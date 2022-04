Macron a győzelem után sem dőlhet hátra, megindult a készülődés a harmadik fordulóra – Újra jöhet a rettegett társbérlet?

A francia alkotmányos rendszer úgynevezett félelnöki rendszer, ahol a végrehajtó hatalom lényegében megoszlik az elnök és a miniszterelnök között. Ha ugyanaz a párt adja az államfőt és a kormányfőt, az elnök szinte monarchaként irányíthatja Franciaországot, a miniszterelnök és a kormány a kormányzás napi teendőit végzi, miközben ő a nagy irányokat jelölheti ki a bel- és külpolitikában. Ha azonban a nemzetgyűlési választásokon az ellenzék győz, az elnöknek ellenzéki miniszterelnököt kell maga mellé vennie, és kezdetét veszi a minden elnök által rettegett társbérlet időszaka, amire a francia Ötödik Köztársaság történetében eddig háromszor volt példa. Macron két legnagyobb ellenfele, a jobboldali radikális Marine Le Pen és a baloldali radikális Jean-Luc Mélenchon már be is jelentkezett, hogy harmadik fordulóvá tenné az elnökválasztást, és beülne Macron mellé a miniszterelnöki székbe. Hogy így lesz-e, a június 12-én és 19-én esedékes nemzetgyűlési választásokon dől majd el.

A francia félelnöki rendszer

Emmanuel Macron francia elnök az elnökválasztás vasárnapi második fordulójában egyértelmű többséggel győzött Marine Le Pen fölött: a szavazatok 58,5 százalékát szerezte meg, ezzel ez lett a francia Ötödik Köztársaság történetében a harmadik legmagasabb második fordulós eredmény Jacques Chirac 2002-es, rekordot jelentő 82,2 százalékos eredménye, illetve saját maga 2017-es, 66,1 százalékos eredménye után. Az Ötödik Köztársaság első elnöke, Charles De Gaulle ugyan 1958-ban 78,5 százalékos eredményt ért el, de akkor egy fordulóban nem a nép, hanem közvetetten egy elektori kollégium választotta meg. A közvetlen elnökválasztásról az 1962-es alkotmánymódosításban döntöttek, első ízben pedig 1965-ben került rá sor, amikor a II. világháború alatti francia ellenállásban népszerűséget szerzett tábornok 55,2 százalékkal biztosította győzelmét szocialista ellenfelével, a későbbi elnök François Mitterand-nal szemben.

A három legmagasabb második fordulós eredményt mindig egy Le Pennel szemben sikerült kivívnia a megválasztott elnöknek: Chirac 2002-ben az antiszemita kijelentéseiről hírhedtté vált Jean-Marie Le Pennel mérkőzött meg, akivel szemben akkor lényegében a teljes politikai spektrum felsorakozott a szélbaltól a középjobbig, biztosítva a baloldali körökben nem túl népszerű, gaulleista Chirac győzelmét. Le Pen lánya, Marine Le Pen, aki később ki is zárta apját pártjából, amelyet Nemzeti Frontról a kevésbé harcias Nemzeti Tömörülésre nevezett át, 2017-ben, majd pedig idén is bekerült az elnökválasztás második fordulójába, és habár már egyre gyengébben, de most is működött a radikális jobboldal elleni protestszavazás.

Az elnöki, illetve a parlamenti demokráciák egyfajta sajátos elegyét jelentő francia félelnöki rendszernek van egy olyan sajátossága, amellyel sem a prezidenciális, sem a parlamenti rendszereknek nem kell ilyen mértékben számolniuk: ez pedig a végrehajtó hatalom megosztása.

Az elnök pozíciója már De Gaulle szándékai szerint is egyfajta demokratikus monarcháé, aki szinte kizárólagos hatalommal rendelkezik az ország külpolitikai irányvonalának meghatározásában, és nagy befolyása van a belpolitikára is.

Ez azonban csak addig van így, amíg a parlamenti többséget az elnök mögött álló párt vagy pártok biztosítják: ha ugyanis a parlamenti választásokon az elnökkel szemben álló erők győznek, akkor az elnök kénytelen az ellenzékből kijelölni a miniszterelnök, vagyis a kormány vezetőjének személyét.

A francia alkotmány nem rögzíti teljesen egyértelműen, hogy mi a feladatmegosztás az elnök és a miniszterelnök között. Az alkotmány 20§-a szerint a kormány határozza meg és vezeti a nemzet politikáját, a 21§ szerint pedig a miniszterelnök irányítja a kormány tevékenységét, vagyis a miniszterelnöknek elvileg jelentős hatalma van. Ha az államfő és a kormányfő azonos politikai táborból kerül ki, akkor az elnök elsőbbsége általában megkérdőjelezhetetlen, és ő határozhatja meg a szereposztást. Ha azonban a miniszterelnököt más színezetű párt adja, akkor konfliktushoz vezethet a határok kijelölése.

A kohabitációnak (cohabitation) vagy magyarul társbérletnek nevezett helyzetben ez többnyire azt szokta jelenteni, hogy az elnök kezében marad a külpolitika és a védelmi politika meghatározása és képviselete, míg a miniszterelnök és a kormány foglalkozik az ország ügyes-bajos dolgaival.

De mivel csak kevés dolog van alkotmányosan kőbe vésve, sok minden múlik az aktuális elnök, illetve miniszterelnök politikai ambícióin, személyiségén, a konfliktusra vagy éppen a kompromisszumra való készségén.

A miniszterelnököt és a kormány tagjait az elnök nevezi ki, akik az elnöknek, és nem a parlamentnek felelősek, ugyanakkor a miniszterelnök mögött a nemzetgyűlés többségének kell állnia. Franciaországban a törvényhozásnak két háza van, a Szenátus mint felsőbbház, illetve a Nemzetgyűlés mint alsóház. A Szenátus szerepe inkább szimbolikus: a Szenátus elnöke kapja meg ideiglenesen az államfői tisztséget az elnök halála vagy lemondása esetén. A Nemzetgyűlés Franciaországban kisebb jelentőséggel bír, mint a parlamentáris rendszerekben, ugyanakkor a hatékony kormányzáshoz szükség van a nemzetgyűlési többségre. A nemzetgyűlési választás kétfordulós, és tisztán egyéni képviselői rendszeren alapul. Aki a szavazók 50 százalékának és a regisztrált szavazók 25 százalékának támogatását megszerzi, az automatikusan bejut a Nemzetgyűlésbe, a második fordulóban pedig a 12,5 százalékot elért jelöltek mérkőznek meg, akik közül a győztes szerzi meg a mandátumot. A következő nemzetgyűlési választásokat június 12-én és 19-én tartják Franciaországban.

Társbérletek az Ötödik Köztársaság történetében

Az Ötödik Köztársaság 1958 óta tartó történetében eddig három alkalommal fordult elő társbérlet.

1986 és 1988 között a szocialista François Mitterand elnök volt kénytelen együtt kormányozni a jobboldali Jacques Chirac-kal. 1993 és 1995 között szintén François Mitterand volt társbérletben Edouard Balladurral. 1997 és 2002 között pedig Jacques Chirac elnöksége alatt volt miniszterelnök a szocialista Lionel Jospin.

Mitterand 1981-ben került az elnöki székbe, miután De Gaulle-lal szemben egyszer elvesztette a választást 1965-ben. Hatalomra kerülése után rögtön feloszlatta a Nemzetgyűlést, az új törvényhozási választásokon pedig pártja stabil, abszolút többséget szerzett. Míg az elnöki mandátum akkoriban 7 éves volt, a nemzetgyűlési csak 5 éves, így 1986-ban újabb nemzetgyűlési választásokra került sor. Bár a szocialisták szerezték a legtöbb képviselői helyet, a két jobboldali párt, a gaulleista RPR és a volt elnök, Valéry Giscard d’Estaign liberális pártja, az UDF együtt szűk többséghez jutott. A több szavazott szerzett RPR adta a miniszterelnököt Jacques Chirac személyében, aki Giscard d’Estaign alatt egyszer már volt kormányfő 1974 és 1976 között. (Bizonyos értelemben ez is társbérlet volt, amennyiben az elnök és a miniszterelnök más párt tagja volt, de a Nemzetgyűlésben szövetségesek voltak.)

Az 1986 és 1988 közötti időszakban Mitterand az újraválasztására készült, miközben Chirac is az elnöki széket ambicionálta, 1988-ban végül meg is küzdöttek egymással, ami Mitterand győzelmét hozta. Társbérletük nem volt feszültségektől mentes:

bár akkoriban alakult ki az a szereposztás, hogy az elnök elsősorban a nemzetközi porondon képviseli Franciaországot, míg a miniszterelnök inkább az országos ügyekkel foglalkozik, a baloldali Mitterand számos alkalommal megvétózta a Chirac-kormány gazdaságilag-társadalmilag túlságosan jobboldali döntéseit.

Ezzel megakadályozni nem, inkább csak lassítani tudta a kormány munkáját, de a kohabitáció csak két évig tartott, Mitterand pedig 1988-as győzelme után ismét feloszlatta a Nemzetgyűlést, amelyben biztosította többségét.

Mitterand mint elnök és Chirac mint miniszterelnök 1986-ban. Forrás: Wikimedia Commons

1993-ban azonban a szocialisták és szövetségeseik, a kommunisták hatalmas vereséget szenvedtek a nemzetgyűlési választásokon, az RPR és az UDF pedig a képviselői helyek több mint 80 százalékát szerezte meg. Ez hatalmas csapást mért Mitterand elnökségére, aki ciklusa utolsó két évében már saját pártja támogatását sem élvezte maradéktalanul, és egészségi állapota is egyre súlyosabbra fordult. (Végül alig több mint fél évvel hivatali ideje lejárta után, 1996 januárjában halt meg rákban.) A miniszterelnökséget azonban az RPR elnöke, Chirac már nem vállalta még egyszer, ő az 1995-ös elnökválasztásra készült, és a társbérlet számára amúgy is rossz óment jelentett az 1988-as vereség miatt. Helyette a tapasztalt politikus, Edouard Balladur kapta meg a kormányfői posztot, aki Georges Pompidou elnöksége (1969 – 1974) alatt az elnöki hivatal főtitkára volt, a második Chirac-kormányban pedig gazdasági és pénzügyminiszter.

Míg Mitterand és Chirac társbérlete konfliktusos volt, addig Mitterand és Balladur közös kormányzását a kompromisszum jellemezte. A végrehajtó hatalom súlypontja a miniszterelnökre és a kormányra helyeződött, és sem a leköszönésre készülő államfőnek, sem a kormányfőnek nem volt érdeke, hogy az első társbérlethez hasonló feszültségek uralkodjanak. A baloldali elnök a kormányzat jobboldali gazdaság- és társadalompolitikai döntéseit többnyire jóváhagyta, Balladur pedig meghagyta az elnöknek a külpolitika irányítását. Az igazi törésvonal nem is Mitterand és Balladur, hanem az egy pártba tartozó Balladur és Chirac között alakult ki, akik mindketten az elnöki posztra pályáztak az 1995-es választáson. Végül mindketten elindultak, aminek az lett az eredménye, hogy az első fordulóban a szocialista Lionel Jospin győzött, Chirac a második, Balladur a harmadik helyen végzett. A második fordulóban aztán Chirac 52,6 százalékkal megverte Jospint.

Chirac az 1993-ben megszerzett hatalmas jobboldali többséggel kezdhette meg kormányzását, de a kormányzó pártok népszerűsége hamar erodálódott. Hogy megelőzze az 1998-ban várható bukást és a társbérlet veszélyét, Chirac a parlament feloszlatása mellett döntött. Azonban így is belefutott egy választási vereségbe, a jobboldali pártok parlamenti helyeik mintegy felét elvesztették. Jospin szocialista pártja győzött, aki a kommunistákkal és egy másik balos párttal abszolút többséghez is jutott, így a korábban miniszterelnökként egy szocialista elnökkel kohabitáló Chirac most kénytelen volt elnökválasztási riválisát, Jospint maga mellé venni miniszterelnöknek.

Míg Mitterand csak kétszer két évig volt kénytelen együtt kormányozni egy jobboldali miniszterelnökkel, Chirac és Jospin társbérlete öt éven át tartott. Bár Chirac egy éves moratórium után megtehette volna, hogy ismét feloszlatja a Nemzetgyűlést, nem akart belemenni egy újabb kudarcba, így a társbérlet hosszan tartó valósággá vált a francia politikában. Chirac és Jospin kapcsolata konfliktusos volt, főleg, hogy mindketten készültek a 2002-es elnökválasztásra, ahol 1995 után újra egymás fő riválisaiként indultak el. Nagy meglepetésre azonban Jean-Marie Le Pen néhány tized százalékot rávert Jospinre, így végül ő jutott a második fordulóba Chirac-kal.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Lionel Jospin francia miniszterelnök 2000-ben. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Közben 2000-ben egy alkotmánymódosító népszavazással 7-ről 5 évre csökkentették az elnöki ciklust, ami együtt járt azzal, hogy az elnökválasztás és a nemzetgyűlési választás időben egymáshoz közel került. Így 2002-től kezdve a tavaszi elnökválasztást néhány hónappal később követik a kétfordulós nemzetgyűlési választások, az eddigi választásokon pedig mindig az elnök pártja tudta többségét biztosítani a Nemzetgyűlésben. Társbérletre ezért 2002 óta nem került sor, a kohabitáció elvi lehetősége azonban továbbra is fennáll.

Társbérletre kényszerülhet Macron?

Egy friss közvéleménykutatás szerint a június 12-én és június 19-én esedékes nemzetgyűlési választásokon Emmanuel Macron kényelmes többséget szerezne, ha sikerül egy táborba terelnie a jobboldali és centrista pártokat. A felmérések szerint 326 és 366 közötti parlamenti helyet szerezhetne Macron pártja, a Köztársaság Lendületben (LREM), kiegészülve kisebb jobbközép pártokkal, például az elnökválasztáson csúnyán leszerepelt republikánusokkal, akik most már leginkább a túlélésért küzdenek. Ez a kutatás azt mutatja, hogy a jobboldali radikális tábor 117 és 147 közötti, a baloldali radikális pedig 73 és 93 közötti képviselői helyhez juthat. Macron feladata következő hetekre tehát az lesz, hogy megteremtsen egy „centrális erőteret”, egyesítve a szélsőjobboldalon és a szélsőbaloldalon kívüli erőket.

Az Ipsos egy felmérése viszont azt mutatja, hogy a választók 56 százaléka azt szeretné, ha Macron elveszítené a nemzetgyűlési választásokat, és társbérletben kormányozna. Ilyen opció persze nincs a szavazólapokon, a társbérletről az dönt, hogy a választókörzetekben milyen színű jelöltek győznek majd a választás két fordulójában.

Az elnökválasztás első fordulójában Marine Le Pentől alig lemaradva 22 százalékot szerzett baloldali radikális elnökjelölt, Jean-Luc Mélenchon már néhány nappal a második forduló előtt arra kérte a francia választókat, hogy válasszák meg őt miniszterelnöknek. A 70 éves Mélenchon, aki öt évvel korábban 19,6 százalékkal negyedik lett, és korábban már bejelentette, ha most nem győz, nem indul újra az elnökségért, a nemzetgyűlési választást harmadik fordulóvá akarja tenni. Ehhez szeretné megtartani nemcsak a maga mintegy 11,8 millió szavazóját, hanem megszerezni a szocialisták és a kommunisták híveit is. Ezek a pártok, amelyek korábban meghatározóak voltak a francia politikában, most óriási bukásba futottak bele, a tradicionális baloldal lényegében megszűnt, így maradt Mélenchon, aki nem akar lemondani arról a politikai tőkéről, amit az elnökválasztáson szerzett.

Ahogy Marine Le Pen sem, aki a második fordulós vereség után bejelentette, nem vonul vissza, és készül a nemzetgyűlési választásokra. A Nemzeti Tömörülés okkal számíthat az elnökjelöltként elindult radikális jobboldali publicista, a 7,1 százalékot elért Éric Zemmour híveinek szavazataira is, illetve az euroszkeptikus Nicolas Dupont-Aignan 2,1 százaléknyi választójára. Zemmour már be is jelentette, hogy a jobboldali radikális pártoknak egyesíteniük kell erőiket, hogy júniusban borsot törjenek Macron orra alá.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 04. 24. Marine Le Pen elismerte vereségét, de nem vonul vissza

A jelen pillanatban azonban úgy látszik, Macron a nemzetgyűlési választásokon sima győzelmet arat majd, és feltehetően két hónapig még érvényesül a győzteshez húzás jelensége, amely 2002 óta minden elnökválasztás után segítette az elnököt a parlamenti többség megszerzésében. Semmi sincs azonban kőbe vésve, úgyhogy az elnökválasztást még ki sem heverve újabb heves küzdelem kezdődik Franciaországban.

Címlapkép: Emmanuel Macron második fordulós győzelmét ünnepli az Eiffel-toronynál 2022. április 24-én. Jean Catuffe/Getty Images