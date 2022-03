Tragikus az ukrajnai háború, rengeteg az áldozat – Ilyen számokat a második világháború óta nem láttunk

Huszák Dániel 2022. március 03. 16:27

Sajnos úgy néz ki, az ukrajnai háború valódi humanitárius katasztrófa lesz, a magas orosz és ukrán katonai veszteségek mellett a polgári áldozatok száma is exponenciálisan növekszik. Talán sosem tudjuk viszont meg azt, hogy pontosan hány ember vesztette életét ebben az értelmetlen háborúban, mivel mind az orosz, mind pedig az ukrán fél jelentősen torzítja saját sikereit és veszteségeit és a polgári áldozatokat is nehéz összegezni. Mindenesetre, még konzervatív becslések szerint is úgy tűnik, hogy az orosz oldal a második világháború óta nem látott veszteségeket szenved az invázió során és a civil áldozatok száma is magas.