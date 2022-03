Sz. Bíró Zoltán: Putyin súlyos tragédiába vitte Oroszországot

Február 24-én indult meg Oroszország Ukrajna elleni inváziója, és bár a háború napról napra egyre durvább és egyre több áldozatot szed, egyelőre nem látszik a vége. Oroszországot nyugati részről súlyos szankciók sújtják, de Vlagyimir Putyin orosz elnök hatalma egyelőre töretlennek tűnik. Mégis, a hivatalos orosz narratívával szemben, amely szerint minden a terv szerint halad, egyöntetű a nyugati elemzői vélemény, hogy Moszkva súlyosan elmérte az ukrajnai helyzetet és a háború kilátásait. Mi lehetett vajon Putyin szándéka az invázióval, és miért tévedhetett Ukrajnát illetően? Mit érhet el, és mivel elégedhet meg a mostani helyzetben? Milyen válaszreakciókat szülhetnek a háború, illetve a nyugati gazdasági szankciók az orosz társadalomban? Van-e a Nyugatnak felelőssége? Ezekről is kérdeztük Sz. Bíró Zoltán történészt, Oroszország-szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát.

Úgy tűnik, az ukrajnai invázió lassabban halad, mint ahogy azt várták volna orosz részről, és elhúzódó harcokra van kilátás. Az ukrán ellenállás is jóval nagyobb, mint arra Vlagyimir Putyin orosz elnök számított, és mint azt bárki várta akár Nyugaton is. Mi lehetett vajon Putyin szándéka, és hogyan mérhette el ennyire a helyzetet?

Talán azért mérhette el, mert az autokráciák egy idő után elveszítik azt a képességüket, hogy az első számú vezetőhöz olyan információ jusson el, ami hiteles, és nem az ő ízléséhez igazodik. Egy olyan ember, aki 22 éve irányítja mindenféle jelentős korlát és ellensúly nélkül Oroszországot, maga is egyre korlátozottabbá válik a tájékozódás képességében. Ráadásul az elmúlt két évben a Covid-járvány miatt – átvitt értelemben – bunkerbe vonult: nagyon kevesen férnek hozzá, kerülnek kapcsolatba vele. Azt gondolom, hogy egy ideje különböző geopolitikai rögeszméknek is a rabjává vált. Ez a három körülmény adódhatott össze. Úgy gondolhatta, bármilyen nehéz is lesz, bármilyen következményekkel jár is, vagy most megtartjuk Ukrajnát, vagy végérvényesen elveszítjük.

A háború fejleményeit látva mit tud elérni Putyin a mostani helyzetben?

Bevallom őszintén, az utolsó pillanatig az volt a meggyőződésem, hogy

ha a józan ész nem költözött ki a Kremlből, akkor egy ilyen háborúra, egy ilyen nyílt és átfogó támadásra nem kerülhet sor.

Többek között azért sem, mert azt gondoltam – és az események ebben a tekintetben igazoltak –, hogy Oroszországnak nincs olyan ereje, hadseregének és nemzeti gárdájának nincs olyan jelentős személyi állománya, amivel tartósan megszállás alá tudná vonni Ukrajna nagy részét, az egészéről már nem is beszélve.

Nemcsak arról van szó, hogy az ukrán hadsereg sokkal felkészültebbnek, sokkal jobban felszereltnek és sokkal motiváltabbnak bizonyult, mint volt 2014-ben, hanem lényegében a teljesen ukrán társadalom szembefordult Oroszországgal.

Azt, hogy tartósan megszállás alá vonják az országot vagy annak egy részét, nehezen tudom elképzelni.

Ami egy bábkormány felállítását illeti, azzal az a probléma – amit a háború előtt is ki lehetett volna kalkulálni –, hogy egy ilyen kormány csak addig maradhat fenn, amíg ott vannak az orosz megszálló erők. Ha elhagyják az országot, ez a bábkormány hogyan fog működni?

Ezért mondom, hogy kiköltözött a józan ész a Kremlből, mert ezeket a körülményeket végig lehetett volna gondolni, és biztos vagyok benne, hogy a titkosszolgálati és egyéb háttérintézményekben voltak olyan szereplők, akik ezt látták. De a Putyin kapcsán említett három körülmény ezeket eltorzította, és ezzel egy nemzeti katasztrófába taszították Oroszországot.

Súlyos tragédia mindaz, ami Ukrajnával történik, de beláthatatlan katasztrófáról van szó, ami Oroszországot illeti, és a végeredményét még nem is látjuk.

Természetesen reménykedem. Ez a borzalmas háború minél gyorsabban lezárul, annál jobb a világnak. Csak hiú reményeket nem szeretnék kelteni sem magamban, sem másokban.

Már négy tárgyalási körön vagyunk túl, amelyek eredménytelenül zárultak. Köthet-e a jelen helyzetben kompromisszumot Ukrajna, illetve el tudná-e győzelemként adni Putyin, ha rövid időn belül befejezné a háborút?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozataiból mintha azt lehetne kiolvasni, hogy Ukrajna kész a semlegesség valamilyen formájú elfogadására. Hallunk arról is, hogy ukrán részről nemzetközi garanciavállalást kérnek. Ezzel az a probléma, hogy az 1994 decemberében aláírt Budapesti Memorandum tipikus nemzetközi garanciavállalás volt, amit éppen az egyik garanciavállaló, Oroszország sértett meg durván 2014-ben a Krím annektálásával, illetve a kelet-ukrajnai megyék föllázításával és a mostani háborújukkal. Ebben a helyzetben miért bíznának az ukránok jobban abban, hogy egy garanciavállalás működik? Ráadásul a Budapesti Memorandumon kívül az oroszok négy nemzetközi szerződésben vállalták, hogy tiszteletben tartják Ukrajna szuverenitását, területi integritását és a határai sérthetetlenségét.

Mindezek következtében megértem azt, hogy az ukránok körében nagyon megerősödött a NATO-hoz való csatlakozási vágy. Egy hete sincs, hogy egy ukrán közvéleménykutató intézet megkérdezte az ukrán lakosságot egy nagy, reprezentatív felmérésben, hogy hányan szeretnének NATO-, illetve EU-tagok lenni.

Az EU esetében 86 százalékos támogatottságot, a NATO esetében 76 százalékos támogatottságot mértek.

A közvéleménykutatók azt is leírták, hogy érdekes módon az ország keleti, délkeleti részében jelentek meg azok az újabb támogatók, akik eddig inkább a semlegesség felé hajlottak.

Említette, hogy Oroszország számára is súlyos tragédia mindaz, ami történik. Rendkívül súlyos szankciók sújtják az orosz gazdaságot, felvételeken látni, hogy sorok állnak Moszkvában az ATM-ek előtt, és vélhetően az orosz lakosság is egyre jobban megérzi a szankciók hatását. Milyen válaszreakciókat szülhet ez az orosz társadalomban?

Az elmúlt napok egyik fejleménye, és az ATM-ek előtt álló sorok is részben ezzel függenek össze, hogy megtiltották a valutabetéttel rendelkezőknek 10 ezer dollárnál nagyobb tétel felvételét. Szerdai hír, hogy áfamentesen lehet viszont aranyat vásárolni. Ez valószínűleg azzal az egyik legsúlyosabb szankcióval függ össze – amely szerintem teljesen felkészületlenül érte az orosz vezetést –, hogy az orosz jegybank nemzetközi tartalékainak jelentős részét blokkolták. Ezek a tartalékok nem Oroszországban vannak, hanem például amerikai kincstárjegyekben vagy külföldi bankok számláin. Ennek az egyébként történelmi csúcson lévő orosz nemzetközi tartaléknak, ami a háború előtt 643 milliárd dollár volt, ma több mint a fele hozzáférhetetlen, a másik felének durván fele pedig monetáris arany. De mit csinálnak a monetáris arannyal? Semmit.

Vannak olyanok, akik annak a véleményüknek adnak hangot, hogy a súlyos nyugati szankciók elrendelése lehet Putyin menedéke, mert így rámutathat, hogy a problémákat mind-mind a Nyugat okozza. E vélemény szerint, ha szelektívebb lenne a nyugati rendelkezés, ez a menekülőútvonal nem állna rendelkezésre Putyinnak. Magam illegitimnek gondolom ezt a nézőpontot, és azok, akik egy kicsit is tájékozottabbak az orosz társadalomban, látják, hogy ebbe a katasztrófába a putyini politikai vitte az országot.

Az más kérdés, hogy Oroszország nem jelentéktelen része egyfajta információs buborékba került, abban tartják őket már nagyon régóta. Ha valakinek módja volt az elmúlt nyolc évben figyelemmel kísérni a központi orosz tévéket, az esti politikai műsorokban nap nap után, még a Covid-járvány csúcsán is állandóan Ukrajna volt a téma.

Az orosz társadalom erre fogékony vagy kevésbé tájékozott részét folyamatosan uszítják Ukrajnával szemben.

Olyan hangnemet, jelzőket és olyan szóhasználatot engedtek meg úgynevezett „szakértők” – akik persze nem szakértők, hanem a Kreml propagandistái –, aminek, ha a töredékét engedné meg bárki is Oroszországgal szemben, akkor tüzet okádnának – teljes joggal.

Hosszú és tudatos előkészület történt tehát. Nemcsak a haderőt vonták össze hosszú hónapokon keresztül Ukrajna határainál, nemcsak a tartalékokat gyűjtötték, nemcsak érzelmileg hangoltak az ukránok ellen, nemcsak – szerintem gyomorforgató módon – az antifasiszta hagyomány mögé bújva próbálták erkölcsileg megalapozni ezt a háborút, ami önmagában is gyalázat, hanem

tavaly januártól szőnyegbombázás-szerűen a civil társadalom még megmaradt intézményeit, médiafelületeit, kis NGO-it is felszámolták.

Ennek volt az egyik utolsó látványos eleme az egyik legtekintélyesebb NGO, a Memorial felszámolása. Legutóbb pedig a Dozsgy-ot és az Ekho Moszkvi-t, vagyis az utolsó független televíziót, illetve rádiót is megszüntették. Nem egy pillanatnyi szenvedély ragadja el Putyint, hanem tudatosan, évek alatt felépített, nagyon sok fronton folyó küzdelem tetőzött be azzal, hogy február 24-én elindultak Ukrajna ellen.

Az orosz társadalom tűrőképessége nyilván másutt húzódik meg, mint Nyugat-Európában, de még Közép-Európában is. Sokan, akik teljesen perspektívátlannak látják Oroszország jövőjét, már korábban is az emigrációt választották. 2014-ben, a Krím annektálása után ugrásszerűen megnőtt az emigrálók száma, akik nem feltétlenül politikai okokból hagyták el Oroszországot, hanem egyszerűen nem látnak perspektívát benne. Egy olyan országban, ahol évtizedekre előretekintve nem a fejlődés, most már nem is csak az egyhelyben járás, hanem a visszaesés fog megmutatkozni, sokan nem akarják azt az egy életüket leélni. 2019-ben többször is jártam Szentpéterváron, és emlékszem, a kikötő közelében az egyik kerítésen nagybetűvel az volt felírva: „Putyin örök – én nem”. Az emberekkel el akarták hitetni, hogy Oroszország addig van, amíg Putyin van. És lehet, hogy furcsa módon igaz is lesz ez, mert ezzel a háborúval ki tudja, hogy hova taszították az országot. Putyin súlyos nemzeti katasztrófába vitte Oroszországot, és az első naptól kezdve erkölcsileg elveszítette ezt a háborút, bárhogyan is fejeződjék be.

Elképzelhető, hogy Oroszország szétesik?

Ezt tartom a legkevésbé valószínűnek. Szétesést akkor lehetne vizionálni, ha etnikailag nagyon vegyes összetételű lenne az oroszországi társadalom, és mondjuk a területének a perifériáján nagy etnikai csoportok élnének egy tömbben. Oroszország azonban ennél etnikailag sokkal egyneműbb, és jóval homogénebb, mint a Szovjetunió volt, ma a lakosság 83 százaléka orosz. Nincs olyan nagy etnikai közösség, amelyikről azt feltételezném, hogy akarna és ki is tudna szakadni.

Annak sem látom egyelőre a strukturális hátterét vagy motivációit, hogy több orosz állam létezzen egymás mellett.

Ha hatalmi válság alakul ki, és az eliten belül lesznek dezertálók, akik úgy gondolják, hogy Putyin súlyos hibát követett el, s megpróbálnak tőle megszabadulni, nos, ebben az esetben az elképzelhető, hogy az ország egy időre káoszba süllyed.

Nyilván az lenne a legszerencsésebb, ha Putyint levennék a sakktábláról, és valaki olyan kerülne oda, aki képes megálljt parancsolni mindennek, visszarendeli az erőket Ukrajnából, és ebből a katasztrofális mély gödörből lassan-lassan, de elkezdi kivezetni az országot. De hogy ez megtörténik-e, és ha igen, milyen körülmények között, nem tudom. Természetesen kockázata a jelenlegi helyzetnek, hogy Putyin eltűnte után kaotikus állapot alakul ki. De ha Putyin marad, az viszont azt a kockázatot rejti, hogy folyamatosan tovább eszkalálódhat ez az infernális háború.

Orosz részről és Moszkva-szimpatizánsoktól sokszor elhangzik, hogy valójában a Nyugat felelős a konfliktusért. Mennyiben állja meg ez a helyét, valóban van-e felelőssége a Nyugatnak?

Véleményem szerint a Nyugat hiú reményeket nem keltett Ukrajnában. Nem volt olyan ígéret, amely rövid úton lehetővé tette volna az EU- vagy NATO-tagságot. Emlékezetes, hogy 2008 áprilisában a bukaresti csúcson George W. Bush akkori amerikai elnök nagyon szerette volna, ha a NATO-közeledést illetően mind Ukrajna, mind Grúzia a következő fázisába lép. De a franciák és a németek, sőt még az olyan hagyományosan atlantista országok, mint Norvégia, Hollandia és Spanyolország is kifejezték, hogy ezzel nem értenek egyet. Ezután született meg egy olyan kompromisszum, hogy Ukrajna majd egyszer a NATO tagja lesz. De ez a „majd egyszer” nagyon homályos ígéret: látjuk, mióta folyik például Törökország EU-felvétele. Évtizedekre elhúzódhat egy ilyen csatlakozási folyamat, és számos oka van annak, hogy a Nyugat nagy része nem tudott akkor sem, és nem tud most sem elképzelni egy ukrán NATO-tagságot. Most is, amikor az orosz csapatösszevonás megkezdődött Ukrajna határai mellett, a Nyugat nagyon világosan értésére adta Ukrajnának, hogy háborúzni nem fog érte, erre semmi nem kötelezi. Azt persze jelezték, hogy politikai-diplomáciai támogatást kap, a fegyverszállítások is elindultak, a háború előtti utolsó szakaszban már gyorsuló ütemben.

Ukrajna számára a nyugati szövetségkeresést illetően valójában semmi másról nem volt szó, mint saját szuverenitásának a védelméről.

Az 1975-ös Helsinki Záróokmány aláírása óta minden szuverén államot – a „szuverén egyenlőség” elvéből következően – megillet az a jog, hogy szabadon határozza meg külpolitikai irányvonalát, sőt még azt is, hogy csatlakozik-e valamilyen katonai szervezethez. Ez Ukrajnát, mint szuverén államot is megilleti. Oroszországnak pedig azon konkrét biztonsági aggályait illetően, hogy Ukrajna területén ne legyenek csapásmérő eszközök, külön megállapodásokat lehetett volna kötni.

Tehát én semmi olyat nem látok, amiért a Nyugatot felelőssé kellene tenni. Azt, hogy az ukránok nem úgy akarnak élni, mint az oroszok, meg tudom érteni. Nyilván Magyarországon is vannak olyanok, akiknek nagyon vonzó a putyini modell, de tartok tőle, hogy nagyon keveset tudnak e modell működéséről. Az ukránok valószínűleg többet tudnak erről, és köszönik szépen, nem így szeretnének élni. Megilleti őket ez a jog? Megilleti.

Említette a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetét, amely mint orosz vezetésű katonai szövetség januárban segédkezett az egyik tagországában, Kazahsztánban kitört tüntetéssorozat leverésében, és megszilárdította Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök uralmát. Ehhez képest most Kazahsztán nem állt az oroszok ukrajnai agressziója mellé, a kazah államfő csak közvetítést ajánlott fel a felek között. Úgy tűnik, mintha ez a katonai szervezet most nem is létezne.

A kazah külügyminiszter közvetlenül azután, hogy megtörtént a két szakadár terület elismerése, arról nyilatkozott, hogy Kazahsztán a maga részéről nem tartja indokoltnak e két terület szuverenitásának elismerését, és egyébként is szigorúan tartja magát az ENSZ Alapokmányához. A kazah álláspont azért is érthető, mert az orosz politikai osztályban nem egy szereplő időről időre felemlegeti, hogy Kazahsztán északi része, vagyis a nagy sztyeppevidék, az voltaképpen Dél-Szibéria, és sokkal inkább Oroszországban lenne a helye, semmint a kazah államban.

Nem valószínű, hogy Oroszország bele akarná vonni a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetét ebbe a történetbe, egyedül Belaruszra akar nyomást gyakorolni, de Belarusszal eleve van egy államszövetségi szerződés, amin keresztül ezt megteheti. Bár Belarusz átengedte a területét az orosz csapatoknak a támadás egyik kiindulópontjaként, sőt talán belarusz területről át is lőttek az oroszok, de a helyi reguláris erők egyelőre még nem mentek be Ukrajnába. A belarusz biztonsági szervezet – amelyet továbbra is KGB-nek neveznek –, ennek elhárítási részlege készített nemrég egy nagy felmérést a hadsereg körében, és ebből állítólag az derült ki, hogy a hadsereg személyi állományának nagy része ellenez egy ukrajnai beavatkozást. Ez komoly kockázatot jelent a politikai vezetésre nézve is, ezért valószínűleg nagyon nagy nyomást kellene gyakorolni a belarusz elnökre, hogy kiadja a támadási parancsot, mert ez számára is végzetes lehet.

Több olyan felvétel is terjedt a közösségi médiában, amelyek Ukrajna területén szovjet zászlókkal fellobogózott orosz tankokat mutattak. Az Ön Putyin Oroszországa című könyvében olvastam, hogy a Sztálin-kultusz és egyáltalán a Szovjetunió kultusza mennyire teret nyert az utóbbi években Oroszországban. Sőt, a Putyin-féle Egységes Oroszország párt hívei körében már nagyobb Sztálin elfogadottsága, mint az orosz kommunista párt hívei körében. Puszta nosztalgiának tekintsük a tankokra aggatott szovjet zászlót, vagy ennél többről van szó?

Az a kötet 2019 novemberében jelent meg, a kéziratot augusztusban adtam le, ahhoz képest ez a tendencia még inkább fölerősödött. És még inkább azt lehet mondani, hogy

ma már az számít anomáliának, ha valaki elítéli Sztálint és Sztálin történelmi teljesítményét, olyan egyöntetűvé vált a Sztálin iránti rajongás.

Mára még az a furcsaság is bekövetkezett, hogy az Egységes Oroszország, tehát az ottani hatalompárt szavazótáborában a feltétel nélkül elragadtatottak aránya már nagyobb, mint a kommunista párt támogatói körében.

Kétféle sztálinizmus létezik párhuzamosan: egy retró, nosztalgikus, amit a kommunista párt idősebb tábora reprezentál, és van egy sztálinizmus, ami a hatalompárt szavazótáborában alakult ki. Ez azzal függ össze, hogy hosszú-hosszú évek alatt egy olyfajta legitimációs kultusza alakult ki a II. világháború emlékezetének, ahol már nagyon nehéz szétszálazni Sztálint és a háborús győzelmet.

A győzelem minden ízlésen túlhajtott kultusza nemcsak Sztálint legitimálta, hanem egyúttal a nagyhatalmi, birodalmi érzéseket is egyre jobban felszínre hozta.

Az a birodalmi retorika, ami Putyin idején kezdetben hosszú időn keresztül nem jelent meg, majd nagyon szégyenlősen jelent csak meg, az utóbbi években már leplezetlenül felszínre bugyog. Ennek a mai birodalmiságnak a szovjet korszakbeli birodalmiság tökéletesen megfelel, és most már minden gátlás és probléma nélkül ki lehet tűzni a szovjet zászlót. Itt nem egyszerűen egy érzelmes nosztalgiáról van szó, a fiatalkorra való visszaemlékezésről, hanem a hatalom gondos, szorgos és kitartó munkájának eredményéről.

Címlapkép: Egy Lvivben végrehajtott orosz támadásban meghalt ukrán katona temetése 2022. március 15-én. Forrás: Getty Images