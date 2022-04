Évszázados sérelmek törtek elő Franciaországban – Vajon egyben marad az ország?

Erőszakos tüntetések törtek ki március elején a Franciaországhoz tartozó Korzika szigetén, miután egy francia tisztviselő meggyilkolása miatt életfogytiglani szabadságvesztését töltő korzikai nacionalistát egy iszlamista szélsőséges halálra vert a börtönben. A korzikaiakban, akik a történelem során már többször küzdöttek a sziget függetlenségéért, évszázados sérelmek lobbantak fel Franciaországgal szemben, amelyeket tetőznek a jelen problémái, például hogy az „anyaországiak” nyaralónak vásárolják fel a sziget házait, lakhatási problémákat okozva az „őslakosoknak”. A francia belügyminiszter az autonómia ígéretével próbálta csillapítani a kedélyeket, de a zavargások április elején is folytatódtak. A történtek nem a legjobbkor jöttek a vasárnapi elnökválasztásra készülő Emmanuel Macronnak, de a kampány jelenlegi állása szerint neki kell majd szembenéznie a problémával várható második ciklusában.

Zavargások közepette ígért autonómiát Korzikának a francia vezetés

Gérald Darmanin francia belügyminiszter a Corse Matin című regionális napilap honlapján március 15-én megjelent interjúban azt mondta, a francia kormány kész tárgyalni Korzika szigetének autonómiájáról. A belügyminiszter azután látogatott el a szigetre, hogy március 2-án az arles-i börtönben egy elítélt iszlamista szélsőséges súlyosan megverte és fojtogatta a 61 éves korzikai nacionalistát, Yvan Colonnát. Colonna, akit Claude Érignac korzikai prefektus 1998-ban történt meggyilkolásában való részvételért életfogytiglanra ítéltek, kómába került, majd március 22-én életét vesztette.

A szigeten Colonna megverésének hírére erőszakos zavargások törtek ki, a tüntetők a francia vezetést vádolták haláláért. A legnagyobb tüntetések Korzika második legnépesebb városában, Bastiában voltak: több mint százan sérültek meg, többségükben rendőrök. Egy rendőri szakszervezet szerint a biztonsági erőknek „felkelésszerű” helyzettel kellett szembenézniük. A tüntetők házilag készített Molotov-koktélokkal támadtak a rendőrökre.

A Korzikára látogató belügyminiszter az autonómiáról szóló tárgyalások feltételéül szabta az erőszak beszüntetését. Április első vasárnapján azonban újra zavargások törtek ki a Colonna családjának támogatására rendezett tüntetésen. Darmanin kabinetje hétfőn azt közölte, hogy a nyugodt párbeszéd feltételei még nem adottak, ezért levélben értesítették Gilles Simeonit, Korzika végrehajtótanácsának autonómiapárti elnökét a halasztásról. A pénteki előkészítő tárgyalást egyébként korábban Simeoni jelentette be, a belügyi tárca soha nem erősítette meg. A halasztásról szóló bejelentést megelőzően Emmanuel Macron francia államfő elfogadhatatlannak nevezte a vasárnapi zavargásokat, és megerősítette, hogy a nyugalom visszatérését előfeltételnek tekinti a tárgyalások megkezdéséhez.

Ki volt Yvan Colonna?

1998-ban a francia állam korzikai képviselőjét, Claude Érignac prefektust a korzikai főváros, Ajaccio egyik utcáján lőtték tarkón, amint éppen színházba tartott. A francia rendőrség látókörébe 1999-ben került Colonna, akire gyanúsítottak egy csoportja vallott. A korzikai nacionalista azonban elmenekült a letartóztatás elől, és egészen 2003-ig a sziget hegyei és bozótosai között bujkált, végül egy tanyán találtak rá.

A klasszikus kalandregényeket idéző menekülés és bujkálás a függetlenségi mozgalom legendás alakjává tette Colonnát, aki mindvégig tagadta, hogy ő lőtt volna rá a prefektusra.

A korzikaiak nehezményezték, hogy Colonnát nem a sziget egy börtönében tartották fogva, hanem a szárazföldön, ahol messze volt családjától. A francia állam most ígéretet tett arra, hogy két másik börtönben lévő korzikai nacionalistát a szigetre helyez át.

Korzika szigete a NASA felvételén. Forrás: Wikimedia Commons

Colonnát a 35 éves Franck Elong Abé gyilkolta meg a börtönben, állítólag azért, mert a korzikai nacionalista istenkáromló kifejezéseket használt. A szélsőséges iszlamista Abé terrorista vádak miatt ül, és nem ez volt az első erőszakos tette. Colonnát állítólag tíz percen keresztül verte és fojtogatta, és sokan feltették a kérdést, a börtönőrök ezt vajon hogyan nem vették észre. A Colonna melletti korzikai tüntetők olyan transzparensekkel mentek utcára, amelyeken a francia államot gyilkosnak nevezték.

Yvan Colonna 1960-ban született Ajaccióban, felnőttként pásztorkodásból élt, és korzikai militáns körök aktív tagja lett. 1997-ben, tehát a prefektus meggyilkolása előtt egy évvel azzal vádolták meg, hogy őrszemként vett részt egy rendőrőrs elleni bombatámadásban és a rendőrök túszul ejtésében. Terrorista összeesküvésben való részvételért 2001-ben ítélték el, amikor éppen menekülőben volt a gyilkosság miatt. A prefektust állítólag egy az 1997-es támadás alatt az őrsről zsákmányolt puskával ölték meg.

Festett portré Yvan Colonnáról. Thierry Ehrmann / Wikimedia Commons

Korzikai függetlenség: egy több évszázados projekt

Korzika függetlenségéért 1976 óta harcol a Korzikai Nemzeti Felszabadítási Front (FLNC), amely ugyan 2014-ben hivatalosan letette a fegyvert, Colonna meggyilkolása után azonban azzal fenyegetett, hogy „felkelés” lesz, vagyis visszatérhet a fegyveres harchoz. Ám a korzikai függetlenség nem pusztán több évtizedes, valójában több évszázados célkitűzés, a XVIII. században még egy rövid életű Korzikai Királyságot, majd Korzikai Köztársaságot is sikerült létrehozni – igaz, ezeket az államalakulatokat a korabeli hatalmak nem ismertek el szuverénnek.

Korzika a középkor folyamán előbb Pisához, majd több évszázadon keresztül a Genovai Köztársasághoz tartozott. Függetlenségéért előbb egy helyi születésű condottiero (zsoldosvezér), Sampiero Corso küzdött, de egy 1567-es ütközetben életét vesztette, ezzel elbukott a kísérlet. Ezután 1736-ban volt egy rövid életű, egy évig sem tartó próbálkozás a függetlenedésre, amikor egy német kalandort, Theodor Stephan Freiherr von Neuhoffot I. Teodor néven Korzika királyává tettek. A bábkirály néhány hónap után elhagyta a szigetet, és bár még próbálkozott a visszatéréssel, végül Londonban, az adósok börtönében kötött ki. Alakját a francia felvilágosodás filozófusa, Voltaire is megidézte Candide vagy az optimizmus című regényében.

I. Teodor, Korzika királya. Forrás: Wikimedia Commons

Hosszabb életű kísérlet volt a Korzikai Köztársaságé, amelyet egy Pasquale Paoli nevű korzikai katonatiszt kiáltott ki 1755-ben, és egészen 1769-ig fennmaradt, igaz, senki által el nem ismerten.

Paoli külön alkotmányt is írt Korzikának a felvilágosodás eszméi által inspirálva, így a korzikai alkotmány egyfajta előfutárává lett a nem sokkal későbbi amerikai, illetve francia köztársasági alkotmánynak.

Ráadásul 1764-ben egy korzikai értelmiségi, Matteo Buttafuoco a francia felvilágosodás Voltaire melletti másik nagy alakját, Jean-Jacques Rousseau-t kérte fel, hogy ő is írjon egy alkotmányt a sziget köztársasága számára, amit a filozófus meg is tett (magyarul a Rousseau: Politikaifilozófiai írások című kötetben olvasható). Rousseau egy elzárkózó nacionalizmust javasolt a korzikaiaknak, amely a korzikai nyelvre (amely lényegében a toszkán olasz nyelv egy változata) és hagyományokra épülne, és kizárna minden külső, idegen, modern hatást. (Rousseau később hasonló alkotmánytervezetet írt egy független Lengyelország számára is.)

Rousseau már A társadalmi szerződésről című nagy hatású művében is szólt a függetlenedni vágyó Korzikáról, ahol azt írta:

Van még Európában egy törvényhozásra alkalmas kis ország, s ez Korzika szigete. A bátorság és kitartás, amellyel ez a kis nép kivívta és megvédte szabadságát, valóban megérdemli, hogy egy bölcs ember megtanítsa őt, hogyan tarthatja meg azt. Az az érzésem, hogy ez a kis sziget egykor bámulatba fogja ejteni Európát.

Rousseau szavaiba sokan Bonaparte Napóleon eljövetelének jóslatát látták bele, bár a filozófus bizonyára nem arra gondolt, hogy egy korzikaiból lett francia császár meghódítja majd fél Európát. Már csak azért sem, mert Genova csak 1769-ben engedte át Korzikát Franciaországnak, épp abban az évben, amikor Napóleon született. (Az pedig már a „mi lett volna, ha?” kategóriája, hogy miként alakul az európai történelem, ha Korzika Genovánál marad, Napóleon pedig ott fut be katonai és politikai karriert.) A francia forradalom kitörése után, 1789-ben Korzika teljes jogú része lett a Francia Királyságnak, majd az első Francia Köztársaságnak, de aztán az angolok 1794-ben ideiglenesen meghódították, létrehozva a mindössze 1796-ig fennálló Angol-Korzikai Királyságot, amelyet egy Angliában kinevezett alkirály irányított. 1796-ben a sziget véglegesen Franciaország részévé vált, de a különböző nyelv, történelem és hagyományok miatt kulturálisan mind a mai napig nem integrálódott teljesen bele az egyébként hatékonyan centralizáló francia államba, a függetlenség vagy autonómia kérdése pedig újabb és újabb hullámokban tör elő.

Napóleon emlékműve Ajaccióban. Olaf Meister / Wikimedia Commons

Rossz időzítés Macron számára

Korzikát ma mintegy 330 ezren lakják, de sok helyi lakost frusztrál az, hogy nagyon sok szárazföldi francia vett a szigeten nyaralót, ezzel megnehezítve főleg a korzikai fiataloknak a saját tulajdonú házhoz jutást. (A korzikai házak 40 százaléka nyaraló.)

Egy márciusi felmérés szerint a korzikaiak 53 százaléka támogatná a sziget autonómiáját, 35 százalékuk még ennél is tovább menne, és függetlenséget követel.

Az autonómia feltehetően azt jelentené, hogy bizonyos törvényhozói jogkörök, így például az adózás a szigethez kerülne.

Korzika zászlója. keyboardsamurai / Wikimedia Commons

Emmanuel Macron számára Colonna meggyilkolása és a nyomában kitörő zavargások a legrosszabbkor jöttek, hiszen vasárnap van a francia elnökválasztás első fordulója. Az ellenjelöltek természetesen nem hagyták szó nélkül a történteket. A regnáló államfő legesélyesebb kihívója, Marine Le Pen Colonna halálára utalva azt mondta, a kormány magyarázattal tartozik a választóknak arra, hogyan történhetett ilyen „szégyenletes” gyilkosság. Az autonómiáról szóló tárgyalást ugyanakkor „katasztrofális üzenetnek” nevezte. A republikánus jelölt, Valérie Pécresse szerint Macron engedett az erőszaknak, Párizs szocialista polgármestere, Anne Hidalgo szerint pedig az elnök ajánlata csak választási trükk a korzikaiak kegyének elnyerésére. Más jelöltek viszont még nagyobb szabadságot ígértek a szigetnek. Persze a 330 ezres Korzika autonómiájának kérdése a 67 millió lakosú Franciaországban nem tartozik az elnökválasztási kampány sarkalatos kérdései közé.

Címlapkép: Nagy tömeg fogadja Yvan Colonna holttestét Ajaccióban 2022. március 23-án. Stephanie Lamy/Anadolu Agency via Getty Images