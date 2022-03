Háborús legenda születik: a világ leghalálosabb mesterlövésze Ukrajnában harcol, 6 orosz katonát megölt egy nap alatt

Továbbra is rengeteg ellenőrizhetetlen valóságtartalmú, feltűnően nagyotmondó állítás terjed az ukrajnai háborúval kapcsolatosan. Az elmúlt napokban futótűzként söpört végig a hír a nemzetközi médiában egy kanadai mesterlövészről, aki pár napja csatlakozott az ukrán haderőt támogató külföldi milíciához. A „Wali” becenevű mesterlövészt úgy emlegetik, mint a ma élő legjobb mesterlövész az egész világon, aki 3,5 kilométerről ölt meg egy ISIS-harcost; első „munkanapján” pedig likvidált is egyből hat orosz katonát Kijev térségében. Érdemes az ilyen híreket erős fenntartásokkal kezelni, de ettől még valószínűleg tényleg felértékelődik a mesterlövészek szerepe majd a nagyvárosok körüli harcok előrehaladtával.

Megjelent Ukrajnában Wali

Több nyugati hírportál is beszámolt a hét vége felé arról, hogy csatlakozott az ukrán haderőt támogató, külföldi milíciához egy „Wali” becenevű kanadai mesterlövész.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 08. Megkezdte működését az ukrán idegenlégió

A 40 éves veterán katona programozói állását, feleségét és egyéves babáját hagyta Kanadában, hogy az ukrán haderő oldalán harcoljon az orosz inváziós sereg ellen. A CBC kanadai hírportálnak azt nyilatkozta, hogy azért csatlakozott, mert úgy érezte magát, mint egy

tűzoltó, akinek hirtelen egy tűzesethez kell kivonulnia.

Legendary sniper of the Canadian Armed Forces known as “Wali” has arrived in Ukraine to join in the fight against the Russian invaders. A former sniper of the Royal 22nd Regiment, in 2015 he traveled to Iraq to fight ISIS https://t.co/qapRU4m7m1 — Euromaidan (Press) March 10, 2022

A kanadai mesterlövészre a hétvége felé már egyes portálok úgy hivatkoztak, mint a „világ legjobb mesterlövésze.” Egyes híroldalak már neki tulajdonították azt a rekorder 3,5 kilométeres lövést is, melyet 2017-ben egy ISIS-harcosra adtak le egy McMillan TAC-50-essel.

Amerikai különleges műveletisek az Egyesült Államokban Mk. 15 néven rendszeressített McMillan TAC-50-est mutatják be két sportolónak. Fotó: US Navy via Commons

Ezek a híresztelések valószínűleg tévesek. A 3540 méteren leadott találatot a kanadai JTF-2-es műveleti egység tagjai adták le, Wali a 22-es számú gyalogsági ezredben szolgált mesterlövészként. Lehet, hogy a két alakulat személyi állománya közt van átfedés, de Wali 2015-től már nem a kanadai haderő kötelékében, hanem az iraki kurdokkal harcolt együtt az Iszlám Állam ellen. Hivatásos katonaként utoljára 2011-ben volt műveleti területen, Afganisztánban.

A rekorder, 3540 méteres találatot tehát valószínűleg nem ő adta le.

Így tehát célszerűbb úgy fogalmazni, hogy Wali egy tapasztalt, veterán mesterlövész, aki több háborút is megjárt, de talán túlzás úgy hivatkozni rá, mint „a világ legjobb” mesterlövésze.

Az Ukrajna körüli katonai mítoszgyár persze nem áll le. Egyes portálok arról írnak, hogy Wali már első napján Ukrajnában lelőtt hat orosz katonát. Ez hasonló, valóságalapot nélkülöző, motivációs célú mítosz lehet, mint „Kijev szelleme,” a vadászpilóta-ász, aki már 21 orosz repülőgépet lelőtt Kijev körül. Persze nem kizárt, hogy ha Wali egyszer tényleg átveszi felszerelését és elkezd tevékenykedni az orosz haderő ellen, elér majd ilyen találati számot, de 2 nap alatt ez még aligha történt meg, hiszen talán még Kijevbe sem jutott el a mesterlövész.

A Wali egyébként „védelmezőt” jelent arabul és nem a Wall-e származéka, ahogy ezt egyes hírportálok jelentik.

Fontos szerep juthat a mesterlövészeknek

Az ukrán nemzeti gárda mesterlövészei. Fotó: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Mítoszok és legendák ide vagy oda, az valószínű, hogy a mesterlövészeknek fontos szerepe lesz az orosz-ukrán háborúban, mind propaganda, mind valós harci cselekmények tekintetében.

Oroszország eddig állítólag két tábornokot vesztett már Ukrajnában, az egyikükkel egy mesterlövész végzett és ezt az orosz kormány is elismerte.

Major General Andrei Sukhovetsky, the Deputy Commander of the 41st Combined Arms Army and former commander of the VDV's 7th Air Assault Division, was reportedly killed by a sniper in Ukraine. https://t.co/OiKzmaAzvJ — Rob (Lee) March 7, 2022

Ezen kívül a 2014 óta húzódó donyeci konfliktusban is rendszeresek voltak a mesterlövészekkel végrehajtott akciók, ebben ráadásul valószínűleg az FSzB is segítette a szakadárokat.

A városi harcok egyre intenzívebbé válásával az ukrán erők jó eséllyel nagy számban fognak alkalmazni mesterlövészeket, például Kijev védelmére. A városokban a mesterlövészek viszonylag könnyen tudnak magaslati pozíciót találni, találatot leadni, majd eltűnni, mielőtt az ellenség viszonozni tudja a tüzet. Az ilyen akcióknak a fontos célpontok likvidálása mellett pszichológiai hatása is van: a támadó gyalogsági alakulatok lassabban, megfontoltabban, bátortalanabbul haladnak műveleti céljaik felé a mesterlövészektől való félelem miatt.

A pszichológiai komponens olyan szempontból is fontos lesz, hogy vélhetően igencsak fel fogja nagyítani az ukrán és talán az orosz fél is saját mesterlövészeinek teljesítményét. Az ilyen legendák kreálása motiválóan hat a saját haderő harcértékére és demotiválóan az ellenséges haderőre, ha hozzájuk is eljutnak a mesterlövész-legendákkal kapcsolatos hírek.

Ezt a komponenst már most is láthatjuk a Walival kapcsolatos híradások kapcsán, akinek a NEXTA belarusz ellenzéki hírportál már meg is előlegezett napi 40 találatot.

Csak hogy értsük: ezzel 12 nap alatt megdöntené a "rekorder" Simo Hayha 500-as eredményét.

Így tehát az ukrajnai frontról érkező, mesterlövészekkel kapcsolatos híreket is érdemes lesz legalább akkora óvatossággal és távolságtartással figyelni, mint az ukrán légierő legendáiról érkező híreket, vagy akár általánosságban az orosz veszteségekről szóló híreket, melyekhez az ukrán fél 2-3-szoros szorzót rak hozzá napi híradásaiban. Nem kizárt, hogy hamarosan arról fogunk híreket hallani, hogy az ukrán mesterlövészek százasával szedik le a Kijevet ostromló orosz katonákat, az ilyen híradásokat nem biztos, hogy érdemes lesz komolyan venni.

A címlapképen egy ukrán nemzeti gárdista látható. A kép illusztráció. Fotó: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images