentősen nagyobb harcértéke egy „átlagos” modernizált T-72-esnél. Az oroszok felszerelték a tankot aknamentesítő berendezéssel is, illetve hegesztettek a tetejére egy „kutyaólként / csirkeketrecként” emlegetett improvizált páncélzatot is.

Érdekes egy szót említeni a „kutyaólként" vagy "csirkeketrecként," angolszász forrásokban „cope cage,” vagyis durván „dolgozd fel ketrecként” emlegetett improvizált páncélzatról a tornyon. A páncélzat célja az lenne, hogy megvédje a harcjárműveket a felülről érkező drónrakétáktól vagy páncéltörő rakétáktól.

A megoldás látványosan nem működik.

Сарай на крыше не помогУничтоженный Т-72Б3 ВС РФ pic.twitter.com/vjixoTOiZZ — IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 26, 2022

A címlapkép illusztráció. Fotó: Getty Images