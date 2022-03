A Nobel-békedíjas ex-államfő újra megpályázza az elnöki posztot Ázsia legfiatalabb országában

A 2002-ben önálló országgá váló Kelet-Timor államfője lenne ismét a Nobel-békedíjas Jose Ramos-Horta. Az ország Indonéziától való függetlenségéért küzdő mozgalom egykori vezéralakja a 2007-2012 közötti elnöksége után másodszor indul el újra az államfői posztért a félelnöki berendezkedésű országban. A 2012-es sikertelen újrázási kísérletével szemben a mostani elnökválasztáson jelöltségét támogatja Xanana Gusmao, a függetlenségi mozgalom másik hőse, az ország első államfője, aki az ország egyik legfőbb pártjának vezetője. Gusmao a támogatásért cserébe az előrehozott parlamenti választás kiírását kéri Ramos-Hortától annak választási győzelme esetén. Gusmao célja feltehetően az, hogy a 2007-2015 közötti miniszterelnöksége után ismét átvegye a kormány vezetését, amivel fel tudná gyorsítani az utóbbi időben megakadt nagyszabású gáz- és olajipari beruházás megvalósítását. Új mezők kitermelés alá vonása nélkül ugyanis súlyos költségvetési problémák merülnének fel az országban, miután az állami bevételek túlnyomó részét a gáz- és olajbevételek biztosítják.

A portugál, majd indonéz fennhatóság után 2002-ben független állammá váló Kelet-Timor ötödik elnökválasztását rendezik meg ma. A választás egyik fő esélyesének a 72 éves Nobel-békedíjas Jose Ramos-Horta számít, aki 2007 és 2012 között már volt országa elnöke, vagyis tíz év után térhet ismét vissza a félelnöki berendezkedésű ország államfői posztjára. A 2006 és 2007 között a miniszterelnöki posztot is betöltő Ramos-Horta elvileg függetlenként indul a választáson, azonban jelöltségét az ország két fő pártja közül az egyik, a Kelet-Timor Újjáépítésének Nemzeti Kongresszusa (CNRT) támogatja, amelynek vezetője az ország legbefolyásosabb politikusának számító 75 éves Xanana Gusmao, aki az ország első államfője volt 2002 és 2007 között.

Portugál, majd indonéz fennhatóság

Gusmao, illetve Ramos-Horta is Kelet-Timor függetlenségi harcának meghatározó alakjai voltak. Az indonéz szigetvilághoz tartozó Timor-sziget keleti felén a portugálok már az 1600-as években kereskedelmi telepeket hoztak létre, majd a 18. század második felében állapodtak meg arról az indonéz szigetvilág többi részét gyarmatosító hollandokkal arról, hogy Timor-szigetet felosztják egymás között. A sziget nyugati fele így holland, keleti része pedig portugál fennhatóság alá került. Míg Indonézia a II. világháború után függetlenné vált Hollandiától, addig Kelet-Timorból csak 1975-ben vonultak ki a portugálok. A kelet-timoriak kikiáltották függetlenségüket, azonban pár napra rá, 1975 végén Indonézia lerohanta Kelet-Timort, és azt 27. tartományként magához csatolta, amit az ENSZ nem ismert el. Az indonéz megszállás egészen 1999-ig tartott, amellyel szembeni ellenállási mozgalom két fő meghatározó alakja volt Gusmao, illetve Ramos-Horta. Utóbbi Carlos Filipe Ximenes Belo katolikus püspökkel közösen 1996-ban kapott Nobel-békedíjat a hivatalos indoklás szerint „a kelet-timori konfliktus igazságos és békés rendezése érdekében” tett tevékenységükért.

A 24 éven át tartó megszállás során az indonéz hadsereg fellépése, illetve az általuk okozott éhínség több mint 170 ezer kelet-timori halálát okozta. Indonézia végül 1999 májusában egyezett bele abba, hogy népszavazás döntsön Kelet-Timor sorsáról.

Az ENSZ támogatása mellett megtartott, szinte száz százalékos részvétel mellett zajló, 1999 augusztusában megrendezett referendumon a kelet-timoriak 78 százaléka szavazott a függetlenségre.

A függetlenséget ellenző milíciák azonban nem fogadták el a népszavazás eredményét, és a kivonuló indonéz hadsereg támogatásával átfogó terrorba kezdtek, aminek 2600 ember esett áldozatul, illetve az ország infrastruktúrájának jó része romba dőlt. Ezt követően ENSZ-igazgatás alá került az ország, amely 2002 májusában, vagyis mintegy húsz éve lett önálló állam.

Két volt gerillavezér is ringbe száll

A 16 elnökjelölt közül a jogász végzettségű Ramos-Horta mellett a választás másik fő esélyesének az államfői posztért újra induló jelenlegi elnök, a 67 éves Francisco Guterres számít. Az Indonézia elleni függetlenségi harcok egykori gerillavezére a Független Kelet-Timor Forradalmi Frontja (Fretilin) nevű párt vezére, amely a Ramos-Hortát jelölő CNRT mellett az ország másik nagy politikai erejének számít. Guterres választási esélyeit csökkenti, hogy a Fretilin szavazótáborának voksaira számítva a választáson elindult a hadsereg parancsnoka, a 70 éves Lere Anan Timur tábornok is, aki szintén az indonéz megszállás elleni függetlenségi harcok gerillavezéreként szerzett hírnevet magának. A Fretilin-táboron belüli megosztottság így a választás legfőbb esélyesévé emelte Ramos-Hortát, akinek a szavazatok több mint 50 százalékát kell megszereznie ahhoz, hogy már az első fordulóban elnyerje az államfői posztot.

Az eddigi négy elnökválasztáson kétszer kellett második fordulót tartani, ahová az első forduló két legnagyobb támogatottsággal bíró jelöltje kerül be.

Az 1,3 milliós Kelet-Timort a régió egyik legdemokratikusabb államának tartják. Az Ázsia legfiatalabb országának számító Kelet-Timorban lényegében eddig több békés hatalomátadás történt, mint a legtöbb térségbeli országban egész történelmük során. A Freedom House 2021-es jelentésében Délkelet-Ázsia országai közül egyedül Kelet-Timor kapta meg a „szabad” minősítést.

Kelet-Timorban a választások jellemzően viszonylag békés körülmények között zajlanak. Ettől függetlenül olykor előfordul, hogy az egymással rivalizáló pártok hívei egymásnak esnek. 2006-ban például tucatnyian haltak meg egy ilyen összetűzésben az ország fővárosában, Diliben. 2018-ban pedig több mint egytucatnyi ember sebesült meg, miután a Fretilin és a CNRT hívei összecsaptak. A mostani választási kampányban is megesett, hogy hamarabb kellett befejezni egy Ramos-Hortát támogató nagygyűlést, nehogy hívei összecsapjanak a rivális párt támogatóival. Továbbá azt is meg kell jegyezni, hogy Ramos-Horta ellen még államfőként 2008-ban elkövettek egy merényletet. A több lövést kapó, válságos állapotba kerülő elnököt Ausztráliában kezelték, ahonnan kéthónapnyi lábadozás után térhetett haza.

Nem mindegy, kit támogat Gusmao

Ramos-Horta választási esélyeit nagyban növeli, hogy a korábbi elnökválasztásokon kulcsfontosságúnak bizonyult, hogy melyik jelölt mögé állt be Xanana Gusmao. Az államfői poszt (2002-2007) mellett a miniszterelnöki tisztséget (2007-2015) is már betöltő CNRT-vezér a legutóbbi, 2017-es elnökválasztáson a posztot végül elnyerő Fretilin-vezér Guterrest támogatta, miután a két párt akkor úgynevezett „nemzeti egységet” alkotott. Ramos-Horta pedig 2007-ben nyerte meg Gusmao támogatásával az elnökválasztást. A Nobel-békedíjas politikus 2012-ben is elindult a posztért, de miután Gusmao nem mögé állt be, így a választás második fordulójába sem jutott be.

Az viszont akár ronthatja Ramos-Horta esélyeit, hogy az őt támogató Gusmao által igen nagyra tisztelt, 84 éves volt amerikai papot, Richard Daschbachot december végén 12 évre ítélték el kiskorúak elleni szexuális bűncselekmények miatt. Az ítélet szerint a Kelet-Timoron az 1990-es évek eleje óta árvaházat működtető katolikus pap évtizedeken át több mint egy tucat 14 éven aluli kislányt bántalmazott szexuálisan. A Vatikán az ügy kipattanása után már 2018-ban megfosztotta papi hivatalától Daschbachot, azonban Gusmao ezután is támogatásáról biztosította az Indonéziával szembeni függetlenségi harcot támogató, ezért az országban korábban nagy megbecsülésnek örvendő katolikus papot.

A Vatikánt nem számítva a világ legkatolikusabb országának tartott Kelet-Timoron (ahol a lakosság 98 százaléka vallja magát katolikusnak a portugál örökség következtében) először fordult elő, hogy szexuális bűncselekmények miatt bíróság elé került egy pap. Az ország életében döntő szerepet játszó katolikus egyház jelentős társadalmi megbecsüléssel bír az ország életében, miután támogatta az Indonéziától való függetlenségért folyó küzdelmet, és a zavaros időkben élelmet, menedéket biztosított a rászorulóknak. A mostani elnökválasztás 16 jelöltje között is szerepel egy volt katolikus pap.

A CNRT, illetve Gusmao azt várja el Ramos-Hortától a támogatásért cserébe, hogy megválasztása esetén majd oszlassa fel a parlamentet, és írjon ki előrehozott parlamenti választást.

A félelnöki kormányzati rendszerben ugyanis az államfő nemcsak ceremoniális szereppel bír, hanem önálló politikai aktorként jelentősen befolyásolni tudja az ország politikáját. A CNRT követelése mögött a CNRT és a Fretilin közötti, utóbbi évekre jellemző jelentős szembenállás húzódik meg. A kisebbségi Fretilin-kormány bukása után 2018-ban előrehozott parlamenti választásokat tartottak, amelyet egy hárompárti, CNRT vezette koalíció nyert meg. A Fretilin-vezér Guterres azonban államfőként elutasította a nyertes koalíció egyik kisebb pártjának vezetője, Taur Matan Ruak miniszterelnökségével megalakuló kormány hét CNRT-párti miniszterének kinevezését. Ezután Gusmao 2020 elején új parlamenti választást akart kierőszakolni azzal, hogy pártja elutasította a költségvetést. Az átszavazó Fretilin támogatásával azonban hatalmon maradt a Ruak-kormány, amelybe Fretilin-párti minisztereket is kineveztek.

Óriási a függés az olaj- és gázbevételektől

Elemzők szerint Gusmao célja Ramos-Horta támogatásával, illetve az előrehozott választás kiírásának sürgetésével lényegében az, hogy a 2007 és 2015 közötti kormányfősége után vissza tudjon térni a miniszterelnöki székbe. Kormányfőként pedig egyik fő célja a tervezett Greater Sunrise/Tasi Mane földgáz- és olajipari beruházás megvalósításának felgyorsítása, amely projektet a jelenlegi kormányzat 2020 óta parkoló pályára tett.

A Kelet-Timor és Ausztrália között található Timor-tenger földgáz- és olajlelőhelyeiből származó bevételek óriási szereppel bírnak az egyik legszegényebb ázsiai országnak tartott, külföldi segélyekre szoruló állam költségvetése számára (a lakosság közel fele mélyszegénységben, napi 1,9 dollárnál is kevesebb összegből él). Az IMF 2011-ben a világ leginkább olajfüggő országának nevezte Kelet-Timort, 2016-2017-ben az olaj és gázszektor adta az állami bevételek több mint 90 százalékát. A szektorból származó bevételeket a 2005-ben létrehozott szuverén vagyonalapba, a főként amerikai kötvényekbe fektető Kőolaj Alapba helyezik, amelynek 2020 végi egyenlege 19 milliárd dollárt tett ki a Világbank adatai szerint.

Az ország egyetlen működő olaj- és gázmezejének (Bayu Undan) kitermelési ciklusa a végéhez közeledik, az azt üzemeltető Santos ausztrál cég várhatóan pár éven belül bezárja azt. Az apadó gáz- és olajbevételek miatt egyre nehezebb lesz majd fedezni az állami kiadásokat, ezért Gusmao egy olyan átfogó – sokak által csak vágyálomnak tartott – 18 milliárd dolláros beruházási tervet támogat (Greater Sunrise/Tasi Mane projekt), amelyben egy LNG-üzem, illetve egy olajfinomító épülne meg Kelet-Timor partvidékén, amelyeket egy közel 300 kilométeres vezeték kötne össze a kitermelésre váró – 30 százalékban Ausztráliához tartozó – Greater Sunrise olaj- és gázmezővel. Az Ausztrália és a Kelet-Timor között 2018-ban megkötött egyezség szerint – amelynek tető alá hozásában Gusmao nagy szerepet játszott – a Greater Sunrise mezőből származó bevételek 70 százalékát kapja meg Kelet-Timor, ha a vezetéket Kelet-Timor felé építik, 80 százalékot, ha az ausztráliai – LNG-üzemmel rendelkező – Darwin felé, ahová már vezet egy vezeték a Bayu Undan mezőtől.

