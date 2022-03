Először érte orosz támadás Lvivet, de miért olyan fontos a nyugat-ukrajnai város?

Péntek reggel rakétatámadás érte a lengyel határtól mindössze 70 kilométerre található Lviv városát, amely a maga 730 ezer lakosával Ukrajna hatodik legnagyobb városa, Nyugat-Ukrajna központja, a Kijevből elmenekült nagykövetségek, így az ukrajnai magyar nagykövetség ideiglenes helyszíne, valamint az Ukrajnából Lengyelország felé menekülők egyik legfontosabb tranzitvárosa és menedéke. Bár most csak a repülőtér melletti repülőgépjavító üzemet érte több rakétatalálat, és senki nem halt meg, ha a város az orosz hadsereg újabb, folyamatosan támadott célpontjává válna, az jelentős változást hozna az ukrajnai invázió eddigi menetében.

Ukrán kulturális központ

Lviv városa, vagy ahogy az Osztrák-Magyar Monarchia idején hívták, Lemberg (a középkori magyar nyelvben pedig Ilyvó) talán a leginkább közép-európai ukrán város. Az 1256-ban a Halicsi Fejedelemség részeként alapított város a középkorban évszázadokon keresztül a Lengyel Királysághoz tartozott, majd Lengyelország felosztása után 1772-ben a Habsburg Birodalomhoz került Galícia tartomány központjaként. 1867-ben, az Osztrák-Magyar Monarchia létrejötte után Galícia az osztrák örökös tartományok részét képezte, bizonyos mértékű autonómiával. Lemberg a Monarchia ötödik legnépesebb városa volt Bécs, Budapest, Prága és Trieszt után (az 1910-es népszámlálás szerint). Az I. világháború utáni békeszerződések az újonnan létrejött Lengyelországhoz csatolták Lwów néven, majd a II. világháborút követően a Szovjetunió, azon belül az ukrán tagköztársaság része lett.

Lemberg volt a Habsburg monarchián belül az ukrán nemzeti eszmélés egyik központja, és ma is az ukrán történelmi örökség egyik legnagyobb gyűjteménye található itt. Nyugat-Ukrajna de facto centrumaként az ukrán nacionalizmus egyik központja is, 1989-ben itt tartották az Ukrajna függetlenségét követelő egyik legnagyobb tüntetést, mintegy 100 ezer fővel. Lviv történelmi belvárosát az UNESCO a világörökség részének nyilvánította, a háború előtt az Ukrajnába irányuló idegenforgalom egyik fő központja is volt a város.

Lviv belvárosa. John-Mark Kuznietsov / Wikimedia Commons

Menedék és tranzitútvonal

Már az invázió előtt több nyugati ország is elkezdte kijevi nagykövetségét Lvivbe költöztetni, az Ukrajna elleni orosz támadás miatt viszont felgyorsult ez a folyamat, így a kijevi magyar nagykövetség is itt talált ideiglenes otthonra. Ahogy az Ukrajnából Lengyelország felé menekülő ukrajnai lakosság is:

jelenleg mintegy 200 ezren találtak itt ideiglenes menedéket a város békeidőben 730 ezer lakosán túl.

De nem csak a menekültek egyik fő tranzitközpontja a város, hanem a tágabb régió a nyugati fegyverszállítások fő útvonala is, hiszen nyugatról Ukrajnába a lengyel–ukrán határon a legkönnyebb fegyvereket szállítani. Oroszország már a hétvégén azzal fenyegetett, hogy támadni fogják a nyugati fegyverszállítmányokat, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig pénteken kijelentette, hogy Oroszország legitim katonai célpontnak tekinti azokat. Mivel az valószínűtlen, hogy a szállítmányokat még lengyel területen semmisítenék meg, hiszen ez akár világháborús eszkalációhoz vezetne, valószínűleg nyugat-ukrajnai területeket érintenének a szállítmányokat célzó orosz támadások.

Már pár napja célba vették Nyugat-Ukrajnát

Nyugat-Ukrajna az invázió indulásától kezdve több mint két hétig szinte teljesen érintetlen maradt az orosz támadásoktól. Ebben jelentős fordulat március 13-án, vasárnap történt, amikor az oroszok több tucat rakétát lőttek ki az ukrán határtól mindössze 30 kilométerre található javorivi Nemzetközi Békefenntartó és Biztonsági Központra, amely korábban a NATO-val közös hadgyakorlatok helyszíne és fontos kiképzőközpont volt. A támadás 35 halálos áldozatot és több mint száz sebesültet követelt. Az eset után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy csak idő kérdése, míg orosz rakéta csapódik be NATO-területen.

A pénteki támadásban az oroszok összesen hat rakétát lőttek ki, amelyből a légvédelmi rendszerek kettőt megsemmisítettek, így végül négy csapódott be a repülőgépjavító üzembe. Az ukrán hadsereg közlése szerint a Fekete-tenger irányból kilőtt Kh-555-ös cirkálórakétákról van szó, amelyeket stratégiai nehézbombázó repülőgépekről indítottak. Hasonló rakéták csapódtak be a javorivi katonai támaszponton is vasárnap.

Címlapkép: Füst száll fel egy robbanást követően az ukrajnai Lviv közelébenben 2022. március 18-án. A város polgármestere, Andrij Szadovij a Facebookon azt közölte, hogy orosz rakéták csapódtak be a városközponttól mintegy hat kilométerre található nemzetközi repülőtér közelében, ám magát a repülőteret közvetlenül nem érte támadás. MTI/AP