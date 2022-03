Drámai csatavideó került elő az ukrajnai háború első napjaiból

Sosem látott, az ukrajnai háború első napjai során készült felvétel került fel pár órája az internetre, melyen az látható, ahogy az ukrán légierő Szu-25-ös csatarepülőgépei az országba benyomuló orosz szárazföldi egységeket támadják. A felvétel állítólag február 26-án készült, valahol Herszon térségében.

Undated video of Ukrainian Su-25 aircraft reportedly attacking a Russian military column. It appears one drops a bomb before the second crashes. This most likely occurred in Kherson. https://t.co/8kx6XTxMOM