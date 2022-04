Reddit-zsoldosok és Tiktok-zászlóalj – Miért gúnyolják az Ukrajnában harcoló önkénteseket?

Rendkívül aktívnak tűnnek a közösségi médiában az Oroszország oldalán harcoló csecsenek: folyamatosan töltik fel Tiktokra a harci tevékenységükről készült videókat, illetve Ramzan Kadirov csecsen vezető is folyamatosan publikál ilyen tartalmat Telegram csatornáján.

A csecsenekről készült videók alapján úgy tűnik, hogy Kadirov harcosai kifejezetten jól érzik magukat. Röhögcsélnek, hülyéskednek a csatatéren, miközben össze-vissza lövöldöznek az ukrán városokban tereptárgyakra.

Viselkedésük miatt azzal vádolják ukránbarát közösségi médiafiókok a csecseneket, hogy valójában nem is vesznek részt tevékenyen a harcokban, csak „pózerkednek” a közösségi médiában. El is nevezték a harcokban résztvevő csecsen alakulatokat „Tiktok-zászlóaljnak.”

A másik oldalon is vannak olyan szereplők, akik kifejezetten aktívak a közösségi médiában, konkrétan az Ukrajnát segítő külföldi önkéntesekről van szó. Liveolnak, szelfiznek a csatatéren, kilőtt orosz páncélosokkal pózolnak.

This village has been Russian occupied for a month, they terrorized the people and took their food. Today we entered, took out 7 tanks and countless Russians thus liberating these people pic.twitter.com/0Fm3qHdepB