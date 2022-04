Ha aggódsz a világ sorsa miatt, akkor ennek az embernek a könyveit érdemes olvasnod

A híreket nézve, hallgatva és olvasva az a benyomásunk támadhat, hogy a világ egyre rosszabb és rosszabb hely lesz. Anélkül, hogy a bolygónkon lévő gazdasági és társadalmi nehézségeket vagy a háború borzalmait egy pillanatig is lebecsülnénk, érdemes néha egy kicsit hátra lépni és megnézni az összképet hosszabb időszakokon át. Ez pedig még a legpesszimistábbak számára is árnyalja a képet, főleg ha egy olyan szerző könyveit olvassuk, akinek még Bill Gates is nagy rajongója.

Számos okunk lehet mostanában, hogy elkeseredjünk a világ folyása felett. Az infláció tömegeket lök vissza a nyomorba, komplett országok táncolnak a csőd szélén. A populizmus és a véleménybuborékok lassan felzabálják az értelmes társadalmi párbeszéd utolsó morzsáit. Ahová csak nézünk, adóssághegyeket látunk, és jól tudjuk, hogy ennek egy részét az adósok soha nem lesznek képesek visszafizetni. A klímaváltozás egyre szélsőségesebb jelenségeket produkál, és egyelőre nem látszik csökkenni az emberiség kibocsátása. A szomszédunkban pedig egy borzalmas háború dúl, emberi ésszel felfoghatatlan civil áldozatokkal. Akár csak pár évvel ezelőtt el sem hittük volna, hogy a XXI. században ilyen képeket fogunk még látni.

Ha ezektől vagy hasonló gondolatoktól az egész világ jövőjét illetően mély aggodalomba zuhanok, akkor van egy biztos pont, ahová fordulhatok. Levehetem a polcról a harvardi professzor és értelmiségi celeb, Steven Pinker valamely könyvét.

Lehet, hogy nem nyugszom meg, de a sorai más perspektívába helyezik a világ folyását, így aggodalmaim egyensúlyba kerülhetnek javíthatatlan, már-már gyerekes idealizmusommal.

Sokkal fontosabb a saját lelki békénknél viszont az a tény, hogy a kéz a kézben járó idealizmus és optimizmus nem teljesen alaptalan, és a szalagcímektől egy kicsit elszakadva rengeteg előremutató tendenciát láthatunk világszerte, ha valóban oda is figyelünk.

Ennek az újhullámos bizakodásnak lett az apostola Steven Pinker, aki hiába ölel fel egészen széleskörű területeket a nem fikciós műveiben, nem szociológia, vagy a közgazdaságtan területeiről érkezett, hanem egy olyan helyről, amire kevesen tippelnének. A neves szerző ugyanis nyelvész, illetve pszichológus, de talán éppen ez utóbbi segítette azon az úton, ami az emberek javíthatatlan pesszimizmusát képes egyfajta külső, és talán objektív szemszögből vizsgálni. Ebből merítve pedig a szakterületétől eléggé messzi vidékekre is ellátogatott a könyveiben.

A falat a szélesebb, és nem csupán szakmai közönség felé 2011-ben, 57 évesen törte át, amikor megjelent a Better Angels of Our Nature című műve. Ezt érthetetlen módon csak évekkel később fordították le magyarra az igencsak kifejező, de szárazabb Az Erőszak Alkonya címmel. Ám Pinker már évekkel korábban nagy ismertségre tett szert szakmai és tudományos körökben, és a Time magazin már 2004-ben a Világ Legbefolyásosabb Személyei közé választotta. Ezt elsősorban a Hogyan Működik az Elme megnevezésű könyvével érte el, amely bravúros módon képes nemcsak hidat képezni a pszichológia főbb iskolái között, de előremutató jellegét megfejelte azzal is, hogy a társadalmi vonatkozásokra is kikacsint. Már ekkor érezhető volt, hogy Pinker feszegeti a saját tudományos területének a határait és nem fog tudni a bőrében maradni. Erre utal az is, hogy a szakzsargon erőltetése helyett a pozitív pszichológia és az önfejlesztő könyvek hullámát is igyekezett meglovagolni, még ha nem is sorolható ezekbe a műfajokba az alkotása, a hangulat folyamatosan érezhető.

Better Angels of our Nature (stevenpinker.com)

A populárisabb irányba tett lépései ezután csak erősödtek, és a már említett Az Erőszak Alkonyában csúcsosodtak ki. Ebben a könyvben az elvileg könnyedebb ismeretterjesztő műfaj dacára szinte a vég nélkül sorolja a statisztikákat arról, hogy

a világban a híradókban látott szörnyű képek ellenére az erőszak nagy mértékben csökken és ez egy széleskörű, valamint tartós jelenség.

Igaz ez a háborúkra, amelyek egyre ritkábbak és arányaiban kevesebb áldozatot szednek, mint akárcsak évtizedekkel, pláne évszázadokkal ezelőtt. Szintén ez a helyzet az erőszakkal az országok határain belül, az intézmények által, vagy akár a családokon belül is. Ráadásul mindez egy jól látható és régi trendbe illeszkedik be. Néhány látványos példa:

Az nem meglepő például, hogy Európában az ötvenes évekig minden országban jelen volt a halálbüntetés, ahogyan az sem, hogy ezt mostanra szinte mindenhol eltörölték . Az már sokkal inkább, hogy a folyamat az 1800-as évek elején elkezdődött azzal, hogy a törvényi lehetőség ellenére voltak nemzetek, ahol - némi képzavarral élve - ezzel nem éltek, és ez a hetven évvel ezelőtt kezdődött kivezetésekig már eleve az öreg kontinens felénél a gyakorlati tiltás már megtörtént.

. Az már sokkal inkább, hogy a folyamat az 1800-as évek elején elkezdődött azzal, hogy a törvényi lehetőség ellenére voltak nemzetek, ahol - némi képzavarral élve - ezzel nem éltek, és ez a hetven évvel ezelőtt kezdődött kivezetésekig már eleve az öreg kontinens felénél a gyakorlati tiltás már megtörtént. Bár a Második Világháború 55 millió áldozatot szedett, népességarányosan egyáltalán nem ez az időszak a legrosszabb az emberiség történetében , a Pinker által gyűjtött fegyveres konfliktusok tekintetében éppen, hogy csak befért az első tíz közé, míg más huszadik századi esemény még lejjebb van ezen a szörnyű listán. A 13. századi Mongol Portyázások az előző 100 évben a lakosság száma alapján kalkulálva 278 milliónyi áldozattal jártak volna, de még Róma Bukása is 105 millió ember életének az erőszakod végét jelentené.

, a Pinker által gyűjtött fegyveres konfliktusok tekintetében éppen, hogy csak befért az első tíz közé, míg más huszadik századi esemény még lejjebb van ezen a szörnyű listán. A 13. századi Mongol Portyázások az előző 100 évben a lakosság száma alapján kalkulálva 278 milliónyi áldozattal jártak volna, de még Róma Bukása is 105 millió ember életének az erőszakod végét jelentené. Az 1700-as évek derekáig az aktuális nagyhatalmak 75-100%-a folyamatosan háborúban állt valamelyik másikkal. Ekkor erősen hullámzó módon, de ez elkezdett csökkenni és a múlt század kilencvenes éveire ez nullára csökkent. Természetesen a kibertérben vagy helyi konfliktusokban van adok-kapok, legyen szó Ukrajnáról, Szíriáról, vagy Afganisztánról, de ezeknél a valós, közvetlen összecsapást messzire elkerülik a háttérben álló országok.

Természetesen a kibertérben vagy helyi konfliktusokban van adok-kapok, legyen szó Ukrajnáról, Szíriáról, vagy Afganisztánról, de ezeknél a valós, közvetlen összecsapást messzire elkerülik a háttérben álló országok. Emlékszünk még történelem tanulmányainkból a Harminc Éves Háborúra? Ma már ilyesmi elő sem fordulhatna, hiszen egy olyan korban élünk, amikor az orosz vezérkar számára az Ukrajna ellen indított támadás közel 50. napja rémesen elhúzódónak tűnik. Amíg a Felvilágosodás időszaka előtt a hasonló harcol 4 és 12 év között voltak jellemzően, addig ez mostanra fokozatosan csökkent és bőven egy év alatt van.

Amíg a Felvilágosodás időszaka előtt a hasonló harcol 4 és 12 év között voltak jellemzően, addig ez mostanra fokozatosan csökkent és bőven egy év alatt van. Amíg az 1950-es években a helyi háborúk során évente átlagosan közel 70 ezer ember vesztette életét, addig a következő két évtizedben ez kicsivel 50 ezer, a nyolcvanas évekre 30 ezer alá csökkent, míg a kilencvenes majd a kétezres években ugyanez a statisztika már alig érte el a pár ezer főt.

Azt is gondolhatnánk, hogy amíg a nyílt harcok egyre ritkábbak, még a szomszédunkban dúló háború ellenére is, a terrorizmus egészen biztosan egyre több áldozatot szed. Ez igaz is volt a kilencvenes évek elejéig, azonban azóta még a 2001 szeptemberi eseményeket figyelembe véve is hatalmas esés volt ezek számában. Amíg 30 évvel ezelőtt volt olyan év, hogy 500 ezer emberből átlagosan egyet a terroristák öltek meg, addigra 2010 közelében már közel két millió emberre jutott csak egy áldozat.

Az Egyesült Államokban nagyon magas a gyilkosságok száma a mai napig, amiben a társadalmi különbségek, a kultúra, és a fegyverviselés lehetősége is közrejátszik. Ám még itt is jelentős csökkenés következett be az erőszakos halálesetek számában, 2010-re az 1973-as értékeknek a kétharmadára csökkent a hasonló bűncselekmények száma.

Olyan erőszakos cselekmények is vannak, amelyek ugyan nem érnek véget valakinek a halálával, de életre szóló nyomokat hagynak az áldozatok lelkében. A nemi erőszak is ide tartozik, de a fejlődés ezen a területen még látványosabb. Az elmúlt 50 évben ezeknek az eseteknek az aránya az akkorinak a negyedére esett vissza.

Az erőszak visszaesése még a gyerekek fegyelmezésének a területén is hatalmasat esett. Amíg az ötvenes években a svéd szülők 94%-a (!) ütötte meg rendszeresen a vele egy háztartásban élő kiskorút, ráadásul 33%-a saját bevallása alapján is ezt napi rendszerességgel tette, addig napjainkra ugyanezek az adatok sorrendben 33%-ra és 4%-ra estek. Pinker Magyarországot, Izraellel és a Benelux államokkal együtt külön kiemeli, ahol a felsőoktatásban résztvevőknek mára alig 5%-a emlékszik arra, hogy kamaszként akár csak egyetlen alkalommal a szülei megütötték volna.

Az okok szerteágazóak, és itt már a statisztikák kissé száraz világa helyett a szerző belép az elmélkedés ingoványos mocsarába, ahol azért fontos statisztikákat is felvillant.

Pinker hű humanistaként a Felvilágosodást teszi meg elsőszámú magyarázatnak, amely számos olyan változást okozott a társadalmon és kultúrán belül, ezzel az erőszakos megoldásokat az emberek lelkében leradírozva.

Azonban szerinte szó sincs arról, hogy valamiféle alapvető megváltás történne az emberek fejében (ezt már csak saját pszichológiával kapcsolatos hitvallása is megerősíti), mivel a hatás közvetett: a változások az intézményrendszerben és a gazdaságban értékesebbé tették az emberi életet és a félelemtől való mentességet. Az oktatásnak szintén nagy szerepe van ebben, ahogyan annak is, hogy addig a legnagyobb természetességgel elnyomott társadalmi csoportok értéke is jelentősen megnőtt, Pinker itt elsősorban a nőket és az ő szerepüket emelte ki a fejlett világban.

Pinkert két oldalról érte kritika a könyv tartalma kapcsán. Az egyik szerint az adatok nem megfelelően, helyenként önkényesen lettek kiválasztva, és a valóságban nem, vagy legalábbis nem olyan mértékben és jelleggel csökkent az erőszak, mint ahogyan Pinker egy hangosbeszélőn keresztül ezt kiabálja bele a vakvilágba. Ezeknek a megjegyzéseknek viszonylag kevés alapja van, mert az adatok egészen lehengerlő módon alátámasztják az igazát. Népességarányosan töredékére esett vissza az erőszakos esetek száma a világ legtöbb pontján az elmúlt évszázadok és évtizedek alatt, és ez még akkor is igaz, ha a könyvben esetenként az adatok kissé önkényesen kerültek kiválasztásra.

A másik területen viszont egy

Pinkerhez hasonló nagyágyú, szintén értelmiségi sztár, Nassim Nicolas Taleb indított támadást ellene, néhol olyan vehemenciával, amely ha fizikaival nem is, de már-már felér a verbális erőszak fogalmával.

A Twitteren még évekkel később is maró gúnnyal támadta professzor társát, a legdurvább esetet nem könnyű kiemelni, de a legdurvább talán az volt, hogy amikor Pinker kettőjük fizikai találkozásáról nyilatkozott, akkor lényegében hazugnak nevezte őt, majd ezt megfejelve jelezte, hogy a harvardi professzor szavait talán a közismert szexuális ragadozó, Jeffrey Epstein kapcsán sem kellene elhinni. Ezzel az erővel már molesztálással is megvádolhatta volna a pszichológust, akinek magánéletében a legnagyobb bűne valószínűleg csak a két válása volt. (Hiába a cicaharc még a legnagyobb professzorokat sem kerülheti el.)

Taleb nyers, nárcisztikus és helyenként kifejezetten bunkó stílusa ellenére a saját szellemi termékére alapozva igenis van egy fontos kritikája, amit nem szabad a rózsaszín köd bűvöletében a szőnyeg alá söpörni. A nagy utat bejárt libanoni filozófus-statisztikus a humán területen jelentkező Fekete Hattyú jelenséget ismertette meg a világgal. Ennek lényege az, hogy időről időre olyan jelenségek jelennek meg a világban, a gazdaságban és a pénzügyi piacokon, amelyek ritkák, és a korábbi ismert statisztikai mintákból sem szélsőségességükre, sem mértékükre nem lehetett következtetni.

A tőzsdei példánál maradva ezek közé tartoznak a nagy tőzsdekrachok, hiszen ezek nem illeszkednek be a napi árfolyamváltozások haranggörbéje alá (vagy más néven a normáleloszlásba), mivel azok szélénél is távolabb helyezkednek el. Taleb nem a levegőbe beszélt, számos példával alátámasztotta elméletét és egy hozzá hasonló gondolkodású diákjával egy hedge fund-ban ezt fel is használták, hatalmas eredményeket elérve. Erről az alapról és társáról ebben a cikkben írtunk bővebben.

Taleb kritikájának a lényege ennek kapcsán az, hogy

Pinker egész egyszerűen rossz mintát használ az adatokhoz és nem veszi figyelembe, hogy új, váratlan, és nagy hatású események alapvetően változtathatják meg az erőszak csökkenő tendenciáiról szóló képet.

A borzalmas háborús attrocitások kapcsán Ukrajnában legkevesebb érdemes megfontolni a szavait, hiszen a bucsai és egyéb, korábban orosz ellenőrzés alatt lévő területeken elkövetett vérengzés óta is tudjuk, hogy emberekből miként válnak szörnyetegek, valamint azt is, hogy az erőszak ezeken a helyeken nemcsak eszköz volt a megszállók kezében, hanem esetenként a cél volt maga.

Pinker azonban minden kritika ellenére hatalmas sikert aratott az Erőszak Alkonyával, különösen a szabadelvűbb nyugati értelmiség és a gazdasági elit körében, akik imádták Hans Roslingot és a lelkük mélyén még mindig hittek Fukuyamában. Hat évvel a megjelenése után további löketet kaptak az eladások, amikor Bill Gates nemcsak a szokásos könyvajánlójába tette bele a művet, de még a leginkább inspiráló könyvnek is nevezte, amit valaha olvasott.

A szélesebb körben is elért népszerűség után Pinker úgy döntött, hogy

az optimista vonalra rátesz még egy lapáttal, és a Felvilágosodás utáni világ máig tartó hullámát még szélesebb tárgykörben is statisztikákkal teszteli.

Ez a könyv lett a Felvilágosodás Most, ami nyugodtan tekinthető Az Erőszak Alkonya folytatásának is. Ebben a műben már nem az erőszakkal, háborúkkal kapcsolatos adatok adják a tartalom gerincét, hanem az emberiség fejlődősének minden más területe, legyen szó egészségről, vagyonról, emberi jogokról, vagy akár a boldogságról.

Enlightement Now

A Felvilágosodás Mostban sem fukarkodik az író a statisztikákkal, amelyek szinte futószalagon gördülnek elénk, és erős érveket mutatnak arra, hogy a világ igenis egyre jobb hely lesz, legalábbis a nagy többség számára.

A várható élettartam minden kontinensen 40 év alatt volt (elsősorban a magas gyerek és fiatalkori halandóság miatt) az 1900-as évek elejéig. Ma viszont minden egyes földrészen 70 év felett van.

A malária volt az a betegség, amelyik minden egyes haláleset feléért volt felelős a múltban. Azonban 2000-et követően mindössze 15 év leforgása alatt 60%-kal esett vissza a tragikus kimenetelű fertőzések száma.

a tragikus kimenetelű fertőzések száma. Amíg 1820-ban az emberiség 90%-a élt extrém szegénységben, addig 200 évvel később ez 10% közelébe ereszkedett , ráadásul egyre gyorsuló ütemben.

, ráadásul egyre gyorsuló ütemben. Bár a klímaváltozással kapcsolatos veszélyeket és a nem kellő ütemű átállást Pinker is komoly problémának látja, arra azért felhívja a figyelmet, hogy a legtöbb szennyező anyag globális kibocsátása átlagosan 50%-nál nagyobb ütemben esett vissza az elmúlt 50 évben, miközben a gazdasági aktivitás majdnem háromszorosára, a felhasznált energia pedig másfélszeresére nőtt.

az elmúlt 50 évben, miközben a gazdasági aktivitás majdnem háromszorosára, a felhasznált energia pedig másfélszeresére nőtt. Különösen érdekesnek találtam azt a statisztikát, amely szerint bár az óceánokon szállított olaj mennyisége drasztikusan nőtt, minden benyomásunk ellenére az ezzel összefüggő katasztrófák és szivárgások száma a hetvenes években “megszokott” 100 feletti esetszámról mára alig néhányra esett vissza.

Annak az esélye 1970-ben, hogy egy repülőgép utasa az utazása alatt légi katasztrófában meghal egy az ötmillióhoz volt. Ma közel egy az ötszázmillióhoz. (Természetesen minél többet utazunk az esély elméletileg annál inkább nő, de még így is elképesztően alacsony.)

(Természetesen minél többet utazunk az esély elméletileg annál inkább nő, de még így is elképesztően alacsony.) Az egyetlen kudarcot Pinker a drog használat miatti túladagolások következtében bekövetkezett halálesetek számában találta meg. Itt harminc év alatt közel hétszeres emelkedés következett be, elsősorban az opioidok miatt. Minden más nem természetes halálokban népességarányosan drasztikus csökkenés történt az utóbbi évtizedekben.

Itt harminc év alatt közel hétszeres emelkedés következett be, elsősorban az opioidok miatt. Minden más nem természetes halálokban népességarányosan drasztikus csökkenés történt az utóbbi évtizedekben. A szerző még arról is talált statisztikát, hogy a női és a kisebbségi egyenjogúság általános javulása mellett az internetes keresések száma a rasszista, szexista és homofób viccekre töredékére zuhant vissza 2004 és 2017 között. Itt nem feltétlenül valamiféle PC szigorra kell gondolni, a konkrét szavak a statisztika kapcsán sorrendben N, K, és B betűkkel kezdődtek.

töredékére zuhant vissza 2004 és 2017 között. Itt nem feltétlenül valamiféle PC szigorra kell gondolni, a konkrét szavak a statisztika kapcsán sorrendben N, K, és B betűkkel kezdődtek. A jobb, hosszabb és széleskörűbb oktatás miatt az utóbbi bő száz évben - bármilyen hihetetlen is - az emberiség átlagos IQ-ja is nagyot emelkedett, majdnem 30 pontot, ami elképesztő javulás annak tekintetében, az átlagembert és a zsenit nagyjából 60 pont választja el egymástól.

Sajnos Pinker nem tudja megállni, hogy ne dobja fel ismét az erőszak csökkenéséről a statisztikákat és a korábban már ismert érveket, továbbá, hogy az adatok kiválasztását ne kissé önkényesen válassza ki. Ez nem jelenti a következtetések nagy részének hamisságát egyáltalán, de egyes pontokon azért erősen megkérdőjelezhetővé teszi a szerző javíthatatlan optimizmusát.

A könyv második felében pedig spekulációkba kezd a jövőt illetően, ahol lábai elhagyják a talajt és idealizmusa végleg átveszi az irányítást.

Összességében mégis valós hozzáadott érték található a mű első felének jó részén, megalapozott, kézzel válogatott optimizmust töltve a szívünkbe.

Pinker legfrissebb populáris jellegű könyve a tavalyi év második felében jelent meg, és mivel a szerző kifogyott a polcról levehető, vagy akár a padláson lévő doboz alján található statisztikákból, ezúttal a racionalitás mibenlétét és jelenkorunk ezzel kapcsolatos válságának kérdését boncolgatja. Vagy profánabb módon megfogalmazva azt vizsgálja, hogy tényleg elment-e a józan esze az embereknek, illetve mit is jelent ez a bizonyos józan ész valójában.

Rationality (stevenpinker.com)

Bár ez a könyv is közérthető, jól szerkesztett, remekül felépített struktúrával rendelkezik, azok számára, akik valószínűség számítással, statisztikával, játék elmélettel vagy pénzügyi viselkedéstannal akár csak olyan népszerű szerzők révén olvashattak, mint Bernstein, Kahneman, Ariely, vagy akár maga Taleb, illetve a hazai írók közül például Mérő, azoknak kevés újdonságot fog tartalmazni a mű. Pinker szinte az egész tartalom során mások által már megfőzött pörköltet melegíti fel újra, és bár ezt ügyesen csinálja, ez még kevés ahhoz az átütő sikerhez, ami korábbi könyveit jellemzi.

Az utolsó két fejezetben azért ha megint csak kissé szabadon és egy kicsit paradox módon a szubjektivitás tengerébe visszatérve, de

többé-kevésbé mégis levezeti, hogy a racionalitás miért alapköve annak a fejlődésnek amit az emberiség elért, és amiről hosszasan írt két korábbi, említett könyvében is.

A javulás logikai lépések következetes során át vezet, és nem valósítható meg intuícióra alapozva, helyette az adatok és az egymásra épülő kockák révén érhető el. Nem lenne tehát ez egy igazi Pinker könyv, ha ne hordozna a vége sem egy pozitív üzenet. Bár a szerző az összeesküvés elméletek és az ostoba elméletek terjedését nem tudja igazán megmagyarázni, valószínűleg jó irányt jelöli meg, amikor a mitológia megszületésével és a megismerés korlátaival húz párhuzamot.

Steven Pinker minden tudása és alapossága ellenére messze nem egy tökéletes szerző. Minél többet olvasom, annál inkább azt látom, hogy nem a Popper-féle falszifikáció sorrendjét tartja a szeme előtt, hanem a cél, illetve az eredmény megelőzi az adatokat és talán még a módszertant is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs igaza, csupán azt, hogy nem annyira, mint amennyire ő maga és rajongói is ezt hiszik róla. Ha pedig valaki nem ért egyet vele, akkor is érdemes elolvasnia a könyveit.

Nem is kell feltétlenül egyetérteni vele, elég ha csak az információs zajban túltengő negatív hangokkal szemben egyfajta ellensúlyt talál.

Címlapkép: Victor J. Blue/Bloomberg/Getty Images