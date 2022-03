Orosz-ukrán háború: erőre kapott az orosz offenzíva, így áll a frontvonal csütörtök délelőtt

Egy hete tart az orosz-ukrán háború. Az orosz offenzíva erőre kapott, különösen délen haladnak gyorsan, ahol sikerült elfoglalni Herszont és kialakítani az összekötő-folyósot a Krím és a szakadárok által uralt Donbasz között. A Kijev felé induló hatalmas katonai konvoj várakozik, Harkov pedig egyre durvább tüzérségi tűz alatt áll. Szumit, Csernihivet még mindig nem sikerült bevenni. Így áll a frontvonal csütörtök délelőtt.

Továbbra is Ukrajna déli részén halad a legjobban az orosz támadás. Elfoglalták az oroszok tegnap az Ukrajna délnyugati részén található Herszont – a nap közben bejelentett hírt este az ukrán fél is megerősítette. A város körül heves harcok voltak néhány napon át, viszont úgy néz ki, a városközpontot sikerült megkímélni. Elemzők arról ötletelnek most, hogy az oroszok valószínűleg most nekiállnak propaganda-felvételeket gyártani a kijevi és harkovi lakosságnak a relatíve megkímélt Herszonról, hogy bizonyítsák: nem esik bántódásuk, ha nem állnak ellen a „különleges műveleteknek.”

A Ukrainian man was filmed seizing back Ukrainian flags which had been confiscated by Russian troops in the southern city of Kherson on March 2, and then waving them in front of a row of Russian tanks parked on the central square. pic.twitter.com/5uV7tBnk1D — Radio (Free) March 2, 2022

A délkeleti, Azovi-tengeri régióban egyedül Mariupol tartja magát. A térséget ellenőrző Azov nemzeti gárda zászlóalj győzelmet és az „orosz bűnözők” megbüntetését ígéri. Közben a szakadárok – akik a 2014-es konfliktus során egy ideig ellenőrizték Mariupolt – fegyverletételre kérik a helyieket.

Közben mind az orosz, mind az ukrán fél azzal vádolja egymást, hogy nem engedik ki a civileket a városból. Úgy néz ki ráadásul, hogy a térségben a háború két nagy mumusa, az oroszok által nácinak tartott Azov zászlóalj és az ukránok által iszlám radikálisnak tartott „Kadirovista” csecsenek fognak összecsapni a térségben.

Ми вас бачимо. Ми вас чуємо. Ми вас знищимо! pic.twitter.com/TYKN1HPRzv — Radio (Free) March 1, 2022

A szakadárok is megindultak keleten. A sokáig ukrán kézen lévő Sasztia elesett, a főtéren szakadár miliciák énekelnek a helyieknek.

Északon továbbra is akadozik az orosz offenzíva. Szumi, Csernihiv még mindig tartja magát. Harkovot egyre hevesebben támadják az oroszok tüzérségi eszközökkel, egyre több a polgári áldozat, egyre nagyobb a civil infrastruktúrában keletkezett anyagi kár.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 03. Felkavaró videók: hatalmas a pusztítás Harkov utcáin

There are those who believe that the indiscriminate shelling of Kharkiv is an attempt to threaten the residents of Kyiv with similar destruction so that they surrender instead of opting for Urban warfare.That strategy won’t work. pic.twitter.com/HNNfHpX26K — Radio (Free) March 3, 2022

Kijev felé napokkal ezelőtt elindult egy több ezer járműből álló, gigantikus orosz konvoj, de körülbelül egy napja állnak az utakon és nem haladtak semmit. Az Egyesült Államok hírszerzése szerint azért, mert nincs elég üzemanyaguk és élelmük, oroszbarát influenszerek szerint azért, mert időt akarnak hagyni Kijevnek az evakuációra.

The Russian military convoy north of Kiev is now 64 KILOMETERS-LONG. It's quite simple. Either you demilitarize, denazify and proclaim your neutrality - or we do it the hard rock way. pic.twitter.com/zttrzxm1Q3 — Radio (Free) March 1, 2022

Tegnap egyébként az ukrán haderő állítólagos orosz terveket szerzett arról, hogy összesen két hét alatt akarják elfoglalni az oroszok Ukrajnát, most félidőnél vagyunk. Az orosz fél azzal számol, hogy ha Kijevet megszerzik, elesik Ukrajna, a városban viszont több ezer, ha nem tízezer ember várja fegyverekkel a megszállókat.

Ha nem sikerül megállapodni tűzszünetről, a város körül nagyon durva harcok várhatók.

Kijev mellett hamarosan várhatóan tűz alá kerül Odessza is, a harmadik legnagyobb város. A partraszállító hajók állítólag már megindultak a partmenti város ellen.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 03. Hamarosan megindulhat Odessza inváziója

Video from western Crimea showing much of Russia's naval grouping in the Black Sea. I count the Pyotr Morgunov Project 11711, two Project 1171, and 5(?) Project 775 large landing ships. https://t.co/3KXaclFHIc — Rob (Lee) March 3, 2022

Jelenleg így áll a frontvonal:

Forrás: Wikimedia Commons

Címlapkép: Andrea Carrubba/Anadolu Agency via Getty Images