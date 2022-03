Az orosz közvéleményért is zajlik a harc – Sorra dőlnek le a nyilvánosság bástyái a médiahidegháborúban

Az Ukrajna elleni orosz invázió február 24-i kezdete óta nemcsak egy újabb hidegháborús szembenállás alakult ki Oroszország és a Nyugat között, hanem szabályos „médiahidegháború” is kezdődött: az EU betiltotta a Nyugaton is sugárzott orosz állami csatornákat, Moszkva pedig sorra döntött a nyugati közösségimédia-oldalak és hagyományos sajtótermékek blokkolása és betiltása mellett. A Kreml igyekszik hermetikusan elzárni az orosz közvéleményt a narratívájának ellentmondó információk elől, egy új törvény értelmében pedig akár 15 év börtönnel büntethetik a háborúról „álhíreket” terjesztőket. A törvény hatására számos nyugati médium függesztette fel tevékenységét Oroszországban, a kevés megmaradt független orosz lapot és csatornát pedig betiltották vagy az öncenzúra mellett döntött. A represszió ellenére azonban folyamatosak a háborúellenes tiltakozások az orosz nagyvárosokban, a börtönben ülő civil ellenzéki aktivista, Alekszej Navalnij nem reprezentatív online közvélemény-kutatása pedig a háború csökkenő elfogadottságát mutatja.

Médiahidegháború

Az Ukrajna elleni orosz invázió megindulása után nem sokkal a „médiaháború” is megindult Oroszország, illetve a Nyugat között. Az Ukrajna körüli feszültségek fokozódása előtt törékeny status quo alakult ki: a nyugati országokban szabadon működhettek az orosz állami RT (korábbi Russia Today) és a Sputnik idegen nyelvű adásai, míg Oroszországban nem korlátozták az olyan nyugati illetőségű közösségimédia-platformokat, mint a Facebook vagy a Twitter, illetve működhettek olyan nagy médiaóriások oroszországi adásai, amilyen a BBC vagy a Deutsche Welle.

A médiahidegháborús eszkaláció nulladik lépése az volt, mikor a német médiahatóság február elején betiltotta az RT német adását. A hatóság döntése szerint nem folytatódhat a csatorna interneten történő élő sugárzása, illetve az RT News nevű mobil- és okostévé-applikáción, valamint műholdon keresztüli közvetítése. Válaszul Oroszország megtiltotta a német Deutsche Welle sugárzását, bezárta a csatorna oroszországi tudósító irodáját, és visszavonta alkalmazottjainak akkreditációját.

Az invázió február 24-i kezdete után aztán felgyorsultak az események: az Európai Unió február 27-én arról döntött, hogy betiltják területükön az RT-t és a Sputnikot. A Facebook (Meta), a Google (Alphabet), a YouTube és TikTok is a két orosz állami médium, valamint leányvállalataik blokkolásáról döntött az uniós tagállamokban.

Oroszország hamarosan megtette az ellenlépéseket. Ezek a lépések nem pusztán visszacsapásként szolgáltak, hiszen az uniós döntéssel szemben többnyire nem nyugati állami, hanem magán médiavállalatokat érintettek.

Moszkva célja inkább az volt, hogy az orosz lakosságot vágják el azoktól az információktól, amelyek ellentmondanak a Kreml narratívájának.

Ennek legdurvább lépése az „álhírtörvény”, melynek értelmében akár 15 év börtönbüntetéssel sújtható az, aki „álhíreket” terjeszt az ukrajnai orosz „különleges katonai műveletről”. Ez utóbbi az ukrajnai invázió hivatalosan használt megjelölése, az „invázió” vagy a „háború” szavak alkalmazása nem megengedett. A börtönbüntetéssel fenyegető szabályozás betette az ajtót nemcsak számos külföldi médium, hanem független oroszországi sajtótermék előtt is:

Az 1993-ban alapított független Novaja Gazeta című lap, amelynek főszerkesztője, Dmitrij Muratov tavaly nyerte el a béke Nobel-díjat, és amelynek több újságírója, köztük Anna Politovszkaja is gyilkosság áldozata lett, bejelentette, nem tudósítanak többet az ukrajnai háborúról, online felületükről pedig a korábbi, háborúval kapcsolatos tartalmaikat is törlik.

című lap, amelynek főszerkesztője, tavaly nyerte el a béke Nobel-díjat, és amelynek több újságírója, köztük is gyilkosság áldozata lett, bejelentette, nem tudósítanak többet az ukrajnai háborúról, online felületükről pedig a korábbi, háborúval kapcsolatos tartalmaikat is törlik. A Moszkva Hangja (Ekho Moszkvi) nevű független kereskedelmi rádiót már március 1-jén betiltották a háborúról szóló tudósításaik miatt, két nappal később vezetői a rádió bezárásáról döntöttek.

(Ekho Moszkvi) nevű független kereskedelmi rádiót már március 1-jén betiltották a háborúról szóló tudósításaik miatt, két nappal később vezetői a rádió bezárásáról döntöttek. A liberális Dozsgy TV (Eső TV) szintén bejelentette, hogy felfüggeszti tevékenységét, miután honlapját blokkolta az orosz médiahatóság.

(Eső TV) szintén bejelentette, hogy felfüggeszti tevékenységét, miután honlapját blokkolta az orosz médiahatóság. Az álhírtörvény megszavazásának napján a BBC úgy döntött, biztonsági okokból felfüggeszti újságíróinak oroszországi tevékenységét. A BBC nyilatkozatában megjegyezte, már korábban blokkolták orosz nyelvű hírportáljukat. Ugyanakkor a brit közszolgálati csatorna arról is tájékoztatott, hogy angol nyelven Ukrajnában és Oroszország bizonyos részein napi négy órás hírblokkot indítanak rövidhullámú rádióadón – visszahozva ezzel egy hidegháborúban bevett gyakorlatot (többek között a szocialista Magyarországon is sugárzott régi Szabad Európa Rádió is így működött.)

úgy döntött, biztonsági okokból felfüggeszti újságíróinak oroszországi tevékenységét. A BBC nyilatkozatában megjegyezte, már korábban blokkolták orosz nyelvű hírportáljukat. Ugyanakkor a brit közszolgálati csatorna arról is tájékoztatott, hogy angol nyelven Ukrajnában és Oroszország bizonyos részein napi négy órás hírblokkot indítanak rövidhullámú rádióadón – visszahozva ezzel egy hidegháborúban bevett gyakorlatot (többek között a szocialista Magyarországon is sugárzott régi Szabad Európa Rádió is így működött.) A CNN , a CBS News , a Canadian Broadcasting Corporation (CBC) , a Bloomberg News szintén bejelentette, hogy felfüggeszti oroszországi újságíróinak működését.

, a , a , a szintén bejelentette, hogy felfüggeszti oroszországi újságíróinak működését. Az ABC News amerikai televíziós hírszolgáltató közölte, hogy a helyzet értékelésének idejére szünetelteti az Oroszországból való közvetítést.

amerikai televíziós hírszolgáltató közölte, hogy a helyzet értékelésének idejére szünetelteti az Oroszországból való közvetítést. A Washington Post , a Dow Jones és a Reuters közölte, hogy értékelik az új törvényt és a helyzetet.

, a és a közölte, hogy értékelik az új törvényt és a helyzetet. A kínai tulajdonú TikTok videómegosztó közösségi oldal is úgy döntött, felfüggeszti az új tartalmakat és az élő közvetítéseket Oroszországban.

videómegosztó közösségi oldal is úgy döntött, felfüggeszti az új tartalmakat és az élő közvetítéseket Oroszországban. A Netflix felfüggesztette streamingszolgáltatását Oroszországban, mivel szolgáltatásába orosz propagandacsatornákat is föl kellett volna vennie. Filmek bemutatásának visszavonását vagy szüneteltetését jelentette be a Warner Bros., a Walt Disney és a Sony is.

Oroszország nemcsak a törvénnyel kényszerítette ki nyugati sajtótermékek távozását vagy tevékenységük felfüggesztését, hanem az orosz médiahatóság, a Roszkomnadzor tevékenyen is fellépett ellenük, arra hivatkozva, hogy szándékosan és szisztematikusan terjesztenek hamis információkat az orosz „különleges katonai műveletről”, az orosz erők veszteségeiről és a civil áldozatokról. Az orosz indoklásokban az is szerepelt, hogy a nyugati sajtó részrehajlóan tudósít, és nem vonják felelősségre a nyugati vezetőket az olyan pusztító háborúkért, mint az iraki, vagy éppen a korrupcióért.

Az orosz hatóságok blokkolták a Facebookhoz, majd a Twitterhez való hozzáférést, illetve blokkolták a BBC, az Amerika Hangja (Voice of America), a Szabad Európa Rádió / Szabadság Rádió, a Deutsche Welle, a lettországi központú Meduza és más médiumok weboldalait.

A Moszkva Hangja stúdiójában. Forrás: Aleksandr Plyushchev / Wikimedia Commons

Tüntetések Oroszországban és Ukrajnában

Annak ellenére, hogy Vlagyimir Putyin elnökként vagy miniszterelnökként már 1999 óta hatalmon van, a represszió sebessége pedig az elmúlt években különösen felgyorsult, még mindig van egy elsősorban városi polgári réteg, amelyből pár ezer ember akkor is kimegy tiltakozni a Kreml politikája ellen, ha ez a koronavírus-járvány miatt már egy jó ideje illegálisnak számít. Legutóbb akkor voltak jelentős tiltakozások az olyan orosz nagyvárosokban, mint Moszkva és Szentpétervár, amikor a novicsokkal megmérgezett ellenzéki civil vezető, Alekszej Navalnij tavaly januárban hazaérkezett Oroszországba, a hatóságok pedig koholt vádakkal letartóztatták.

Az ukrajnai orosz inváziónak már az első napján megjelentek tüntetők Oroszország számos nagyvárosában, akiket aztán a tüntetés illegális voltára hivatkozva a rendőrök sorra letartóztattak. Jelentések szerint 53 városban voltak tüntetések, és legalább 1728 embert vettek őrizetbe február 24-én. Február 27-én újra jelentősebb tüntetések voltak Oroszország 45 városában, a rendőrök csaknem 5600 demonstrálót állítottak elő – a dátum egybeesett Borisz Nyemcov néhai ellenzéki vezető máig tisztázatlan meggyilkolásának napjával.

Március 4-én, pénteken a börtönben raboskodó Navalnij is megszólalt, és vasárnapra háborúellenes tüntetésre hívott fel szerte Oroszországban és az egész világon. Navalnij szerint Putyin ukrajnai háborúja szégyent hoz az orosz zászlóra és az orosz nyelvre.

A március 6-i, összesen 56 orosz városban tartott tüntetéseken több mint 4300 embert vettek őrizetbe a hatóságok; az orosz belügyminisztérium adatai szerint ennél kevesebbet, 3500-at, (ebből 1700-at Moszkvában, 750-et Szentpéterváron, 1061-et pedig más városokban), a tüntetők száma pedig a minisztérium szerint 5200 volt. A demonstrálók „Nem a háborúra!” és „Szégyelld magad” feliratú transzparensekkel vonultak fel.

Kazahsztán legnagyobb városában, Almatiban mintegy 2000 fő gyűlt össze, hogy Moszkva ukrajnai háborúja ellen tiltakozzon. Kazahsztán esete azért érdekes, mert január elején az Oroszországgal egy katonai (Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete) és gazdasági (Eurázsiai Gazdasági Unió) szövetségben lévő belső-ázsiai országban véres tüntetések zajlottak a politikai vezetés ellen, amelyeket orosz csapatok segítségével sikerült leverni. A kazahsztáni vezetés azonban az Ukrajna elleni háborúban nem állt a szövetséges mellé, Kaszim-Zsomart Tokajev elnök mindössze közvetítést ajánlott fel a két fél között.

In Almaty, Kazakhstan, people gathered in protest against the Russian invasion of Ukraine.

Ukrajnában is több tüntetés zajlott már az oroszok ellen, méghozzá az inváziós hadsereg által megszállt településekben. Szombaton az egyetlen már elfoglalt ukrajnai nagyvárosban, Herszonban tört ki jelentős tüntetés, dulakodás is kitört a civilek és a megszállók között.

Természetesen az orosz „különleges katonai művelettel” szimpatizáló felvonulások is voltak Oroszországban és Szerbiában is, ezeken a megszálló csapatok által használt „Z” és „V” jelzésekkel vonultak fel. Különösen a „Z” betű terjedt el, amely valószínűleg a keleti orosz csapatok jele, többen is használták a Kreml politikájával való egyetértés jelenként.

Mit mond a közvélemény?

A Kremlhez közel álló közvélemény-kutató intézetek szerint Putyin népszerűsége az invázió hetében 6–7 százalékkal emelkedett – ezt független felmérések nem erősítették meg. Az állami VTsIOM közvélemény-kutató cég szerint Putyin népszerűsége a február 27-én végződő hétre 70 százalékra, egy másik állami kutatócég, a FOM szerint pedig 71 százalékra nőtt. Mivel a Krím 2014-es megszállása után kilőtt az orosz elnök támogatottsága, valóban feltételezhető, hogy most is egy gyors, nagyobb növekedés történt. Kérdés persze, hogy a háború elhúzódása mennyiben fog ezen változtatni. Természetesen az orosz vezetés mindent elkövet, hogy a „különleges katonai művelet” sikeres akcióként jelenjen meg, az „alternatív” értelmezések elől pedig igyekeznek hézagmentesen elzárni a hazai közvéleményt. Az ukrajnai beavatkozás támogatottsága a két kutatócég szerint nagyjából 65 százalékos most az orosz lakosság körében – bár a Meduza szerint igencsak óvatosan kell bánni ezekkel a mérésekkel.

A VTsIOM kutatócég arra kérdezett rá Oroszországban, hogy támogatják-e az ukrajnai katonai műveletet. Zölddel a támogatók, pirossal a nem támogatók láthatók. A FOM kutatócég úgy tette fel a kérdést, helyes volt-e belebocsátkozni a katonai műveletbe. Zölddel azok, akik szerint helyes, pirossal azok, akik szerint nem. Forrás: Meduza.io.

Alekszej Navalnij közben egy alternatív közvélemény-kutatást készíttetett, melynek eredményét a Twitteren egy bejegyzéssorozatban tette közzé.

A felmérésben 700 moszkvai lakost kérdeztek meg egy négykérdéses, gyors online felmérésben.

A kutatás természetesen egyáltalán nem tekinthető reprezentatívnak, hiszen a fővárosban, internetet rendszeresen használó közönségben mértek egy meglehetősen kis mintán. A méréseket azonban négy különböző napon végezték, ami a közhangulat változásának dinamikájáról valamelyest képet adhat.

Az első kérdés az volt, hogy Oroszország az ukrajnai konfliktusban agresszor (vörös), felszabadító (kék) vagy béketeremtő (lila). Mint látható, február 25. és március 3. között jelentősen megnőtt azok száma, akik agresszornak tartják Oroszországot, miközben megfeleződött azoké, akik a Kreml propagandájával összhangban béketeremtőnek tartják az orosz hadsereget.

A második kérdés arra vonatkozott, hogy kit találnak felelősnek a konfliktusért: Oroszországot (vörös), Ukrajnát (kék), a Nyugatot (lila) vagy mindegyik félt (sárga). Az Oroszországot felelősnek tartók száma egy hét alatt több mint két és fészeresére nőtt, az Ukrajnát felelősnek tartók száma pedig több mint felére csökkent.

A harmadik kérdésben az orosz gazdaságra mért hatások értékelésére kérdeztek rá, ebben is jelentős változások történtek egy hét alatt. A negyedik kérdés arra vonatkozott, hogy a konfliktusban álló feleknek azonnal be kell fejezniük minden katonai műveletet és béketárgyalásokat kell folytatniuk. Ebben nagyon jelentős változások nem történtek, viszont már az invázió második napján, február 25-én a megkérdezettek több mint kétharmada támogatta a háború azonnali befejezését.

Navalnij megjegyezte, hogy a hasonló felmérések során még sohasem érzékelték a közvélemény változásának ilyen dinamikáját. Szerinte a Kreml látja ezt a dinamikát, ezért ideges, és ezért tesz meg minden kétségbeesett erőfeszítést a háborús kampány leállítására. Hozzátette, a háborúellenes mozgolódás folyamatosan nyer teret a társadalomban, ezért a háborúellenes tüntetéseket semmilyen körülmények között nem szabad abbahagyni.

Címlapkép: Háborúellenes tüntetőt vesznek őrizetbe orosz rendőrök Moszkvában 2022. március 6-án. Forrás: Getty Images