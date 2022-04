Brutális, ami a páncélosokkal történik Ukrajnában – Íme 3 sosem látott ábra a veszteségekről

A tragikus civil és katonai emberélet-veszteségek mellett elképesztő mennyiségű páncélozott és nem páncélozott katonai jármű is megsemmisül az Ukrajnában történő harcok során; olyan sok, hogy ezt már kifejezetten nehéz nyomon követni. Mind az orosz, mind az ukrán haderő veszteségei nagyon súlyosnak tűnnek. Az eddig ismert információk alapján készítettünk három ábrát, amely mutatja a két haderő egymáshoz viszonyított veszteségeit az ukrajnai háború során.

Az ukrajnai háború során hatalmas veszteségeket szenved mind az orosz, mind pedig az ukrán haderő, olyannyira, hogy szinte lehetetlen pontosan összesíteni a két oldal veszteségeit, mind élőerő, mind pedig haditechnikai eszközök tekintetében. Az orosz és ukrán haderő is rendszeresen kommunikálja a másik félnek okozott veszteségeket, de minkét közlés teljesen megbízhatatlan. Oroszország például már azt állítja, hogy 2-4-szer annyi drónt és helikoptert semmisített meg, mint amivel az ukrán haderő rendelkezett a háború előtt, miközben az ukránok azt állítják, hogy a teljes orosz légierő mintegy 10-15%-át lelőtték Ukrajna felett.

Többször is írtunk arról, hogy a legreálisabb számokat az eszközveszteségekről az Oryx Projekt közli jelenleg; ennek a civil kezdeményezésnek a szakértői képekkel, időbélyeggel igazolva gyűjtik a két oldal veszteségeit. Természetesen az Oryx gyűjtése sem tökéletes, hiszen nem minden veszteségről készül kép vagy videó, különösen nem ukrán oldalon, illetve általában pár napos lemaradásban vannak a harci cselekményekhez képest, de még mindig sokkal megbízhatóbb forrás, mint az ukrán és orosz haderő hivatalos, extrém módon inflált adatai.

Az Oryx pénteki számai szerint az orosz haderő összesen 2609 katonai járművet vesztett eddig Ukrajnában, ebből 237 járművet hagytak el kezelői, illetve 982 járművet zsákmányolt használható állapotban az ukrán haderő. Ezzel szemben az ukránok eddig 697 katonai járművet vesztettek, ebből 37-et hagytak el kezelőik és 325-öt zsákmányoltak az oroszok. Érdemes megjegyezni, hogy a zsákmányolt eszközökből azért van több, mint elhagyott, mert az elhagyott járművek is sok esetben ellenséges kézre jutnak.

Arányaiban tehát a teljes, ismert ukrán veszteség 27%-a az orosznak.

Különösen kiugróan magas az elhagyott / ellenséges kézre került járművek száma az orosz oldalon az ukránhoz képest.

Az arányszámmal kapcsolatosan a következő tényezőket érdemes kiemelni:

az orosz haderő eleve jelentősen nagyobb számú technikai eszközzel rendelkezik az ukránnál, így nem meglepő, hogy a veszteségeik is magasabbak,

az oroszok támadóműveleteket folytatnak Ukrajnával szemben, általában a támadó félnek magasabbak a veszteségei, ha fennáll a technológiai paritás (és egyre inkább úgy tűnik, hogy legalább szárazföldön fennáll),

ahogy fentebb is írtuk, az ukrán veszteségekről kevesebb kép készül, így azok valószínűleg a fent jelzettnél magasabbak.

A járműveszteségek számottevő részét mindkét oldalon logisztikai járművek (teherautók, nem páncélozott terepjárók) alkotják, amely indokolható ezek számosságával és gyenge védettségével is. Ezen kívül nagy arányban vesznek el gyalogsági harcjárművek, páncélozott szállító harcjárművek, MRAP-ek is mindkét oldalon – ezeket az eszközöket az Oryx külön kategóriákra bontotta, de mi az átláthatóság kedvéért egy kalap alá vettük őket, úgyhogy a következő ábrán a könnyű járműveknél is magasabb veszteséget mutatnak. Érdekes összképet mutatnak még a tankok is: az oroszok eddig 448 harckocsit vesztettek, míg az ukránok csak 95-öt. Ez azt jelenti, hogy ebben a fegyvernemben az orosz veszteségek majdnem ötször olyan súlyosak. Persze a fenti disclaimerek itt is érvényesek.

Végül érdemes egy összevetést végezni a két oldal tartalékairól is.

Elmondható ugyanis: hiába tűnnek sokkal súlyosabbnak az orosz veszteségek, az orosz haderő az ukránnál lényegesen nagyobb tartalékokkal is rendelkezik.

A rendelkezésre álló tartalékok megállapításához a Global Firepower adatait vettük alapul. Ugye ez sem egy nevezhető közel sem tökéletes gyűjtésnek, hiszen alapvetően nagyon sok becslést alkalmaznak (ami részben jogos, hiszen nem lehet egyesével megszámolni például az orosz haderő összes páncélozott járművét), illetve nem tesznek különbséget sem a technikai eszközök állapotában és alkalmazhatóságában sem. Gondolunk itt arra például, hogy GFP adatai szerint az orosz haderő több mint 12 ezer harckocsival rendelkezik, de ennek az állománynak nagy része elhanyagolt műszaki állapotban hever évtizedek óta valamilyen raktárban. Valószínűleg hasonló a helyzet az ukrán haderőnél is, bár ők az elmúlt években rengeteg erőfeszítést tettek abba, hogy a raktáron heverő készleteket minél nagyobb arányban hasznosítsák.

Jobb módszer híján tehát a GFP adataiból indulunk ki, hogy összegezzük a rendelkezésre álló tartalékokat. A teljes állományra vetítve az Oryx adatait már az a kép rajzolódik ki, hogy

az ukrán haderőnek ha számosságában nem is, arányaiban hasonlóan súlyos veszteségei vannak, mint az orosz haderőnek, a légierő tekintetében pedig sokkal súlyosabbak is, mint az orosz haderőé.

Érdemes megjegyezni ismét: mivel a GFP által összegzett állományba a raktáron lévő készletek is beletartoznak, az alábbi arányok a mozgósítható állományra vetítve valószínűleg sokkal magasabb, akár többszörös értéket is kitehetnek. De ugye ennek pontos számát nem tudjuk és még csak becsülni sem nagyon tudunk.

Végül érdemes azt is megjegyezni, hogy míg az orosz haderő saját tartalékai nagyon jelentősek, Ukrajnát egyre komolyabb fegyverekkel támogatja a NATO, illetve számos, NATO-barát nyugati ország is. Mivel nem ismert pontosan a nyugati országok által, jövőben nyújtani tervezett támogatás mértéke, ezért nem lehet sajnos olyan összevetést készíteni, amely valóban tükrözi a két haderő rendelkezésre álló haditechnikai erőforrásainak mértékét.

Pedig igazán érdekes lenne egy olyan ábra, melyen látható az összes, nyugati ország által nyújtott támogatás az összes, raktáron heverő orosz készlettel összevetve, de ilyet jelenleg lehetetlen készíteni.

Nemrég egyébként az amerikai NBC is készített egy hasonló összesítést a veszteségekről, de ez még csak ennyire sem tűnik pontosnak. Épp az Oryx-projekt tagjai kommentálták úgy az NBC számait, hogy "érdemes lenne kirúgni az NBC adatelemzőit." Erről itt írtunk:

Címlapkép: kilőtt orosz harcjárművek Harkiv körül. Fotó: Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images