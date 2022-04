Megkezdték Putyin rettegett rakétarendszerének sorozatgyártását

Lezárult a hazai tudomány és technika legújabb vívmányait alkalmazó Sz–500-as rendszer sorozatgyártásának megszervezése. Ennek a rendszernek a harci képességei jelentősen meghaladják a korábban létrehozott légvédelmi rakétarendszerek és -komplexumok képességeit. Az Sz–500-as alkalmas rá, hogy Oroszország légvédelmi rendszerének gerincévé váljon – mondta Novikov.

A főigazgató szerint az Sz–500-asokat az állami védelmi közbeszerzési megrendelésben meghatározott határidőn belül leszállítják a csapatoknak.

Az Sz–500 Prometej a föld-levegő rakétarendszerek új generációjához tartozik. Sokoldalú, nagy hatótávolságú és nagy magasságban működő elfogórendszer, fokozott rakétavédelmi képességekkel. A rendszer hatósugara mintegy 600 kilométer.

Az Sz–500-as légvédelmi eszköz állami tesztelése 2020-ban kezdődött meg. Alekszej Krivorucsko védelmi miniszterhelyettes akkor azt mondta, a hadsereg arra számít, hogy az első rendszereket 2021-ben kapja meg, a sorozatszállítás pedig további négy év múlva kezdődik meg.

The latest S-500 Prometheus missile defense system has been put into serial production in .The combat capabilities of this system significantly exceed the capabilities of previously created air defense systems and air defense systems, said Yan Novikov, CEO #Russia