Nem kevesebb, mint az Európai Unió jövője és a magyar külpolitika iránya dőlhet el ezen a hétvégén

Történelmi reformok indultak el az Európai Unióban a koronavírus-válság és az orosz ukrán háború hatására, és az integrációs lendület mind további előrelépéseket hozhat. A kontinens politikai vezetése régen volt ilyen egységes, nagy az egyetértés az együttműködést illetően. Különleges helyzet, de eközben erősödnek az eddig nagyrészt ellenzékben levő nemzeti-szuverenista erők is, akik célja pont az EU-s integráció visszafordítása. A francia elnökválasztás a két jelölt mellett a két tábor összecsapása is egyben, és bármi is lesz az eredmény, annak óriási hatása lehet az Európai Unió jövőjére. Ha Emmanuel Macron nyer, folytatódhatnak a reformok, és tovább haladhatunk a politikai egység felé. Ha viszont Marine Le Pen nyer, akkor trendforduló jön az európai belpolitikában, és a nemzeti-szuverenista erők komolyan átalakíthatják az EU-s intézményrendszert, a frissen elkezdett reformok semmissé válhatnak. Magyarországról nézve sem tét nélküli a választás, annak kimenetele ugyanis alapjaiban határozhatja meg a magyar külpolitika irányát a következő 1-2 évben. Az persze aligha kérdés, hogy Orbán Viktor kinek szurkol.

Minden szimbolikus gesztus és vágyvezérelt ideológia ellenére az Európai Unió ma is a tagállamok akaratából működő szervezet. Vannak ugyan a társadalomba egyre mélyebben beivódó jelképek, van a nemzeti érzelmek mellé kialakult európai identitás, és vannak a nemzetállamok felett álló közös intézmények, de az uniós döntéshozatali mechanizmus és az intézményrendszer miatt továbbra is egyértelmű, hogy a főhatalom a tagállami kormányok kezében van.

A fontos stratégiai kérdésekben továbbra is a tagállami kormányfőket tömörítő Európai Tanács dönt, a legfontosabb jogalkotó testület a tagállami miniszterekből álló Tanács, az Európai Parlament szerepe a döntéshozatalban pedig erősen korlátozott. Az elméleti jogelsőbbséggel bíró Európai Bíróság döntései pedig a gyakorlatban addig élveznek elsőbbséget, amíg a tagállami (főleg a német és a lengyel) alkotmánybíróságok is úgy gondolják.

Az egységes, föderális Európát vizionáló szólamok ennek ellenére mégsem tekinthetők fantazmagóriának,

azok már ott motoszkáltak az EU elődszervezeteit megalapító politikusok fejében is, és mind a mai napig ott gyökereznek az intézményrendszer legmélyebb szöveteiben. Az EU egy félig elkezdett, de a föderáció szempontjából nézve többször is félresiklott projekt, amely a bonyolult intézményrendszerét pont a föderalista és a kormányközi szemlélet évtizedes harcainak köszönheti. Noha minden korszak gondolkodói szeretik magukat történelmi jelentőségűnek látni, az EU integrációja szempontjából a mi korszakunk, azon belül is az utolsó néhány év valóban meghatározó. Miközben ugyanis intézményi és politikai szempontból nemrég jelentős előrelépések történtek az integrációban, ezzel egy időben a nemzeti szuverenista gondolkodás is erősebb, mint hosszú évtizedek óta valaha. És hogy végül tovább haladunk-e az egységesedés útján, vagy a nemzetállami szemléletet újrafelfedevze alakítjuk az EU jövőjét, az még nyitott kérdés. De minden túlzás nélkül állítható, hogy vasárnap este már sokkal közelebb leszünk a válaszhoz. De előbb nézzük, mi is történt az elmúlt pár évben, és miért ennyire különleges a mai helyzet!

A koronavírusból felgyógyulva minden korábbinál egységesebbé vált az európai gazdaság

A gazdasági integrációt már a 2012-es adósságválság is jelentős mértékben előmozdította. A koronavírus ehhez egy újabb katalizátor volt, a járvány hatására tabuk dőltek meg, vörös vonalak szakadtak át. Az euróválság után még hajthatatlanok voltak az északi tagállamok és a németek, a koronaválság viszont megteremtette a közös európai kötvénykibocsátást. A Bizottság felhatalmazást kapott a tagállamoktól, hogy 750 milliárd euró értékben bocsásson ki kötvényeket (ez jelenleg is zajlik), a beérkező összeg majdnem felét pedig vissza nem térítendő forrásként a tagállamoknak adja.

Az EU ezzel 2026-ig éves szinten nagyjából 70-80%-kal növelte az újraelosztási rátáját, ami már önmagában is hatalmas előrelépés (más kérdés, hogy ez a ráta még mindig 4% körül van, ami nagyon alacsony).

A szupranacionális Bizottság viszont a források elosztása mellé további jogokat is kapott.

A pénzek felhasználását ugyanis gazdasági és jogi-politikai feltételekhez kötötte. A gazdasági feltételek lényege, hogy a leszakadó déli tagállamok forrást kapjanak a szakpolitikai reformokra, amelyekkel versenyképesebbé válhat a gazdaságuk (ilyenek például a bírói, oktatási rendszerek, közigazgatás reformja), és amelyeket saját forrásból nem képesek végrehajtani. Ha a program sikerrel jár, akkor az uniós gazdaságok közti különbségek jelentősen mérséklődhetnek, de az erre szánt összegeket látva legalább részleges előrelépésekre mindenképp számíthatunk Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában és Görögországban.

A Bizottság kibővített gazdaságpolitikai jogköre abban rejlik, hogy ők ellenőrzik ezen célok megvalósulását. A politikai jogkör-bővítés pedig abban ragadható meg, hogy az EU a források odaítélését az EU-s szerződésben lefektetett elvek és értékek betartásához, jelesül a jogállamisági feltételekhez kötötte. Ez inkább negatív, mint pozitív ösztönző: azt a célt szolgálja, hogy az EU-s jogelvek megsértése ellen legyen az EU-nak egy, a hetes cikknél sokkal hatékonyabb eszköze. A jogállamisági mechanizmus integrációs hatása abban rejlik, hogy nem engedi a tagállamok jogrendszereit eltávolodni az EU-s normáktól. Ha a Next Generation EU program sikerrel jár, akkor az EU gazdasági és jogi értelemben is egységesebbé válhat, márpedig jelentős az esély rá, hogy ez így lesz. Mégpedig azért, mert a tagállamok a koronavírus-válságban rádöbbenhettek, hogy az integrált rendszerben gazdasági értelemben már semennyire nem önjárók.

Profánul fogalmazva: az EU nélkül életképtelenek.

Az elmúlt évtizedek belső határnyitása organikusan is összeforrasztotta az európai gazdaságokat, és ez legjobban akkor látszik, amikor valamilyen sokkhatás jelentkezik a gazdaságban.

Az európai ember kenyere múlik az európai intézményeken

Magyarország remek példa arra, hogy miért is nincs hátraarc az EU-s gazdasági integrációból. A magyar kormány lemondhatna az uniós forrásokról, hogy ne kelljen vállalnia a Bizottság (kétségkívül politikailag is motivált) jogállamisági feltételeit. A Next Generation EU megszületésekor még a mozgástér is nagyobb volt erre, de miután az energia-beszerzés ára a többszörösére nőtt, és a piaci finanszírozás megdrágult, Orbán Viktor miniszterelnök már nemcsak a NextGeneration EU támogatási lábára tart mielőbbi igényt, de levélben kérte az olcsó EU-s hitellábat is, amelyet egyébként kifejezetten rossz ötletnek tartott a megalkotásakor, és amelynek felvételétől először elzárkózott.

De a mi esetünkben inkább kényelmi szempontokról van szó: ha drágábban és nagyobb áldozatok árán is, idehaza megoldható a költségvetés finanszírozása az EU nélkül is, de a déli tagállamokra ez már nem feltétlenül igaz. A koronavírus-válság megjelenésekor az olasz, görög, spanyol kötvényhozamok meredek emelkedésbe kezdtek, a bekövetkező recesszió miatt a befektetők nem szívesen finanszírozták volna a 100% feletti államadósságokat. Aztán jött az Európai Központi Bank, és bejelentette az előbb 750 milliárdos, majd 1350 milliárdra bővített (tehát durván az éves spanyol GDP-nek megfelelő) eszközvásárlási programot, amely egy év alatt a teljes EU-s elsődleges piaci kötvénykibocsátás 90%-ának megfelelő összeget szippantott fel a másodpiacon.

Az EKB lépésének eredménye az lett, hogy az olasz kötvényhozamok történelmi mélypontra süllyedtek.

Akkor, amikor a GDP-arányos államadósság durván 20%-ponttal nőtt egy év alatt 155%-ra, a GDP pedig 9%-ot zuhant. Az olasz gazdaságot az Európai Központi Bank tartotta életben. Az EKB gigantikus kötvényvásárlása a befektetők helyeslése és stabil euróárfolyam mellett zajlott. Ma, az emelkedő hozamkörnyezetben pedig csak nő a kiszolgáltatottság az EKB felé, aggodalomra viszont egyáltalán nincsenek sem okok, sem jelek: az olasz, portugál és spanyol hozamok hasonló mértékben nőnek, mint a sokkal biztonságosabb német kötvények hozamai. Ez nem meglepő: az EKB decemberben bejelentette, hogy bármilyen rendellenességet lát a kötvénypiacon, azonnal beavatkozik.

Kerül, amibe kerül.

És itt még nincs vége: a koronaválság által indukált kötvényvásárlás mellett számos egyéb gazdaságpolitikai reform is megindulhat a következő hónapokban. A Bizottság asztalán van egy tervezet a további kötvénykibocsátásokról, amelyből energiapiaci és védelempolitikai kiadásokat finanszíroznának. Ugyan konkrét előterjesztés még nem érkezett, a lépés gazdaságpolitikai szempontból indokolt, és ismét rávilágít a tagállami magatehetetlenségre:

mind az energiapiaci, mind a katonai kiadások olyan összeget emésztenek fel, amelyre egy-egy kisebb tagállamnak korlátozott a kapacitása, cserébe nagyon rá van szorulva.

Az energia területén ez sokkal szembetűnőbb: ha az EU komolyan gondolja a leválást az orosz energiahordozókról, akkor a kelet-nyugat irányú infrastruktúrát dél-észak, illetve nyugat-kelet irányba kell átalakítani. Ennek megszervezéséhez és finanszírozásához adja magát az olcsó és biztonságos EU-s forrásbevonás és szervezés. A gáztárolók kapacitásának őszre 80%-ra töltése pedig szintén nagyon költséges mulatság, márcsak a piaci szereplők kompenzálása is több milliárd euróba kerülne – amelyre egyik tagállam sem lenne politikailag motivált. A közös átalakítás viszont szükségképpen közös döntéshozatalt, akár hatáskörök átadását vonzaná az energiapolitika terén is.

Számos példát sorolhatnánk még arra, hogy milyen területeken mélyülhet el a közeljövőben az európai gazdasági együttműködés (csak példa szintjén említjük a közös európai minimumadó, a közvetlenül az EU kasszába folyó digitális és környezetvédelmi adó tervezeteit), de mindebből is világos, hogy a gazdaságpolitikai döntések felsőbb szintre delegálását a közvetlen pénzügyi szükségesség motiválja: vagy olcsóbb így, vagy szinte nem is lehet máshogy. Márpedig ez a logika az olyan magas mérethozadékú beruházások terén szintén érvényesül, mint az előttünk álló zöld átállás és haderő-fejlesztés.

A háború kellett, hogy rájöjjön Európa: veszélyben a nemzetállamok léte

Az EU gazdasági súlya nem köszön vissza a globális erőviszonyokban, ami azért lehetséges, mert az EU-nak nincs védelempolitikai kompetenciája, az egységes külügyi képesség pedig a kereskedelempolitikán kívül közös nyilatkozatokra korlátozódik. Az uniós tagállamok az elmúlt években nem sokat fordítottak védelmi kiadásokra: tessék-lássék módon ugyan mindig beígérték a hadi kiadások GDP-arányosan 2%-ra emelését, de ez végül rendszeresen elmaradt. Ha az európai országok fő katonai doktrínáját egy összetett mondatban meg lehet fogalmazni, az nagyjából így hangzik:

Úgysem veszélyezteti semmi az európai békét, ha pedig mégis, az USA majd megvéd minket.

A fenti elv jegyében az európaiak nemcsak az EU-s külpolitikai képesség fejlesztését hanyagolták el végletesen, de saját haderejükre sem fordítottak elég erőforrást. A külstratégiai irányelvekben pedig a nemzeti, azon belül is a belpolitikai-gazdasági érdekek dominálták. Vlagyimir Putyin 2007-es müncheni beszéde ugyan ébresztőleg, a 2014-es krími annexió pedig egyenesen sokkolóan hatott az EU-ban, de a vélt nemzeti érdek (pontosabban az olcsó gáz) elsőbbsége még akkor sem tette lehetővé az Oroszország számára valóban fájdalmas szankciók meghozatalát, a tagállamoknak fontosabbak voltak a rövid távú megfontolások.

Donald Trump megválasztása és „America First” doktrínája azután némileg ráébresztette az EU-t, hogy az Egyesült Államok bábáskodása sem vehető készpénznek, és legalább kommunikáció szintjén felmerült az európai védelmi autonómia szorgalmazása. Ám ez is afféle EU-s tempóban zajlott: egyeztetések, irányelvek, kis léptékű programok nagy zajjal, érdemi előrelépés nélkül. Az amerikaiak afganisztáni kivonulása aztán egy újabb pofon volt Európának, hiszen a menekítés megszervezése totális kudarcot vallott. Hiába gyülekeztek sorra a jelek arról, hogy Európa biztonsága a jelenlegi rendszerben nem garantálható, a fenti doktrína érdemben nem változott.

Egészen az orosz-ukrán háború kitöréséig.

Az oroszok irracionális lépése minden korábbi külpolitikai alapvetést átírt, és az európai biztonsági rendszer (vélt) helyzetét semmissé tette. Az EU egy csapásra felismerte, hogy az orosz fenyegetés korábbi üres üzenete abszolút kézzelfogható veszély, az EU-tag balti államok, Finnország, Svédország, Románia közvetlenül veszélyeztetve érzi érezte magát (hogy a mi régiónkról ne is beszéljünk). Nem véletlen, hogy a közös katonai fellépés és külügy terén is vörös vonalak szakadtak át: az egységes EU-s, tényleg fájdalmas szankciókat immáron elképesztően gyorsan, teljes összhangban alkották meg és fogadták el a tagállamok, felvállalva a saját nemzetgazdaságukban jelentkező károkat. Noha itt is vannak különutas álláspontok, az EU-s egység a gyakorlat szintjén a háború óta töretlen (immár a németek is hajlanak az olajembargóra, és a magyar kormány álláspontja sem tűnik sziklaszilárdnak).

Az is fontos vörös vonal átlépését jelentette, hogy Németország szakított a második világháború óta követett óvatos, lefojtott haderő-fejlesztési terveivel, és nagy politikai egység mellett bejelentett egy 100 milliárd eurós haderő-fejlesztési programot. A tagállamok az orosz energiahordozókról történő leválásról is egyhangúan döntöttek, és a károk enyhítésére is szükségszerűen együtt fogják keresni a gyógyírt, amely akár további tagállami hatáskörök EU-s szintre helyezésével is járhat (ahogy azt fentebb írtuk). Azért, mert így hatékony és működőképes.

Gazdasági érdekek és valós fenyegetettség a haderő-fejlesztésben

Noha a közös európai hadseregtől még nagyon messze vagyunk, és 5-10 éves időtávon biztosan nem is nevezhetjük azt realitásnak, a tagállamok biztonságpolitikai együttműködése felé jelentős lépések történtek az utóbbi hetekben. Közel 70 évig elképzelhetetlen volt az EU-ban, de most megtörtént, hogy villámgyorsan döntöttek arról is a tagállamok, hogy közös uniós pénzből (European Peace Facility) vesznek egy külső, harmadik országnak (Ukrajna) fegyvereket (a keretet még tavaly megalkották, de első jelentős tesztje az ukrajnai háború volt).

Emellett az EU elfogadott egy új stratégia irányelvet is, amely összehangoltabb biztonságpolitikai fellépést tesz lehetővé, és amely keretében felállhat egy 5000 fős EU-s egység is. Ki kell térni még két fontos dologra is: az egyik, hogy a dánok a háború hatására június 1-jén népszavaznak a közös védelmi irányelvek alóli mentesség feladásáról, amely után Dánia az EU-s szintű védelmi koordináció tagja lehet. A másik fontos fejlemény, hogy Finnország és Svédország is egyre közelebb van a NATO-hoz, amely ugyan szervezetileg független az EU-tól, de a svéd és finn belépéssel a NATO európai szárnya és az EU közti átfedés jelentősen nőne, ráadásul az egyik legfontosabb stratégiai térségben. A NATO keretében zajló együttműködés pedig keretet szabhatna az egységes európai védelmi együttműködésnek is, az északiak belépése tehát EU-s szempontból is tisztább helyzetet teremtene.

A jelek szerint az európai nemzeteket elkezdte zavarni, hogy nem képesek megvédeni magukat. Még egyszer hangsúlyozni kell, hogy közös európai hadseregről persze még álmodozni is korai, és az EU védelmi kompetenciájának megteremtése évtizedek kérdése, az előrelépés a fenti felismerés miatt ezen a területen szinte garantált. Egyrészt az orosz invázió és a NATO, EU oroszok általi verbális fenyegetése felszámolta a korábbi európai doktrínát, másrészt a tagállamok már el is kezdték a fegyverkezést. Márpedig aligha valószínű, hogy a történelmi felismerés jegyében a tagállami döntéshozók ne ismernék fel egyben azt is, hogy 27-féle katonai fejlesztési stratégiának nem sok értelme van, miközben van közös fórum egy egységes stratégia megalkotására is. Nemcsak költséghatékonyabb, de védelmi szempontból indokoltabb is, ha a haderő-fejlesztést közösen tervezik meg a tagállamok. Az EU-t ismerve ugyan nem lenne elképzelhetetlen, hogy nem hatékony, koordinálatlan fejlesztésekkel tudják le a hadi kiadások kötelező emelését, csakhogy itt most nem az USA által feladott kötelező házi feladatról van szó.

A jelenlegi haderőfejlesztést az motiválja, hogy az EU tagállamai a létezésüket érzik veszélyben.

Ha valódi védelmi kompetenciát akarnak kiépíteni, akkor pedig megkerülhetetlen a haderő-fejlesztés összehangolása, hogy az egyes tagállamok valóban olyan fegyverrendszereket vásároljanak, amelyeket a területi, földrajzi adottságaik indokolnak, és ne költsenek olyan, egyébként szükséges rendszerekre, amelyeket más tagállam biztosítani tud a meglévő állományából. Egy racionális védelmi stratégiában a tagállami képességek kiegészítik egymást. Egy ilyen közös stratégia közös politikai felügyeletet igényel, amely két dolgot jelent: újabb hatásköröket kell átadni az EU-nak (legalábbis a minősített döntéshozatal kiterjesztését a védelmi-külügyi kérdésekre), és a finanszírozást is közös szinten lehet megoldani, amely történhet újabb kötvénykibocsátással is. Jelenleg persze nem tartunk itt, de ha a logikai lánc végén a valóban hatékony európai védelmi képesség kifejlesztése áll, a fent vázolt út nem megkerülhető. És ami szintén fontos: úgy tűnik, hogy a közös védelmi kompetencia kérdését nem is övezi akkora politikai ellenszél sem az EU-s állampolgárok, sem az EU-kritikus politikai erők részéről.

Amikor az érdekek egy irányba mutatnak

Az Európai Unió történetének alakulása kéz a kézben alakult a tagállami érdekek alakulásával az utóbbi évtizedekben. A 2010-es években az EU azért sem tudott jelentősen előrelépni, mert a tagállami aktorok ebben nem voltak érdekeltek. A merkeli Németország tökéletesen jól érezte magát abban a helyzetben, amelyben learathatta az együttműködés gyümölcseit, de nem szenvedte hátrányait, ezért bár az EU intézményi egységét foggal-körömmel védte, a szerkezeti mélyítésnek is rendre betartott. 2015 után pedig erőre kaptak a szélsőséges mozgalmak, amelyek egyenesen az EU szétverését, az eurózóna-kilépést tűzték zászlajukra. Politikai tőkét biztosított nekik a migránsválság és az adósságválság.

A kelet-közép-európai régióban is felemelkedtek a mélyítést kritizáló erők, például a magyar Fidesz vagy a lengyel Jog és Igazságosság, de említhetnénk a Babiš -féle cseh ANO-pártot, vagy a szlovén Janez Janša Demokrata Pártját. Nem vették át (tartósan) a hatalmat, de jócskán megerősödtek az EU-ellenesek Franciaországban és Olaszországban is. Igazi nemzetállami-szuverenista reneszánsz zajlott le, méghozzá meglepően gyorsan. A 2016-os brit kilépésben pedig nagyon sokan az EU identitásválságát látták, és a széthullás első jeleként azonosították. A 2010-es évek második felében tehát a politikai csillagállás miatt elképzelhetetlen volt az Európai Unió mélyítése.

A 2020-as évekre viszont alapjaiban változott meg a terep, és mára elsöprő többségbe kerültek az EU-pártiak - részben a fent vázolt események hatására is.

Az első komoly jel a politikai fordulatra a koronaválságra adott EU-s válasz volt, ahogy a tagállamok egyértelműen mélyítették az együttműködést. A következő fontos politikai fordulat az olasz kormányválság volt, amelynek végén az eurokrata Mario Draghi vette át a kormányrudat, a mélységesen eurofil kormányprogram mögé beállítva az egyébként erősen euroszkeptikus Matteo Salvinit. A brit kilépés és a Brexit-tárgyalás sem az euroszektikusok forgatókönyve szerint történt, a tárgyalásokon kőkeményen és meglepően egységesen fellépő EU ugyanis részben eloszlatta a megalkuvó, saját érdekeiért kiállni képtelen szervezet képét, a mindennemű mélyítést zsigerből ellenző britek kilépésével ráadásul újabb kapu nyílt ki az intézményi reform előtt. Arról nem is beszélve, hogy a brit kilépés szenvedéstörténete kiválóan megmutatta, hogy komoly áldozatok nélkül nem lehet elhagyni a közösséget.

A legfontosabb fejlemény viszont alighanem a 2020-as német választás volt, ahol az EU-integrációt és az intézményi reformokat pártoló szociáldemokraták nyertek, és azokkal a zöldekkel alakítottak kormányt, amelyek egyenesen a föderatív Európa megalakításával kampányoltak (igaz, a legkisebb kormánytag FDP már nem ennyire támogatja az EU mélyítését). A többségében baloldali német kormány támogatja a megengedőbb költségvetési reformokat, és bár a kancellár ebben nem foglalt állást, az SPD az Európai Parlamentben testvérpártjaival együtt szorgalmazta az újabb körös európai kötvénykibocsátást is.

Most dőlhet el a magyar külpolitika iránya

Nem mehetünk el szó nélkül a kelet-közép-európai régió mellett sem, a nemzetállami szemlélet felemelkedése ugyanis itt volt a leglátványosabb. A magyar és a lengyel kormány együttműködésének alapja a közös fellépés volt az EU-val szemben, amelynek csúcspontja a 2020 végi költségvetési vétókísérlet volt. Emellett a V4 is egyfajta szervezeten belüli szervezetként viselkedett a 2010-es évek végén, azzal a kimondott céllal, hogy ellensúlyt képezzen az EU-s fősodorral szemben. Ehhez a tömbhöz zárkózott fel szépen lassan a Janez Janša vezette szlovén kormány, azaz egy valódi kelet-nyugat törésvonal látszott kialakulni az EU-ban, amely részben az EU-ban évtizedek óta húzódó kormányközi-föderális törésvonalon feküdt.

De a 2020-as években igazi földindulás történt a mi régiónkban is, és a kelet-nyugat törésvonal az EU-n belül szinte egyik napról a másikra tűnt el.

2020 februárjában az egyébként is billegő szlovák populistákat leváltotta a nyugat-párti jobboldal, amely immár formálisan is megkérdőjelezi a V4 mint ellensúly létjogosultságát, a szlovák-magyar kapcsolatok a kormányváltás óta látványosan romlottak. Csehországban is leváltották tavaly a Babiš vezette populistákat, és az új kabinet eddig kerülte a hintapolitikát. A lengyel és szlovén vezetés pedig a háború hatására gyakorlatilag azonnal beállt az EU-s egység mögé.

A váltás leglátványosabban a lengyel kormánynál látszik, amely rendre erőteljesebb közös fellépést szorgalmaz az oroszokkal szemben. A nacionalista lengyel kormány történelmi okokból eleve gyanakvóan kezelte az oroszokat, tudva levő volt, hogy a magyar kormány oroszbarát külpolitikája egyszer bomlasztólag hathat a lengyel-magyar barátságra, a lengyelek reakciója az óvatos magyar kommunikációra viszont így is meglepően erős. A lengyelek nemcsak nyíltan bírálják a magyar kormányt, de még a protokolláris eseményeket is lemondták, a két ország kapcsolata mélyponton van. Az EU sem hagyta ki a ziccert, a Bizottság látványosan közeledett a lengyelek felé az elmúlt hetekben, és nem kizárt, hogy hamarosan elfogadják a lengyelek helyreállítási tervét is, ezzel pedig a magyar kormány egyedül maradhat az EU-val folytatott jogállamisági vitában.

A magyar kormány nemzetközi pozíciója meg is látszik a választások utáni kommunikáción. Orbán Viktor az utóbbi napokban már azt hangoztatja, hogy nincs vita Brüsszel és Budapest között, és rövidesen megtörténhet a megegyezés a helyreállítási tervről. Ha a magyar kormányon múlna, ez valószínűleg tényleg így lenne, de kibontakozóban van egy olyan forgatókönyv is, amelyben a Bizottság politikai aktorként fellépve megpróbálja valóban elszigetelni a magyar kormányt olyan feltételeket támasztva, amelyeket itthon nem akar a politikai vezetés. Orbán Viktor ugyanis nyíltan kimondta korábban, hogy a magyar kormány célja az EU olyan irányú átszervezése, amelyben a tagállamoknak nagyobb szerep jut. A Bizottság viszont most lépéselőnyben van a magyar kormánnyal szemben:

az elszigeteltséget kihasználva vagy fokozza a politikai nyomást a kormányon, és blokkolja az EU-s pénzek jelentős részének kifizetését, miközben a lengyelekkel kiegyeznek,

vagy épp ellenkezőleg: politikai alkut kötnek Orbánnal is, aki cserébe vállalja, hogy részben feladja szuverenista külpolitikáját, miközben pénzügyileg kiszolgáltatottabbá válik az EU felé.

A jelenlegi helyzetben a Bizottság mindkét megoldással csak nyerhet. A magyar költségvetés jelenlegi helyzete miatt arra számíthatunk, hogy a szabadságharcos politika előtt csekély a mozgástér, és a szövetségesek átmeneti elvesztése miatt most a közös fellépés vétója sem könnyen járható út – vagyis a dolgok együttállása a magyar ellenállási komponenst is átmenetileg kiiktatta az EU egységesedését gátló tényezők közül.

Az átmeneti szót viszont nem lehet eléggé hangsúlyozni.

A magyar kormány pénzügyi kiszolgáltatottsága nem tart örökké, 2-3 éves időtávon azért számíthatunk arra, hogy a költségvetési hiány mérséklődik, a gazdaságpolitikai mozgástér ismét kitágul. A lengyelek és magyarok pedig idővel újra egymásra találhatnak, ha megszűnik a konfliktus oka. Az, hogy a kelet-nyugat törésvonal újra megnyílhat-e az EU jövőjéről szóló vitákban, alapvetően két dologtól függ:

mennyire erős és tartós az orosz-hatás , azaz meddig fogják úgy érezni a keleti tagállamok, hogy a biztonságuk (és egyben a nemzeti érdekük) az erősebb, egységesebb EU-s fellépéstől függ – ez pedig nagyrészt annak a függvénye, hogy milyen irányt vesz az orosz-ukrán háború.

, azaz meddig fogják úgy érezni a keleti tagállamok, hogy a biztonságuk (és egyben a nemzeti érdekük) az erősebb, egységesebb EU-s fellépéstől függ – ez pedig nagyrészt annak a függvénye, hogy milyen irányt vesz az orosz-ukrán háború. a másik tényező pedig az, hogy kit választanak a franciák elnöknek.

A franciák az EU jövőjéről is szavaznak

A francia választás után kiderül

- mondta Orbán Viktor meglehetősen őszintén a választás utáni első sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy napirenden van-e még az új európai pártcsalád létrehozása. Az elmúlt években a Néppártból kiszorított Fidesz aktívan szervezkedett, hogy egy európai pártcsaládba terelje a két euroszkeptikus blokk, az ECR és az ID egyes erőit. A szervezkedés egészen előrehaladott volt, és magába foglalta volna a Fidesz mellett többek közt a francia Nemzeti Tömörülést, az olasz Legát és FdI-t, a lengyel PiS-t. Ha sikerült volna, akkor az új jobboldali tömörülés a második legnagyobb erő lett volna az Európai Parlamentben. Az új jobboldal pártjai között sok nézetkülönbség van, de a közös nevező megvan: át akarják szervezni az EU-t, mégpedig úgy, hogy a nemzetek feletti intézmények és döntéshozatal háttérbe szoruljon, és a kormányközi szemlélet domináljon. Azaz a részben már föderalizált EU-t egy egyszerű nemzetközi szervezetté alakítanák.

És a francia elnökválasztás egyik esélyese, Marine Le Pen ennek a politikai közösségnek a része.

Méghozzá köztük sem a centristákat képviseli. Le Pen korábban az EU elhagyásával, az eurózónából való kilépéssel kampányolt, és az euroszkepticizmus nem múlt el, csak átalakult (az eurózóna kilépés például még jól hangzott felelőtlen, kormányzásra esélytelen pozícióból, de a valóságban kivitelezhetetlen). Le Pen ma mindenben nagyjából azt mondja, mint amit az Orbán Viktor által szorgalmazott tömörülés többi pártja elvi szinten vall: le kell bontani az EU szupranacionális intézményeit, a Bizottságot, a parlamentet és a bíróságot át kell alakítani, és a hatáskörökből is vissza kell adni néhányat a tagállamoknak. Ha ez megtörténne, az a ma ismert Európai Unió végét jelentené, és az ilyen léptékű leépítésből aligha lenne rövid távon visszaút.

Ezzel szemben Emmanuel Macron gyökeresen más Európát képzel el. A francia elnök 2017-es győzelme után azonnal nekilátott az európai politika átformálásának, a liberális frakcióban való hatalomátvétele után például az ALDE azonnal nevet változtatott, és Renew Europe lett belőle. Macron továbbá a "felhígítást" megakadályozandó megvétózta Észak-Macedónia és Albánia csatlakozását, és kivégezte a csúcsjelölti rendszert is, hogy egy föderalista jelöltet segítsen a Bizottság élére (paradox módon tehát az EU szervezeti mélyítését pont a mélyítés céljából akadályozta meg, Manfred Weber csúcsjelöltet ugyanis nem tartotta alkalmasnak a Bizottság megerősítésére). Továbbá Macron volt az újrafelfedezője az európai stratégiai autonómiának is, amelyről fentebb, a haderő kapcsán írtunk. A francia elnök aktív szószólója az európai egység előmozdításának, a gazdasági kérdésekben is rendre támogatja az integrációt.

Félreértés ne essék: Macron sem kizárólag idealisztikus módon gondolkodik az egységes Európáról, ő vélhetően annak a francia hagyománynak a terméke, amely a francia nemzeti érdek hatékonyabb érvényesülését látja az egységes fellépésben: vagyis egyszerűen a francia érdekek meghosszabbított karjának, a francia nagyhatalmi-globális ambíciók eszközének látja az EU-t, mindehhez pedig nagyobb egységre van szüksége. A nagyobb egység ugyanis azt is jelentené, hogy a kisebb tagállamok kevésbé tudnak beleszólni a franciák által dominált európai napirendbe (feltételezve persze, hogy a német külpolitika pont olyan passzív marad, mint eddig).

Egy biztos: így nem marad

Orbán Viktor okkal tette a francia elnökválasztástól függővé, hogy létrejöhet-e egy új, euroszkeptikus pártcsalád az EU-ban. Amennyiben Le Pen elveszíti az elnökválasztást, akkor az együttműködés az új jobboldal pártjai között az Európai Parlamentre korlátozódhat, de ez nem hozna azonnali eredményeket a tömb számára: az, hogy a pártok képviselői függetlenként lézengenek a parlamentben, vagy egy frakcióba tömörülve a helyek 25%-át hasítják ki a patkóból, majdnem mindegy. Az EU-s szintű döntéshozatalra úgy lenne hatása az új tömbnek, ha a benne tömörülő nemzeti-szuverenista erők átvennék a hatalmat az országokban.

Le Pen hatalomra jutásával erős katalizátort kapnának a nacionalista erők, az Európai Tanácsban például kialakulna egy francia-magyar tengely, amely az EU jelenlegi formáját alapjaiban kérdőjelezné meg.

Természetesen nem kéne arra számítani Le Pen megválasztása esetén, hogy elnökként azonnal elkezdené átalakítani az EU-t. Erre a francia elnök egyedül nem lenne képes. Sőt, országa integrációját sem feltétlenül tudná gyengíteni, mert szembe kéne néznie annak erős gazdasági költségeivel, miközben kampányának középpontjába pont a megélhetési kérdéseket helyezte. Arra is nagy az esély, hogy már maga Le Pen megválasztása azonnal jelentős összegbe fájna az EU-nak a kötvényhozamok emelkedésével és az euró gyengülésével. Minden bizonnyal Le Pen is szembesülne kormányon azzal a helyzettel, amivel az euroszkeptikusok eddig mindig: hiába az ellenszenv a nemzeti hatáskörök csorbulásával szemben, az európai integráció megkérdőjelezése eurózóna-tagállamként nagyon költséges kaland. (Erre a legjobb példa az olasz M5S-Lega koalíció volt. Mindkét párt euroszkeptikus kampányt vitt, az M5S az eurózóna-tagság felülvizsgálatát is megígérte. Végül az M5S vezette Conte-kormány lett a közös kötvénykibocsátás legnagyobb európai lobbistája.)

Le Pen elnökként tehát nem tudna, és vélhetően nem is szándékozna azonnal radikális reformokhoz nyúlni az EU-s intézményrendszerben, de az idő mindenesetre neki kedvezne. Jelenleg például nem számolhatna a fajsúlyos lengyelekkel, utóbbiak ugyanis nem szívlelik a francia politikus oroszbarát politikáját. Az orosz helyzet esetleges enyhülésével viszont mindez megváltozhat, és a lengyel euroszkepkikus jobboldalon is újra elsődlegessé válhat a szuverenitás kérdése. Ma ez még nehezen elképzelhető, de 2-3 éves időtávon könnyen előjöhet egy ilyen helyzet. Továbbá minden jel szerint Olaszország kormányrúdja jövőre a Le Pen-Orbán duóval egy hajóban evező Salvini-Meloni koalíció kezébe kerül, egy olasz-francia tengely kiegészülve a magyar-lengyel-szlovén kontingenssel (nem kizárt, hogy az északi fukarok hallgatólagos támogatásával) már elég erős lenne ahhoz, hogy hosszú időre megerősítse a kormányközi szemléletet az EU-n belül. (Nyilván egy ilyen környezetben a magyar külpolitika is hamarabb visszatérne az EU-val szemben kritikusabb pályára, és a jogállami szempontokat sem kellene annyira figyelembe vennie, mint Macron győzelme esetén.) Mindenesetre ha Le Pen nyer, mindennemű mélyítési törekvést évekre ki lehet dobni a kukába. És ez itt a lényeg:

nem az EU szétesésétől kell félni akkor, ha Le Pen nyer a hétvégén. Sokkal inkább arról van szó, hogy az EU-ban pár éve kialakuló politikai trend törne meg teljesen.

A rég nem látott lehetőség a további bővítésre teljesen elveszne. Jelenleg ugyanis elsöprő többségben vannak a mélyítést pártoló erők, Macron győzelmével pedig hatalmas lendületet kapna az EU-s projekt. Már csak azért is, mert győzelme esetén Macron felelőtlen elnök lehet: mivel nem indulhat többször, nem köti őt a politikai kérdés, hogy mit szólnak majd a francia választók a nemzeti hatáskörök további átruházása miatt. Ehelyett Macron nekiláthat megvalósítani történelmi küldetését, amelynek közepén magát a francia érdekeket hatékonyabban képviselő, erősebb Európát megteremtő államférfiként látja (aki esetleg később egy erősebb Európa első embere lehet). Vagy ahogy ő fogalmazott a kampányban:

Franciaország függetlenebb lenne egy erősebb Európában.

Persze ahogy Le Pen győzelme esetén sem kell az EU szétverésére számítani, úgy Macron győzelme sem fogja elhozni az Európai Egyesült Államokat. Utóbbira jelenleg belátható időn belül nincs esély. Lépések viszont történhetnek az európai egység irányába, amelyek tovagyűrűző hatásként megágyazhatnak majd a jövőbeli előrelépéseknek, hogy – amennyiben a trend kitart – folytatódjon a „lopakodó birdalomépítés” (Orbán Viktor jellemzi így az integráció tovagyűrűző hatásokon keresztül érvényesülő, lépcsőzetes, nem nyílt megvalósulását).

Az EU-val kapcsolatos kérdés tehát a francia elnökválasztáson ez: az Unió majdani egysége, vagy nemzetközi szervezetté visszaépítése felé indulunk-e a következő 5 évben. Az EU ugyanis dinamikus, folyamatosan változó szervezet, és jelenleg előre mozog. Változásra pedig ma is nagy szükség lenne: egyrészt az átláthatatlan és lassú intézményrendszer miatt, másrészt, mert - bár a legitimációs lánc nem sérül - az EU vezetését demokráciadeficit jellemzi. Erre nem is tudna jobban rávilágítani a francia elnökválasztás:

Nem túl egészséges helyzet, hogy az európaiak életére óriási hatást gyakorló EU sorsa a tagállami választásokon dől el, amelyeken a nemzetek állampolgárai elsősorban belpolitikai szempontok szerint szavaznak.

Jelenleg viszont még így állunk, de megvan rá az esély, hogy a majdani tankönyvek a 2022-es francia elnökválasztásra vízválasztóként hivatkoznak. A történelmi helyzet és a politikai együttállás miatt bizony lehet, hogy 2022. április 24-ét nevezik majd meg az akkori Európa kialakulásának egyik fontos állomásaként. Hogy az Európai Egyesült Államok, vagy a Nemzetek Európája polgárai forgatják-e majd a tankönyvet, az többek közt most vasárnap dől el.

Címlapkép: Getty Images