Mit jelentenek a színes szalagok az orosz és az ukrán katonákon? Íme a válasz

Mióta kirobbant a nyílt orosz-ukrán háború, azóta láthatunk olyan képeket, melyen az orosz és az ukrán oldal is karszalagokkal jelöli saját katonáit. Az elmúlt napokban egyre több olyan képet is megfigyelhettünk, melyen a katonák már a sisakjukat és a zubbonyukat is összeragasztották színes ragasztószalaggal.

Ők például orosz katonák:

5 Russian soldiers in an elevator, I do not know which city they were in pic.twitter.com/4UvgmLJLGg

Ők úgyszintén:

Ők ukránok:

This is the former President of Ukraine Petro Poroshenko. He was the president from 2014 to 2019. Of Friday he came out of retirement to sign up for the Ukrainian Civilian Defense Force. He is now commanding a small battalion of civilians in Kyiv Ukraine. #longliveUkraine