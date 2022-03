Ez az igazi katasztrófa: Putyin lépése után valósággal menekül az értelmiség Oroszországból

Március közepéig becslések szerint legalább 200 ezer ember hagyta el Oroszországot az Ukrajna elleni háborúra válaszul bevezetett nyugati szankciók okozta gazdasági helyzet, illetve a politikai szabadságjogok további korlátozása miatt. Előrejelzések szerint április végéig csak informatikusokból akár 170 ezer ember vándorolhat ki az országból. A mostani kivándorlási hullám valójában a több évtizede tartó agyelszívás legújabb felvonásának tekinthető. Egy tanulmány szerint tavaly őszig a 2000 óta tartó putyini korszakban ötmillió ember hagyta el az országot, akiknek döntő része magasan képzett volt.

Akár 170 ezer orosz informatikus hagyhatja el Oroszországot április végére – erre figyelmeztette a héten az orosz képviselőház tagjait az orosz Elektronikus Kommunikációs Egyesület (RAEC) vezetője, Szergej Plugotarenko. A parlamenti ülésen bemutatott RAEC-számítások szerint 50 és 70 ezer közöttire tehető azon IT-szakemberek száma, akik már elhagyták az országot az Ukrajna ellen február 24-én megindított orosz invázióra válaszul bevezetett nyugati gazdasági szankciók, illetve az amiatt kialakult kaotikus oroszországi helyzet miatt. Azon túl, hogy a rubel árfolyama mélyrepülésbe kezdett, valamint a kormányzat szigorú tőkekorlátozást vezetett be, megtiltva a rubel devizákra történő váltását, illetve a kemény valuták (például euró, dollár) külföldre utalását, az is különösen sújtja az informatikusokat, hogy a nyugati szankciók következtében nem férhetnek hozzá a munkájuk, illetve megélhetésük alapját jelentő digitális platformokhoz.

A RAEC az 50-70 ezer informatikus távozását a kivándorlás első hullámának nevezi. Az iparági szervezet vezetője a parlamenti képviselőknek kiemelte: számításuk szerint további akár 100 ezer informatikus távozhat áprilisban. Plugotarenko úgy véli: az egyetlen dolog, ami eddig visszatartotta a második hullámot az az volt, hogy az európai légtér döntő részének orosz légitársaságok előtti lezárása után még elérhető külföldi járatok jegyárai jelentősen megugrottak, valamint, hogy lehetetlenné váltak a nemzetközi fizetési tranzakciók.

A második hullám azonban biztosan be fog következni, előrejelzésünk szerint áprilisban 70-100 ezer informatikus hagyja majd el az országot – és ez csak az IT-szakembereket jelenti

– mondta Plugotarenko.

Legalább 200 ezren vándoroltak ki március közepéig

Arra vonatkozóan, hogy az informatikusokon kívül összességében már hány ember hagyta el Oroszországot az Ukrajna elleni háború megkezdése óta, nem állnak rendelkezésre hivatalos adatok.

Konstantin Sonin, a University of Chicago közgazdászának becslése szerint kevesebb mint két hét alatt legalább 200 ezren menekültek el Oroszországból.

Az európai uniós légtér lezárása, illetve az uniós vízumkötelezettség miatt az orosz kivándorlási hullám fő célpontjai a volt szovjet tagköztársaságok, főként Örményország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, valamint Törökország és az Egyesült Arab Emirátusok lettek. Ezekben az országokban nem kell vízummal rendelkezniük az oroszoknak, vagy ha igen, mint az Emirátusok esetében, akkor azt könnyedén meg lehet szerezni.

A kivándorlási hullám azután indult be erőteljesen, hogy az orosz közvéleményben március elején elterjedt az a híresztelés, hogy a moszkvai kormányzat hadiállapot bevezetésére készül, ami a katonakorú férfiak mobilizálásával, illetve a határok lezárásával jár együtt. Az azt követő napokban óriási kereslet alakult ki a környező országokba szóló repülőjáratokra, így a repjegyárak drámai mértékben emelkedtek. A Moszkva-Dubaj járat ára például közel 4 ezer dollárra nőtt, míg a Jerevánba szóló repülőjegyé 1840 dollárra a légitársaságok árait elemző Skyscanner aggregátor oldal március közepi adatai szerint.

Az online kereséseket, keresőszavakat elemző Google Trend adatai szerint az Ukrajna elleni háború megindítását követő napokban ötszörösére nőtt az emigráció szóra történő keresések száma. A legtöbb ilyen keresést a norvég, finn határhoz közeli Murmanszkban, illetve Szentpéterváron mutatták ki.

Gazdasági és politikai okok a kivándorlás mögött

Az országot elhagyó oroszokat megkérdező nyugati lapok jereváni, tbiliszi vagy isztambuli tudósításaiból az derül ki, hogy a távozásuk indokaként a nyugati szankciók miatti gazdasági helyzet, a megélhetési gondok mellett a politikai szabadságjogok súlyos korlátozását, a putyini rezsim elnyomásának fokozódását, így a háborúellenes vélemények megfogalmazásának súlyos büntetését, a valódi újságírást lényegében kriminalizáló intézkedéseket emelték ki. A helyi média ellehetetlenítését azok az új szabályok okozták, amelyek szerint többek között blokkolni lehet azokat a médiumokat, amelyek az Ukrajna elleni inváziót háborúnak és nem a Moszkva által hangoztatott „speciális katonai műveletnek” nevezik, valamint akár 15 évnyi börtönt kaphat az, aki „téves információkat” közöl az ukrajnai eseményekről.

Március eleji adatok szerint a független médiumok blokkolása, bezárása miatt több mint 150 újságíró hagyta el az országot.

Az utóbbi hetekben az ellenzéki körökben népszerű Telegram üzenetküldő alkalmazáson sorra jöttek létre olyan csoportok, amelyek tagjai a kivándorlásban segítették egymást gyakorlati – elérhető repülőjáratokra, megfizethető külföldi szállásokra vonatkozó – tanácsokkal, vagy azzal, hogy miként kell nyilatkozni az ország elhagyásakor a hatóságoknak. A már blokkolt független hírportálok ugyanis számos olyan esetről számoltak be, amikor a határon vagy a reptéren a kilépni szándékozókat a volt szovjet titkosszolgálat, a KGB utódának számító Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) emberei alaposan kikérdezték úti céljukkal kapcsolatban, sőt mobiljaikat és laptopjaikat is átvizsgálták olyan tartalmak után kutatva, amely az adott illető esetleges ellenzékiségére, a háborúellenes véleményére utal. Az egyik online chatben megfogalmazott – a független angol nyelvű The Moscow Times által idézett – konkrét, praktikus tanácsok szerint jó, ha az országot elhagyó személy fel tud mutatni egy retúrjegyet is a hatóság embereinek, illetve a kikérdezéskor azt célszerű mondania, hogy csak nyaralni megy. Továbbá az Ukrajna elleni invázióval kapcsolatban semleges módon kell nyilatkoznia, valamint mindenképpen törölnie kell a Telegramot a mobiljáról.

Jereván lett az új Konstantinápoly

A kivándorlók jellemzően fiatal, városi, nyelveket beszélő, magasan képzett középosztálybeliekből, vállalkozókból állnak, akik jó része az IT-szektorban vagy kreatív iparágakban szabadúszóként dolgozik, és szinte a világ bármely pontjáról el tudja látni munkáját. Az emigrálók egyik fő célpontja emiatt nem meglepő módon az örmény főváros, Jereván lett, amelyet egyfajta regionális technológiai hubnak is szoktak nevezni. A közösségi médiában az örmény fővárost, Jerevánt egyszerűen csak az új Konstantinápolynak nevezik, utalva Isztambulnak az Oszmán Birodalom idején használt nevére, miután az 1917-es forradalom után és az 1920-as évek polgárháborúja során sok orosz emigrált a városba. Az örmény kormány adatai szerint 80 ezer orosz érkezett az országba, miközben a háború kitörése előtt a hivatalos adatok szerint mindössze 3-4 ezer orosz volt regisztrálva az országban munkavállalóként. Az Ukrajna elleni orosz háborút követő két hétben azonban szinte naponta legalább ugyanennyien érkeztek az országba.

Az Örményországba érkezett oroszok közül voltak, akik azt nyilatkozták, hogy olyan munkaszerződésük van, amely legalább néhány hónapnyi távmunkáért fizet nekik. Mások azt mondták, hogy Amerikában vagy más országokban székhellyel rendelkező IT-cégek helyezték át őket Örményországba, amelyek továbbra is fizetik a bérüket.

Az orosz kivándorlók másik kedvelt úti céljának a grúz főváros, Tbiliszi számít, ahová a helyi polgármester szerint március közepéig 20-25 ezer orosz érkezett. Az örmény fővároshoz hasonlóan Tbilisziben is azt mutatják a helyi beszámolók, hogy az éttermek, szálláshelyek megteltek oroszokkal, az utcákon is mindenütt orosz szót hallani.

A kivándoroltak helyzetét jelentősen nehezíti, hogy a nyugati szankciók miatt nem tudják használni az orosz bankok által kibocsátott bankkártyáikat, illetve a bevezetett orosz tőkekorlátozások miatt nem is tudták kimenekíteni vagyonukat az országból. Emellett Grúziában az odaérkező oroszoknak azzal is meg kell küzdeniük, hogy a kaukázusi országban sokan nem látják szívesen az orosz jövevényeket. Beszámolók szerint előfordul, hogy Airbnb-szállást üzemeltetők nem hajlandók kiadni ingatlanjaikat oroszoknak. Az országban már egy petíciót is útnak indítottak azt célozva, hogy a kormányzat szüntesse meg az oroszok vízummentességét. Az oroszokkal szembeni ellenérzések oka, hogy Grúzia 2008-ban átesett egy orosz invázión, területén Moszkva támogatásával két szakadár köztársaság (Abházia, Dél-Oszétia) jött létre. Sokan most attól tartanak, hogy a beáramló oroszok védelmére hivatkozva majd idővel Moszkva ismét háborút indíthat az ország ellen.

Nemcsak a környező országokban, hanem távolibb régiókban is felbukkannak a kivándorló oroszok. Kihasználva azt, hogy Mexikóba vízummentesen utazhatnak, sok orosz a közép-amerikai államból belépve kér az USA-ban menedékjogot. Az év első két hónapjában közel 6 ezer orosz nyújtott be kérvényt Amerikában, miközben tavaly egész évben mindössze csak 3900 volt a számuk.

Évtizedek óta tart a magasan képzettek kivándorlása

A mostani orosz kivándorlási hullám az évtizedek óta tartó agyelszívás legújabb felvonásának is nevezhető. A mostanihoz hasonló mértékű kivándorlási hullámot Oroszország legutóbb az 1990-es évek elején a Szovjetunió felbomlása utáni, súlyos gazdasági válsággal kísért években tapasztalt meg. A hivatalos orosz adatok szerint, amelyek jellemzően alábecsülik a tényleges számokat a kivándorlókat befogadó országok adataihoz képest, 1992-1993-ban 1,2 millió ember hagyta el Oroszországot, akik nagy számban magasan képzett szakemberekből álltak – számolt be a Bloomberg. Ezt követően lassult a kivándorlás üteme, ami 2011-ben mélypontot ért el. A 2011 végén megtartott – az ellenzék szerint elcsalt – parlamenti választást követő tüntetések után azonban szigorodott a putyini rezsim, emiatt ismét növekedésnek indult a kivándorlók száma. Az emigrálás mértéke a 2014-es Ukrajna elleni hadműveletek, illetve az azt követő nyugati szankciók hatására aztán tovább erősödött, bár ez nem feltétlen mutatkozott meg a hivatalos statisztikákban, mert sokan megtartották orosz útlevelüket, otthonukat. A német adatok azonban azt mutatták, hogy 2014-ben több mint 23 ezren érkeztek Oroszországból Németországba, miközben ez a szám 2011-ben még nem érte el a 20 ezret.

Az Atlantic Council washingtoni think tank 2019 februárjában megjelent – A Putyin-exodus: Az új orosz agyelszívás című – jelentése szerint 2000 óta, vagyis amióta Putyin hatalmon van Oroszországban, 1,6-2 millió ember hagyta el az országot a 2019 elejéig tartó időszakban.

Egy tavaly októberben megjelent másik tanulmány, a moszkvai Takie Dela portál által közzétett független orosz kutatás az amerikai elemzéshez képest is nagyobb mértékű kivándorlásra mutat rá. Eszerint Putyin 2000-ben kezdődött kormányzása alatt összesen ötmillió ember vándorolt ki Oroszországból. A tanulmány becslése az orosz statisztikai hivatal (Rosstat) adatain kívül figyelembe vette a kivándorlókat fogadó államok adatait is, miután a Rosstat csak azokat számolja, akik Oroszországban úgymond kijelentkeznek, amit nem mindenki tesz meg. Emiatt a fogadó országok adatai a hozzájuk érkező oroszok számáról 6-10-szer magasabbak, mint a Rosstat adatai. A tanulmány szerint 2016-2019 között évente mintegy 300 ezer ember hagyta el Oroszországot. Az elemzésben idézett ENSZ-statisztikák szerint jelenleg több mint 10 millió orosz él külföldön, így a kivándoroltak számát tekintve Oroszország alig marad el India és Mexikó mögött.

Minőségi munkaerő hagyja el az országot

A Takie Dela portál által közölt tanulmányban egy felmérés is szerepelt, amelyben a megkérdezett kivándorlók többsége (55 százaléka) 20-40 év közötti volt.

Egyben magasan képzetteknek számítottak, mivel a válaszadók több mint 90 százalékának volt egyetemi diplomája.

Andrej Kolesnyikov, a Carnegie Endowment vezető kutatója a jelenlegi kivándorlási hullámmal kapcsolatban kiemelte: várható volt, hogy a minőségi munkaerő elhagyja az országot, amely úgy érzi, hogy nincs jövője Oroszországban. „Ez az exodus a nemzet leépülését fogja jelenteni. Az országnak nincs túl sok tehetséges embere. Nélkülük Oroszország nem tud fejlődni" – idézte a Guardian a kutató szavait.

A Levada független közvélemény-kutató intézet március elején közzétett, de még az Ukrajna elleni orosz invázió megindítása előtt felvett felmérése szerint az oroszok 22 százaléka, míg a fiatalok (a 18 és 24 év közöttiek) több mint 40 százaléka akarja elhagyni az országot. Az ország elhagyását fontolgatók 44 százaléka a gazdasági gondokat nevezte meg az esetleges kivándorlásának fő okaként, amelyek a nyugati szankciók bevezetésével még tovább súlyosbodtak.

Címlapkép forrása: Getty Images