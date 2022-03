3 + 3 film a háború értelmetlenségéről

Az Ukrajnában tomboló fegyveres konfliktus mindenkinek árt. Azt aligha kell ecsetelni, hogy a megtámadott országnak miért hatalmas tragédia, ami zajlik. Oroszország esetén is szörnyű következményekkel kell számolni, már most is rengeteg a halálos áldozat a hadseregben, miközben a gazdasági szankciók minden bizonnyal tízmilliókat lökhet vissza a nyomorba. A gazdasági káosz, az emelkedő árak, egyes termékek esetén pedig a hiány is komoly fejfájást okoz a tágan értelmezett régió számára - ezek azonban össze sem hasonlítható a megszámlálhatatlan emberi tragédiával. A háború destruktív - minden érintett fél számára. A posztmodern ember azonban szerencsére ritkán találkozik valódi fegyveres konfliktussal, így azok súlyát és hosszan tartó romboló hatását sem lehet képes felmérni, így nem is tudja ezt kellően komolyan venni, és ahogyan a komment falakon időnként láthatjuk, félelmetes kegyetlenséggel vagy legalábbis cinizmussal reagál a tőle (már nem is olyan) távoli eseményekre. Nem állítom, hogy egy film képes betölteni ezt az űrt, de talán képes visszaadni azt a borzalmat, ami minden józanul gondolkozni képes embert visszatántorít attól, hogy támogasson bármilyen háborút. Ezért írásunkban három olyan dokumentumfilmet és játékfilmet mutatok be, amelyek a fegyveres konfliktusok emberi tragédiáit, fájdalmát és értelmetlenségét festi le hatalmas erővel. Bár a cselekmények, események fontosabb részeit nem fogom leírni, kisebb spoiler warning-ot néhány mozzanat kapcsán azért közzéteszek, hiszen lehetnek olyan fontos pontok egy-egy alkotásban, amire szeretném felhívni a figyelmet.

Act of killing

Az Act of Killing nem csupán egy fantasztikus dokumentumfilm a háború hatásairól, hanem egyenesen az egyik legjobb dokumentumfilm, amit valaha láttam. A rendező Joshua Oppenheimer mindössze 31 éves volt, amikor a filmet elkezdte forgatni és hat teljes évet dolgozott, hogy az alkotás elkészülhessen. Minden rá szánt percet megért, ugyanis valami egészen zseniális született, egy valóban különleges ötletből, ráadásul egy alig ismert polgárháborús konfliktusból. Nem csoda, hogy 2012-kor, amikor a dokumentumfilm végre debütált, Oscar-díjra is jelölték, és világraszóló gyalázat, hogy nem nyerte meg magát a díjat. A film olyan jól sikerült, hogy producerként a műfajban minden idők legjobbja, Werner Herzog is felkarolta.

Az alkotás az Indonéziában a hatvanas években lezajlott polgárháború és tömeggyilkosságok utóhatásaival foglalkozik, de évtizedekkel később. Oppenheimar azonban ahelyett, hogy interjúkat készített volna az áldozatokkal, majd a film végén a kezét széttárva pár kiírt mondatban sajnálkozott volna, hogy az elkövetők nem voltak hajlandóak kamera elé állni, csavart egyet a hagyományos történetmesélési logikán. A rendező ehelyett a gyilkosokra fókuszál, és ráveszi őket arra, hogy ők maguk mondhassák el, hogy mi történt, méghozzá úgy, hogy a saját kedvenc stílusukban tárhassák azt a világ elé.

A történet főszereplője az egyik szélsőjobbos szervezet oszlopos tagja, egy ismert gengszter, Anwar Congo, akinek a western a musical és természetesen a maffia filmek a kedvencei. Ezért a segítségével ezekben a műfajokban,

az ő instrukciói segítségével forgatnak le bizarrabbnál bizarrabb jeleneteket. Iszonyatosan erős és iszonyatosan hátborzongató, ahogyan egy musical keretében láthatjuk a gyilkosságokra a mai napig büszke Suharto hívőt,

aki minden bizonnyal saját beteg gyűlöletét vezette le - saját állítása szerint is - több mint ezer ember megölése során.

Ám ez a dokumentumfilm még annál is több, mint művészi eszközökre épített, ügyesen kicsikart vallomás özön. A film legerősebb pillanatai akkor jönnek el, amikor a végtelenül fanatikus Anwar is meginog. Ez néha beszélgetések során jön elő, amikor egyes esetek kapcsán mentegetőzni kezd, vagy egyszerűen csak szemmel is láthatóan belefárad abba, hogy az általa elkövetett borzalmakról beszéljen. Mivel egy nagyon kemény fejű, a lelkiismeretet talán hírből sem ismerő figuráról van szó, akinek sosem kellett igazán bűnhődnie tetteiért, lassan megértjük, hogy miért kellett hat év a forgatáshoz, hogy a hasonló mondatok előjöjjenek.

Oppenheimer azonban még ennél is képes volt többet elérni, ugyanis olyan bizalmat épített ki főszereplőjével, hogy rá tudta venni: egy kamerát tehessen a hálószobájába. Ebben pedig szép lassan felfoszlik a vastag védőburok és láthatjuk, hogy Anwar mennyire rosszul alszik. Alvása során rendszeresen felébred, forgolódik az ágyában gyakran fel is ül, felkel, sétálgat.

Hiába van éjszaka, a napnál is világosabb, ahogyan a mélyre elásott lelkével és bűntudatával viaskodik.

Soha nem ismeri el, hogy amit tett, az bűn volt, nincs hatalmas katarzis, de mégis jól látszik: a háborús bűnök nemcsak az áldozatokat, hanem még a legelvadultabb elkövetőket is élete végéig elkísérik.

Jelenet az Act of killing című filmből (actofkilling.com)

Father, soldier, son

Van úgy, hogy egy dokumentumfilmes forgatni kezd valamiről, és sokkal többet kap, mint amire az elején számított, gyakorlatilag az ölébe hullik egy hatalmas sztori, ami mások számára persze szörnyű tragédia. Ez történt a New York Times két újságírójával is, aki csak egy olyan apát szeretett volna bemutatni, aki képes gyermekeit otthon hagyni, hogy a hazáját védje - több ezer kilométerre. Ez azért is nagy áldozat mind tőle, mind a gyerekeitől, mert az anyjuk eltávolodott tőlük, és nem már neveli őket. Ezért a 7 és 12 éves gyerekre a hat hónapos afganisztáni küldetések alatt a nagybátyjuk vigyáz.

Az újságírók eleinte csak egy hosszú cikket szerettek volna írni a családról, de jó döntés volt tőlük, hogy egy kamerát is magukkal vittek. Ugyanis a történet itt korántsem ért véget. Brian Eisch, az apa ugyanis súlyos sérülést szenved egy rajtaütés során, és bár az orvosok sokáig küzdenek a lábáért, annak egy részét végül amputálni kell. Innentől fogva szó szerint és a szó átvitt értelmében is elveszíti a talajt a lába alól. Nem találja a helyét, egész nap háborús játékokkal üti el az időt, és új felesége szerint olyan, mintha lelkiekben ott sem lenne a családjával.

Nem képes feldolgozni az általa látott borzalmakat, mégis függővé vált a küldetésektől, így nem is az fáj neki a legjobban, hogy elveszítette lábát, hanem az, hogy nem képes többé a harcmezőn ott lenni. Haszontalannak érzi magát, mert nem lehet a háborúban.

A távollétek és apjuk küzdelme a gyerekekre is súlyos hatással van. Egyikük eleinte szeretné apja példáját követni, de a belső harc az ő inspirációját is lassan felőrli. Ekkor azonban egy újabb szörnyű személyes tragédia csap le a családra, amit talán sohasem tudnak feldolgozni. Az idősebb fiú végül mégis jelentkezik a hadseregbe, de egy évvel később már panaszkodik arról, hogy nem érzi jól magát, és nem találja a helyét. A történelem megismétli önmagát: a fegyveres harc nem képes senkinek igazi életcélt adni, sőt: abból elvesz. Ám ők mindvégig maradnak ebben a csapdában, és a dokumentumfilm hosszú évek szenvedéseit közvetlen közelről mutatja meg, teljes és kendőzetlen őszinteséggel, igazán anélkül, hogy ítélkezne a jó szándékú, a háborúba belegabalyodott emberek felett ítélkezne.

Father, soldier, son (netflix.com)

Last men in Aleppo

Ha háborús bűntettekről beszélünk, akkor az Ukrajnában elkövetett események előtt a jelenkorból mindenkinek az oroszok által támogatott Assad rezsim szörnyű tettei jutnak az eszébe. Vegyi fegyvereket bevetni egy polgárháborúban valóban egy új mélypont, de az országban sokáig garázdálkodó ISIS is hihetetlen magasságokba emelte a civilek elleni gátlástalan bűncselekményeket, mind minőségi, mind mennyiségi szempontból. Itt mégis az elsők között kell keresni a háborús bűnösöket, akik szinte porrá rombolják a szíriai várost, Aleppot.

Itt dolgoznak az a csapat, akiket Fehér Sisakosokként ismert meg a világ. Ők egy civilekből álló nem hivatalos közösség, akik a városban a légicsapások, tüzérségi támadások után a helyszínre sietnek, és megpróbálnak a sérülteken, a romom alatt rekedt embereken segíteni. Mondani sem kell, hogy a feladat nemcsak hogy nem veszélytelen, de lelkileg is rendkívül megterhelő.

A halottak, sérültek, és halálra rémült emberek mindennapos látványa még a legacélosabb ember pszichéjét is kikezdi egy idő után.



Az arab és dán alkotók dokumentumfilmjében nincs semmi zseniális, egyszerűen csak bemutatja a valóságot, annak nyers, kendőzetlen formáját. Aki megnézi, és nem egy reménytelen pszichopata, biztosan soha eszébe sem fog jutni, hogy bármilyen háború elindításában tevőlegesen részt vegyen, és pláne bármilyen civil célpont ellen indítson támadást.

Jelenet a Last men in Aleppo című filmből (grasshopperfilms.com)

Untergang

Bár a lista összeállításakor tudatosan törekedtem arra, hogy kevésbé ismert alkotások jelenjenek meg rajta, de nem lehetett kihagyni a sokak által ismert Bukás című filmet. Ha valaki nem is találkozott még vele a képernyőn, akkor is szinte biztos, hogy látott már belőle egy jelenetet, valamilyen aktuális közéleti eseménnyel feliratozva, ugyanis Bruno Ganz Hitler alakítása olyan erős volt, hogy az még egy tíz méter mélyen lévő bunkerből is kiviláglott, így kifakadásából és bődületesen erős monológjából világraszóló mém is lett.

Ahogy ebben a kultikus jelenetben is kicsúcsosodik, a film a Második Világháború veszteseinek utolsó napjait mutatja be. Ekkorra egyértelműen kiderül, hogy mind ideológiai, mind stratégiai szempontból a világtörténelem egyik legnagyobb tévedését követték el, amikor ebbe az egészbe belevágtak. A valósággal azonban nagyon nehéz szembesülni, ha ilyen magas a tét. Hitler és a náci vezérkar egyes tagjai más és más módon reagálnak erre a minden szempontból csapdának tekinthető helyzetre. Itt végleg kiderül, hogy ki tette identitásának magjává a náci eszméket, és ki az, akit csak a hatalom vezérelt. Az előbbiek maradnak és tévképzetekbe ringatják magukat az utolsó napokon, az utóbbiak még időben igyekeznek elszökni a szovjetek által egyre inkább körülzárt Berlinből.

Vannak még olyanok is, akik megőriztek valamit az emberségükből, és próbálják meggyőzni a megadásra, a civil lakosság megmentésére a többieket, jellemzően kevés sikerrel. A legtöbb még megmaradt vezető még az utolsó órákban, amikor már ők maguk is felismerik a helyzet reménytelenségét, is szokatlanul kegyetlenül bánik a saját népével. Megtiltják a lakosságnak, hogy fehér lepedőkkel jelezzék, hogy megadják magukat, és alig 14 éves gyerekeket is kiküldenek Berlin utcáira, hogy azok megpróbálják megállítani a túlerőben lévő szovjet tankokat.

A minden szempontból értelmetlen halálba küldés a fanatizmus magasiskoláját képezi, és húsba vágóan mutatja meg, hogy a háború soha nem vezet sehová.

Jelenet az Untergang című filmből

Thin red line

Terence Malick rendezői stílusa sokakat idegesít. A kissé dagályos, szédelgős, hosszú belső monológokra gyakran építő, lassú folyóként előrehaladó jelenetsorok számos filmjében valóban nehezen emészthetővé teszik a cselekményt, vagy annak hiányát. Gyakran érezhetjük úgy, hogy a történetmesélés helyett felesleges filozófiai ömlengést kapunk az időnkét cserébe, és az alkotó önmegvalósítása valójában csak őt érdekli. Ebben a filmben viszont a katonák lelkének ily módon történő feltárása tökéletesen működik, és az átélt borzalmak között elképesztően szép és nagy mélységeket kölcsönöz a háborúval kapcsolatos érzések balladájának.

A forgatókönyv egy könyv alapján készült, és a Második Világháború Csendes-Óceánon zajló, egyik szigetért folytatott öldöklő küzdelmének az idején játszódik, az egyik amerikai csapategység sorsának bemutatása által. Malick semmit sem bízott a véletlenre és olyan sztárparádét vonultatott fel a kilencvenes években, amit talán azóta sem sikerült megismételni senkinek sem. Szerepel a filmben George Clooney, Adrien Brody, Woody Harrelson, Jared Leto, Sean Penn és még John Travolta is. Mindannyian egytől egyik kiváló alakítást nyújtanak, mert a rendező energiája ezúttal valóban brillírozik ebben az alkotásban.

A szereplők lelke szinte jelenetről jelenetre fonnyad össze napról napra, ahogyan látják társaikat meghalni, vagy megnyomorodni egyetlen méterre tőlük. A különböző személyiségek eltérő védekezési stratégiákat alakítanak ki, hogy mind fizikailag, mind pszichésen túléljek a közvetlen harcok veszélyét és borzalmait.

Ebben a háborúban is fokozatosan eltűnik az ostoba és hamis pátosz, ami eleinte a naív, vagy fanatizált résztvevők számára valamiféle diadalképet vetít ki.

A valóság csak a fájdalom, a pusztulás és a káosz, amelyben még a túlélők számára is az igazi harc a lelkükben zajlik, és örökre mély sebeket hagy.

Jelenet a The Thin Red Line című filmből (20th Century Fox)

Krugovi

Mi történik a katonákkal, ha véget ér a háború? Ezt a kérdést feszegeti ez a kilenc éves szerb dráma, amely egy valós történeten alapul. A Délszláv-háború egyik legszomorúbb valós eseménye volt, amikor egy szerv katona a saját társaitól próbált megvédeni egy helyi bosnyák lakost, de hőstettéért a halál volt a büntetése, annyira megverték őt a többiek. A cselekmény azonban egy kis rövid rész kivételével nem ezt az esetet boncolgatja, hanem az évekkel későbbi utóhatásokat vizsgálja, amikor is a főbb szereplők visszatértek civil életükbe.

Oldaltól és a bűnelkövetés tényétől függetlenül mindenkit kísért a múlt, depresszió, aggodalom, félelem és harag és bűntudat van a lelkük mélyén eltemetve, de időnként fel-felbukkanva. Amikor az egyikük, aki orvosként dolgozik, egyik betegében felismeri a háborús bűnöst, komoly morális dilemmával is szembetalálja magát: segítenie kell-e rajta?

Ám valójában itt mindenki sérült, és még ha van is néha megbocsátás és enyhülés nem mindenki számára van gyógyulás a háború borzalmairól, álljon bármelyik oldalon is.

Jelenet a Krugovi című filmből.

Címlapkép: Leégett lakóépület Kijev külvárosában március 15-én (Pavlo Bahmut/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images)