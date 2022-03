A fél világ rettegett Putyin brutális csecsen harcosaitól, aztán jött a meglepetés

Az orosz-ukrán háború első napjaiban váratlan bejelentés érkezett Csecsenföldről: Ramzan Kadirov csecsen vezető 10 ezer harcost küld Ukrajnába, akik az orosz haderő invázióját fogják segíteni. A csecsenek bevetéséről érkező hírek szabályosan sokkolták az ukrán és a nyugati közvéleményt: sokan könyörtelen hatékonyságot, brutalitást vártak a néptől, amely az 1994-96-os orosz-csecsen háború során gyakorlatilag legyőzte az orosz haderőt és kivívta a függetlenségét. A közvélemény aggályaiból eddig nem látunk sokat: a bevetett csecsen harcosok lelkesnek tűnnek, de közel sem olyan hatékonyak vagy brutálisak, mint amit sokan vártak tőlük.

10 ezer csecsen harcos

Mint ismert, február 24-én nyíltan megtámadta Oroszország Ukrajnát. Egy nappal utána Ramzan Kadirov csecsen vezető beszédet tartott Groznyiban több ezer harcosa előtt és azt ígérte, 10 ezer katonával támogatja az Ukrajnában zajló „különleges katonai műveleteket.”

A gyülekező csecsen harcosokról egy igencsak impozáns videó is felkerült az internetre, ahogy fekete ruhákban, fegyverekkel "Ahmat Szila" jelszavukat skandálják.

Az első, Ukrajnába érkező csecsen harcosokról egyébként még az ominózus bejelentés előtt megjelentek a videók, valószínűleg Kadirov még bőven az invázió kezdete előtt támogatásáról biztosította Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

Nem túlzás azt állítani, hogy a csecsenek érkezéséről szóló híreket rettegéssel fogadta az ukrán, illetve nyugati, ukránbarát közvélemény. Gyakoriak voltak a csecsen harcosokat a "brutális," a "könyörtelen," illetve "embertelen" jelzőkkel illető véleményük a róluk szóló híradásokban. Néhányan arra tippeltek, hogy a csecseneket az elfoglalt területen lévő civil lakosság "megtörésére" akarják majd alkalmazni az oroszok.

Egyelőre ezek a feltételezések nem látszanak megvalósulni. A csecsen harcosokat a frontvonalra küldték, a műveleteiről kiszivárgott felvételek alapján nagyjából megállapítható az, hogy a legnagyobb koncentrációban Kijev térségében (pl. Hosztomelnél) alkalmazták őket, illetve az ország keleti részében dúló harcokban, a szakadárok támogatására. Jelenleg a legnagyobb létszámban a Mariupol körüli harcokban vesznek részt csecsenek.

Ramzan Kadirov csecsen vezető rendszeresen publikál videókat Telegram-csatornáján a csecsenek harci cselekményeiről.

Vegyes teljesítmény

Ahhoz képest, hogy a nyugati és az ukrán közvélemény is azt várta a csecsenektől, hogy barbári kegyetlenséggel, megállíthatatlan viharként söpörnek majd végig a műveleti területeken, különösen a városokon,

eddig sem a kifejezett hatékonyságot, sem a kifejezett barbaritást nem látni tőlük.

Az ukrán haderő azt állította, hogy a csecsen harcosok bevetésének első napján megölték Magomed Tusajev tábornokot, Ramzan Kadirov egyik legfontosabb bizalmasát. Bár az oroszok nem erősítették meg a halálhírt, a csecsenek pedig egyenesen cáfolták, tény, hogy Tusajevről nem sokat hallani azóta, hogy állítólag Ukrajnába ment.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 26. Megölték az egyik vezető csecsen hadurat

Az is világos, hogy a csecsen harcosok képzettsége igencsak vegyes képet fest. A fenti videón is az látszik, hogy a csecsen harcosok az utca közepére kiállva, fegyvereiket sorozatlövésre kapcsolva lövik ellenségeiket, többnyire érdemi célzás vagy fedezék-használat nélkül.

Arról is van videó, hogy egy csecsen harcosnak látszólag fogalma sincs arról, hogy kell használni az irányzékot.

Van, aki még a fegyvert sem tudja normálisan megfogni. Bárki, aki 10 percnél többet foglalkozott fegyverekkel, tudja, hogy szigorúan tilos a tárnál fogni a fegyvert, hiszen ez ön- és közveszélyes.

Ugyanakkor vannak olyan csecsen alakulatok is, amelyek kifejezetten jól képzettnek, jól felszereltnek és jól koordináltnak tűnnek. Ezen a videón látszólag kiválóan együttműködik a gyalogság a páncélosokkal, a harcosok fedezékben mozognak, modern optikát használnak.

Az, hogy ilyen vegyes képet mutat a csecsen „haderő,” a következő tényezőkkel magyarázható:

A csecsenek hivatalosan az orosz nemzeti gárda (Roszgvargyia) kötelékébe tartoznak; ez alapvetően is egy másodvonalbeli formáció, a reguláris erőknél felületesebb kiképzéssel, rosszabb felszereléssel rendelkeznek. Úgy néz ki, az állomány egyszerre olyan harcosokból is áll, akik régebb óta a Roszgvargyiában szolgálnak, míg sok harcos látszólag last-minute, az Ukrajna elleni invázió kezdetekor, vagy közvetlenül ezután csatlakozott a formációhoz. Ők valószínűleg egy út közbeni gyorstalpalón kívül semmilyen katonai kiképzést nem kaptak. A csecsenekről kikerült videók alapján úgy tűnik, a harci moráljuk nagyon magas, egyes egységeknél már-már fanatikusnak tűnik. Ez a mentalitás önveszélyes is lehet: nem biztos például, hogy túl előnyös harci cselekmény az utca közepére kiállni egy géppuskával és Allahu akbar kiáltással, célzás nélkül szórni a golyókat a több száz méterről, fedezékből tüzet viszonzó, amerikai kiképzéssel és felszereléssel rendelkező ellenségre.

Háborús atrocitások?

Arról is érdemes beszélni, hogy nincs egyelőre bizonyíték arról, hogy a csecsenek tömegesen, kifejezetten barbár módon viselkednének legyőzött ellenfeleikkel vagy civilekkel szemben. Ez azért volt feltételezhető egyes vélemények szerint, mert az orosz-csecsen konfliktus során rendszeresek voltak a lefejezések, kivégzések; civilek ellen, Oroszország területén elkövetett terrormerényletek. Talán a legismertebb, ilyen jellegű atrocitás a beszláni iskola tragédiája, mely során 331 civil, többségében gyerekek vesztették életüket csecsen szélsőségesek akciója maitt.

A csecsenekkel szembeni negatív sztereotípiákat azért nem feltétlen érdemes ráhúzni a most, Ukrajnában harcoló alakulatokra, mert

ezek a csecsen harcosok egy szabályozott (Oroszország-lojális) katonai formáció kötelékén belül harcolnak , nem egy viselkedési irányelvek nélküli, irreguláris erőben; ennek azért van visszatartó ereje akkor is, ha nincsenek szigorúan integrálva az orosz haderő hierarchiájába,

, nem egy viselkedési irányelvek nélküli, irreguláris erőben; ennek azért van visszatartó ereje akkor is, ha nincsenek szigorúan integrálva az orosz haderő hierarchiájába, a csecsen erők most egy külföldi ország ellen indított, offenzív műveletben vesznek részt, nem pedig de facto önálló „országuk” fennmaradásáért küzdenek , ahol lehet, hogy úgy érzik, a cél szentesíti az eszközt,

, ahol lehet, hogy úgy érzik, a cél szentesíti az eszközt, naponta százával kerülnek fel az internetre az ukrán konfliktusról videók, képek, stb.; a tömeges háborús bűncselekményekről, atrocitásokról készült felvételek rendkívül rossz fényt vetnének a komplett orosz haderőre, Oroszországra nézve is és valószínűleg aláásnák Ramzan Kadirov csecsen vezető pozícióját is. Elképzelhető, hogy Kadirov kifejezetten arra utasította katonáit, hogy bánjanak kíméletesen ellenfeleikkel, illetve a civil lakossággal.

Ez persze nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem fordul majd elő semmilyen háborús atrocitás, de talán nem olyan tömegben, mint amit az orosz-csecsen háború során láthattunk.

Valóban meginoghat Kadirov hatalma?

Érdemes foglalkozni azokkal a többnyire nyugati, illetve ukrán médiában terjedő hírekről, pletykákról is, melyek a csecsenek veszteségeiről, netán Kadirov hatalmi pozíciójának megingásáról szólnak.

Az ukrán belbiztonsági szolgálat (SzBU) nemrég azt nyilatkozta az Ukrajnszka Pravdának, hogy a csecsenek olyan súlyos veszteségeket szenvedtek, hogy elkezdték a kivonásukat a műveleti területről.

Ebből annyi igaz lehet, hogy a csecseneknek (a fent felsorolt tényezők miatt), a vártnál súlyosabb veszteségeik vannak, ahogy ez igaz a komplett orosz haderőre nézve is. Az is elképzelhető, hogy kivonták a csecsen alakulatokat Kijev térségéből. A Mariupol térségében zajló harcokról érkező videók viszont azt bizonyítják:

még mindig nagy számú csecsen harcos segíti a város elfoglalására irányuló műveleteket és nem mellesleg katonai sikereket is érnek el, hiszen mariupol nagy része már orosz kézen van.

A Guardian nemrég pedig arról írt cikket, hogy olyan súlyosak a csecsen veszteségek Ukrajnában, hogy emiatt meginoghat Ramzan Kadirov hatalmi pozíciója is otthon. Mint ismertetik: Kadirovot eleve „tízezrek utálják” Csecsenföldön, ezért szüksége van Vlagyimir Putyin elnök folyamatos támogatására.

Talán még korai „temetni” Kadirov uralmát, hiszen látszik, hogy igyekszik saját imidzsét is építeni az ukrajnai háborúval, egyrészt azzal, hogy folyamatosan publikálja a harctéri videókat a csecsen harcosok vélt vagy valós sikereiről, másrészt pedig állítólag ő maga is nemrég Ukrajnába utazott, hogy a Mariupol körül harcoló alakulatokkal és az ukránok által halottnak deklarált orosz Mordvicsev tábornokkal tanácskozzon.

Az, hogy Kadirov „médiaháborúja” milyen visszhanggal csapódik le Csecsenföldön, még nem látszik. Elképzelhető, hogy pozitívan reagálnak majd rá az oroszokkal kapcsolatosan vegyes érzelmeket tápláló csecsenek, de az is lehet, hogy tényleg visszás hatása lesz az élőerő-veszteségeknek, hiszen a helyiek úgy fogják érezni, hogy túl sok fiatal férfit vesztettek el egy olyan országért való harc közben, mellyel de facto háborúban álltak még pár éve.

Összességében tehát korai még jóslatokba bocsátkozni arról, hogy akár Csecsenföldön, akár egész Oroszországban milyen reakciója lesz majd a lakosságnak a háborúra nézve és hogy hat majd ez egyes politikai vezetők hatalmára.

Címlapkép: szakadár harcos Mariupolban. A kép illusztráció. Fotó: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images