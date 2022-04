Példátlan helyzetbe kerültek Putyin elitkommandósai - Hogy teljesítenek Ukrajnában Oroszország legjobb katonái?

Az Ukrajna ellen indult, nyílt orosz invázió kezdete óta fontos szerepet játszanak Ukrajnában az orosz különleges erők; biztosan az országban harcolnak már a GRU és a Roszgvargyija szpecnazosai, illetve az elitegységként emlegetett VDV-deszantosok is. Ahogy más alakulatoknál, az orosz különleges erőknél is súlyosak a veszteségek, ami jelentős részben azzal is indokolható, hogy tényleg nagyon nehéz körülmények közt kell a szpecnazosoknak, deszantosoknak harcolniuk, részben rossz vezetői döntések, részben a modern hadviselés történelmében példátlan harctéri feltételek miatt. Nézzük, mit lehet tudni az Ukrajnában harcoló, orosz elitegységekről.

Ukrajnában harcol a szpecnaz

Már az Ukrajna ellen, február 24-én indított invázió első szakaszában fontos szerepet játszottak az úgynevezett „szpecnazosok,” vagyis Oroszország különleges műveleti egységei a katonai műveletek kivitelezésében. A „szpecnaz” nem egy konkrét egység neve, hanem minden orosz szárazföldi különleges egységre használatos gyűjtőnév, összességében Oroszország legalább egy tucat ilyen alakulattal rendelkezik, hiszen gyakorlatilag minden karhatalmi szervezet, a rendőrség, hírszerzési szervek, nemzeti gárda, stb. rendelkezik valamilyen különleges alakulattal.

Ezek az alakulatok természetesen nem mind aktívak Ukrajnában, de azt már lehet tudni, hogy melyek azok az egységek, amelyek biztosan műveleti területen tevékenykednek.

Legnagyobb létszámban talán az orosz katonai hírszerzés, a GU (korábban, ma is gyakran hasznát nevén: GRU) szpecnazosai „dolgoznak” Ukrajnában, illetve a közösségi oldalakra kikerült dokumentációk szerint nekik is vannak a legsúlyosabb veszteségeik. A GU / GRU szpecnazosait biztosan alkalmazták már Kijev és Harkiv körül az invázió kezdeti napjai során, most pedig Mariupol körül harcolnak nagyobb számban, ahol az ukrán Azov nemzeti gárda alegység tagjaira vadásznak.

Russian spetsnaz oversee a humanitarian corridor in Mariupol. Note the AK-12 rifles. #Ukraine — UkraineUpdates (@Updates_UA) March 20, 2022

Rajtuk kívül még biztosan aktív Ukrajnában az orosz nemzeti gárda (Roszgvargyija) különleges egysége, a SzOBR is. Nekik is vannak veszteségeik, számosságukat tekintve nem tűnnek olyan súlyosnak, mint amit a GU / GRU-nál látni (viszont talán több magas rendfokozatú tisztet vesztettek). Ennek az lehet az oka, hogy az alapvetően inkább rendvédelmi, terrorelhárítási feladatokra specializálódott SzOBR tagjai valószínűleg sokkal kisebb létszámban harcolnak Ukrajnában, mint a katonai hírszerzés kommandósai.

Battlefield Live: RussiaVideo reportedly of Rosgvardia Spetsnaz responding to contact on 2/24 behind an MT-LB. Many of the trucks Rosgvardia is using in Ukraine are unarmored, which isn’t ideal for a conventional conflict. https://t.co/2b1zQw7myt — UkraineUpdates (@Updates_UA) March 27, 2022

Elképzelhető, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSzB) szpecnazosai is Ukrajnában vannak, de erről még nincs megerősített információ. Az biztos, hogy a kelet-ukrajnai polgárháború során működtek FSzB mesterlövész-egységek Ukrajnában, de nem világos, hogy most működnek-e a térségben akár az Alfa-csoport, akár a Vimpel egységei. Ezek az alapvetően terrorelhárításra specializálódott alakulatok műveleti területen ritkán viselnek azonosítót és nyugati stílusú egyenruhát használnak, úgyhogy, ha tevékenykednek is Ukrajnában, egy ideig ezt biztosan nem fogjuk megtudni.

Mellettük persze számos más karhatalmi, minisztériumi és hírszerzési szervezetnek is vannak különleges egységei, pl. SzVR Zaszlon, a belügyminisztérium Vityaz vagy az igazságügyi minisztérium OSzN egységei, de nem valószínű, hogy őket Ukrajnába küldik, hiszen teljesen más jellegű feladatokra vannak kiképezve.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 10. 20. Van egy titkos orosz elitkommandó, melynek létezését még Putyinék is tagadják

Első vonalban a VDV

Az Orosz Deszantos Erők (VDV) hivatalosan nem egy különleges műveleti (szpecnaz) egység, viszont őket is az orosz fegyveres erők elitjéhez szokták sorolni. Általában igaz rájuk, hogy jobban képzettek és jobban felszereltek, mint egy átlagos gépesített gyalogsági alakulat. Szinte sajátosnak mondható a világon, hogy deszantos alakulat létükre könnyű gyalogsági fegyverek mellett jelentős mennyiségű páncélozott harcjárművel is fel vannak szerelve.

Ahogy várható volt, a VDV az Ukrajna elleni támadás első vonalában harcol az invázió kezdete óta; az első napok legfontosabb műveleteiben, mint a Hosztomel reptér elfoglalása, illetve a Herszon elleni offenzíva mind részt vettek, de harcoltak, harcolnak Kijev külvárosában, Mariupol körül és Mikolaivnál is.

Breaking: with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. @mchancecnn — UkraineUpdates (@Updates_UA) February 24, 2022

Az orosz deszantosoknak rendkívül súlyos veszteségeik voltak a harcok első napjaiban, heteiben. Csak a hosztomeli reptér elleni támadás során deszantosok százai haltak meg, ahogy a reptér többször is „gazdát cserélt” pár nap alatt, de összességében Kijev körül számos stratégiai fontosságú objektumot támadtak, nagyon komoly veszteségekkel, sokszor sikertelen eredménnyel.

Significant loss from Russian side in Bucha.Russian airborne (VDV) column was totally destroyed by Ukrainian artillery or MLRS fire, including BTR-82A, BMD-2, R-419MA1, BTR-D, and other vehicles. Location: Vokzalna street pic.twitter.com/1Ai8BXaHB0 — UkraineUpdates (@Updates_UA) February 27, 2022

Példátlan helyzet

Annak ellenére, hogy elit egységek, úgy tűnik, mind a különféle szpecnaz-alakulatoknak, mind a VDV-nek nagyon komoly veszteségei vannak Ukrajnában. Ennek elsősorban az az oka, hogy az Ukrajnában zajló háború mind szemben álló felek felszereltsége, mind képzettsége, mind pedig külső tényezők tekintetében példátlannak mondható a modern hadviselésben.

A legtöbb orosz (és amúgy a legtöbb nyugati) különleges műveleti egység általában olyan konfliktusokban vett részt, ahol képzettség, hírszerzési képességek, felszerelés, műveleti tervezés szempontjából toronymagasan az ellenséges oldal fölött álltak - gondoljunk csak Szíriára, Grúziára vagy akár Afganisztánra. Ukrajnában ez a helyzet abszolút nem áll fenn, hiszen az ukránok részben modern nyugati fegyvereket használnak, számos alakulatot pedig az Egyesült Államok hadereje képzett ki. Így ilyen helyzetben az elmúlt évtizedek során alkalmazott taktikai megoldások sem vezetnek eredményre.

Orosz szpecnazosok Afganisztánban, 1988-ban. Fotó: Mikhail Evstafiev

Vissza-visszatérő kritika az orosz hadvezetéssel szemben például, hogy a deszantosokat, szpecnazosokat érdemi tüzérségi és légi támogatás nélkül küldik be harcolni jól védett katonai objektumok ellen, mélyen az ukránok által ellenőrzött területeken belülre. Alapvetően igaz, hogy a VDV-t és a GRU szpecnaz-egységeit is direkt arra találták ki, hogy a frontvonalak mögött, ellenséges területen működve, minimális támogatással stratégiai fontosságú célpontokat támadjanak, foglaljanak el, semmisítsenek meg, de jelenleg egy olyan haderővel állnak szemben, amely drónokkal, amerikai felderítésekkel, fire and forget páncéltörő rendszerekkel várja a támadásukat.

ilyen környezetben tehát nem működik az évtizedek óta bevált "beküldöm a különlegeseket és ők majd elintézik" taktika.

Nehezíti még a helyzetet, hogy az ukrajnai háború legsúlyosabb összecsapásai városokon belül, illetve városok körül zajlanak, ahol a védők jelentős előnyben vannak a támadókhoz képest, hiszen csapdákkal, rajtaütésszerű támadásokkal és helyismerettel rendelkeznek, amely még a legjobban képzett katonákat is jelentős hátrányba hozza. Más konfliktusok során is igaz volt, hogy a különleges erőknek a városi harcok során voltak a legsúlyosabb veszteségeik.

Ongoing fighting in Kharkov pic.twitter.com/9UqmONa58G — Russians (With) February 27, 2022

Mindez arra mutat, hogy a VDV és a szpecnaz súlyos veszteségei elsősorban az extrém nehéz körülményekkel, rossz vezetői döntésekkel, nem feltétlen a képzettségi, felszerelési hiányosságokkal okolhatók.

Ettől függetlenül a kudarcok, veszteségek még az elitalakulatok harci moráljára is hatással vannak. Mikolaiv térségében például bizonyíthatóan tömegesen dezertáltak a VDV-sek, hátrahagyva felszerelésüket, katonai járműveiket, mielőtt az ellenséggel harcba bocsátkoztak volna.

6 VDV BMD-2 or BTR-D armored vehicles abandoned near Mikolaiv apparently near the two destroyed D-30 122mm batteries. https://t.co/JIENmH82pr — UkraineUpdates (@Updates_UA) March 6, 2022

Trófeaként gyűjtik az elitkatonák felszerelését

Megfigyelhető volt az ukrajnai háború kezdete óta, hogy az ukrán haderő, politikai vezetés tagjai túlzás nélkül elkezdtek „menőzni” azzal, ha legyőznek egy orosz szpecnaz vagy deszantos egységet, felszerelésüket pedig elkezdték trófeaként gyűjteni.

Különösen kedvelt zsákmánynak tűnik a szpecnaz-egységek által használt ASz Val gépkarabély…

Russian AS Val captured in Ukraine pic.twitter.com/ZxlrAxASYy — Woofers (@NotWoofers) March 15, 2022

… az elsősorban szintén különleges egységek által használt VSzSz Vintorez távcsöves öntöltőpuska…

booty: VSS Vintorez 'n Spetsnaz gunthey took a lesson today in #Russia — Woofers (@NotWoofers) February 27, 2022

… illetve az elsősorban VDV által használt AK-12-es gépkarabély.

Captured Russian AK-12 rifles appear to be the trophy guns of choice for Ukrainians: https://t.co/tF79ipTwHq — Woofers (@NotWoofers) March 9, 2022

Az első kettő – a Val és a Vintorez – kifejezetten különleges erők számára fejlesztett fegyver, mindkettőt a ’80-as évek végén, ’90-es évek elején kezdték el rendszeresíteni az orosz haderőben, szűk körben. Mivel mindkettő még a szovjet időkre nyúlik vissza, az ukrán haderő is használja őket, viszont nagyon limitált példányszámban. A fenti Val például biztosan az oroszoktól van, mivel ilyen modernizációt csak ők használnak.

Az AK-12-es a 2010-es évtized fejlesztése, melyet hosszabb távon az orosz haderő elsődleges karabélytípusának szánnak, a most használatos AK-74M leváltására. Rendszeresítése már megkezdődött, de elsősorban még csak a VDV, kisebb számban a fenti szpecnaz-egységek használják őket. Az nem világos, hogy a nemzetközi szankciók hogy húzzák keresztbe majd az oroszok fegyverváltással kapcsolatos terveit, a repülőgép- és rakétagyártással biztosan problémák lesznek.

Címlapkép: VDV-sek egy katonai parádén. Fotó: Mikhail Svetlov/Getty Images