Most kezdi csak igazán önteni a fegyvereket Amerika Ukrajnába – Történelmi fordulópont jöhet

Huszák Dániel 2022. április 09. 05:55

Történelmi döntést hozott az Egyesült Államok szenátusa: felélesztik a Lend-Lease programot; azt a második világháborús intézkedési sémát, mellyel elsősorban Nagy-Britannia és a Szovjetunió haderejét töltötték fel amerikai gyártmányú haditechnikai eszközökkel. Nagy kérdés egyelőre, hogy az intézkedés csupán a bürokrácia csökkentését célozza-e meg, vagy valóban változik majd az Ukrajnának biztosított haditechnikai eszközök jellege is. Ukrajna ugyanis korábban számos olyan katonai felszerelést kért az Egyesült Államoktól, melyet Washington ilyen-olyan indokokra hivatkozva nem volt hajlandó nekik leszállítani. Most, hogy Ukrajna rácáfolt az amerikai döntéshozók várakozásaira, akik azzal számoltak, hogy Kijev 48-72 órán belül orosz kézre kerül, elképzelhető, hogy az ukrán haderőnek biztosított technikai eszközök skálája is bővül majd.