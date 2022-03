Miért vesztenek az oroszok olyan sok tankot Ukrajnában? Itt van a válasz

Először is, azt fontos tisztázni, hogy ennek a cikknek nem célja az orosz-ukrán veszteségek összehasonlítása, de mintegy érdekességként azért meg lehet jegyezni, hogy a fent említett, veszteségeket fényképes bizonyítékokkal összegző Oryx projekt összegzése szerint az oroszok már 340 harckocsit vesztettek, míg az ukránok csak 79-et.

Ezek az arányok más szárazföldi katonai járműveknél is megfigyelhetők, amely magyarázható azzal is, hogy Ukrajna eleve kevesebb katonai járművel rendelkezett, mint az oroszok, az ukránok többnyire védekező műveleteket folytatnak és a támadóknál törvényszerűek a súlyosabbak a veszteségek. Egyszerre érdemes arról is szót ejteni, hogy az orosz harckocsik alapvetően sokkal korszerűbbek, mint az ukrán állomány zömét képező T-64-esek.

Széljegyzeten pedig arra is fontos kitérni, hogy a „veszteség” szó nemcsak a kilőtt, teljesen megsemmisült katonai járműveket jelenti, hanem a kezelők által hátrahagyott sérült vagy sértetlen állapotú és ellenséges kézre került járműveket is. Hátrahagyott, zsákmányolt technikai eszközök pedig mindkét oldalon jelentős számban vannak. Ez a cikk viszont az orosz szárazföldi katonai jármű-veszteségek okaival foglalkozik; nézzük, melyek ezek.

1. Ukrajna nagyon jó páncéltörőket kapott

Ukrán önkéntesek brit NLAW páncéltörővel. Fotó: Chris McGrath/Getty Images

Mivel Oroszország rendelkezik a világ legnagyobb szárazföldi páncélos katonai járműállományával, ezért várható volt, hogy egy esetleges, Ukrajna elleni invázió során nagy számban fog tankokat, gyalogsági harcjárműveket, páncélozott szállító harcjárműveket alkalmazni az orosz haderő. Ukrajna nyugati támogatói ezért már évek óta küldik százasával a páncéltörő fegyvereket Ukrajnába, de az invázió előtti hónapokban, a 2021-es év végén, 2022-es év elején már több ezres csomagokban kapott Ukrajna páncéltörő fegyvereket Nagy-Britanniától, az Egyesült Államoktól, Németországtól és más, nyugati országoktól.

Két olyan fegyver emelkedik ki a több mint két tucat különféle, több ezer darab páncéltörőből, rakétagrántávetőből, hátrasiklás nélküli lövegből, melyet az ukrán haderő kapott az elmúlt hónapokban: az amerikai Javelin és a brit NLAW. Ezek a fegyverek kifejezetten hatékonynak bizonyultak az orosz páncélosok megsemmisítésében és kifejezetten nagy is körülöttük a médiafigyelem.

Alapvetően az különbözteti meg őket például a „hagyományos” rakétagránátvetőktől, páncéltörő rakétarendszerektől, hogy ezek úgynevezett „fire and forget” (kb. tüzelj és felejtsd el) rakétarendszerek, melyek célzóberendezésén csak ki kell jelölni a célt, majd a rakéta célkövető rendszerével kilövés után magas találati aránnyal célt ér. Nagy előnyük, hogy a páncélozott járműveket ezek a rendszerek felülről támadják, ahol a leggyengébb a páncélvédettségük. Az ilyen "fire and forget" rendszerek ellen nincs olyan védekezési módszer az orosz haderőben széles körben rendszeresítve, amely érdemi védelmet nyújtana a szárazföldi katonai járművek számára. A Javelin újratölthető, az NLAW egyszer használatos.

Mi is írtunk róla, hogy ezek a páncéltörő fegyverek nagy segítséget jelentenek Ukrajnának egy orosz invázió ellen, mielőtt az megindult volna, ez a feltételezés beigazolódott:

2. Taktikai problémák

Az orosz haderő a városi harcokban szenvedi (megint) a legsúlyosabb eszközveszteségeit. Itt egy kilőtt szeparatista harckocsi látható, Mariupol utcáin. Fotó: Maximilian Clarke/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Az 1994-96-os orosz-csecsen háború során az egyik legnagyobb taktikai hiba az volt az orosz haderő részéről, hogy érdemi gyalogsági és légi fedezet nélkül egyszerűen beküldték páncélosaikat Groznyi szűk utcáira, ahol a csecsen harcosok még improvizált robbanóeszközökkel is súlyos veszteségeket mértek az orosz járműállományra.

Alig 26 év telt el az első csecsen háború óta, de az orosz haderő most látszólag ugyanazokat a taktikai hibákat követi el, mint akkor. Az ukránok raádásul nem lerongyolt, 40 éves rakétagránátvetőkkel és házilag összetákolt robbanóeszközökkel támadják az oroszokat, hanem modern páncéltörőkkel, drónokkal és amerikai kiképzéssel, illetve állítólagos hírszerzéssel dolgoznak.

Rengeteg felvétel van arról, hogy gyalogsági és légi támogatás nélkül harcolnak az orosz páncélosok Mariupol utcáin, illetve a kijevi agglomerációban, ráadásul olyan videókat is látni, hogy magányos harckocsikat ér az ukrán tankelhárítók támadása, melyek még csak nem is egy nagyobb formáció részeként dolgoznak. Arról is van felvétel, hogy nagyobb harckocsi-formációk sem rendelkeznek érdemi légvédelmi támogatással, így könnyen válnak dróntámadások áldozatává.

Valószínű, hogy mérsékeltebbek lennének az orosz veszteségek, ha a különféle fegyvernemek hatékonyabban dolgoznának együtt, hogy a páncélosok offenzíváját támogassák, különösen városi területeken. Ez nyilván lassabb előrenyomulást, viszont jó eséllyel kevésbé súlyos veszteségeket eredményezne.

3. Gyenge eszközminőség

Pantsir anti-aircraft system that was found stuck in the mud yesterday in Kherson was destroyed today by local Ukrainians. pic.twitter.com/NzW9LPp4tH — Kyle (Glen) March 1, 2022

Amellett, hogy az Ukrajna elleni orosz támadásban résztvevő harcjármű-állományt többségében régi, részben már túlhasznált technikai eszközök - T-72-es harckocsik, BMP-2-es gyalogsági harcjárművek, MT-LB páncélosok alkotják -, egyre inkább úgy tűnik, hogy a modernebb járművek sincsenek megfelelően karbantartva.

A kerekes járművek abroncsainak állapotával vannak gondok, a lánctalpasok beleragadnak a sárba, beakadnak a töltésekbe, bozótosba, illetve nincs elég működőképes műszaki jármű sem a harctéren, hogy ezeket a problémákat hatékonyan orvosolni tudják.

Egy olyan helyzetben, amikor a megfelelő eszközminőség élet-halál kérdése, valamennyire talán érthető, hogy például egy belülről rohadó BMP kezelői nem akarnak szembenézni egy Javelinekkel, Panzerfaust 3-asokkal, AT-4-esekkel felszerelt ukrán gyalogsági rajjal. Márpedig úgy tűnik, hogy kis túlzással szinte minden frontvonalon harcoló ukrán alakulatnak vannak ilyen fegyverei.

4. Logisztikai nehézségek

Orosz Kamaz-teherautók Rosztovban, az Ukrajna elleni invázió előestéjén. Fotó: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Az orosz haderő az invázió kezdete óta küzd logisztikai nehézségeket, leginkább az üzemanyag-utánpótlással és az élelmezéssel vannak gondok. Az ukrajnai hadműveletek kezdetén rengeteg orosz katonai járművet hagytak el kezelőik egyszerűen azért, mert kifogytak az üzemanyagból, az orosz katonák pedig élelmiszerboltokat fosztogattak, hogy élelemhez jussanak. Emellett az ukránok szándékosan, koncentráltan támadták az oroszok logisztikai útvonalait, hogy tovább rontsák a kialakult nehézségeket.

Mivel a frontvonal az elmúlt hetekben keveset mozdult, az elfoglalt településeket az oroszok jobban biztosítják, illetve az orosz haderő civil járműveket kezdett el bevonni logisztikai feladatok kivitelezésébe, talán enyhültek valamelyest ezek a logisztikai nehézségek is az elmúlt időben. Ettől függetlenül vitathatatlan, hogy az invázió kezdetén az oroszok rengeteg páncélost vesztettek el csupán azért, mert azok kifogytak üzemanyagból a műveleti terület kellős közepén.

5. Alacsony morál

Szakadár harcosok a Donyecben. A szakadár "népköztársaságok" harcosai és a Roszgvargyia csecsen harcosai motiváltnak tűnnek, de az orosz reguláris erők harci moráljával komoly gondok vannak. Fotó: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

A logisztikai problémákon kívül a harci morállal kapcsolatos nehézségek is mérgezik az orosz haderőt az invázió kezdete óta, ráadásul ezek látszólag nem is enyhültek érdemben az elmúlt hetek során. Egy gépesített gyalogsági dandár pár napja megölte saját ezredesét Kijev valamelyik agglomerációjában, amely példátlan cselekedet egy modern haderő kötelékében.

Az alacsony morál a harckocsizókra, páncélos harcjárművek, könnyű járművek kezelőire is kihatással van, volt. Különösen a háború elején rengeteg volt a felvétel a kezelőik által hátrahagyott, makulátlan állapotú orosz harcjárművekről, némely ezek közül kifejezetten komplex és értékes technikai eszköz, pl. Pancír vagy TOR légvédelmi rendszer, T-90-es harckocsi, TOSz-1-es nehéz lángszóró volt.

Az alacsony harci morál egyik fő oka volt a konfliktus kezdetén, hogy számos, Ukrajnába küldött alakulat nem volt megfelelően felkészítve arra, hogy háborús cselekményekben fognak részt venni, nem értették, hogy miért kell Ukrajnában harcolniuk és nem is akarták az életüket adni egy olyan nép elleni harcban, melyet sok évtizeden keresztül testvérének tartott az orosz lakosság. A súlyos harctéri veszteségekről szóló híradások pedig csak tovább rontották az orosz katonák eleve nem túl fényes harci kedvét, nem is beszélve az ukrán propagandáról, amely sokkal sikeresebben nyerte meg a nemzetközi közvélemény szívét, mint az oroszoké.

Talán most már nem hagy el az orosz haderő napi szinten több tucat haditechnikai eszközt a harctéren, de az invázió kezdetén ez tényleg nagyon súlyos probléma volt.

